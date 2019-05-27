Крутой ноутбук-флагман с двумя полноценными 4K-экранами: первый взгляд на ASUS ZenBook Pro Duo

Но можно и одно приложение растягивать на второй экран. Не скажу, что это прям удобно - ведь, разрыв никуда не девается, но в отдельных случаях может быть полезно.

Наиболее эффективно использовать второй экран при создании контента. На него можно разместить различные панели инструментов, предпросмотр. Также с помощью встроенной утилиты можно создавать кнопки-макросы для приложений Adobe, например.

Важно отметить, что у модели ZenBook Pro Duo (которая с 4K-экранами) и основной экран, и ScreenPad+ - сенсорные. А у ZenBook Duo сенсор имеется только в ScreenPad+.

Но главное - выделив место под ScreenPad+, производитель не отказался и от классического тачпада. Причём, как и в представленных пару месяцев назад ROG, тачпад имеет встроенный блок NumPad (кнопки, разумеется, сенсорные).