Крутой ноутбук-флагман с двумя полноценными 4K-экранами: первый взгляд на ASUS ZenBook Pro Duo

Полноценный второй экран ScreenPad+
Новый ScreenPad+ - это даже уже не тачпад (он здесь тоже имеется, отдельно), это действительно полноценный второй экран, встроенный в клавиатурный блок.
Чтобы понять серьёзность намерений - для моделей ноутбуков ASUS ZenBook Pro Duo с основным HDR OLED-экраном разрешением 4K (3840х2160 пикселей), второй экран имеет разрешение 3840х1100 пикселей.
То есть, по ширине разрешение точно такое же! А узкая сторона ограничена лишь клавиатурой - её тоже надо было куда-поместить. И да, клавиатура тут аппаратная, настоящая. Никаких сенсорных клавиш и прочей ереси.
Фактически, получается, что ASUS ZenBook Pro Duo - это ноутбук с двумя 4K-экранами!
Помимо старшей модели будут также доступны ASUS ZenBook Duo - здесь уже Full-HD и на основном экране, и на дополнительном.
Как работает дополнительный экран вы можете посмотреть на этом видео:
И да, Windows видит его именно как второй, подключённый к системе экран. Соответственно, вы можете делать с ним всё, что в-принципе можно делать в Windows с подключёнными экранами.
На ScreenPad+ вполне неплохо чувствуют себя два приложения рядом. В некоторых случаях - даже три. Удобно, когда работаешь и нужно помимо основного окна с главным рабочим приложением держать, например, чат, экскизы или просто видео на YouTube (да, я иногда так делаю во время работы - смотрю разные видео во время написании текста).
Но можно и одно приложение растягивать на второй экран. Не скажу, что это прям удобно - ведь, разрыв никуда не девается, но в отдельных случаях может быть полезно.
Наиболее эффективно использовать второй экран при создании контента. На него можно разместить различные панели инструментов, предпросмотр. Также с помощью встроенной утилиты можно создавать кнопки-макросы для приложений Adobe, например.
Важно отметить, что у модели ZenBook Pro Duo (которая с 4K-экранами) и основной экран, и ScreenPad+ - сенсорные. А у ZenBook Duo сенсор имеется только в ScreenPad+.
Но главное - выделив место под ScreenPad+, производитель не отказался и от классического тачпада. Причём, как и в представленных пару месяцев назад ROG, тачпад имеет встроенный блок NumPad (кнопки, разумеется, сенсорные).
Удобно ли работать с такой клавиатурой? Скажу прямо - непривычно. Производитель это прекрасно понимает и поэтому выпустил специальный аксессуар - что-то вроде подставки под кисти рук. С ней ощущения почти как при работе на обычном ноутбуке, разве что, тачпад в другом месте (но это даже хорошо - сложнее его случайно задеть).
По доступности и ценам ASUS пока не сориентировал, но в Россию все новинки точно доедут. ASUS ZenBook Pro Duo, как я уже сказал, будет оборудован 4K-экранами, и оба сенсорные. Плюс, в нём можно будет найти процессор до Core i9 и видеокарту до RTX2060 (считай - игровой вариант).
В более доступных ZenBook Duo - Full-HD, Core i7, видеокарта MX250.
Не такие крутые, но тоже достойные
Помимо нового ScreenPad+, ASUS обновил и прошлогодний тачпад ScreenPad, который теперь присутствует не только в ZenBook (без приставки “Duo”), но и в относительно бюджетных VivoBook.
Интерактивный тачпад стал более интуитивным и более функциональным. Если описанный ScreenPad+ аналогичен по функциям обычному дисплею, то ScreenPad 2.0 в использовании очень похож на смартфон - там стоит весьма похожая на Android оболочка.
Здесь тоже можно создавать ярлыки приложений, которые располагаются на прокручиваемых рабочих столах. По удержанию пальца на экране открывается возможность перемещать и удалять ярлыки.
На таком тачпаде можно не только размещать кнопки-макросы, но даже смотреть видео или отображать чат мессенджера.
Тем не менее, для Windows это по-прежнему просто второй экран.
Что важно - по сравнению с прошлым поколением ScreenPad в 2,5 раза выросла автономность. Производитель обещает, что типичный ноутбук со встроенным и постоянно активным ScreenPad 2.0 вполне сможет проработать до 9 часов. Но, если что, эту функцию можно выключить (а также обратно включить) нажатием F6 - доступно несколько режимов работы.
Общее для всех (почти) новинок
Стоит упомянуть, что практически все объявленные на Computex 2019 ноутбуки поддерживают Wi-Fi 6 (802.11ax) - эту технологию ASUS сейчас активно продвигает и в своих роутерах. Wi-Fi 6 можно будет найти в топовых конфигурациях VivoBook, ZenBook Duo (и Pro и обычный), а вот обновлённый “просто” ZenBook будет лишь с Wi-Fi 802.11ac.
Подробнее о Wi-Fi 6 я расскажу в следующей статье с Computex 2019. Не переключайтесь!