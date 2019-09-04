Сильные конкуренты макбукам: первый взгляд на ноутбуки Asus ProArt StudioBook

Если угодно, можно считать StudioBook аналогом MacBook Pro - именно Pro, это важно. То есть, ProArt StudioBook - это ноутбуки для «профессионалов», тех, для кого данное устройство - рабочий инструмент в первую очередь. И под работой я подразумеваю не просто набор текстов (что сегодня можно делать практически на чём угодно, особенно где есть клавиатура), а создание медиаконтента - дизайн, звук/музыка, видео и т.п.
То есть, несмотря на высокую мощность устройств StudioBook, воспринимать их как альтернативу игровым ноутбукам (тем же Asus ROG) не стоит. Даже несмотря на наличие видеокарты NVIDIA RTX.
Помимо мобильных чипов NVIDIA RTX, Новинки могут комплектоваться процессорами либо Core i7 9-го поколения, либо Intel Xeon (например, Xeon E-2276M). При этом, производитель отдельно поработал над исключением возможности тротлинга (снижение эффективной тактовой частоты процессора из-за перегрева). Конечно, в условиях презентации это проверить было невозможно, но сама компания не стесняется заявлять, что тротлинга в ноутбуках ProArt StudioBook нет и не может быть.
На всякий случай, напомню, что у Asus есть ноутбуки ZenBook Duo/Pro Duo, где второй экран имеет ширину основного экрана и позволяет работать с приложениями почти как при подключении внешнего монитора. Однако в StudioBook такая концепция не используется, хотя в отдельных моделях сам тачпад выступает в роли мини-экрана (ScreenPad 2.0).
В других же моделях (14-дюймовых) тачпад содержит в себе NumPad - эту функцию можно в любой момент включать и выключать. При этом, во всех моделях тачпад широкий, я бы даже сказал - "просторный".
Клавиатура для набора текста оказалась вполне удобной. Пока Apple заигрывает с сомнительными технологиями, принося надёжность в жертву компактности, в Asus просто пытаются выжать максимум (или минимум - если говорить о размерах) из проверенных решений.
В линейке StudioBook представлены 14’’, 15’’ и 17-дюймовые модели, при этом, производитель попытался максимально сократить рамки вокруг экрана. Поэтому у 14-дюймовых ноутбуков корпус как у типичных 13-дюймовых, а габариты 17-дюймовых не превышают размеры 15-дюймовых. Производитель заявляет так: «Это 17-дюймовый ноутбук в корпусе 15-дюймового».
Кстати, экраны всех StudioBook имеют сертфикацию Pantone - для пользователя это означает высокое качество цветопередачи. Производитель заявляет, что максимальное среднее отклонение от заданного цвета (дельта E) для StudioBook составляет меньше 1. Это действительно очень высокий результат - будем надеяться, у нас получится подтвердить его на практике (в рамках выставки такой возможности не было). Также Asus использует экраны с соотношением сторон 16:10 вместо популярного 16:9 - так информации на экране помещается больше. И, например, при монтаже видеороликов можно одновременно видеть и сам ролик по ширине экрана (а видео нынче делают в 16:9, иногда даже шире) и панель инструментов внизу.
Особенно компания гордится топовой моделью, StudioBook One, которая имеет экран 4K (UHD) с частотой развёртки 120 Гц и 100% покрытием цветового пространства AdobeRGB. Также у неё процессор Core i9 и видеокарта Nvidia Quadro RTX 6000. Это первый и пока что единственный ноутбук с RTX6000 на борту.
Внешне StudioBook One X отличается от других "студиобуков" - поначалу даже кажется, что его делала другая компания или это отдельная линейка. Тем не менее, для Asus линейка - это, в первую очередь, не похожие внешние друг на друга устройства, а схожее позиционирование и область применения.
Но вернёмся к "обычным" StudioBook и посмотрим на набор портов. Как видно по фотографиям, компромиссов в StudioBook нет - тут и три USB 3.0 в формате USB-A, два порта Thunderbolt 3, полноразмерный HDMI, RJ-45, картридер, гибридный 3,5-мм разъём для наушников/гарнитуры.
Добавлю, что даже 17-дюймовые модели Asus StudioBook вполне мобильны. Во время ознакомления с новинками пришлось «потаскать» ноутбуки туда-сюда - чтобы найти место с хорошим освещением и относительно безлюдное, для фотографий. Так вот - по весу ноутбуки ощущаются легче, чем кажется на первый взгляд.
Кстати, в дополнение к ноутбукам ProArt Studiobook компания представила и профессиональный монитор с поддержкой HDR10 и Dolby Vision - Asus ProArt PA32UCG. Такой монитор имеет полноэкранную яркость до 1000 кд/м2, а пиковая яркость может достигать 1600 кд/м2.
Как у экранов ноутбуков, дельта E монитора меньше единицы. Его разрешение при этом составляет 4K (UHD), а частота обновления - 120 Гц (дополнительно поддерживается Adaptive Sync и переменная частота кадров - VRR - с минимальным значением 48 Гц). Для подключения монитора к компьютеру предусмотрены порты: Thunderbolt 3, DisplayPort и целых три порта HDMI. Также встроен и USB-хаб.