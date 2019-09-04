Сильные конкуренты макбукам: первый взгляд на ноутбуки Asus ProArt StudioBook

Если угодно, можно считать StudioBook аналогом MacBook Pro - именно Pro, это важно. То есть, ProArt StudioBook - это ноутбуки для «профессионалов», тех, для кого данное устройство - рабочий инструмент в первую очередь. И под работой я подразумеваю не просто набор текстов (что сегодня можно делать практически на чём угодно, особенно где есть клавиатура), а создание медиаконтента - дизайн, звук/музыка, видео и т.п.

То есть, несмотря на высокую мощность устройств StudioBook, воспринимать их как альтернативу игровым ноутбукам (тем же Asus ROG) не стоит. Даже несмотря на наличие видеокарты NVIDIA RTX.