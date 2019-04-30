Как различать игровые ноутбуки по названию, и что умеют разные модели — на примере новых ASUS

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Кто за кем стоял
Все игровые компьютеры и ноутбуки ASUS выходят в сериях TUF (The Ultimate Force - "максимальная, понимаешь, сила". Аппараты на стыке игровых и гражданских моделей с упрощённой конструкцией) и ROG (Republic Of Gaming - "игровая республика", изначально сконструированные для работы при повышенных нагрузках модели). TUF между собой отличаются только циферками (FX-x5xx для 15-дюймовых моделей и FC-x7xx для 17-дюймовых), а ROG настолько много, что они между собой ещё и подразделяются на классы:
ROG Mothership - абсолютный максимум по начинке ASUS продвигает их как замену настольным компьютерам. Это, правда, не совсем ноутбуки, хотя тайваньцы на такие претензии обижаются и уходят в отрицание. Мне кажется, это скорее небольшие настольные компьютеры-моноблоки с такой присоединяемой клавиатурой, чтобы в сборке всё выглядело как ноутбук и занимало мало места. А вот на колени его не поставишь, потому что все "потроха" машины расположены в блоке с экраном.
Зато это абсолютный максимум того, что вы можете получить в игровых ноутбуках - восьмиядерный процессор Intel Core i9-9980HK, видеокарту GeForce RTX 2080, до 64 Гбайт оперативки, намного более производительный, чем в обычных ноутбуках, модуль Wi-Fi и четыре динамика. В двух словах - эта штуковина тянет любую игру на максимальной детализации в разрешении 3840x2160 без притормаживаний. Примерный аналог настольного компьютера за 200+ тысяч рублей.
ROG Zephyrus - самые тонкие и лёгкие игровые ноутбуки. В новейших "Зефирах" корпус сделали полностью из магниевого сплава - поэтому они и прочные, и лёгкие. С учётом того, сколько внутри железа самого по себе и охлаждения для него, разумный подход.
Вы таки будете смеяться, но Zephyrus тоже подразделяются на серии!
Zephyrus G - "народная" модификация тонкого и лёгкого игрового ноутбука. С 4-ядерным процессором AMD Ryzen 7 3750H (это такой Intel Core i7-7700HQ, только AMD) и графикой GeForce GTX 1660 Ti. Примерный аналог GTX 1070, но дешевле. Такой ноутбук тянет любые игры в Full HD с запасом, и в Quad HD впритык.
Zephyrus M - то, что во всём мире называется тонким и лёгким игровым ноутбуком среднего класса в 2019 модельном году, а у нас называется "ой, уже как-то не дёшево!" из-за курса рубля. Тем не менее, у нас тут самый мощный шестиядерный процессор Intel Core i7-9750H, видеокарта GeForce RTX 2060 (теперь и
банановыйс лучами!) и сверхчувствительный дисплей с частотой 240 Гц.
Zephyrus S - всё самое лучшее из игрового, что можно влепить в тонкий лёгкий ноутбук. В апреле 2019 года это был Zephyrus S GX701GX с 6-ядерным процессором Intel Core i7 и графикой RTX 2080 (или 2070/2060 на выбор), а теперь старая модель вместо 2.7 кг стала весить 2.0 кг (!). Это очень мало - сейчас столько весят дешёвые пластмассовые ноутбуки за 15-20 тысяч рублей, у которых Celeron вместо процессора и внутри почти ничего нет. А у Zephyrus S в этом корпусе супер-эффективное охлаждение с шестью теплотрубками, вторая в мире по крутизне видеокарта RTX 2070 с возможностью разгона и всё тот же сверхбыстрый дисплей с частотой 240 Гц.
Нет новости в том, что это железо запихнули в ноутбук. Новость в том, что это железо запихнули в настолько тонкий ноутбук, и сохранили при этом нормальную производительность. Что касается автономности - ASUS говорит о том, что ноутбуки способны работать от аккумулятора "до 8 часов", но в реальности это означает примерно 4 часа при умеренной нагрузке и час при серьёзной нагрузке. Зато Zephyrus M и Zephyrus S можно заряжать от телефонных внешних аккумуляторов! Правда, не абы каких, а современных - с Quick Charge и током от 3А.
ROG Strix - игровые ноутбуки стандартной размерности и без экономии на мелочах (как у TUF) и попытках впихнуть невпихуемое (как у Zephyrus). По сути, это и есть основная модельная линейка игровых ноутбуков ASUS. Среди них есть флагманы - Strix Scar III, средний класс - Strix Hero III и относительно недорогие Strix G.
На презентации я ознакомился (не только потрогал и сфотографировал, но и поиграл) со всеми моделями, но расписывать каждую из них - долго, поэтому расскажу о том, что мы получаем в самом дорогом игровом ноутбуке, и что нам светит в самой дешёвой модели.
Asus ROG Strix Scar III - гуляй на все деньги
Как я уже сказал, во всех новых игровых ноутбуках ASUS установлены процессоры Intel Core 9-го поколения. Мелочь, а приятно. И плюс два ядра, если мы говорим об Intel Core i9 в старших моделях. Кстати, ASUS даже собирается переиздать прошлогоднюю серию ноутбуков с новыми процессорами.
Но самым быстрым среди всех Асусов нового модельного года будет Strix Scar III. В него устанавливают самый быстрый 8-ядерный процессор Intel Core i9 и (в максимальной конфигурации) Full-HD экран с частотой развёртки 240 Гц. Именно такой ноутбук мне удалось опробовать на презентации.
Сразу скажу, что такая частота нужна далеко не каждому пользователю - либо в играх вы чувствуете, что ноутбук недостаточно быстро прорисовывает объекты и вам приходится "шестым чувством"
пятой точкой предугадывать, что и как происходит в онлайн-матче. И тогда вам этот экран нужен. Либо реакция у вас уже не молниеносная и в активный "замес" вы стараетесь не лезть, тогда можно обойтись и без 240 Гц в большинстве случаев. Учитывая, что серия Asus ROG - как раз для фанатичных любителей игр, тут это уместно.
Лично я не очень понимаю популярную цифру 144 Гц во многих игровых ноутбуках и мониторах - это ведь не оптимальный вариант, потому что некоторые игры, заблокированные на 30 или 60 FPS (да, такое бывает даже на компьютерах, а не только на консолях), на таком экране будут терять и ту плавность, что у них есть. 240 Гц - это не только высокая частота, но это и кратная частота: и 30 FPS, и 60 FPS, и даже 120 FPS будут выглядеть на такой частоте плавно, а уж если игра сможет работать в 240 FPS - то и вообще выше всяких похвал.
К слову, высокая частота обновления экрана видна сразу, ещё в интерфейсе Windows. Проходя по ряду ноутбуков я ещё в "винде" сразу понял, у какой модели именно этот крутой экран. Её полные характеристики:
|Конфигурация
|максимальная
|минимальная
|Процессор
|Intel Core i9-9880H
|Intel Core i5-9300H
|ОС
|Windows 10 Pro
|DOS
|GPU
|NVIDIA GeForce RTX2070
|NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
|Дисплей
|FHD, IPS, 240 Гц
|FHD, IPS
|ОЗУ
|DDR4 2666 МГц, 32 Гбайт
|DDR4 2666 МГц, 8 Гбайт
|Накопитель
|SSD 1 Тбайт
|SSD 512 Мбайт
|Габариты
|360х275х24,9 мм, 2,39 кг
|360х275х24,9 мм, 2,39 кг
|Цена
|пока неизвестно
|108 тысяч рублей
Battlefield V с разблокированной частотой кадров чувствовал себя на такой машине просто замечательно (другие игры опробовать мне не удалось). Высокие (не ультра) настройки позволяли выжать из топового Strix Scar III около 120 FPS. К сожалению, времени поковыряться со всеми настройками графики, в том числе, трассировкой лучей, у меня не было.
В целом же, с такими процессорами и графикой вы либо можете рассчитывать на огромный запас производительности в Full HD и, зачастую, мощность и для Quad HD (RTX 2060), либо запас для любой игры в Quad HD (RTX 2070).
Тут стоит отметить, что если вы в интернет-магазине видите два ноутбука с видеокартой RTX2070 - это ещё не значит, что производительность графики у них будет одинаковой. Разница может быть вообще на целое поколение - и всё из-за ограничений на потребляемую видеокартой мощность. В Asus удалось повысить этот лимит благодаря грамотному охлаждению - в топовой версии ноутбука в разложенном состоянии даже приоткрывается «люк» снизу-сзади (к сожалению, видео у меня не сохранилось). Дополнительно к ROG Boost можно включить турбо-режим, который включает заводской разгон. Получится почти на уровне с настольными компьютерами.
Но, если вы планируете играть в тишине (например, дома все спят уже) - можно включить «Silent mode». Он включается одной кнопкой над клавиатурой - немного снижается производительность (которая, кстати, избыточна для большинства игр в Full HD), зато вы играете в почти полной тишине.
Но фишка Asus Strix Scar III не только в железе и его производительности. Как, кстати, и в средней модели, Hero III, здесь есть две очень интересные штуки.
NumPad
Как правило, 14-15 дюймовые ноутбуки обходятся без циферного блока справа от клавиатуры. Его необходимость, конечно, под вопросом, да и всегда можно прицепить внешний, но хорошая альтернатива - встроить NumPad прямо... в тачпад. Что в ASUS и сделали.
В правом-верхнем углу тачпада находится сенсорная зона кнопки NumLock, удерживая которую можно включить отображение кнопок NumPad прямо на тачпаде (и точно также это всё выключается). Таким образом можно работать с циферным блоком при необходимости. Хотя, конечно, играть так будет не очень удобно. С другой стороны, в играх тачпад обычно бездействует - потому что игроки используют мышку, а на NumPad можно повесить те же макросы.
Keystone
Keystone - это, на самом деле, NFC-метка, которая работает как цифровой ключ. Такой ключ поставляется прямо вместе с ноутбуком и вставляется справа - его хорошо видно, он вписан в дизайн.
Тайваньцы говорят, что ключ предназначен, в первую очередь, для персонификации настроек - подсветка клавиатуры, режимы работы ноутбука и т.п., однако мне кажется, что для всего перечисленного проще использовать разные учётные записи. Поэтому гораздо важнее, на мой взгляд, другая функция – Keystone позволяет легко скрывать целый логический диск SSD/жёстком диске. Вынули ключ - раздел тут же скрывается. Получить доступ к нему невозможно. Поставили ключ на место - раздел мгновенно появляется.
Не буду фантазировать на тему, как это можно использовать, думаю, каждый читатель в состоянии придумать свои варианты. Мне такая система показалась удобной - в первую очередь, из-за того, насколько быстро и легко всё работает. Из недостатков могу отметить лишь, что если ключ вынуть, то ноутбук без него выглядит уже немного странно. Но это мелочи.
Самый дешёвый - Asus Strix G
Буква “G” в конце названия ноутбуков Asus означает самый доступный сегмент. То есть, это всё ещё игровой ноутбук и характеристики всё ещё этому статусу соответствуют (см. ниже), но флагманских наворотов в нём нет.
По пунктам - отсутствует ключ Keystone, и максимальная частота развёртки дисплея составляет “всего” 144 Гц (но у самых дешёвых моделей - 60 Гц). Также у Strix G не может быть Intel Core i9 в любой конфигурации.
|Конфигурация
|максимальная
|минимальная
|Процессор
|Intel Core i7-9750H
|Intel Core i5-9300H
|ОС
|Windows 10 Pro
|DOS
|GPU
|NVIDIA GeForce RTX2070
|NVIDIA GeForce GTX 1650
|Дисплей
|FHD, IPS, 144 Гц
|FHD, IPS
|ОЗУ
|DDR4 2666 МГц, 32 Гбайт
|DDR4 2666 МГц, 8 Гбайт
|Накопитель
|SSD 1 Тбайт
|SSD 512 Мбайт
|Габариты
|360х275х25,8 мм, 2,39 кг
|360х275х25,8 мм, 2,39 кг
|Цена
|пока неизвестно
|75 тысяч рублей
Как видно, Asus не стали жертвовать “железом” ради самых низких цен, однако при этом даже минимальная конфигурация (по сути, Asus Strix G-GL531 - самый дешёвый ноутбук из новинок) вполне годится для современных игр. ROG Boost и Silent Mode здесь также присутствуют.
Во всяком случае, радует, что даже Strix G с видеокартой RXT2070, процессором Intel Core-7 и SSD на 1 Тбайт тоже можно приобрести. Что касается минимальной конфигурации, с GTX 1650, то она всё равно будет производительнее, чем прошлое поколение с GTX 1050 Ti.