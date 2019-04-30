Как различать игровые ноутбуки по названию, и что умеют разные модели — на примере новых ASUS

Вы таки будете смеяться, но Zephyrus тоже подразделяются на серии!

Zephyrus G - "народная" модификация тонкого и лёгкого игрового ноутбука. С 4-ядерным процессором AMD Ryzen 7 3750H (это такой Intel Core i7-7700HQ, только AMD) и графикой GeForce GTX 1660 Ti. Примерный аналог GTX 1070, но дешевле. Такой ноутбук тянет любые игры в Full HD с запасом, и в Quad HD впритык.

Zephyrus M - то, что во всём мире называется тонким и лёгким игровым ноутбуком среднего класса в 2019 модельном году, а у нас называется "ой, уже как-то не дёшево!" из-за курса рубля. Тем не менее, у нас тут самый мощный шестиядерный процессор Intel Core i7-9750H, видеокарта GeForce RTX 2060 (теперь и банановый с лучами!) и сверхчувствительный дисплей с частотой 240 Гц.

Zephyrus S - всё самое лучшее из игрового, что можно влепить в тонкий лёгкий ноутбук. В апреле 2019 года это был Zephyrus S GX701GX с 6-ядерным процессором Intel Core i7 и графикой RTX 2080 (или 2070/2060 на выбор), а теперь старая модель вместо 2.7 кг стала весить 2.0 кг (!). Это очень мало - сейчас столько весят дешёвые пластмассовые ноутбуки за 15-20 тысяч рублей, у которых Celeron вместо процессора и внутри почти ничего нет. А у Zephyrus S в этом корпусе супер-эффективное охлаждение с шестью теплотрубками, вторая в мире по крутизне видеокарта RTX 2070 с возможностью разгона и всё тот же сверхбыстрый дисплей с частотой 240 Гц.

Нет новости в том, что это железо запихнули в ноутбук. Новость в том, что это железо запихнули в настолько тонкий ноутбук, и сохранили при этом нормальную производительность. Что касается автономности - ASUS говорит о том, что ноутбуки способны работать от аккумулятора "до 8 часов", но в реальности это означает примерно 4 часа при умеренной нагрузке и час при серьёзной нагрузке. Зато Zephyrus M и Zephyrus S можно заряжать от телефонных внешних аккумуляторов! Правда, не абы каких, а современных - с Quick Charge и током от 3А.

ROG Strix - игровые ноутбуки стандартной размерности и без экономии на мелочах (как у TUF) и попытках впихнуть невпихуемое (как у Zephyrus). По сути, это и есть основная модельная линейка игровых ноутбуков ASUS. Среди них есть флагманы - Strix Scar III, средний класс - Strix Hero III и относительно недорогие Strix G.

На презентации я ознакомился (не только потрогал и сфотографировал, но и поиграл) со всеми моделями, но расписывать каждую из них - долго, поэтому расскажу о том, что мы получаем в самом дорогом игровом ноутбуке, и что нам светит в самой дешёвой модели.

Asus ROG Strix Scar III - гуляй на все деньги

Как я уже сказал, во всех новых игровых ноутбуках ASUS установлены процессоры Intel Core 9-го поколения. Мелочь, а приятно. И плюс два ядра, если мы говорим об Intel Core i9 в старших моделях. Кстати, ASUS даже собирается переиздать прошлогоднюю серию ноутбуков с новыми процессорами.

Но самым быстрым среди всех Асусов нового модельного года будет Strix Scar III. В него устанавливают самый быстрый 8-ядерный процессор Intel Core i9 и (в максимальной конфигурации) Full-HD экран с частотой развёртки 240 Гц. Именно такой ноутбук мне удалось опробовать на презентации.