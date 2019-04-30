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Как различать игровые ноутбуки по названию, и что умеют разные модели — на примере новых ASUS

Ехал ROG через TUF, видит — Strix, Zephyrus и Scar...
На днях в Стамбуле ASUS обновил все линейки игровых ноутбуков 2019 модельного года. Разбираемся, что нам дают восьмиядерные Intel Core i9, стоит ли облизываться на графику GTX16xx, и выясняем, чем отличаются модели в многоэтажной иерархии игробуков тайваньского производителя

Оглавление

Кто за кем стоял
Asus ROG Strix Scar III - гуляй на все деньги
NumPad
Keystone
Самый дешёвый - Asus Strix G

Кто за кем стоял

Все игровые компьютеры и ноутбуки ASUS выходят в сериях TUF (The Ultimate Force - "максимальная, понимаешь, сила". Аппараты на стыке игровых и гражданских моделей с упрощённой конструкцией) и ROG (Republic Of Gaming - "игровая республика", изначально сконструированные для работы при повышенных нагрузках модели). TUF между собой отличаются только циферками (FX-x5xx для 15-дюймовых моделей и FC-x7xx для 17-дюймовых), а ROG настолько много, что они между собой ещё и подразделяются на классы:

ROG Mothership - абсолютный максимум по начинке ASUS продвигает их как замену настольным компьютерам. Это, правда, не совсем ноутбуки, хотя тайваньцы на такие претензии обижаются и уходят в отрицание. Мне кажется, это скорее небольшие настольные компьютеры-моноблоки с такой присоединяемой клавиатурой, чтобы в сборке всё выглядело как ноутбук и занимало мало места. А вот на колени его не поставишь, потому что все "потроха" машины расположены в блоке с экраном.

Демонстрация работы Asus ROG Mothership

Зато это абсолютный максимум того, что вы можете получить в игровых ноутбуках - восьмиядерный процессор Intel Core i9-9980HK, видеокарту GeForce RTX 2080, до 64 Гбайт оперативки, намного более производительный, чем в обычных ноутбуках, модуль Wi-Fi и четыре динамика. В двух словах - эта штуковина тянет любую игру на максимальной детализации в разрешении 3840x2160 без притормаживаний. Примерный аналог настольного компьютера за 200+ тысяч рублей.

ROG Zephyrus - самые тонкие и лёгкие игровые ноутбуки. В новейших "Зефирах" корпус сделали полностью из магниевого сплава - поэтому они и прочные, и лёгкие. С учётом того, сколько внутри железа самого по себе и охлаждения для него, разумный подход.

Asus ROG Zephyrus G

Вы таки будете смеяться, но Zephyrus тоже подразделяются на серии!

  • Zephyrus G - "народная" модификация тонкого и лёгкого игрового ноутбука. С 4-ядерным процессором AMD Ryzen 7 3750H (это такой Intel Core i7-7700HQ, только AMD) и графикой GeForce GTX 1660 Ti. Примерный аналог GTX 1070, но дешевле. Такой ноутбук тянет любые игры в Full HD с запасом, и в Quad HD впритык.

  • Zephyrus M - то, что во всём мире называется тонким и лёгким игровым ноутбуком среднего класса в 2019 модельном году, а у нас называется "ой, уже как-то не дёшево!" из-за курса рубля. Тем не менее, у нас тут самый мощный шестиядерный процессор Intel Core i7-9750H, видеокарта GeForce RTX 2060 (теперь и банановый с лучами!) и сверхчувствительный дисплей с частотой 240 Гц.

  • Zephyrus S - всё самое лучшее из игрового, что можно влепить в тонкий лёгкий ноутбук. В апреле 2019 года это был Zephyrus S GX701GX с 6-ядерным процессором Intel Core i7 и графикой RTX 2080 (или 2070/2060 на выбор), а теперь старая модель вместо 2.7 кг стала весить 2.0 кг (!). Это очень мало - сейчас столько весят дешёвые пластмассовые ноутбуки за 15-20 тысяч рублей, у которых Celeron вместо процессора и внутри почти ничего нет. А у Zephyrus S в этом корпусе супер-эффективное охлаждение с шестью теплотрубками, вторая в мире по крутизне видеокарта RTX 2070 с возможностью разгона и всё тот же сверхбыстрый дисплей с частотой 240 Гц.

Нет новости в том, что это железо запихнули в ноутбук. Новость в том, что это железо запихнули в настолько тонкий ноутбук, и сохранили при этом нормальную производительность. Что касается автономности - ASUS говорит о том, что ноутбуки способны работать от аккумулятора "до 8 часов", но в реальности это означает примерно 4 часа при умеренной нагрузке и час при серьёзной нагрузке. Зато Zephyrus M и Zephyrus S можно заряжать от телефонных внешних аккумуляторов! Правда, не абы каких, а современных - с Quick Charge и током от 3А.

ROG Strix - игровые ноутбуки стандартной размерности и без экономии на мелочах (как у TUF) и попытках впихнуть невпихуемое (как у Zephyrus). По сути, это и есть основная модельная линейка игровых ноутбуков ASUS. Среди них есть флагманы - Strix Scar III, средний класс - Strix Hero III и относительно недорогие Strix G.

На презентации я ознакомился (не только потрогал и сфотографировал, но и поиграл) со всеми моделями, но расписывать каждую из них - долго, поэтому расскажу о том, что мы получаем в самом дорогом игровом ноутбуке, и что нам светит в самой дешёвой модели.

Asus ROG Strix Scar III - гуляй на все деньги

Как я уже сказал, во всех новых игровых ноутбуках ASUS установлены процессоры Intel Core 9-го поколения. Мелочь, а приятно. И плюс два ядра, если мы говорим об Intel Core i9 в старших моделях. Кстати, ASUS даже собирается переиздать прошлогоднюю серию ноутбуков с новыми процессорами.

Но самым быстрым среди всех Асусов нового модельного года будет Strix Scar III. В него устанавливают самый быстрый 8-ядерный процессор Intel Core i9 и (в максимальной конфигурации) Full-HD экран с частотой развёртки 240 Гц. Именно такой ноутбук мне удалось опробовать на презентации.

Asus ROG Strix Scar III

Сразу скажу, что такая частота нужна далеко не каждому пользователю - либо в играх вы чувствуете, что ноутбук недостаточно быстро прорисовывает объекты и вам приходится "шестым чувством" пятой точкой предугадывать, что и как происходит в онлайн-матче. И тогда вам этот экран нужен. Либо реакция у вас уже не молниеносная и в активный "замес" вы стараетесь не лезть, тогда можно обойтись и без 240 Гц в большинстве случаев. Учитывая, что серия Asus ROG - как раз для фанатичных любителей игр, тут это уместно.

Лично я не очень понимаю популярную цифру 144 Гц во многих игровых ноутбуках и мониторах - это ведь не оптимальный вариант, потому что некоторые игры, заблокированные на 30 или 60 FPS (да, такое бывает даже на компьютерах, а не только на консолях), на таком экране будут терять и ту плавность, что у них есть. 240 Гц - это не только высокая частота, но это и кратная частота: и 30 FPS, и 60 FPS, и даже 120 FPS будут выглядеть на такой частоте плавно, а уж если игра сможет работать в 240 FPS - то и вообще выше всяких похвал.

К слову, высокая частота обновления экрана видна сразу, ещё в интерфейсе Windows. Проходя по ряду ноутбуков я ещё в "винде" сразу понял, у какой модели именно этот крутой экран. Её полные характеристики:

Конфигурациямаксимальнаяминимальная
ПроцессорIntel Core i9-9880HIntel Core i5-9300H
ОСWindows 10 ProDOS
GPUNVIDIA GeForce RTX2070NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
ДисплейFHD, IPS, 240 ГцFHD, IPS
ОЗУDDR4 2666 МГц, 32 ГбайтDDR4 2666 МГц, 8 Гбайт
НакопительSSD 1 ТбайтSSD 512 Мбайт
Габариты360х275х24,9 мм, 2,39 кг360х275х24,9 мм, 2,39 кг
Ценапока неизвестно108 тысяч рублей

Battlefield V с разблокированной частотой кадров чувствовал себя на такой машине просто замечательно (другие игры опробовать мне не удалось). Высокие (не ультра) настройки позволяли выжать из топового Strix Scar III около 120 FPS. К сожалению, времени поковыряться со всеми настройками графики, в том числе, трассировкой лучей, у меня не было.

В целом же, с такими процессорами и графикой вы либо можете рассчитывать на огромный запас производительности в Full HD и, зачастую, мощность и для Quad HD (RTX 2060), либо запас для любой игры в Quad HD (RTX 2070).

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Информация о системе

Тут стоит отметить, что если вы в интернет-магазине видите два ноутбука с видеокартой RTX2070 - это ещё не значит, что производительность графики у них будет одинаковой. Разница может быть вообще на целое поколение - и всё из-за ограничений на потребляемую видеокартой мощность. В Asus удалось повысить этот лимит благодаря грамотному охлаждению - в топовой версии ноутбука в разложенном состоянии даже приоткрывается «люк» снизу-сзади (к сожалению, видео у меня не сохранилось). Дополнительно к ROG Boost можно включить турбо-режим, который включает заводской разгон. Получится почти на уровне с настольными компьютерами.

Но, если вы планируете играть в тишине (например, дома все спят уже) - можно включить «Silent mode». Он включается одной кнопкой над клавиатурой - немного снижается производительность (которая, кстати, избыточна для большинства игр в Full HD), зато вы играете в почти полной тишине.

Но фишка Asus Strix Scar III не только в железе и его производительности. Как, кстати, и в средней модели, Hero III, здесь есть две очень интересные штуки.

NumPad

Как правило, 14-15 дюймовые ноутбуки обходятся без циферного блока справа от клавиатуры. Его необходимость, конечно, под вопросом, да и всегда можно прицепить внешний, но хорошая альтернатива - встроить NumPad прямо... в тачпад. Что в ASUS и сделали.

NumPad в Asus ROG Strix

В правом-верхнем углу тачпада находится сенсорная зона кнопки NumLock, удерживая которую можно включить отображение кнопок NumPad прямо на тачпаде (и точно также это всё выключается). Таким образом можно работать с циферным блоком при необходимости. Хотя, конечно, играть так будет не очень удобно. С другой стороны, в играх тачпад обычно бездействует - потому что игроки используют мышку, а на NumPad можно повесить те же макросы.

Keystone

Keystone - это, на самом деле, NFC-метка, которая работает как цифровой ключ. Такой ключ поставляется прямо вместе с ноутбуком и вставляется справа - его хорошо видно, он вписан в дизайн.

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Справа - ключ Keystone

Тайваньцы говорят, что ключ предназначен, в первую очередь, для персонификации настроек - подсветка клавиатуры, режимы работы ноутбука и т.п., однако мне кажется, что для всего перечисленного проще использовать разные учётные записи. Поэтому гораздо важнее, на мой взгляд, другая функция – Keystone позволяет легко скрывать целый логический диск SSD/жёстком диске. Вынули ключ - раздел тут же скрывается. Получить доступ к нему невозможно. Поставили ключ на место - раздел мгновенно появляется.

Демонстрация работы Keystone

Не буду фантазировать на тему, как это можно использовать, думаю, каждый читатель в состоянии придумать свои варианты. Мне такая система показалась удобной - в первую очередь, из-за того, насколько быстро и легко всё работает. Из недостатков могу отметить лишь, что если ключ вынуть, то ноутбук без него выглядит уже немного странно. Но это мелочи.

Самый дешёвый - Asus Strix G

Буква “G” в конце названия ноутбуков Asus означает самый доступный сегмент. То есть, это всё ещё игровой ноутбук и характеристики всё ещё этому статусу соответствуют (см. ниже), но флагманских наворотов в нём нет.

Asus ROG Strix G

По пунктам - отсутствует ключ Keystone, и максимальная частота развёртки дисплея составляет “всего” 144 Гц (но у самых дешёвых моделей - 60 Гц). Также у Strix G не может быть Intel Core i9 в любой конфигурации.

Конфигурациямаксимальнаяминимальная
ПроцессорIntel Core i7-9750HIntel Core i5-9300H
ОСWindows 10 ProDOS
GPUNVIDIA GeForce RTX2070NVIDIA GeForce GTX 1650
ДисплейFHD, IPS, 144 ГцFHD, IPS
ОЗУDDR4 2666 МГц, 32 ГбайтDDR4 2666 МГц, 8 Гбайт
НакопительSSD 1 ТбайтSSD 512 Мбайт
Габариты360х275х25,8 мм, 2,39 кг360х275х25,8 мм, 2,39 кг
Ценапока неизвестно75 тысяч рублей

Как видно, Asus не стали жертвовать “железом” ради самых низких цен, однако при этом даже минимальная конфигурация (по сути, Asus Strix G-GL531 - самый дешёвый ноутбук из новинок) вполне годится для современных игр. ROG Boost и Silent Mode здесь также присутствуют.

Во всяком случае, радует, что даже Strix G с видеокартой RXT2070, процессором Intel Core-7 и SSD на 1 Тбайт тоже можно приобрести. Что касается минимальной конфигурации, с GTX 1650, то она всё равно будет производительнее, чем прошлое поколение с GTX 1050 Ti.

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