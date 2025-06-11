За 35 тысяч рублей вы вряд ли найдёте более быстрый и более долгоиграющий ноутбук в РФ

TECNO Megabook K15S — это классический пример ноутбука, который пытается быть всем для всех. И, знаете, у него это неплохо получается. Он подойдёт студентам, которые пишут код, готовят презентации или смотрят лекции. Он понравится офисным работникам, которым нужен надёжный инструмент для работы с документами и таблицами. Может использоваться как семейный ноут для связи с родственниками по видеосвязи и онлайн-занятий для детей. И даже фрилансерам, которые иногда редактируют фото или видео, он придётся по душе. Конечно, это не топовый ультрабук и не игровой монстр, но за свою цену (напомню, 34999 рублей в российских сетевых магазинах с доставкой в любую точку России) он предлагает отличный баланс характеристик.

Дизайн у ноутбука минималистичный, но приятный, автономность радует, а производительность позволяет решать большинство повседневных задач. Ещё и возможность апгрейда ОЗУ и накопителя присутствует. Но вот встроенная графика могут отпугнуть прям уж совсем фанатов запредельно мощных процессоров, но для тех, кому нужны не бенчмарки, а пригодный к использованию ноут без переплаты, это не критично. А ещё звук здесь неожиданно хорош — динамики выдают громкое и чистое звучание, что редко встречается в этом сегменте.

Если вы ищете недорогой, но универсальный ноутбук, который не подведёт в повседневной жизни, то TECNO Megabook K15S — это достойный кандидат. Один из лучших по автономности в этом сегменте, при этом без ущерба для каких-то других характеристик + даже с изюминкой в виде фирменного приложения производителя.