За 35 тысяч рублей вы вряд ли найдёте более быстрый и более долгоиграющий ноутбук в РФ

За 35 тысяч рублей вы вряд ли найдёте более быстрый и более долгоиграющий ноутбук в РФTECNO MEGABOOK K15S AMD
|TECNO MEGABOOK K15S AMD
|Экран
|15.6", IPS, 1920x1080, 60 Гц (CSOT SNF601BS1-1)
|Процессор
|AMD Ryzen 5 7430U, 6 ядер по 2.3 ГГц (4.3 ГГц в режиме Турбо)
|Встроенная графика
|AMD Radeon RX Vega 7 (встроенная)
|Оперативная память
|16 Гбайт, DDR4 3200 МГц, распаянная без возможности апгрейда
|Накопитель
|SSD 512 Гбайт (M.2 PCIe 3.0), Foresee XP1000F512G
|Операционная система
|Windows 11 Home
|Сеть
|Wi-Fi 5 (Realtek 8822CE), Bluetooth 5.0
|Аккумулятор
|6150 мАч, 70 Вт*ч
|Габариты
|359.5х236х17.3 мм
|Масса
|1.7 кг
|Цена
|34999 рублей
Внешний вид
Выглядит хорошо. Корпус выполнен из алюминия, что сразу добавляет ноутбуку очков в категории «премиум за разумные деньги». Металл приятный на ощупь, не собирает отпечатки пальцев, как магнит, и в целом дизайн достаточно строгий, чтобы не стыдно было достать его на деловой встрече. Цвет — серый, классика, которая никогда не выйдет из моды. С другой стороны, если вы из тех, кто любит яркие расцветки, тут их не найдете, поскольку в этот раз K15S представлен только в двух цветах: светло-сером и тёмно-сером.
А посмотрите на этот вырез под гравировку на грани крышки дисплея! Вроде мелочь, а всё равно приятно. Ещё больше нравится то, что устройство спокойно проходит «тест на макбук» и может открываться одной рукой, причем аж на 180 градусов. Шарнир работает плавно, а крышка не болтается — это значит, что и открывать его одной рукой будет удобно, и при наборе текста при езде в автобусе/автомобиле на плохих дорогах крышка не будет сама раскрываться или захлопываться.
Теперь к разъемам. Справа у нас, на первый взгляд, минималистичный набор: слот для microSD карты, один порт USB Type-A 3.1 и разъём для проводного интернета RJ-45 (хотя ничего себе — я уже лет сто не видел в тонких ноутбуках возможность подключить интернет по кабелю, респект).
Испугались, что на этом всё? Ан нет, если вы любите подключать к ноутбуку все, от мышки до внешнего жесткого диска, нужно будет заглянуть на левую сторону.
Слева разъемы поинтереснее: два порта USB Type-C: один для передачи данных, а другой только для зарядки, полноразмерный HDMI для подключения монитора, разъём USB Type-A 3.2 и классический аудиовыход 3.5 мм.
По нынешним временам четыре USB порта для ноутбука, который не позиционирует себя как игровая установка и не весит 5 килограмм это прям хорошо. Обычно вам предлагают ощутимо меньше разъёмов. А здесь... я даже не могу придумать, в каких ситуациях вам может понадобиться больше четырёх USB, ведь мышки сейчас для ноутбуков подключаются по Bluetooth и USB не занимают, для внешнего жёсткого диска или SSD нужен один разъём, остаются ещё три... с запасом, в общем. Разве что для подключения второго внешнего монитора можно докупить USB-C хаб.
Веб-камера в наличии на своём месте: простенькая вебка на 1 Мп с возможностью записи видео в 720p встроена в верхнюю рамку дисплея, и, что приятно, оснащена физической шторкой. Это как занавеска для параноика: хочешь — открывай, хочешь — закрывай и спи спокойно, зная, что никто даже теоретически не сможет заняться видеонаблюдением за тобой или твоей квартирой.
Короче, выглядит при своей цене K15S хорошо — уже потому хорошо, что вы не сможете определить, 35 или 85 тысяч рублей стоит этот металлический поджарый ноут на столе.
Клавиатура и тачпад
Клавиатуру в TECNO Megabook K15S попытались реализовать максимально возможную: это классика жанра — полноразмерная, с островным расположением клавиш. Ход клавиш мягкий, тактильный отклик приятный, печатать длинные тексты на ноутубке не утомительно.
Раскладка стандартная, с цифровым блоком (хотя это и не полный NumPad), что порадует тех, кто часто работает с таблицами или много считает на калькуляторе за компьютером. Подсветка клавиатуры есть, и она регулируемая — можно настроить яркость, чтобы не слепило глаза в темноте или не расходовало батарею днем.
В правом верхнем углу расположена кнопка питания, совмещённая со сканером отпечатков пальцев. Решение стандартное, при этом удобное и придраться тут особо не к чему.
Тачпад большой, с приятным откликом, красивый. Во время использования поддерживает мультитач-жесты Windows без проблем. Прокрутка, масштабирование, переключение окон — для ноутбука за 35 тысяч рублей все работает достаточно плавно, как будто катаешься на коньках по свежему льду.
Единственное, к чему можно придраться — это отсутствие четкого разделения на правую и левую кнопки. Иногда нажатие в нижней части тачпада воспринимается не так, как хотелось бы и вместо открытия ссылки она может выделяться. Но это уже стандартная история для алюминиевых универсальных ноутбуков в 2025 г., честно говоря.
В целом, клавиатура и тачпад у K15S — это нормальный уровень, без «вау-эффекта», но и без каких-либо серьёзных претензий. Мы встречали более дорогие ноуты (бюджетные игровые модели, например), где при нажатии раздаётся характерный «пустой» звук, а открытие файлов прямо требует от тебя физических усилий по надавливанию на тачпад.
Дисплей
TECNO Megabook K15S оснащён 16-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920x1200 пикселей (качество Full HD+). Матрица — CSOT SNF601BS1-1, такая же установлена в некоторых модификациях Lenovo IdeaPad 15 или 15-дюймовых Acer Aspire, недавнем Ninkear N15 Pro и т.д.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости
|250 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1100:1
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|75%
|DeltaE (меньше = лучше)
|12.7
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7200К
Из плюсов — матовая, не бликует совсем, углы обзора отличные. Из минусов — ну, цветовой охват бюджетный. Заявленный для этой матрицы — 65%, мы намерили 70%, что или погрешность, или TECNO попытались её чуть поднастроить в меру возможностей.
Примерно такие же показатели цветового охвата ожидают вас даже в HONOR MagicBook/Huawei Matebook 15 или других китайских ноутбуках с процессорами Ryzen 5/Core i5 (со старшими процессорами, когда ноутбук стоит 80+ тысяч рублей, китайцы зачастую комплектуют и более выдающийся дисплей). Просто для редактирования фотографий или фотомонтажа цветопередача недостаточно точная, а MEGABOOK K15S — это скорее сайты полистать, фильмы посмотреть, тексты почитать.
Запас яркости средний, больше подходит для работы из помещений вроде офиса или лекционного зала. На улице в солнечный день где-нибудь в тени яркости хватит «на тоненького», но ноутом всё ещё можно будет пользоваться. А вот под прямыми лучами солнца лучше не сидеть. Хотя я думаю, что желающих писать реферат на солнцепёке в принципе не существует.
Понравилось, что крышка ноутбука раскрывается на 180 градусов. Это удобно, если вы любите работать лёжа на диване или показывать презентацию коллегам за столом.
Правда, сенсорного ввода здесь нет, так что пальцами по экрану тыкать бесполезно — это вам не планшет.
Производительность и автономность
За производительность TECNO K15S отвечает процессор AMD Ryzen 5 7430U — 6 ядер, 12 потоков, архитектура Zen 3, техпроцесс 7 нм.... минуточку, это же Ryzen 5 5625U под новой этикеткой!
Ну, это норма, кстати — у AMD часть успешных процессоров недавнего прошлого перемаркирована новыми индексами. Да и у Интелов часть процессоров 13 и 14 поколения — это процессоры 12 поколения с новым шильдиком, а новые Core 5 (не i5, а Core 5) — это тоже чипы 13 поколения... в общем, дело не в индексе, а в удачности конкретного CPU, потому что с 2022 г. по 2025 г. резких прорывов-революций в процессорной отрасли не было — выпущенные в этом диапазоне дат процессоры по-прежнему актуальны.
Вот и Ryzen 5 7430U вполне приятный проц для всего понемногу — без запаса мощности на далёкое будущее или какую-то там яростную работу в видеоредакторах, либо под игры, но бодрый и одновременно экономичный для того, чтобы быстро открывать браузер, не подвисать на сайтах любой сложности, одновременно крутить музыку, скачивать файлы и держать открытыми ещё много файлов во время вашего рабочего дня. Любое видео в разрешении вплоть до 4K 60 кадров в секунду, само собой, тоже притормаживать не будет.
Оперативной памяти на 16 Гбайт из коробки достаточно, но если вдруг вам нужно пользоваться всякими тяжеловесными программами вроде Adobe Premiere, то можно залезть внутрь и заменить два существующих модуля на больший объём. ОЗУ можно расширить до 32 Гбайт.
В тесте Cinebench R23 встроенный Ryzen 5 7430U набирает почти 4000 баллов при работе в многоядерном режиме.
Графика здесь встроенная — AMD Radeon RX Vega 7. Для игр это не лучший выбор, но с казуальными тайтлами вроде Dota 2, World of Tanks или стареньких AAA-проектов на низких настройках она справляется. Для Counter-Strike 2 уже хватает с натягом (но CS2 стал уж очень тяжеловесным с последними обновлениями), для полномасштабных синглплеерных игр 2022-2025 г. этот ноутбук лучше даже не пробовать использовать.
Накопитель — SSD на 512 Гбайт. Скорости чтения и записи стандартные для безбуферных PCIe 3.0, но, во-первых, Ryzen на архитектуре Zen 3 что-то более быстрое и не поддерживают, а во-вторых, для повседневной работы таких достаточно: скорость загрузки системы и приложений практически не будет отличаться от более дорогих SSD, это уже многократно энтузиастами проверено. Отличаться бюджетный SSD от дорогого будет разве что в долгом копировании крупных (100+ ГБ) файлов одним махом.
В MEGABOOK K15S, кстати, есть возможность заменить установленный SSD M.3 PCIe 3.0 2280 на более ёмкий размерами до 2 ТБ. Но для этого, как и в случае с ОЗУ, придётся лезть внутрь корпуса.
По автономности ноут ну очень крут. Он оснащён аккумулятором на 70 Вт*ч, что для 16-дюймового ноутбука вполне солидный показатель. Производитель обещает до 12 часов работы в смешанном режиме, в зависимости от яркости, и, знаете, это не просто маркетинговые сказки. Наши тесты показывают, что как минимум 9 часов даже при максимальной яркости ноутбук протянет в офисных программах, а если не усердствовать с яркостью и не педалировать по 15+ вкладок браузера, а ограничиваться 1-3, то и 11+ часов можно выжать.
Зарядка осуществляется через порт USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт, адаптер от которой идёт в комплекте. На полную зарядку ноутбуку требуется примерно 2 часа.
Экосистема и фишки
Сам ноут работает под управлением Windows 11 Home. Сама система работает шустро, никаких серьёзных лагов или тормозов замечено не было, даже при активной многозадачности. Можем отметить и то, что предустановленная операционка далеко не всегда встречается в ноутах в этом сегменте рынка. Никаких танцев с бубном, загрузок кряков или покупки ключей — запустил новое устройство, настроил и... радуешься жизни!
Отдельно стоит упомянуть фирменное приложение TECNO PC Manager, которое идёт в комплекте. Это что-то вроде центра управления ноутбуком, в котором можно следить за состоянием системы или настроить её. Приложение простое и интуитивное, но не ждите от него чего-то прям уникального и революционного. Базовая фирменная утилита, которая есть на большинстве ноутбуков от «именитых» производителей.
А вот что интересно, так это возможность приложения TECNO PC Manager синхронизировать ноутбук с другими устройствами бренда, например, смартфонами. Можно быстро передавать файлы, использовать телефон как второй экран или даже отвечать на звонки прямо с ноутбука. Поэтому если вы вдруг с ног до головы решите обвеситься девайсами бренда, то никаких проблем с передачей информации между ними точно не будет.
Что ещё интересного? Есть интеграция фирменных аксессуаров от TECNO в фирменных приложениях и на других устройствах. Например, новые наушники FreeHear 1, у которых пока ещё нет бесшовного подключения к ноуту (надеемся, что оно не заставит себя долго ждать), но наушники без проблем подключаются к ноутбуку и поддерживают два подключения одновременно. А вот уже с помощью приложения Welife на смартфоне пользователь может настраивать звучание наушников, создавать кастомные дизайн всплывающего окна, настраивать удобные жесты касания/нажатия, включать и отключать режимы звучания. А если вы вдруг потеряли их, то можно посмотреть последнее место использования.
Выводы
TECNO Megabook K15S — это классический пример ноутбука, который пытается быть всем для всех. И, знаете, у него это неплохо получается. Он подойдёт студентам, которые пишут код, готовят презентации или смотрят лекции. Он понравится офисным работникам, которым нужен надёжный инструмент для работы с документами и таблицами. Может использоваться как семейный ноут для связи с родственниками по видеосвязи и онлайн-занятий для детей. И даже фрилансерам, которые иногда редактируют фото или видео, он придётся по душе. Конечно, это не топовый ультрабук и не игровой монстр, но за свою цену (напомню, 34999 рублей в российских сетевых магазинах с доставкой в любую точку России) он предлагает отличный баланс характеристик.
Дизайн у ноутбука минималистичный, но приятный, автономность радует, а производительность позволяет решать большинство повседневных задач. Ещё и возможность апгрейда ОЗУ и накопителя присутствует. Но вот встроенная графика могут отпугнуть прям уж совсем фанатов запредельно мощных процессоров, но для тех, кому нужны не бенчмарки, а пригодный к использованию ноут без переплаты, это не критично. А ещё звук здесь неожиданно хорош — динамики выдают громкое и чистое звучание, что редко встречается в этом сегменте.
Если вы ищете недорогой, но универсальный ноутбук, который не подведёт в повседневной жизни, то TECNO Megabook K15S — это достойный кандидат. Один из лучших по автономности в этом сегменте, при этом без ущерба для каких-то других характеристик + даже с изюминкой в виде фирменного приложения производителя.
Реклама. Рекламодатель: TECNO Mobile Limited
- Возможность установки второго SSD
- Отличная автономность
- Наличие фирменного софта Tecno PC и синхронизация с другими устройствами
- Оперативная память распаяна, апгрейд невозможен
- Для игр практически не подходит
- Яркости дисплея мало для работы вне помещений