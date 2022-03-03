Что выбрать, если вы только сейчас надумали купить робот-пылесос

Из интересных особенностей HONOR Choice Robot Cleaner R1 также стоит отметить небольшую высоту и диаметр корпуса. А значит, он легко проникает под кровати, шкафы, тумбы и отлично справляется с проездом между ножками стульев. Габариты — это важные параметры при выборе робота-пылесоса. Наконец, если оценивать качество сухой и влажной уборки, то с этим у Robot Cleaner R1 нет никаких проблем. Мощности всасывания хватает, чтобы эффективно собирать пыль, мусор и шерсть, с навигацией в пространстве он справляется без особых проблем, аккумулятора хватает даже для просторных квартир, а режим влажной уборки оставляет после себя качественно протёртый пол без лишней влаги. В общем, у HONOR получилась вполне качественная базовая модель робота-пылесоса для тех, кому достаточно получить эффективную регулярную уборку квартиры и нет желания гнаться за всякими наворотами.