Что выбрать, если вы только сейчас надумали купить робот-пылесос

Что выбрать, если вы только сейчас надумали купить робот-пылесосПротестировали HONOR Choice Robot Cleaner R1, рассказываем впечатления
Проблема в том, что разобраться в доступных вариантах не так-то просто. Судите сами: категория роботов-пылесосов открывается на Яндекс.Маркете сомнительными изобретениями с ценой около двух с половиной тысяч рублей (не покупайте такое) и заканчивается где-то в районе ста пятидесяти (да, черт возьми) тысяч за один прибор. Стартовые модели, честно говоря, наделают больше шума, чем соберут на полу мусор и пыль, а топовые — наделены количеством функций, которое требуется лишь небольшому количеству покупателей. Что делать в этой ситуации?
Хороший план — искать пылесосы брендов, которые вызывают доверие. В наиболее бюджетные модели целиться не стоит, равно как и гоняться за самыми дорогими. Например, если в списке пожеланий значится просто ежедневная поддерживающая уборка, когда робот-пылесос будет патрулировать территорию и собирать пыль, шерсть и грязь, можно подумать насчет новинки от компании HONOR под названием Robot Cleaner R1.
Робот-пылесос появился в рамках программы HONOR Choice, то есть гаджетов от сторонних производителей, которые выпускаются с определенными требованиями к дизайну, функциональности и качеству. Пока таких продуктов единицы, поэтому каждый раз приходится писать примерно одну и ту же подводку к ним, однако со временем HONOR Choice станет привычной штукой, и все будут знать, чего ожидать от этих гаджетов. Недавно мы уже рассказали про неплохие и доступные TWS-наушники HONOR Choice Earbuds X, теперь протестировали второй продукт из этой серии.
HONOR Choice Robot Cleaner R1 — добротная базовая модель для тех, кто ищет робот-пылесос впервые, либо уже успел убедиться в отсутствии надобности платить безумные деньги за гаджет этого класса и подыскивает замену отслужившему свое продукту. Рассказываю, о чем речь. В Robot Cleaner R1 нет лидара, способного «видеть» окружение и выстраивать точные карты подконтрольных территорий. Функции самоочистки со сбросом мусора в отдельный контейнер тоже нет. Но давайте по-честному, обе функции сейчас самые дорогие из всех, что только могут быть в роботах-пылесосах. А нужные ли?
Например, без лидара точно можно обойтись в помещениях с простой планировкой, где нет затрудняющих проходимость интерьерных излишеств. С учетом популярности небольших квартир типа студий и евродвушек, выходит что и без дорогих опций пылесос способен здорово справляться с патрулированием. А в интерьерах сейчас мода на минимализм, что тоже снижает сложность прохождения участков помещения. Наконец, вместо переплаты за сброс мусора в контейнер (все равно вам придется его обслуживать, просто реже) будет разумней проследить, чтобы в выбранной модели робота был приличного размера контейнер для сбора пыли.
С точки зрения функциональности, Robot Cleaner R1 умеет собирать пыль и делать влажную уборку помещений, если предварительно сменить контейнер и залить воду. В комплект поставки входит сам робот-пылесос, два контейнера для сухой и влажной уборки (второй — с тряпкой из микрофибры), зарядная станция, пульт управления без батареек, а также инструмент для очистки и срезания волос, которые могут со временем наматываться на щетки. Дополнительных расходников в комплекте нет, однако они не требуют частой замены, поэтому в обозримом будущем насчет их покупки думать не придется.
Разумеется, целиком и полностью полагаться на этот гаджет не стоит, все-таки роботы создаются для поддерживающей ежедневной уборки, а не как замена классического пылесоса. После покупки сперва советуем пройтись по квартире с обычным пылесосом, а уже после этого можно будет выдать задание HONOR Choice Robot Cleaner R1. При настроенной на каждый день или через день автоматической уборке дома станет заметно чище, в том числе, в самых проблемных местах — по углам и возле плинтусов. Влажную стоит делать где-то раз в неделю, предварительно закрывая от робота комнаты, где есть ковры и подобные покрытия в ворсом. Влажной микрофибре на них делать нечего.
Кстати, управлять роботом можно разными способами. Самое быстрое и наименее функциональное — нажать кнопку на корпусе и просто отправить его пылесосить все подряд. Также есть пульт с возможностью непосредственно руководить перемещениями, выбирать тип уборки или возвращать робот на базу для подзарядки. Но все-таки самый удобный способ взаимодействия — мобильное приложение. Вероятно, чтобы стимулировать его использование, производитель не стал класть в комплект батарейки для пульта. На смартфоне можно выбирать график регулярной уборки, следить за успешностью прошлых выездов робота, принудительно запускать одно из доступных заданий, например, уборку периметра, всей квартиры или определенного участка.
Из интересных особенностей HONOR Choice Robot Cleaner R1 также стоит отметить небольшую высоту и диаметр корпуса. А значит, он легко проникает под кровати, шкафы, тумбы и отлично справляется с проездом между ножками стульев. Габариты — это важные параметры при выборе робота-пылесоса. Наконец, если оценивать качество сухой и влажной уборки, то с этим у Robot Cleaner R1 нет никаких проблем. Мощности всасывания хватает, чтобы эффективно собирать пыль, мусор и шерсть, с навигацией в пространстве он справляется без особых проблем, аккумулятора хватает даже для просторных квартир, а режим влажной уборки оставляет после себя качественно протёртый пол без лишней влаги. В общем, у HONOR получилась вполне качественная базовая модель робота-пылесоса для тех, кому достаточно получить эффективную регулярную уборку квартиры и нет желания гнаться за всякими наворотами.