В ожидании талибов: какое оружие готовят к войне русские в Таджикистане

Талиб нынче летающий пошёл. Но выход есть

Стрельбы С-300ПС в Таджикистане тоже не просто показуха. Применение Шилок (советская зенитная самоходная установка) и «вязаных» в кузова грузовиков ЗУ-23-2 (зенитная установка калибра 23 мм) в Афганской войне для конвоирования и эскорта стало для талибов неприятным сюрпризом, потому что помимо очереди из калаша, душманы могли огрести «по щам» 23-мм ОФЗТ (осколочно-фугасным зажигательным трассирующим снарядом). Осознание таких реалий хорошо ударило им по боевому духу и эффективности засад на дорогах.

Но то ПВО тактическое, а вот зачем против талибов использовать системы такого уровня как С-300? Из пушки по воробьям?

Ответ тоже на поверхности, мы уже писали насколько крупной авиа-группировкой обзавёлся Талибан, но не всерьёз же рассчитывать на то, что эту группировку действительно отправят в бой целиком. Вряд ли на это рассчитывают и сами талибы, у которых сейчас проблемы с деньгами из-за международных ограничений.

Но у талибов огромный парк транспортной и учебной авиации, и уже многие эксперты предсказали, что это раздолье для террористического потенциала. Кошмарным сном для воюющих с Талибами и ИГИЛ были начиненные взрывчаткой шахид-мобили, но что, если террористы обзаведутся шахид-лiтаками, и смогут атаковать объекты далеко за пределами границ соприкосновения с противником? А по количеству летательных аппаратов это потенциально десятки мощнейших атак на военные и гражданские объекты стран ОДКБ.

Главное не потерять азарт

По опыту всех локальных конфликтов со времён Вьетнама в аспектах применения пехоты ясно одно: малые тактические подразделения гораздо важнее любителей бегать за танком в перекошенной набок каске с криками «Ур-р-р-а-а-а!!!» и поливать всё впереди себя огнём из автомата. Сейчас взамен особо ценится младший командный состав – командиры отделений и взводов. А в малых тактических группах самая важная и хрупкая составляющая – связь. Когда начнётся война, взводы будут действовать разбросанными на большом удалении, и им нужно будет координировать действия друг с другом и с техникой. А вокруг горная местность, в которой связь обычно не очень – это вам и лыжники, приехавшие из летнего отпуска домой расскажут. Так вот – без надёжной, и, что важно, защищённой связи рассредоточенным взводам не выжить.