В ожидании талибов: какое оружие готовят к войне русские в Таджикистане

В ожидании талибов: какое оружие готовят к войне русские в ТаджикистанеНа тех самых учениях РФ с союзниками по ОДКБ, о которых другие СМИ вам нудят без конкретики
Самое боеспособное формирование Сухопутных войск России сегодня можете примерно сказать, какое и где? Не буду вас утомлять ребусами – конечно это 201-я РВБ (российская военная база) в Таджикистане.
Всё лето 2021 года ребята отрабатывали целый ряд учений и манёвров, с боевыми стрельбами, отработкой взаимодействия всех элементов общевойскового боя в этом жарком горном регионе. А отрабатывать есть чего, сценарии учений сегодня построены на опыте войны в Сирии, нюансах применения нового оружия в похожих условиях, его улучшений с учётом прошлых недостатков. Но вообще это лето «весело и увлекательно» в масштабных раздельных и совместных учениях провели не только представители РФ, но и солдаты из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, и... этому уже даже перестали удивляться – Китая.
Такую крупную "тусовку" собрали не из любви к совместным покатушкам и пострелушкам, и по сами знаете, какой причине. Все ведь понимают, что вывод войск в США и захват Афганистана талибами – это не финал, а только начало напряжения в "осином улье", которое может перерасти в прокси (войну чужими руками), гибридную (диверсии и т.д.), а то и самую обыкновенную войну. В прошлой статье мы делали краткую ревизию того, чем разжились талибы, а чем в случае чего талибам могут ответить сегодня союзники по ОДКБ? (Организация Договора о коллективной безопасности, в которую входят Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан)
Тут, конечно, все нюансы в открытые "интернеты" не попадают, лучшее оружие всегда припрятано для вероятного сюрприза врагу. Но информации по прошедшим учениям собралось предостаточно, и мы сейчас её подробно донесём:
В бой идут одни старики… хотя погодите
В июле 2021 года 201-я база получила на вооружение 17 БМП-2. "Ну и чо?", - скажете вы. Ведь эта машина сорок лет стоит на вооружении, что тут может быть нового, когда российские предприятия давно готовы к выпуску платформ на пару поколений новее? Но БМП-2, легенда советской войны в Афганистане, это проверенная боевая машина, которую уже в 80-е много раз модернизировали с учётом реального боевого опыта и недостатков, выявленных в экстремальных ситуациях. И сегодня в бой уже пойдут БМП-2М с усиленным бронированием и модернизированная боевым модулем Б05Я01 «Бережок». А это не просто спайка 30-мм автоматической пушки, АГС-17, ПКТ и подвеса из 4-х управляемых ракет (обыкновенно это ПТУР «Корнет», но есть вариант установки ракет «Атака»).
Комплекс «Бережок» отличается современным СУО (система управления огнём). Правда, и тут никаких радикальных "инноваций-нанотехнологий" – прицел с тепловизором, автоматическое сопровождение цели, стабилизатор и увеличенная дистанция точности стрельбы. В общем, Министерство обороны пытается хвастаться установкой того, что уже 30 лет является стандартами вооружения НАТО.
Только это, как модно говорить "не баг, а фича" (не недостаток, а продуманный ход). Старые платформы применяют из-за особенностей региона. Откройте карту, и вы поймёте, что 201-я база очень удалена от прочей военной инфраструктуры, ремонтная и эксплуатационная базы стран ОДКБ заточены под старые советские образцы. Поэтому завоз самой новой, и мало-обкатанной в войсках техники – это глупый и опасный шаг.
Если активные боевые действия начнутся, десятки сломавшихся из-за "сырой" конструкции и стоящих в ремонтных ангарах «Бумерангов», и даже последних модификаций БМП-3 – это слабый аргумент, боевая машина имеет вес воюя на поле боя, а не числясь в штате. Поэтому БМП-2, доведённый до современных стандартов, это наиболее рациональный выход сегодня, так как позволяет быстро возвращать в строй сломанную, повреждённую или подбитую технику.
Талиб нынче летающий пошёл. Но выход есть
Стрельбы С-300ПС в Таджикистане тоже не просто показуха. Применение Шилок (советская зенитная самоходная установка) и «вязаных» в кузова грузовиков ЗУ-23-2 (зенитная установка калибра 23 мм) в Афганской войне для конвоирования и эскорта стало для талибов неприятным сюрпризом, потому что помимо очереди из калаша, душманы могли огрести «по щам» 23-мм ОФЗТ (осколочно-фугасным зажигательным трассирующим снарядом). Осознание таких реалий хорошо ударило им по боевому духу и эффективности засад на дорогах.
Но то ПВО тактическое, а вот зачем против талибов использовать системы такого уровня как С-300? Из пушки по воробьям?
Ответ тоже на поверхности, мы уже писали насколько крупной авиа-группировкой обзавёлся Талибан, но не всерьёз же рассчитывать на то, что эту группировку действительно отправят в бой целиком. Вряд ли на это рассчитывают и сами талибы, у которых сейчас проблемы с деньгами из-за международных ограничений.
Но у талибов огромный парк транспортной и учебной авиации, и уже многие эксперты предсказали, что это раздолье для террористического потенциала. Кошмарным сном для воюющих с Талибами и ИГИЛ были начиненные взрывчаткой шахид-мобили, но что, если террористы обзаведутся шахид-лiтаками, и смогут атаковать объекты далеко за пределами границ соприкосновения с противником? А по количеству летательных аппаратов это потенциально десятки мощнейших атак на военные и гражданские объекты стран ОДКБ.
Главное не потерять азарт
По опыту всех локальных конфликтов со времён Вьетнама в аспектах применения пехоты ясно одно: малые тактические подразделения гораздо важнее любителей бегать за танком в перекошенной набок каске с криками «Ур-р-р-а-а-а!!!» и поливать всё впереди себя огнём из автомата. Сейчас взамен особо ценится младший командный состав – командиры отделений и взводов. А в малых тактических группах самая важная и хрупкая составляющая – связь. Когда начнётся война, взводы будут действовать разбросанными на большом удалении, и им нужно будет координировать действия друг с другом и с техникой. А вокруг горная местность, в которой связь обычно не очень – это вам и лыжники, приехавшие из летнего отпуска домой расскажут. Так вот – без надёжной, и, что важно, защищённой связи рассредоточенным взводам не выжить.
Помните знаменитый невзоровский фильм «Чистилище» о штурме Грозного в ходе Первой чеченской войны?
Один из его моментов – радиопереговоры чеченского полевого командира Дукуса Исрапилова (Нагиев) с полковником Суворовым (Степанов), который командовал мотострелками в больничных корпусах.
У героя Нагиева был японский радио-сканер, с которым он заходил на частоты подразделений российской армии, подслушивал координаты и местонахождение этих подразделений, план их перемещений и манёвры, артиллерийско-минометные удары.
И благодаря этому сепаратисты не только внезапно атаковали регулярную армию, но и уходили от миномётных обстрелов, подставляя под огонь порой самих мотострелков.
Кино есть кино, но это хороший пример, что бывает при проблемной связи между подразделениями в бою. Когда слабые и громоздкие радиостанции в условиях боя работают нестабильно, быстро сжигают аккумуляторы, выходят из строя, и, конечно, речи не идёт о защите частот от прослушки противником.
А теперь вспомните, какими радиотехническими средствами обеспечены талибы сегодня. Это и компактные радиостанции с высоким радиусом, это и средства радиоэлектронной борьбы, глушащие связь противника, а ещё устройства для прослушки и расшифровки переговоров противника. Короче, со времён Первой Чеченской войны технологии ушли очень далеко. Есть огромный риск, что при начале активных боевых действий талибы дерзкими и внезапными атаками окружат пехоту российской и таджикской армии и полностью блокируют им взаимодействие с другими подразделениями. Вроде бы напрямую это воевать не помешает, но война в окружении – жёсткая деморализация и новые мифы о "непобедимости" Талибана.
© AP / Allauddin Khan
Поэтому сегодня Россия внедрила радиостанции Р-187-П1 "Азарт", которые должны решить постоянные проблемы российской армии с обеспечением связь. А проблемы эти, напомню, тянутся уже много десятилетий, и даже в недавних учениях они по-прежнему сохраняются. "Азарт" – это такая программно-определяемая радиостанция (SDR). Помехозащита и защита от перехвата за счёт технологии псевдоскачка рабочей частоты до 20000 скачков в минуту, дуплексный режим ведения переговоров (одновременная приёмо-передача), а ещё технология мультиплексирования с разделением по времени (передача нескольких потоков данных по одному каналу, без рассинхронизации и незаметно для получателя).
Это только краткий список характеристик компактной ручной радиостанции для тактических подразделений.
И вот та самая отработка управления взводами, когда вокруг подавляют связь искусственным радиопомехами – самый важный шаг прошедших совместных учений.
Воздушную группировку тоже не оставили без внимания. Во-первых, беспилотники используются активно и не первый год: Орлан-10, разведывательных БПЛА, взаимодействующие с артиллерийскими батареями САУ типа Гвоздик, Акаций и Мста-С.
При этом беспилотник может являться и частью комплекса радиоэлектронной борьбы Леер-3 для подавления связи противника.
Вертолёты тоже обновлены: в строю Ми-8МТВ-5-1, идеально подходит для тактических десантов.
Старину Ми-8 обновили под современные боевые действия улучшением брони и десантного отсека (до 30 десантников), да ещё авионикой для ночных полётов на предельно-малых высотах. И в 80-е такие вертолёты умудрялись сажать там, где только горный козёл может пролезть, а с новыми средствами эвакуацию и поисково-спасательные работы можно проводить в любое время суток и почти в любую погоду без риска врезаться в извилистый горный массив.
Точно победим?
Разумеется, никто в здравом уме не хотел бы таких раскладов, при которых всю эту технику можно опробовать в реальных боевых действиях. Но, честно говоря, на сегодня, даже с учётом тренированности и масштаба 201-й базы, Россия и союзники серьёзно уступают не только количеством вооружений, но во многом и качеством.
Воевать до победного с талибами – ад и "заноза в заднице" даже для сверхдержавы при радикально более крутом-современном оружии, что уж говорить о державах куда менее могучих и без серьёзного превосходства.