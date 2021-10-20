НАТО бросило России перчатку гонки вооружений

Оказывается, проблемы есть, и тон американских военных звучит всё более решительно – от Раптора хотят избавиться. Причины кроются в следующем:

1) Обилие нерешённых «детских болезней». Несколько самолётов потеряно из-за сбоев авионики, неисправной работы датчиков, а особенно доставалось системе обеспечения воздухом кабины: жалобы на запахи, головокружения, два пилота официально отказались летать на F-22, один погиб, потеряв сознание.

2) Нерешённая проблема боковых РЛС, от них отказались ещё на стадии разработки, для ускорения проекта. Из-за этого, самолёту трудно атаковать цели из любого курса, ракету необходимо сопровождать в пределах не выше 90 градусов. В Су-57 такой проблемы нет, например.

3) Не может работать в инфракрасном диапазоне, отсутствие необходимых для этого приборов, что сильно сказывается на больших дистанциях и ночью в плане распознавания объектов.

4) Невозможность использовать тактическую систему Linx-16. Это система связи, управления и навигации работающая на ультравысоких «прыгающих» частотах. Для некоторых задач F-22 вынужден использовать обычное радио, что ставит крест на малозаметности в такие моменты.

То есть в ряде аспектов даже модернизированные F-15 до F-15SE во многом предпочтительнее.