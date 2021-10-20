НАТО бросило России перчатку гонки вооружений

НАТО бросило России перчатку гонки вооруженийИ у нас все шансы эту гонку снова проиграть
Не успевает Россия освоиться с пятым поколением истребителей, как нашу оборонку начинает затягивать очередное испытание. В сети всё больше открывают завесу над проектами поколения шестого.
Вы спросите: куда так гнать, когда ни Су-57, ни J-20, ни F-35 ещё толком нигде не повоевали? Вот и я о том же, но очевидно, что США планируют в обозримом будущем отправлять на покой F-22 Раптор – на учениях 2020, где был разыгран сценарий вторжения Китая в Тайвань, задачи по действию в глубине обороны противника выполнял уже самолёт проекта NGAD.
lockheedmartin.com
Новое поколение eFighter
NGAD (Next Generation Air Dominance – следующее поколение воздушного доминирования) — проект, после которого мир стал всерьёз обсуждать тему шестого поколения истребителей.
Чем не угодил F-22? Машина в строю больше пятнадцати лет, зарекомендовала себя в боях. Ни у кого из потенциальных противников пока нет аналогичных машин, Китай и Россия только-только осваиваются с пятым поколением. Что это, как не попытка втянуть страны в новую гонку вооружений, надрывая их военные бюджеты?
Оказывается, проблемы есть, и тон американских военных звучит всё более решительно – от Раптора хотят избавиться. Причины кроются в следующем:
1) Обилие нерешённых «детских болезней». Несколько самолётов потеряно из-за сбоев авионики, неисправной работы датчиков, а особенно доставалось системе обеспечения воздухом кабины: жалобы на запахи, головокружения, два пилота официально отказались летать на F-22, один погиб, потеряв сознание.
2) Нерешённая проблема боковых РЛС, от них отказались ещё на стадии разработки, для ускорения проекта. Из-за этого, самолёту трудно атаковать цели из любого курса, ракету необходимо сопровождать в пределах не выше 90 градусов. В Су-57 такой проблемы нет, например.
3) Не может работать в инфракрасном диапазоне, отсутствие необходимых для этого приборов, что сильно сказывается на больших дистанциях и ночью в плане распознавания объектов.
4) Невозможность использовать тактическую систему Linx-16. Это система связи, управления и навигации работающая на ультравысоких «прыгающих» частотах. Для некоторых задач F-22 вынужден использовать обычное радио, что ставит крест на малозаметности в такие моменты.
То есть в ряде аспектов даже модернизированные F-15 до F-15SE во многом предпочтительнее.
NGAD в первых попавших сеть инфографиках выглядит похожим на "дядю" – Northrop B-2 Spirit, который на сегодня объективно лучший из исполненных стелс-самолётов (он же и самый дорогой в истории – 2 миллиарда зелёных со всеми прибамбасами!).
Планер по схеме «летающее крыло», ромбовидный, сопла максимально скрыты, но самое интересное – на многих артах самолёт изображают без хвостового оперения. Ни килей, ни стабилизаторов. Надо полагать, что они могут убираться при достижении скоростей около 4 Мах, а именно о таких скоростях заявлено в проекте.
На базе недостатков действующих самолётов пятого поколения, и с учётом новых хотелок военщины выработали требования к шестому поколению:
Возможность менять форму, то есть прятать не только вооружение, но и элементы оперения.
Расширенные возможности датчиков, покрытия и совершенствования стелс.
Высокий уровень интегрированности в новейшие сетевые системы.
Беспилотная опция, роение – взаимодействие с дронами.
Самообучающийся искусственный интеллект. Полная визуализация систем, виртуальная кабина.
В довесок на «шестые» планируется установка и лазеров, которые последние два года растут в армии США, как грибы, и уже стоят на оснащении ВМС, ВВС и даже сухопутных частей разной мощности.
Уже есть новости о готовности предполётных образцов самолёта. Предполагается, что он заменит F-22 к 2030 году полностью, в то время как освоенная рабочая лошадка F-35 заменит собой исчерпавшие резерв модернизации F-15 и F-16.
Вот и приплыли
Получается, мы только-только выпустили Су-57, вздохнули с облегчением, медленно-медленно начали передавать их войскам, как сама концепция начала устаревать. Да, Су-57 имеет ряд преимуществ над Раптором, в том числе те же боковые РЛС. Но по малозаметности и двигателям по-прежнему отстаёт, а на новой ступени требования ещё выше – и к материалам, и к микроэлектронике.
ukdefencejournal.uk
Британия подтянулась с проектом Tempest (Буря), к нему подключились уже итальянцы, шведы и, возможно, ещё кто-то в ближайшее время, что ускорит разработку. К 2035 году планируются поставки на вооружение. На сегодня есть информация об удачных испытаниях новой авионики для будущего самолёта.
Новаторством в этой области стало и то, что искусственный интеллект применён в проектировании, уже планируется привлекать его и в производстве. Военные устали тратить по 5-10 лет на проектирование и столько же на освоение производством. Теперь новейшие разработки будут вести считанные годы, а модернизация или даже замена будет проходить через 5-6 лет после поступления в войска.
Снова вызов, не надорвёмся?
В «Микояне» с чёрной завистью смотрят на успехи «Сухого», ведь он грозит в скором времени монополизировать класс авиации, в котором эти две школы соревновались последние лет восемьдесят. Поэтому в 2019 году директор РСК МиГ Илья Тарасенко анонсировал разработку ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата) на замену МиГ-31, нестареющего перехватчика.
Тогда же примерно и стал фигурировать индекс МиГ-41 – мол, тридцать первый уже не тянет по скоростям в своих 2.8 Мах (для перехватчика, естественно), надо доводить до 4 Мах и выше. Да и комплекс современных вооружений на самолёт 70-х годов навешивать всё труднее и труднее.
Антон Громов / Russianplanes.net
Но современные машины пятого и шестого поколений – это уже не узкоспециализированные машины, а многофункциональные. У Пентагона последний истребитель, имевший статус перехватчика, отправлен на пенсию в 2006 г., это был F-14, воспетый юным Томом Крузом в "Топ Ган". Сам же МиГ-41, судя по большинству источников, получит статус 6-го поколения.
А больше информации нет. Совсем. И это заставляет задуматься о скрытых интригах всей затеи.
Аппаратная игра МиГ, пытающегося вырвать финансирование у «Сухого»? Очередной мыльный пузырь пиара военных? Банальная модернизация МиГ-31, которая получит статус нового поколения на бумаге? Как говорится, будем посмотреть, но пока ситуация ясная, что ситуация мутная.
Очевидно, что если 6-е поколение не блеф, не попытка затянуть русских и китайцев в гонку вооружений и не «распил» бюджета самой американской военной верхушкой, то первые удачные полёты NGAD и Tempest могут окончательно вывести (как минимум Россию, но не только её) из высшей лиги стран, производящих боевую авиацию. Мы будем отброшены в сторону Индии, набирающей самостоятельность в разработках, и уже с ними российское авиастроение будет конкурировать за рынки Алжира, Мьянмы или Уганды. С чем всех и поздравляем.