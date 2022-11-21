Абрамс против Арматы: сравниваем без эмоций и пропаганды

Абрамс против Арматы: сравниваем без эмоций и пропагандыСегодня поговорим об их системах защиты
Танковое дерби: смотрим, оцениваем, сопоставляем.
Давно стоило копнуть эту тему, так как явно интересно. Разумеется, споры по теме «лучше — хуже» решает только практика, но среда диванной аналитики только такими спорами и живёт, поэтому не будем мимо проходить и мы.
Постараемся объективно взглянуть на эти два танка и их начинку, чтобы понять, кто из них лучше хотя бы по «на бумаге». Сравнивать будем по четырём критериям — защита, вооружение, система управления огнём (СУО) и прочая полезная электроника, ну и, конечно, ходовые характеристики. Всё сразу пихать в одну статью — простыня, которую никто не дочитает до конца (мы за вами следим, так что не пытайтесь отрицать, что читаете полотнища стабильно до конца). Поэтому сегодня говорим только о защите, а остальное — в новых
Начнём, пожалуй, с того, что определяет танк как класс военной техники в первую очередь — с бронезащиты. Если у Т-14 Армата эти характеристики определены (более-менее, ну вы поняли), то Абрамс будем брать в расчёт последние из массовых на сегодня модернизаций M1A2C или SEPv3. О новом поколении AbramsX есть отдельная статья, но это скорее машина обозримого будущего.
Защита
General Dynamic
Абрамс
Оценивать танки Второй мировой, конечно, проще — достаточно узнать толщину, сплав, угол наклона и, в принципе, уже складывается представление. А вот у современных ОБТ (Основной Боевой Танк — класс большинства современных танков) уже сложный комплекс защиты. Во-первых, это пассивная броня — как правило, композитная, с вставками из особых сплавов и керамики, имеющих свои плюсы и минусы как при противодействии БОПС, так и кумулятивных струй.
- БОПС — бронебойный подкалиберный оперённый снаряд, или «ломик». По существу, похож на цельнометаллическую стрелу, но сделан из сверхпрочных сплавов, а разгоняется в стволе внутри специального контейнера, соответствующего калибру пушки. Кстати, современные пушки стали гладкоствольными именно ради этих снарядов.
Во-вторых, это динамические навесные модули для противостояния, в первую очередь, кумулятивным боеприпасам, и иногда тем же БОПС. Ещё одна проблема — сложность добычи данных, информация о толщине современных модификаций, а также о сплавах и различных усиливающих вставках секретна.
В отличие от просто бронебойных из нарезных орудий, в гладком стволе снаряд получает разгон в два раза больший, а стабилизация происходит после разрушения контейнера за счёт хвостового оперения. Вот вам наглядный мультик по теме:
- Кумулятивные боеприпасы (КБ) — пробивают броню концентрированной в струю энергией взрыва, в отличие от БОПС, могут иметь множество исполнений. Противотанковые гранатомёты, выстрелы к орудиям, а главное ПТРК — в них кумулятивная боевая часть самая мощная, 800-1200 мм гомогенной брони. Подробнее о таких боеприпасах можно прочитать у нас же:
Начнём с Абрамса, по старшинству. Машина, скажем прямо, сильно не новая, хотя нужно понимать, что резерв модернизации оказался широким и в версии SEPv3 набор средств внушительный. При этом основная броня — одно из самых слабых его мест. Наиболее толстая часть — предсказуемо, лоб башни, который даёт эквивалент 600 мм для противодействия БОПС и 700 мм для противодействия КБ.
Нижняя лобовая деталь (НЛД) корпуса — это обычно самая слабая часть в лобовой проекции большинства танков. Лоб у танков конусообразный, как бы с двумя скатами, и если верхнюю часть можно сделать под очень большим углом, то НЛД имеет положение ближе к вертикальному. Абрамс выдаёт здесь 350 мм. Но лоб и башни и корпуса сильно усиливался, особенно в последней модификации SEPv3, так как до этого модернизации касались больше электроники.
Специалисты отмечают серьёзное усиление до 150 мм по толщине. При этом США давно уже активно применяют в броне обеднённый уран, имеющий выдающиеся прочностные характеристики, что, правда, стоит сильнейшего перетяжеления (уран очень тяжёлый. Уран применяют, начиная с поздних модификаций М1А1).
Очевидно, броню наращивают не просто так, а с определённой целью — то есть нужно было её нарастить примерно на 75 % по стойкости, чтобы наверняка держать попадания российских ПТРК Корнет. Сегодня американцы заявляют о способности держать БОПС с пробиваемостью до 960 мм гомогенной брони (эквивалент), а КБ — аж до 1600 мм.
Ещё один конструктивный недостаток — Абрамс в прошлых исполнениях имел слабую бортовую защиту, которая могла укрыть экипаж только от 30 мм снарядов, да и то только под большими углами, то есть когда бьют по танку спереди сбоку. Иными словами, Абрамс — это танк прорыва, поэтому вся бронемасса стянута на лоб. В М1А2С мы можем увидеть серьёзное усиление бортов, и, по мнению специалистов, они способны защитить машину от любых современных гранатомётов и боеприпасов калибром 30 мм.
Министерство обороны
Армата
Т-14 не особо экзотический в пассивном бронировании, но для нового российского ОБТ разработали новую марку стали 44С-св-Ш. Заявленная стойкость — 1000 мм против БОПС и те же 1600 мм против КБ. Иными словами — между Арматой и Абрамсов здесь якобы паритет. Но мы-то знаем, что башня «Армат» необитаема, а экипаж находится в бронекапсуле! Так что важно учитывать, что бронирование башни несёт функцию защиты оборудования — людей внутри нет, благодаря чему значительно ниже силуэт.
С корпусом Т-14 всё настолько же туманно, как и с Абрамсом, но не забывайте, что пассивная броня — это уже последняя «надежда» экипажа. В современном ОБТ полагаться на толстое железо — дурной тон, гораздо важнее современный арсенал по защите машин.
Умная защита
Абрамс
Применение Абрамсов в настоящих конфликтах выявили серьёзные недостатки, начиная с Бури в Пустыне. Потери этих танков в иракской войне превысили потери БМП Брэдли в 5 раз, что вообще нонсенс. При этом Брэдли записали на свой счёт больше танков противника, чем сами американские танки! При этом динамика потерь Абрамсов не падала даже в партизанской фазе, последние машины были разбиты уже в 2008 году.
Абрамс в комплекте TUSK для ведения боёв в городских условиях
Министерство обороны США
Сказалась специфика: танк для Третьей мировой оказался очень уязвим для более прозаичных задач — у Абрамсов было всё плохо было с противоминной защитой, защитой от огня автопушек в борт и даже для тяжёлых пулемётов в моторное отделение. А уж старенькие и простые РПГ-7 оказались сущим кошмаром. В итоге с 2007 по 2011 год Абрамсы старались держать подальше от боестолкновений, что было парадоксом — самая тяжёлая и бронированная американская военная машина боится партизан.
С этим мирится было нельзя, поэтому американцы в срочном порядке разработали TUSK (Tank Urban Survival Kit — танковый комплекс выживания в городской среде). Оно включало в себя навес реактивной брони, решётки на моторное отделение, дистанционное управление надбашенным пулемётом Браунинга — короче, мелочёвка, актуальная для начала 2000-х и старых модификаций танка, к моменту разработки SEPv3 такой комплекс уже считался несерьёзной бижутерией.
А вот у последней версии Абрамса уже есть:
- Система защиты от управляемых взрывных устройств. Представляет собой микро-РЭБ (помехопостановщик) — блокирует радиоканалы, по которым могут привести мину в действие.
- Rafael Trophy HV — комплекс активной защиты (КАЗ), уже второе десятилетие оттачиваемый израильтянами и отвоевавший больше всего среди аналогов. Представляет собой систему, сканирующую пространства вокруг танка на предмет угрожающих боеприпасов типа РПГ и ПТУР, и в случае обнаружения высылает ракету на поражение. В общем, аналог советско-российского КАЗ Арена, только реально применяемый и используемый на технике.
Но у Трофи есть серьёзный недостаток (как и у всех КАЗ) — неспособность работать против БОПС. Радары недостаточно мощны и не успевают срабатывать против БОПС, у которых запредельно высокая для таких систем скорость при очень маленьком размером. Помочь может система Quick Kill, имеющая более продвинутую электронику, и не так давно успешна применённая против БОПС. Кроме того, система получила опцию атаки сверху вниз, что снижает опасность поражения не укрытой живой силы рядом. На сегодня американцы отказались от неё в пользу Трофи — так дешевле и вообще Трофи проверен большим боевым опытом. Но в перспективе скорей всего Абрамсы переноснастят уже на новый КАЗ.
Тем не менее, Трофи способна работать и по целям на сверхзвуке, а это важно против ПТУР типа ПТРК Штурм со сверхзвуковой ракетой 9М114. В перспективе маячит новая израильская КАЗ «Железный кулак», возможности которой пока неизвестны, но она должна значительно повысить эффективность. Кроме того, радиолокатор Трофи способен определять координаты целей, угрожающих танку, и передавать эти данные в систему управления тактического звена для оперативной контратаки.
Шведская БМП в Барракуде
saab.com
А вот для всего остального США может оснастить Абрамсы шведской камуфляжной системой Saab Barracuda, которая маскирует от визуального, инфракрасного, теплового инфракрасного и широкополосного радиолокационного способов обнаружения. Ставить её можно на что угодно.
Армата
Навороты Т-14 Армата поразнообразнее — пассивную броню закрывает динамическая реактивная защита Малахит. Система радикально отличается от предшественников тем, что контейнер с взрывчаткой не просто висит на броне, а в момент атаки способен отделиться в сторону к боеприпасу и совершить дистанционный подрыв.
Возможность такую даёт интеграция с КАЗ Афганит, чей радар используется для применения пакетов Малахита. Благодаря такой опции повышается шанс противодействовать тандемным кумулятивным боеприпасам, когда перед основным большим зарядом сначала взрывается малый и поражает где основному заряду предшествует малый, который поражает динамическую защиту.
То есть такая система в Армате сберегает боевую часть для пассивной брони, а ещё бережёт чувствительные приборы и экипаж от контузии — взрывчатки в контейнере динамической защиты ничуть не меньше, чем в снаряде РПГ, и такой двойной заряд у самой брони танка совсем бесследно не проходит.
На тяжёлой БМП Т-15 Армата те же пакеты ДЗ Малахит нагляднее
Министерство обороны РФ
Но особая ценность в противодействии БОПС — Малахит способен разрушать стержень снаряда, аналогично украинской динамической защите Нож. Старые системы динамической защиты никак не реагируют на БОПС — он спокойно прошивает короба с взрывчаткой. Впрочем, и там и там это только заявки производителя. Может или не может — пока не известно наверняка.
Сам Афганит работает по последнему слову техники, само собой. Но, в отличие от аналогов, имеет более широкий спектр инструментов противодействия, включающие и пулемёт, который можно автоматически наводить, в том числе и против угрожающих ракет.
Но, в отличие от Абрамсов, Т-14 могут быть уязвимы для ПТРК третьего поколения с головкой самонаведения (ГСН), которые атакуют сверху — очевидно, в первую очередь это Джавелин. И вот тут мнения разнятся, однако нам известно, что для противодействия в Армате предусмотрели:
Новые аэрозоли с металлическим порошком/микросферами/нитевидные наполнителями, которые при отстреле формируют плотную завесу, скрывают тепловую сигнатуру танка и лишают ракету с головкой самонаведения цели.
Теплоизоляция — покрытие корпуса специальным материалом, который снижает тепловую заметность с 80% до 30%, используя недостаток одноразовых (по понятным причинам) ГСН Джавелинов — слабые тепловые матрицы с низким расширением.
Не будем забывать, что по танкам работают и с воздуха — вертолёты с ПТРК. Вертолёты обладают особой фичей — наводить ракеты они могут при помощи РЛС типа AGM-114L Longbow Hellfire, в которых нет ни головок самонаведения, ни подсвечивания. В этом случае подключается РЭБ Афганита, создающая помехи и ослепляющая ракету путем перекрытия обмена информацией с радиолокационной станцией.
AGM-114L Longbow Hellfire
Защита Арматы против защиты Абрамса: итого
Равенство по пассивной брони нарушается динамическими и активными системами — здесь впереди оказывается Т-14, хотя разрыв минимальный. Но следует помнить, что все элементы защиты Абрамса прошли обкатку в боевых условиях до 50 000 часов, чем Армата похвастаться не может — боевой опыт у неё пока равен нулю
А остальное?
Если эту статью будут хорошо читать, скоро выкатим продолжение банкета. А то мы сейчас не уверены — может вам сейчас наплевать на такие сравнения и не интересно ничего, кроме боевых действий на территории Украины? Вот и посмотрим сейчас.