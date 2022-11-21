Абрамс против Арматы: сравниваем без эмоций и пропаганды

Давно стоило копнуть эту тему, так как явно интересно. Разумеется, споры по теме «лучше — хуже» решает только практика, но среда диванной аналитики только такими спорами и живёт, поэтому не будем мимо проходить и мы.

Постараемся объективно взглянуть на эти два танка и их начинку, чтобы понять, кто из них лучше хотя бы по «на бумаге». Сравнивать будем по четырём критериям — защита, вооружение, система управления огнём (СУО) и прочая полезная электроника, ну и, конечно, ходовые характеристики. Всё сразу пихать в одну статью — простыня, которую никто не дочитает до конца (мы за вами следим, так что не пытайтесь отрицать, что читаете полотнища стабильно до конца). Поэтому сегодня говорим только о защите, а остальное — в новых

Начнём, пожалуй, с того, что определяет танк как класс военной техники в первую очередь — с бронезащиты. Если у Т-14 Армата эти характеристики определены (более-менее, ну вы поняли), то Абрамс будем брать в расчёт последние из массовых на сегодня модернизаций M1A2C или SEPv3. О новом поколении AbramsX есть отдельная статья, но это скорее машина обозримого будущего.