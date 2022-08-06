Эта защита скоро сделает Джавелины бесполезными

Эта защита скоро сделает Джавелины бесполезнымиНо Россия пока обходится «козырьками»
В чём залог победы в современной войне, да и если мыслить шире — в войне вообще? В скорости информации, своевременности, в возможности быть на шаг впереди противника. Именно за счёт этого малые по численности оборванцы громили вымуштрованные полки, а лихие партизаны кошмарили армады супердержав, заставляя тех возвращаться домой бесславно (а когда и позорно).
Какой из двух танков выйдет из дуэли победителем? Тот, который стреляет первым: против лома (или точнее БОПСа — подкалиберного оперённого снаряда) приёма у современной бронетехники нет. Ну, пока нет. В вечном противостоянии «броня VS снаряд» сегодня побеждает разведка.
Как часто бывает в инженерии и в прочих творческих вещах: если ты зашёл в тупик, мечась меж двух альтернатив, лучший выход — это найти третью.
Ну ладно, затянули с подводкой — теперь перейдём к теме.
Разведка и наблюдение — ключ к победе
БПЛА, радары, камеры и тепловизоры изобретения не страшные, при этом полезные и на гражданке. А вот поди ж ты — изменили портрет войны всерьёз и надолго.
Оперативная разведка стала значительно проще — все движения можно фиксировать, что называется, онлайн. Вот колонны бронетехники, вот склад. Как ни маскируй, цель можно мониторить долго, рано или поздно она себя выдаст. Можно даже разведать, куда враги «отливать» бегают, если нужно.
Тепловизоры в инфракрасном (ИК) диапазоне позволяют отследить объекты, отличающиеся по температуре от окружающей среды — людей и работающую технику обнаруживают сразу, а новые средства позволяют их распознать и передать точные данные о местоположении.
Суть тепловидения
А ещё тепловизор почти нивелировал влияние времени суток на ведение боя — современные теплаки с матрицами 4-го поколения видят ночью почти как днём, и горе вам отставать тут технически. Враг может пожечь вас почти безнаказанно в ночном бою, а вы даже не поймёте, кто это и откуда.
То же самое — снайперские комплексы, увеличившие дальность работы современных стрелков. А ещё ударные вертолёты, ну и, конечно, ПТРК 3-го поколения — через тепловизор способны искать, захватывать цели и наводить противотанковые ракеты с самонаводящейся (по тепловой сигнатуре или «пятну») головкой.
Радары в миллиметровом диапазоне позволяют обнаруживать очень мелкие объекты в помеховой среде, в том числе и наземные, что помогает сегодня поражать наземные цели, не входя в зону прямой видимости.
Глазами БПЛА
Артиллерия переживает новое рождение, бахающие батареи и дивизионы в десятки смертоносных жерл не нужны — достаточно пары «качующих» гаубиц, которые снайперским огнём поражают цели через считанные секунды после получения информации и разрешения на огонь. Даже немолодые буксируемые гаубицы типа Д-20 показывают хорошие результаты.
Когда воюешь с отсталой армией, это почти сказка — офисная рутина, а не война. А вот когда есть паритет, все иначе. Текущий конфликт на Украине перепишет учебники и методички радикально и надолго, с карандашами её разбирают генштабы даже в каком-нибудь Брунее или Омане.
Как воевать, когда противник способен мгновенно отследить подготовку крупной операции?
Как воевать, когда противник способен точно выявлять объекты твоей инфраструктуры, способен внезапно и безнаказанно по ним бить?
Как воевать, когда противник может точно оценивать распределение и концентрацию твоих войск на территории военных действий?
Как воевать, когда противник знает о направлении главных ударов, точно угадывает твои тактические и оперативные цели?
Можно только гадать, в каком аду работают генералы в текущем конфликте. Ну что ж — за одного битого, как говорится...
Но ад простых солдат ещё жёстче — куда прятаться, за чем можно укрыться, когда противник видит тебя везде и в любое время суток, может поймать и поразить в любой момент? Огромная масса наставлений и учебников по тактике танковых и мотострелковых подразделений, превратилась в макулатуру — они составлялись по большей части в другое время, и сегодня не могут ничем помочь, как-бы ты ни был обучен и подготовлен.
Daily Mail
Очевидно, что одним из центральных направлений развития военных технологий в ближайшем будущем (можно сказать уже, что сегодня) будет маскировка — как комплексная, так и индивидуальная для солдат и техники.
Barracuda
Шведская компания Saab раньше в основном была известна своими автомобилями, но на самом деле это огромный аэрокосмический и оборонный концерн — один из мировых лидеров в целых сегментах и отраслях мирового военно-промышленного комплекса.
Saab Barracuda — это американское подразделение шведской компании, базирующийся в Северной Каролине. На стыке технологических прорывов в химии, IT, радиоэлектронике и инженерии они занимались различными разработками в области «стелс», специальными красками и материалами покрытия для авиации, спутников и т. п.
Мы уже писали, почему у лидеров оборонки так разбросаны по миру подразделения разработчиков и производственные мощности.
Но рыночек есть рыночек. Поэтому специалисты конторы смотрели вперёд, наперёд видели новые тенденции и панику, с которой вскоре к ним могут побежать военные с криками «срочно придумайте что-нибудь, а то так воевать невозможно!». Так родились камуфляжные системы Barracuda, которые стали главным брендом на этом рынке и поставляются в 45 стран.
Не просто камуфляж
Каждый, кто служил в армии, имел дело с камуфляжными сетками — будь ты «вдвшник», будь ты тыловик-обеспеченец и прочая «мабута». Сетки нужны всем: от постов наблюдения до объектов штабной инфраструктуры на оперативном уровне. Это обычная тканевая сеть с камуфлирующими элементами под разный цвет и ландшафт, которая позволяет визуально сливаться с окружающей средой.
Но это только визуальное обнаружение. Сегодня под такой сетью ничего не спрятать — тепловое излучение (а это не обязательно работающий двигатель, ведь даже метал, нагреваясь на солнце, даёт офигительно чёткую сигнатуру), ультрофиолетовое (УФ), коротковолновой инфракрасный свет (SWIR) и радиолокационный диапазоны электромагнитного излучения. Короче, вас найдут, скинут куда надо координаты, а потом прилетит подарочек с воздуха.
Вопросом усложнения камуфляжа задались ещё в годы Второй мировой, когда появились радары и приборы ночного видения. В 80-е, когда появились почти все известные нам средства обнаружения, было чётко сформулировано техзадание на разработку мультиспектрального камуфляжа.
Мультиспектральный — значит, работающий в разных спектрах. Мы уже описали, каких — световой, ИК и УФ, электромагнитный.
Реальные образцы начали поставлять после 2004 года. Задача требовала нетривиального подхода — у военных инженеров не было даже зацепки, как создать такую универсальную камуфляжную сеть. Помогла биология.
Огромное количество животных имеют врожденные фичи, запредельные для нашего млекопитающего сознания. Природная маскировка животных и насекомых, ведущих активность в ночное время, вызвала большой интерес ученых, ведь таким таким созданями нужно как-то спасаться и прятаться от ночных же хищников, которые имеют способности ночного видения.
Больше всего помогли южноамериканские лягушки бассейна Амазонки. Нет, их не лизали в надежде расширить поток сознания и вырвать из астрала нужные идеи, всё проще — такие лягушки обладали способностью маскировать своё ИК излучение, а ещё маскироваться визуально, прячась от змей, зрение и чувства которых заточены на высокую тепловую чувствительность.
Это помогло расширить понимание физических аспектов и найти те химические компоненты, которые можно массово (ну и сравнительно дёшево) использовать в материале для новых маскировочных сетей.
Ну а микроэлектроника искала способы справиться с радиозаметностью.
Возможности сетей ULCAS и ULCANS
На сегодня популярны на рынке продукты Saab Barracuda ULCAS и решения компании Fibrotex ULCANS — в аббривеатурах просто указываются спектры и некоторые различия технологий, принципиально обе модификации схожи.
В первую очередь знамениты стали танковые сети Барракуды, так как перво-наперво они решали проблему большой тепловой заметности, из-за которой критически выросла уязвимость к противотанковым ракетам (Джавелин) и панорамно-прицельным комплексам с тепловизионным каналом, установленным на подавляющем большинстве современных танков.
Позиция закамуфлированная комплектом от Fibrotex
Барракуда создала потрясающую технологию, которая сегодня способна полностью скрыть танк в любом спектре ИК диапазона. Разумеется, скрыть тепловую сигнатуру танка сложнее из-за работающего двигателя — во всех новых разработках и современных модернизациях разработаны технологии охлаждения выхлопа (иначе тепловой след от выхлопа всё равно демаскирует машину).
Танк в таком камуфляже невозможно обнаружить и захватить прицельным комплексом другого танка, а сама сеть мультиспектральная (играет с контрастами в видимом или оптически видимом световом диапазоне), то есть это не только тепловая заметность, но и оптическая – на больших дистанциях машина станет просто невидимой, так как даже обнаружив признаки движения вражеской машины, навестись и поразить её будет трудно, в боевых условиях скорее даже невозможно.
Особо тяжело придётся операторам ПТРК: даже матерый и зоркий оператор Джавелина, даже понимая, что движется вражеский танк, не сможет использовать шайтан-трубу — ракета с ГСН не сможет разглядеть тепловую сигнатуру, захватить цель и не поймёт куда ей лететь, мол: «Командир, а куда лететь-то? Я не вижу ничего».
fibrotexusa.com
Barracuda и Fibrotex предлагают продукцию для маскировки всего, вне зависимости от габаритов — и склад, и штаб, и структуру ПВО (радиолокационные станции и пусковые), и командно-штабные машины, и артиллерийские позиции с радарами для контрбатарейной борьбы. Короче, всё, что раньше можно было закрыть обычной сеткой, сегодня можно закрыть сеткой мультиспектральной.
Комплекты, как положено, модульные — высота, ширина, сложные габариты… закроем всё. Но, что особо важно, такой камуфляж никак не мешает использованию собственных средств наблюдения, наведения и разведки.
Единственные сложности с солдатскими комплектами — надёжных, удобных и эргонамичных комплектов индивидуального пользования пока массово нет, хотя это сейчас наиболее конкурентная сфера в этом сегменте. Хотя кое-что интересное показывает Fibrotex, для снайперов и разведчиков.
saab.com
В сравнении со средствами РЭБ (радиоэлектронная борьба), такие решения проще, и очень-очень дешевле. Не нужно никаких сложных систем глушения и подавления, мешающих собственным войскам.
В России такие сети есть тоже — разумеется, инновационные и не имеющие аналогов. И, вполне логично, что это пока дефицит — их используют для маскировки объектов оперативного значения: армейские штабы, комплексы Искандер.
О применении их на тактическом уровне можно судить по пресловутым козырькам на российских танках — эрзац-экранам от поражения комплексами Джавелин и NLAW в верхнюю проекцию. От них в итоге отказались как от малоэффективного решения, поэтому сегодня в хрониках их почти не встретить. Очевидно, что ресурсов на оснащение таким камуфляжем танков и прочих тактических элементов у России пока нет.
Что касается Украины, поставки таких комплектов в неё ведутся, но об объемах говорить трудно. На кадрах с мест событий подобный камуфляж тоже пока не встречался.