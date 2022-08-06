Эта защита скоро сделает Джавелины бесполезными

В чём залог победы в современной войне, да и если мыслить шире — в войне вообще? В скорости информации, своевременности, в возможности быть на шаг впереди противника. Именно за счёт этого малые по численности оборванцы громили вымуштрованные полки, а лихие партизаны кошмарили армады супердержав, заставляя тех возвращаться домой бесславно (а когда и позорно).

Какой из двух танков выйдет из дуэли победителем? Тот, который стреляет первым: против лома (или точнее БОПСа — подкалиберного оперённого снаряда) приёма у современной бронетехники нет. Ну, пока нет. В вечном противостоянии «броня VS снаряд» сегодня побеждает разведка.

Как часто бывает в инженерии и в прочих творческих вещах: если ты зашёл в тупик, мечась меж двух альтернатив, лучший выход — это найти третью.