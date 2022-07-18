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Российская военная техника и оружие вымрут без импортных комплектующих?

Где мы теперь столоваться будем?
Почему отечественный военно-промышленный комплекс впал в зависимость от иностранных комплектующих? Способна ли Россия в короткие сроки внедрить собственные разработки и на 100% производить всё самостоятельно?
Российская военная техника и оружие вымрут без импортных комплектующих?

Не так давно (угадайте почему) начали широко обсуждать зависимость отечественной оборонки от импорта. Точнее о новых проблемах из-за того, что всяческий военный импорт в Россию прекратился. Хотя на самом деле проблема стала серьёзной не с февраля, а гораздо раньше — ещё со времён секторальных санкций 2014 года.

Почему так произошло, какие у проблемы корни, чем это грозит и можно ли из ситуации выбраться — разберёмся сегодня.

Откуда отсталость

Российская военная техника и оружие вымрут без импортных комплектующих?

Догоняющий принцип развития технологий в России пошёл ещё со времён Петра Первого. Настолько глубоко мы, конечно, копать не будем, но обозначим: отставать — это наша старая-добрая традиция. Меньше всего по технологиям отставал, кстати, поздний СССР — Союз учился всё и вся производить сам. Если какие-то прибамбасы военного назначения сами не разрабатывали с нуля, то аккуратненько их же закупали через третьи-четвертые руки.

Достаточно вспомнить высокоточные станки Toshiba, закупавшиеся якобы для нефтяного сектора, а в действительности точившие детали для атомных подводных лодок. Таким же образом попадали в Советский Союз чипы, платы, микросхемы — их спокойно (или втихаря) добывали, разбирали, копировали и внедряли в производство. И вот таким образом какой-нибудь компонент от TEXAS INSTRUMENTS «разрабатывался» и производился НПО «Василёк» под заковыристым индексом.

Можно осуждающе цокать языком, но по факту это разумная стратегия. Так поступала Япония, на заре своего «технологического чуда», а после неё Южная Корея, а теперь — Китай. И за примерами ходить не надо — благодаря этой стратегии у технологичных государств я печатаю данную статью на недорогом компьютере, а вы её читаете на недорогих ноутбуках и, тем более, копеечных смартфонах. Казалось бы, а что мешает современной России поступать так же?

Мешает рыночек, точнее его скорости. Даже самый наглый метод стырить и скопировать требует научно-производственной базы, специалистов и, конечно, времени. А вот разобрать-то много ума не надо. В «лихие 90-е»™ с развалом системы госзакупок, обвалом финансирования и текучки кадров в сторону турецких дублёнок, даже копировать стало почти некому и почти негде.

Российская военная техника и оружие вымрут без импортных комплектующих?

Да и то, ранее копирование было в первую очередь необходимостью оборонной промышленности — посмотреть программу «Время» можно и на телеке с 10-15 летней отсталостью от мировых аналогов, а вот с продуктами военного назначения так не прокатит. Копирование помогало развивать военную отрасль и иметь собственную продукцию либо чуть отстающей, или вровень, а иногда и лучше зарубежных аналогов. Это главная причина, почему оборонка (и тесно с ней связанная космонавтика) стала главным технологическим экспортом РФ — просто большинство разработок промышленного и бытового назначения оказывались устаревшим барахлом.

Почему импорт стал неизбежен

Почему импорт вытеснил отечественные разработки? Очень просто — любая технология требует времени и денег на разработку и испытания. Потом она осваивается промышленностью — при серийном производстве создают линии, где можно максимально автоматизировать технологические процессы. Чтобы что? Чтобы снизить себестоимость.

Когда товар производится крупными партиями, а у этого товара есть рынок и покупатели, которые запросто могут купить подобное где-нибудь ещё, производители очень оперативно исправляют недостатки, модернизируют, предотвращают брак. Новой проблемой отечественного производителя был принцип «и так возьмут, куда денутся» вкупе с никудышным маркетингом. Итог — цены завышены в 20-100 раз (по номенклатуре гражданских изделий), при этом качество… если и не брак, то 80% от максимальных допусков получите-распишитесь.

Российская военная техника и оружие вымрут без импортных комплектующих?

Валерий Матыцин / ТАСС

Руководства предприятий сводят концы с концами и поэтому пытаются содрать с заказчика по максимуму (потому что кто его знает, когда следующий-то появится), при этом мелкосерийность и нестабильная загрузка повышает себестоимость. А подливает масла в огонь низкая культура производства, и специалисты с оборудованием… часто одного года рождения.

Ну и наконец личное — маркетинг. Делаешь статью о натовском оружии, заходишь на сайт BAE или General Dynamic — чего изволите? Вот вам вся справочная информация, инфографика, вот вам картиночки в высоком разрешении… что, картиночек мало? Ну вот вам качественные детализированные видеозаписи с применением, или 3D модель, или 3D-ролик.

Что говорить про отечественного производителя — у некоторых нет сайта вообще. А те, у кого есть, поприветствуют вас дизайном в стиле «верните мой 98-й», мутными фоточками разрешением 180х100, и общим настроем в духе «ну чо уставился… тебе чиво?». При этом, конечно, елейные мантры про не имеющие аналогов вот уже 60 лет разработки тут как тут. Не то чтобы правило — у Ростеха, например, сайты отличные, но найти там можно далеко не всё.

Затянем потуже пояса

Затянем потуже пояса

В общем, не умеют наши преподносить себя с правильной стороны. Поэтому импортные комплектующие постепенно просачивались во все аспекты оборонной промышленности. А как иначе? В крайнем случае закупались тайваньские детали, на них меняли бирочку АО «Радиоскрепные технологии» ииии... импортозамещение! Единственное, что у нас производится полностью самостоятельно — пожалуй, только АК.

Неочевидное превосходство НАТО

Нет, конечно, превосходство — не в сайтах с крутыми фоточками и инфографикой. Всё шире — оружие НАТО разрабатывается и поставляется транснациональными военными корпорациями. У-у-у, страшные транснациональные корпорации, строящие заговоры ради мирового господства Израиля, пьющие кровь православных и едящие некрещёных младенцев!

На самом деле всё прозаичнее — каждая компания тратит огромную часть средств на разработки, стремясь выдавить конкурентов из прибыльных секторов. Каждая сильна по-своему, но стремится успеть везде: вот вам прицельный комплекс на танки, вот вам баллистический вычислитель, вот вам ПТРК, вот рации, и так вплоть до «умных тактических тампонов для мужских вагин гендерно-разнообразных супер-солдат».

Российская военная техника и оружие вымрут без импортных комплектующих?

Побеждает всегда один, но разработки не пропадают даром и часто находят новое применение в других вооружениях или приборах.

Конечно, все они тесно связаны с государствами — многие разработки имеют гриф секретности, иногда недоступный даже самым близким союзникам по альянсу. Но в целом — никакого болезненного патриотизма: если иностранная компания сделает лучше — закупим у них. Ни одна армия блока не оснащена полностью собственным ВПК, даже американская.

Например, гранатомёты/ПТРК NLAW в СМИ часто называют британскими, хотя на самом деле плоть от плоти шведская разработка на базе шведских систем прошлых поколений. Просто разработку заказали британцы, а потом у себя разместили производство — они сформировали техзадание, в первую очередь, для себя. Те же шведы спокойно их закупают с маркировкой «мэйд ин Британ». Да и прочие системы: нидерландско-германские, испано-австрийские, американо-канадские и т. д.

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У того же танка Абрамс, в разных поколениях и модификациях была и английская броня Чобхема, и французские тепловизоры, и немецкая пушка. Многое, конечно, производится по лицензии, но на уровне разработок американский танк никогда не был сугубо американским.

Российская военная техника и оружие вымрут без импортных комплектующих?

Да даже американская армия, самая первая перед второй по военной мощи, не состоит сплошь из собственных разработок! Шведские гранатомёты, бельгийские пулемёты, канадские БТР, немецкие пушки и свыше 9000 всякой иной номенклатуры. Даже супер-лакшери-гаубица М777, о которой так много говорят, разработана вообще-то в Великобритании компанией BAE Systems, а производится всего лишь подразделением этой компании в штате Миссисипи.

Крупные компании поглощают поменьше, часто из других стран, оставляя им прежние названия, или переименовывая в свои подразделения. Ведь часто бывает так, что великолепный разработчик противотанковых комплексов переживает не лучшие времена, спустив много денег на тендер, который проигрывает, или упустив много клиентов.

Контору не прикрывают и не отправляют работников работать в Макдональдс — её покупает более крупный игрок, у которого в продукции как раз нет ПТРК, а вот крупный конкурент их успешно продаёт. Материнская корпорация даёт деньги на новые разработки, став владельцем новых патентов, и часто успешно теснит конкурентов, заставляя тех тоже не дремать.

гаубица М777

Условно, американская компания, может заказать разработку в своём испанском подразделении, а производство комплектующих — в Польше и Швеции. Про то, что среди этих условно «испанских» инженеров попадаются 25-35-летние выпускники МФТИ, Бауманки или МАИ, мы, глубоко и тяжко вздохнув, умолчим.

К чему всё это? А к тому, что страны НАТО имеют вооружения, созданные в тесной кооперации друг с другом, и даже со странами, в блок не входящими. Это позволяет закупать наиболее топовое оружие, произведённое лидером в сегменте, и наиболее оптимизированное по цене-качеству. То есть, армию США питает не собственный ВПК, а объединённый транснациональный ВПК всех передовых европейских и азиатских стран. Проще говоря — самые передовые военные технологии мира. Уот так уот.

А что теперь?

Армия РФ и её союзники по ОДКБ обслужены всеми самыми передовыми разработками… Советского Союза. Да, Россия производит много вооружений в кооперации с союзниками и прочими партнерами, которые сводятся, в общем, к Белоруссии, да и до недавних пор к Украине (хе-хе, и после 2014 года тоже). Но и эта кооперация связана, скорее, с тем, что советский ВПК был рассредоточен по республикам СССР, поэтому России достались не все его осколки.

Российская военная техника и оружие вымрут без импортных комплектующих?

© Алексей Куденко РИА Новости

С учётом состояния российских производителей, зависимость от импортных комплектующих только росла, причёмпо чисто рациональным соображениям — своё обходилось дорого, ненадёжно и долго. Например, российские танки в начале 90-х оснащались тепловизорами Агава-2, которые весили по 65 кг, причём с матрицей первого поколения и низким разрешением.

Из-за таких габаритов и массы ими укомплектовывали только наводчиков, а командир был не у дел. В то же время, в 94-м году американские Абрамс M1A2 получили комбинированный тепловизор кругового обзора для командира и собственный тепловизор для водителя. А в 99-м перешли на второе поколение, чьи параметры по качеству, углу обзора, детальности изображения улучшились почти в два раза.

Совместный российско-белорусский танковый прицел Сосна-У производства «Пеленг» уже располагал тепловизорами на базовых элементах французского производства. При этом после санкций 2014 года уперся в третье поколение. В это же самое время прочие страны с доступом к новым технологиям переходили на четвёртое поколение — а это превосходство и в дальности обнаружения, и в дальности распознавания цели, и в итоговой боевой эффективности.

Российская военная техника и оружие вымрут без импортных комплектующих?

© Евгений Курсков/ТАСС

Приостановка производства танков в России, вполне вероятно, связана с тем, что для них просто негде взять современные прицелы. А ведь они — далеко не единственное в Т-90М и Т-14 Армата, что требовало импортных комплектующих. Хоть бери и Агава-2 ставь, с первым поколением теплаков... зато всё своё. И даже при этом встанет вопрос, не утеряны ли на сегодня даже старые технологии.

Управляемая ракета для РСЗО Торнадо-С (модернизированный Смерч) нуждается в американском оптоволоконном гироскопе. Ракеты для ПВО, крылатые ракеты типа Калибр, оперативно-тактические ракеты для Искандер-М требуют британских комплектующих для бортовых компьютеров. Радиосвязь, БПЛА, да даже транспорт от КамАЗа и Ил-76 нуждаются в импортных комплектующих, которые сегодня неоткуда взять.

Наконец, у межконтинентальной ракеты Сармат, самой нашей страшной ядерной кувалды, нет удовлетворительной системы управления.

Испытания Сармат

Испытания Сармат

Минобороны РФ

Масла в огонь подливают новости из иностранных источников — на российских танках обнаружены чипы от холодильников и стиральных машин! То есть элементы гражданского назначения, мало приспособленные как минимум к динамическим и температурным нагрузкам своих аналогов военного назначения. Вполне возможно, что это просто враньё и вброс, но сама ситуация симптоматична.

Конечно, в нынешних условиях будут организовываться серые схемы ввоза, но это другие сроки и объемы, совсем другие. Ну и, очевидно, вопрос — как оружейные бароны будут их возить под колпаком ЦРУ и прочих спецслужб в нынешней ситуации.

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