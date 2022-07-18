Российская военная техника и оружие вымрут без импортных комплектующих?

Догоняющий принцип развития технологий в России пошёл ещё со времён Петра Первого. Настолько глубоко мы, конечно, копать не будем, но обозначим: отставать — это наша старая-добрая традиция. Меньше всего по технологиям отставал, кстати, поздний СССР — Союз учился всё и вся производить сам. Если какие-то прибамбасы военного назначения сами не разрабатывали с нуля, то аккуратненько их же закупали через третьи-четвертые руки.

Достаточно вспомнить высокоточные станки Toshiba, закупавшиеся якобы для нефтяного сектора, а в действительности точившие детали для атомных подводных лодок. Таким же образом попадали в Советский Союз чипы, платы, микросхемы — их спокойно (или втихаря) добывали, разбирали, копировали и внедряли в производство. И вот таким образом какой-нибудь компонент от TEXAS INSTRUMENTS «разрабатывался» и производился НПО «Василёк» под заковыристым индексом.

Можно осуждающе цокать языком, но по факту это разумная стратегия. Так поступала Япония, на заре своего «технологического чуда», а после неё Южная Корея, а теперь — Китай. И за примерами ходить не надо — благодаря этой стратегии у технологичных государств я печатаю данную статью на недорогом компьютере, а вы её читаете на недорогих ноутбуках и, тем более, копеечных смартфонах. Казалось бы, а что мешает современной России поступать так же?

Мешает рыночек, точнее его скорости. Даже самый наглый метод стырить и скопировать требует научно-производственной базы, специалистов и, конечно, времени. А вот разобрать-то много ума не надо. В «лихие 90-е»™ с развалом системы госзакупок, обвалом финансирования и текучки кадров в сторону турецких дублёнок, даже копировать стало почти некому и почти негде.