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Украина получит оружие страшнее Джавелинов?

Ещё один аргумент против танков
Новые системы NLAW — что это за оружие. Что их отличает от Джавелинов и чем оно опасно?
Украина получит оружие страшнее Джавелинов?

Украина получит неизвестное пока количество новых противотанковых систем из Великобритании NLAW, и эта новость может быть даже горячее, чем прежняя история с Джавелинами.

Почему? Многие эксперты, полагают что Джавелины, поставленные в Украину, в реальности старый хлам с истекающими сроками хранения. Их американцам так и так скоро было нужно куда-то сбагривать. Чего не скажешь про NLAW, это система сравнительно новая.

Британский военный министр, который дал добро на поставку Украине систем NLAW

Британский военный министр, который дал добро на поставку Украине систем NLAW

Об NLAW у нас практически никто раньше не слышали — оно и понятно, это оружие никак особенно не пиарили, нигде оно особенно не светилось. Зато мы сейчас расскажем, что это такое, чем опасно, и главное, что в нём такого особенного.

Откуда он взялся?

NLAW — британская аббревиатура, означающая Next Generation Light Anti-tank Weapon (лёгкое противотанковое оружие нового поколения), разработка которого началась в 2002 году, а на вооружение он поступил в 2010 — можно сказать, «с пылу с жару».

Разрабатывали его шведы, компания Saab Bofors Dynamics, но производство расположено в Великобритании. Соответственно, у нас тут смешение технологий двух не последних в деле производства оружия стран. В армии Её Величества они заменили морально устаревшие гранатомёты LAW 80, примерно аналогичные нашим РПГ-7.

RBS 56B BILL 2 — шведский ПТРК, на основе которого разработан NLAW

RBS 56B BILL 2 — шведский ПТРК, на основе которого разработан NLAW

На вооружении в британской армии их, по открытым источникам, 10 000 единиц, и ещё неизвестное количество продано в восемь стран, включая, само собой, и Швецию.

Чем отличается от собратьев?

Эта система уникальна тем, что идеология её применения соответствует противотанковому гранатомёту, а принцип действия — ПТРК. Чтобы было понятнее — расчёты с ПТРК сведены в отдельные подразделения в составе батальона-полка-бригады, а вот гранатомёт есть почти в каждом пехотном (и не только) подразделении на уровне отделения-взвода.

Принципиальная разница в том, что ПТРК достаточно габаритный, а действовать расчёт может, как взаимодействуя с прочими подразделениями на поле боя, так и самостоятельно. А гранатомётчик — это штатная должность в отделении-взводе, целеуказания он получает от своего командира и действует в интересах своего подразделения.

Ну и само собой принципиально они отличаются дальностью — у современных ПТРК в среднем до 5-10 километров, а у гранатомётчиков всего несколько сот метров, редко больше 500 м. Отсюда и эффективность работы: ПТРК — это гроза любых танков на поле боя, а вот противотанковый гранатомёт — скорее оружие самообороны малых тактических групп, когда дела пошли плохо.

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выстрел из противотанкового гранатомёта

В целом, РПГ предназначены скорее для лёгкой бронетехники, типа БТР, БМП и MRAP, также подходят и для задач обстрела лёгких укреплений, огневых точек и скоплений живой силы.

Не считая засад и боёв в городе, где более мобильные гранатомётчики чрезвычайно опасны и для танков противника.

Так вот, NLAW — это лёгкий ПТРК малого радиуса действия, дальность пуска ограничена всего 800 метрами. Тем не менее, оружие чрезвычайно опасное, и сейчас мы объясним вам, чем.

Чем опасно?

Разумеется, в первую очередь он опасен своей ракетой. Ракета имеет калибр 150 мм, что заметно больше чем у Джавелина, хотя пробиваемостью немного уступает – всего до 500 мм гомогенной брони. Это связано с особым принципом работы — NLAW атакует бронетехнику только сверху в крышу, или, как принято говорить, в верхнюю проекцию. Да, этим прославился и Джавелин, но у него есть и другие режимы.

NLAW работает по танкам

Может NLAW атаковать и в режиме контактного срабатывания, то есть прямым попаданием, если используется не по танкам, а по лёгкой технике и строениям. Но тут он мало чем интересен, так как от собратьев особенно не отличается.

В разработке данной системы применили две особенные технологии, которые заимствовали у прежних шведских разработок:

Bill 2 — RBS 56B BILL 2. Это шведский ПТРК, от него NLAW получил боеголовку и принцип наведения. Ракета оснащена электроникой, которой нужно от 3 до 5 секунд на настройку траектории полёта ракеты. Оператору достаточно подсветить цель в течении этого времени и ракета летит в нужном направлении. Не нужны ни лазеры, ни головки самонаведения. В условиях короткой дистанции и соответственно очень малого времени подлёта, эти расчёты имеют мизерные погрешности, «промазать» очень трудно.

AT4 CS — одноразовые шведские противотанковые гранатомёты. От них система NLAW получила «плавный пуск». Обычно пуск состоит из отстрела ракеты из контейнера («тубуса»), а через некоторое время запускается маршевый двигатель, который и несёт ракету/гранату к цели. Тут же отстрел происходит маломощным воспламенением, а реактивная струя распыляется благодаря специальному контейнеру с жидкостью.

Работа оператора системы по разным мишеням

Эти технологии дают оператору два очень важных преимущества, которых сегодня ни у кого нет:

Подготовка к выстрелу требует минимального времени, которого недостаточно для полноценного срабатывания систем защиты танка (оптико-электронное противодействие, или проще — системы которые видят наведённую на танк оптику). Но тем не менее его достаточно, чтобы результат выстрела очень мало зависел от «снайперских» талантов оператора.

NLAW почти не демаскирует оператора (что крайне актуально на коротких дистанциях), так как обычно выстрел из гранатомёта хорошо заметен, а в городских условиях ещё и поднимает в воздух кучу пыли и мелкого мусора реактивной струёй, что моментально выдаст позицию.

• Наконец, отсутствие фактора влияния реактивной струи на выбор позиции (в тех же РПГ-7 и потомках, нельзя стрелять имея стену за спиной, отражённая реактивная струя может нанести баротравму самому гранатомётчику). NLAW может стрелять из маленьких комнатушек и всяческих каморок, если те дают хороший обзор – это делает его крайне эффективным и опасным оружием в городских условиях или промзонах.

• Кроме того, плюсом городского боя является управляемый боевой взвод. Минимальная дистанция для стрельбы 20 метров, в то время как у конкурентов чаще от 100 метров (у РПГ-7 40 метров), что тоже накладывает ограничения — ваша позиция может быть сколь угодно удачной, но ракете просто не хватит дистанции чтобы прийти в «кондицию». Управляемый боевой взвод полезен и при работе в интенсивном бою: выставляете его на 150 или 400 метров, и ракета не свернёт случайно на другую цель — например, на уже подбитый рядом танк.

NLAW в тактическом звене, показана работа и прицельного комплекса

Другое важное преимущество

А ещё обратите внимание, что NLAW находится как бы между противотанковым гранатомётом и ПТРК. Из этого вытекает ещё одно важное преимущество, которое сложно переоценить — стоимость. Один комплект NLAW (он одноразовый) обходится примерно в 27 000 тысяч долларов, что сильно дешевле не только выстрела из Джавелина, но и из более древних ПТРК TOW, и сопоставимо с пуском из российского лёгкого комплекса Метис.

При этом NLAW, хоть и не совсем относится к ПТРК, но работает по принципу "выстрелили и забыл". 3-5 секундной подсветки перед выстрелом достаточно для гарантированного поражения цели — ракета не собьётся с курса.

Чем это грозит

Российский аналог для малых дистанций ПТРК 2-го поколения Метис

Одними Джавелинами сыт не будешь — да, оружие крутое и его у Украины довольно много, но стать панацеей от танков он не может. Джавелин очень дорогой, требует соблюдения ряда условий для стрельбы, у головок самонаведения ракет (особенно старых модификаций, которые и передали Украине) есть проблемы с надёжностью (бывает и улетит не туда, и в аэрозольном облаке заблудится).

NLAW может работать как дополнение к американским ПТРК — танки врагов Незалежной не смогут чувствовать себя в безопасности в городах и населённых пунктах, а в прочих конфигурациях боя, эта система сильно повышает сопротивляемость пехоты танкам, оставляя позади любые противотанковые гранатомёты.

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