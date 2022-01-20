Украина получит оружие страшнее Джавелинов?Ещё один аргумент против танков
Украина получит неизвестное пока количество новых противотанковых систем из Великобритании NLAW, и эта новость может быть даже горячее, чем прежняя история с Джавелинами.
Почему? Многие эксперты, полагают что Джавелины, поставленные в Украину, в реальности старый хлам с истекающими сроками хранения. Их американцам так и так скоро было нужно куда-то сбагривать. Чего не скажешь про NLAW, это система сравнительно новая.
Об NLAW у нас практически никто раньше не слышали — оно и понятно, это оружие никак особенно не пиарили, нигде оно особенно не светилось. Зато мы сейчас расскажем, что это такое, чем опасно, и главное, что в нём такого особенного.
Откуда он взялся?
NLAW — британская аббревиатура, означающая Next Generation Light Anti-tank Weapon (лёгкое противотанковое оружие нового поколения), разработка которого началась в 2002 году, а на вооружение он поступил в 2010 — можно сказать, «с пылу с жару».
Разрабатывали его шведы, компания Saab Bofors Dynamics, но производство расположено в Великобритании. Соответственно, у нас тут смешение технологий двух не последних в деле производства оружия стран. В армии Её Величества они заменили морально устаревшие гранатомёты LAW 80, примерно аналогичные нашим РПГ-7.
На вооружении в британской армии их, по открытым источникам, 10 000 единиц, и ещё неизвестное количество продано в восемь стран, включая, само собой, и Швецию.
Чем отличается от собратьев?
Эта система уникальна тем, что идеология её применения соответствует противотанковому гранатомёту, а принцип действия — ПТРК. Чтобы было понятнее — расчёты с ПТРК сведены в отдельные подразделения в составе батальона-полка-бригады, а вот гранатомёт есть почти в каждом пехотном (и не только) подразделении на уровне отделения-взвода.
Принципиальная разница в том, что ПТРК достаточно габаритный, а действовать расчёт может, как взаимодействуя с прочими подразделениями на поле боя, так и самостоятельно. А гранатомётчик — это штатная должность в отделении-взводе, целеуказания он получает от своего командира и действует в интересах своего подразделения.
Ну и само собой принципиально они отличаются дальностью — у современных ПТРК в среднем до 5-10 километров, а у гранатомётчиков всего несколько сот метров, редко больше 500 м. Отсюда и эффективность работы: ПТРК — это гроза любых танков на поле боя, а вот противотанковый гранатомёт — скорее оружие самообороны малых тактических групп, когда дела пошли плохо.
В целом, РПГ предназначены скорее для лёгкой бронетехники, типа БТР, БМП и MRAP, также подходят и для задач обстрела лёгких укреплений, огневых точек и скоплений живой силы.
Не считая засад и боёв в городе, где более мобильные гранатомётчики чрезвычайно опасны и для танков противника.
Так вот, NLAW — это лёгкий ПТРК малого радиуса действия, дальность пуска ограничена всего 800 метрами. Тем не менее, оружие чрезвычайно опасное, и сейчас мы объясним вам, чем.
Чем опасно?
Разумеется, в первую очередь он опасен своей ракетой. Ракета имеет калибр 150 мм, что заметно больше чем у Джавелина, хотя пробиваемостью немного уступает – всего до 500 мм гомогенной брони. Это связано с особым принципом работы — NLAW атакует бронетехнику только сверху в крышу, или, как принято говорить, в верхнюю проекцию. Да, этим прославился и Джавелин, но у него есть и другие режимы.
Может NLAW атаковать и в режиме контактного срабатывания, то есть прямым попаданием, если используется не по танкам, а по лёгкой технике и строениям. Но тут он мало чем интересен, так как от собратьев особенно не отличается.
В разработке данной системы применили две особенные технологии, которые заимствовали у прежних шведских разработок:
Bill 2 — RBS 56B BILL 2. Это шведский ПТРК, от него NLAW получил боеголовку и принцип наведения. Ракета оснащена электроникой, которой нужно от 3 до 5 секунд на настройку траектории полёта ракеты. Оператору достаточно подсветить цель в течении этого времени и ракета летит в нужном направлении. Не нужны ни лазеры, ни головки самонаведения. В условиях короткой дистанции и соответственно очень малого времени подлёта, эти расчёты имеют мизерные погрешности, «промазать» очень трудно.
AT4 CS — одноразовые шведские противотанковые гранатомёты. От них система NLAW получила «плавный пуск». Обычно пуск состоит из отстрела ракеты из контейнера («тубуса»), а через некоторое время запускается маршевый двигатель, который и несёт ракету/гранату к цели. Тут же отстрел происходит маломощным воспламенением, а реактивная струя распыляется благодаря специальному контейнеру с жидкостью.
Эти технологии дают оператору два очень важных преимущества, которых сегодня ни у кого нет:
• Подготовка к выстрелу требует минимального времени, которого недостаточно для полноценного срабатывания систем защиты танка (оптико-электронное противодействие, или проще — системы которые видят наведённую на танк оптику). Но тем не менее его достаточно, чтобы результат выстрела очень мало зависел от «снайперских» талантов оператора.
• NLAW почти не демаскирует оператора (что крайне актуально на коротких дистанциях), так как обычно выстрел из гранатомёта хорошо заметен, а в городских условиях ещё и поднимает в воздух кучу пыли и мелкого мусора реактивной струёй, что моментально выдаст позицию.
• Наконец, отсутствие фактора влияния реактивной струи на выбор позиции (в тех же РПГ-7 и потомках, нельзя стрелять имея стену за спиной, отражённая реактивная струя может нанести баротравму самому гранатомётчику). NLAW может стрелять из маленьких комнатушек и всяческих каморок, если те дают хороший обзор – это делает его крайне эффективным и опасным оружием в городских условиях или промзонах.
• Кроме того, плюсом городского боя является управляемый боевой взвод. Минимальная дистанция для стрельбы 20 метров, в то время как у конкурентов чаще от 100 метров (у РПГ-7 40 метров), что тоже накладывает ограничения — ваша позиция может быть сколь угодно удачной, но ракете просто не хватит дистанции чтобы прийти в «кондицию». Управляемый боевой взвод полезен и при работе в интенсивном бою: выставляете его на 150 или 400 метров, и ракета не свернёт случайно на другую цель — например, на уже подбитый рядом танк.
Другое важное преимущество
А ещё обратите внимание, что NLAW находится как бы между противотанковым гранатомётом и ПТРК. Из этого вытекает ещё одно важное преимущество, которое сложно переоценить — стоимость. Один комплект NLAW (он одноразовый) обходится примерно в 27 000 тысяч долларов, что сильно дешевле не только выстрела из Джавелина, но и из более древних ПТРК TOW, и сопоставимо с пуском из российского лёгкого комплекса Метис.
При этом NLAW, хоть и не совсем относится к ПТРК, но работает по принципу "выстрелили и забыл". 3-5 секундной подсветки перед выстрелом достаточно для гарантированного поражения цели — ракета не собьётся с курса.
Чем это грозит
Одними Джавелинами сыт не будешь — да, оружие крутое и его у Украины довольно много, но стать панацеей от танков он не может. Джавелин очень дорогой, требует соблюдения ряда условий для стрельбы, у головок самонаведения ракет (особенно старых модификаций, которые и передали Украине) есть проблемы с надёжностью (бывает и улетит не туда, и в аэрозольном облаке заблудится).
NLAW может работать как дополнение к американским ПТРК — танки врагов Незалежной не смогут чувствовать себя в безопасности в городах и населённых пунктах, а в прочих конфигурациях боя, эта система сильно повышает сопротивляемость пехоты танкам, оставляя позади любые противотанковые гранатомёты.