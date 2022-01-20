Украина получит оружие страшнее Джавелинов?

На вооружении в британской армии их, по открытым источникам, 10 000 единиц, и ещё неизвестное количество продано в восемь стран, включая, само собой, и Швецию.

Чем отличается от собратьев?

Эта система уникальна тем, что идеология её применения соответствует противотанковому гранатомёту, а принцип действия — ПТРК. Чтобы было понятнее — расчёты с ПТРК сведены в отдельные подразделения в составе батальона-полка-бригады, а вот гранатомёт есть почти в каждом пехотном (и не только) подразделении на уровне отделения-взвода.

Принципиальная разница в том, что ПТРК достаточно габаритный, а действовать расчёт может, как взаимодействуя с прочими подразделениями на поле боя, так и самостоятельно. А гранатомётчик — это штатная должность в отделении-взводе, целеуказания он получает от своего командира и действует в интересах своего подразделения.

Ну и само собой принципиально они отличаются дальностью — у современных ПТРК в среднем до 5-10 километров, а у гранатомётчиков всего несколько сот метров, редко больше 500 м. Отсюда и эффективность работы: ПТРК — это гроза любых танков на поле боя, а вот противотанковый гранатомёт — скорее оружие самообороны малых тактических групп, когда дела пошли плохо.