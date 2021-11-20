Натовское оружие для Украины

Натовское оружие для УкраиныОбновка с барского плеча
Помощь украинцам со стороны НАТО шла с самого начала конфликта на востоке страны, но связываться с поставками летального оружия и фактически встать на путь холодной войны с Россией никто не хотел, поэтому ограничивались нелетальной военной техникой и аппаратурой (которыми нельзя причинить прямые разрушения, смерть или увечья).
С 2018 года потихоньку-потихоньку начало приходить оружие летальное, больше всего шума наделали поставки ПТРК Джавелин. Оно и понятно — практически каждый пуск из подобного комплекса это подбитый танк, гарантированных или хотя бы надёжных средств защиты от этого оружия пока нет. Плюсом удалось скупить разный хлам из баз восточной Европы, типа БМП-1 или САУ Гвоздика. На сегодня Украина получила военной помощи на 2,5 миллиарда долларов, из которых 400 миллионов только за 2021 год. Мы решили провести обзор самого на наш взгляд интересного оружия и оснащения, которое выводит армию нашего западного соседа на новый уровень с 2015 года.
Джавелин
Ракеты FGM-148 Javelin (метательное копьё дротик), относится к третьему поколению ПТРК, о чём мы писали ранее в соответствующей статье, по сути является и родоначальником этого поколения. От большинства мировых аналогов, в том числе от любых ПТРК на вооружении РФ сегодня, Джавелин отличается использованием ракеты с головкой самонаведения (ГСН). Поэтому оператору достаточно навести комплекс на мишень (как правило танк), произвести пуск, после чего можно валить на все четыре стороны.
В системах 2 и 2+ поколений летящую ракету требуется «подсвечивать», удерживая маркер оптико-электронного прицела на объекте до момента поражения — соответственно, остаётся риск быть обнаруженным системой активной защиты танка и получить ответку, а ещё у экипажа танка противника есть шансы предпринять защитные меры.
В то же время Джавелины остаются мало опробованными в реальных боевых действиях. Поражающим фактором ракеты комплекса остаётся кумулятивная струя (подрыв боевой части сконцентрирован в небольшой точке, это позволяет пробивать даже очень толстую броню), как и у российских Корнет или американских TOW, которые при этом имеют больше калибр (152 мм против 127 мм у Джавелина) и обладают большей массой заряда.
Соответственно и бронепробиваемость варьируется в диапазоне 600-800 мм, что почти вдвое меньше Корнета. Однако Джавелин поражает бронетехнику через верхнюю проекцию (тупо через крышу башни), где броня тоньше всего, но и тут подвох — кумулятивная струя, прожигая броню, использует осколки и расплавленные капли этой собственной брони танка для поражения экипажа, оборудования и боекомплекта.
То есть чем броня тоньше, тем меньше поражающего элемента. Сама же кумулятивная струя не создаёт после пробития значительного фугасного или термобарического эффекта (то есть взрыва, резкого повышения температуры и давления, поражая в первую очередь экипаж). Поэтому в Сирии было зафиксировано много случаев, когда танки довольно легко отделывались после попадания.
Говоря проще, наверняка американцам хотелось бы опробовать свой комплекс в настоящем противостоянии с сотнями боевых машин, а сделать это чужими руками куда предпочтительнее. Можно допускать эту причину, как одну из решающих, почему Украина получает сотни таких комплексов, когда по поводу других видов идут горячие дебаты, как например с …
Железный купол
Израильская система Iron Dome (Железный купол) не имеет близких аналогов в системе вооружения войск противовоздушной обороны Сухопутных войск России. Это тактический противоракетный комплекс для нужд самого Израиля, и создавался он для того, чтобы отбивать обстрелы палестинскими ракетами Кассам — собранные почти «из говна и палок», они наносят ущерб прежде всего жилым районам. Соответственно для комплекса была важнее всего дальность обнаружения и перехвата, лёгкие и недорогие ракеты, которые необходимо напихать в пусковую установку по максимуму, ну и конечно оперативный Центр управления огнём, чтобы обнаружение цели и пуск ракеты на перехват составлял считанные секунды.
С небольшим потолком (10 км) «Купол» имеет приличный радиус действия в 70 км, который постоянно наращивают в модернизациях. Так как ракета имеет активное радиолокационное самонаведение, это делает её мало актуальной для использования против авиации, ведь подобные ракеты на раз-два демаскируют себя. Кроме того, такая система — это дичайше дорогое удовольствие (навскидку, сбить одну ракету типа Кассам стоит в 5-6 раз дороже себестоимости этой самой Кассам).
В то же время это делает ракету более устойчивой к помехам средств РЭБ (радио-электронной борьбы), а на больших дистанциях от радаров пункта управления батареи она сохраняет точность, потому что собственная РЛС даёт более точную информацию.
Таким образом, Железный купол способен хорошо справляться с обстрелами из РСЗО (ракетных систем залпового огня) типа Град, тактических ракетных комплексом типа Точка или Р-17 (более известна как Скад). Но и это не всё, система разработана и с учётом отражения артиллерийских и даже миномётных обстрелов.
Понятно, что для Украины это очень полезная вещь, так как артиллерия и РСЗО в войне 2014-2015 годов играла важнейшую роль для обеих сторон, и иметь подобный козырь, аналогов которому у потенциального противника нет, и негде взять, это почти половина победы.
Но продавать Железный купол напрямую Израиль не может (договорённости с РФ), помочь может посредничество США, но оно пока очень «посреднее», это посредничество — в свете быстроразвивающихся событий могут и не успеть.
Гарпун и ATACM
Помимо оружия, которое имеет оборонительный характер, аппетит украинского минобороны распростёрся и к серьёзному наступательному оружию. В частности, их интересуют тяжёлые противокорабельные крылатые ракеты класса Harpoon (Гарпун) и сухопутные оперативно-тактические ракетные комплексы MGM-140 ATACMS.
Гарпун — довольно распространённые ракеты, в зависимости от модификаций имеют боевую часть 225-235 кг, и уже имеют опыт боевого применения как в региональных конфликтах, так и самими США. Одного Гарпуна достаточно, чтобы потопить ракетный катер или корвет, как было в ходе ирано-иракской войны (со стороны Ирана).
Ракеты могут быть берегового, воздушного и корабельного базирования. Радиус поражения — 220-280 км. В зависимости от габаритов (видимых габаритов, если речь о всплывшей подлодке) и водоизмещения цели, атакует как с низкой высоты (2-4 метра от воды), так и особым манёвром — двигаясь на минимальной высоте ракета резко берёт вверх до 2 км высоты, после чего атакует пикированием.
С конца 70-х их постоянно модернизируют, обновляя в основном возможности противостоять всё тем же средствам РЭБ, создающим помехи и пытающимся сбить ракету с курса.
Украине они нужны для защиты побережья, так как остатки украинской части Черноморского флота почти ничего собой не представляют спустя годы упадка и недофинансирования. С другой стороны, в случае обострения конфликта с РФ, даже слабейший из всех наших флотов (Черноморский флот) обладает возможностями атаковать объекты за пределами радиуса Гарпун, а кораблей под установку этих ракет у украинцев почти нет.
ATACMS — армейский тактический ракетный комплекс. На сегодня он безнадёжно устарел, так как американцы увлеклись войнами у чёрта на куличках и подзабили на многие виды вооружений для серьёзных войн. Это аналог ещё советских систем типа Эльбрус (он же Скад), или более лёгких тактических комплексов Точка и Точка-У.
Такие ракеты используют для нанесения ударов по крупным инфраструктурным объектам, скоплениям войск на глубину до 280 км. Российские аналоги Искандер работают на радиус в 500 км, и в целом можно сказать, что это уже новое поколение. Американцы скоро заменят их новой системой PrSM, а значит начнут избавляться от ATACMS.
Украина уже встала в очередь, чтобы прикупить американскую систему, и вероятность сделки довольно велика. Американцы и барахло сбагрят, и «союзника» поддержат.
Насколько перспективы импортных вооружений способны усилить армию Украины?