Натовское оружие для Украины

Ракеты FGM-148 Javelin (метательное копьё дротик), относится к третьему поколению ПТРК, о чём мы писали ранее в соответствующей статье, по сути является и родоначальником этого поколения. От большинства мировых аналогов, в том числе от любых ПТРК на вооружении РФ сегодня, Джавелин отличается использованием ракеты с головкой самонаведения (ГСН). Поэтому оператору достаточно навести комплекс на мишень (как правило танк), произвести пуск, после чего можно валить на все четыре стороны.

В системах 2 и 2+ поколений летящую ракету требуется «подсвечивать», удерживая маркер оптико-электронного прицела на объекте до момента поражения — соответственно, остаётся риск быть обнаруженным системой активной защиты танка и получить ответку, а ещё у экипажа танка противника есть шансы предпринять защитные меры.

В то же время Джавелины остаются мало опробованными в реальных боевых действиях. Поражающим фактором ракеты комплекса остаётся кумулятивная струя (подрыв боевой части сконцентрирован в небольшой точке, это позволяет пробивать даже очень толстую броню), как и у российских Корнет или американских TOW, которые при этом имеют больше калибр (152 мм против 127 мм у Джавелина) и обладают большей массой заряда.