Чем батя сражался в Афганскую войну: бесценный опыт «спецоперации» времён СССР

Двадцатый век был изрядно богат на военные конфликты. Жертв и разрушений двух мировых войн с лихвой хватило бы на два-три десятка среднестатистических конфликтов предыдущих эпох. Но две войны в этом веке стоят особняком — чрезвычайно похожие, несмотря на совершенно разные регионы и народы, через которые они прошли. А именно — война во Вьетнаме и Афганистане.

Эти две войны предопределили тот портрет армий, который мы видим и сегодня. Тогда две мощнейшие военные машины в мире забуксовали в регионах, военный потенциал которых, казалось бы, должен был быть сдутым, словно гипсокартонные домики на юге США под натиском очередного торнадо.

Именно тогда появился термин «локальная война», поражения в которых вели к итогам, менявшим расклад сил во всём мире. Война во Вьетнаме изменила Америку, а война в Афганистане стала последним гвоздем в гроб СССР.