Почему войскам не нравится АК-12 и его считают хуже АК-74

Про АК-12 не высказал своё фи редкий милитари-блогер. При этом этом новому (относительно) автомату довелось довольно скоро очутиться в боевых действиях. Что сегодня известно о нём по итогу эксплуатации, зачем его создали и каково его будущее — порассуждаем в статье.

Зачем менять АК

Затем, что необходимо идти в ногу со временем, всё рано или поздно оружие придётся обновлять. О недостатках, как в целом концепта АК, так и отдельных версий написано много, пережёвывать не будем, но давайте вкратце их снова перечислим: