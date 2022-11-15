Наука и технологии
10:58, 15 ноября 2022
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Почему войскам не нравится АК-12 и его считают хуже АК-74

Разбираемся в истории самой неоднозначной обновки российской армии

Армия много критикует новые АК-12, но почему? Стоило ли оставлять АК-74 основным оружием или были варианты и получше? И что нового предлагает АК-12 в плане боевых возможностей.

Почему войскам не нравится АК-12 и его считают хуже АК-74

Про АК-12 не высказал своё фи редкий милитари-блогер. При этом этом новому (относительно) автомату довелось довольно скоро очутиться в боевых действиях. Что сегодня известно о нём по итогу эксплуатации, зачем его создали и каково его будущее — порассуждаем в статье.

Зачем менять АК

Затем, что необходимо идти в ногу со временем, всё рано или поздно оружие придётся обновлять. О недостатках, как в целом концепта АК, так и отдельных версий написано много, пережёвывать не будем, но давайте вкратце их снова перечислим:

  • Кучность на всех версиях, включая наиболее распространенный в войсках АК-74М, оставляла желать лучшего. Вообще, «кучность» постоянно мелькает в любых статьях об оружии и, возможно, нуждается в отдельной статье.

Кучность — если по-простому, это рассеивание пуль друг от друга при серии выстрелов в одиночном или автоматическом огне. Чем плотнее ложатся пули, тем вероятнее поражение противника плотным же огнем без тщательного прицеливания стрелком с базовой огневой подготовкой.

  • Эргономика. У современного оружия есть «удобства», которых нет в классических АК — можно подгонять по длине приклад, есть удобные для хвата рукояти, взвод и извлечение магазина делаются максимально быстро и непринуждённо. Короче, всё решается наиболее простой операцией, без хитрых телодвижений.

  • Надёжность. Что? Да! Обилие открытых элементов в боеготовом положении крайне уязвимы для попадания разного рода грязи и пыли. А ещё качество сплавов в продукции 1980-х и 1990-х годов давало невысокий предел настрела порядка 10-15 тысяч выстрелов (современные штурмовые винтовки имеют порядка 35 тысяч предел, а ещё допускают сменные стволы в некоторых разновидностях).

АК-12, каким он пришёл в войска

АК-12, каким он пришёл в войска

© Министерство обороны РФ

  • Модульность — слово, ставшее пресловутым, но без него никуда. Устранение многих проблем «кучности» требует усложнения конструкции. Ударно-спусковой механизм, затворная группа и т.д., выведенные в отдельные модули, упрощают обслуживание при неполной разборке.

  • Переключатель режима огня — один из самых ненавистных в АК элементов. Тугой флажок из полоски штампованой стали. Именно он оголяет затвор во время стрельбы, делая его негерметичным. Он усложняет переключение режима огня между одиночным и автоматическим. В любом, даже не самом современном оружии это решается маленьким флажком под большой палец — снятие с предохранителя и смена режима — «один», «отсечка», «автоматика» делаются легко и не требуют снимать левую руку со спуска или заковыристо переключать правой рукой.

  • Планка Пикатинни — универсальный элемент для крепления прицелов, лазерных указателей, фонарей, подствольников, который позволяет установить почти любое оборудование для улучшения боевых характеристик. Их ставят и на старые АК, но это прерогатива спецподразделений, и за свой счёт — массово это исполнить для общевойсковых подразделений нереально.

АК-74М, пока ещё основной автомат армии РФ

АК-74М, пока ещё основной автомат армии РФ

Vitaly V. Kuzmin

Мало не получилось, но нужно понимать, АК-74 морально устарел. Причем его заменой озаботился ещё СССР и ещё в 1970-е. Что из этого получилось читайте в нашей статье.

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Конструкторы и военные ходили вокруг да около — с одной стороны отказ от дешёвого и массового автомата крайне смущал. С другой, время идёт и отсталость только накапливается.

АК-12, они разные

Первый автомат был представлен ещё 2012 году и, в общем, это была многообещающая конструкция на базе АК-200.

Новый автомат получит целую серию радикальных отличий:

  • селекторный переключатель огня на 4 позиции

  • рукоять перезарядки неподвижна, её можно переставить на любую сторону, так же, как выброс гильз, что очень полезно для левшей

  • регулируемый приклад, выполненный на манер SCAR

Предсерийный АК-12... ну, во-первых, это красиво. Образец 2014 года

Предсерийный АК-12... ну, во-первых, это красиво. Образец 2014 года

Kalashnikov Group

  • увеличенная прицельная линия и переключение на диоптрический (апертурный) прицел, как ещё было на британских винтовках Ли-Энфилд времен ВМВ, и обычный щелевой — для осмысленной стрельбы или интенсивного огневого контакта. Это пришло на замену традиционных секторных прицелов

  • мультикалиберный (5,45 и 7,62 мм) со сменным стволом (очевидно)

  • затворная задержка — при израсходовании всех патронов вы просто меняете магазин, не надо ничего передёргивать, затвор замирает на «взведённом» положении.

В остальном — эргономная эргономика, выше кучность. Короче, удобная, современная и продвинутая машина. Но, как и следовало ожидать, улучшения потянули за собой усложнение и удорожание. На фоне нового АК нарисовался серьёзный конкурент в лице Корд (АЕК-971) — древнючий, в общем, автомат ещё с конкурса Абакан 1978 года.

АЕК был рекомендован на ряду с АН-94(АСМ) для смены АК-74 ещё в 1980-е годы, но по ряду причин этого не случилось. Несмотря на то, что АН-94 формально был победителем, он оказался чрезвычайно дорог и сложен, а его система недостаточно надёжна, подробнее в статье.

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АЕК в комплекте Ратника

Фото: arms-expo.ru

АЕК-971 (современное исполнение АЕК-545) имел более схожие с классикой АК принципы, но проблему низкой кучности решили балансиром. Проблемы кучности в основном были вызваны длинным ходом газового поршня и элементов затворной группы, двигающимся с большой скоростью и импульсом в различные стороны. Балансир на ковровском автомате создавал симметричный импульс в обратную сторону, оставаясь в газовой трубке.

Схема АЕК была проще и дешевле, чем «лафетная» схема на АН-94, и давала лучше результаты по кучности на фоне АК-12. При этом в остальном это был почти тот же «калаш» — уже освоенный в мелкосерийном производстве и опробованный ещё в «первой чеченской».

Концерн Калашников сдаваться не собирался и так мы приходим к АК-12 образца 2016 года.

АК-12 в серии

В то время для спецподразделений был разработан АК-400, который решал проблемы серийных АК-74. Этот автомат получал телескопический приклад на манер карабинов М4 — целик был перенесён на газоотвод, дульный компенсатор получил на срез стеклобой в форме короны.

Разработка для спецподразделений? Ловите обзор от американского эксперта по горячим следам

Но главное — это ствол, который по последней моде был FFB (free floated barrel — свободно плавающий ствол). Первоначально это была фишка снайперских винтовок — плавающий ствол, который крепится прямо к ствольной коробке без посредников, в итоге цевьё не касается ствола. Когда ничего не мешает колебаться стволу в момент прохождения пули, это позитивно складывается на точности огня.

В остальном, конструктивно автомат был конечно ближе к АК-74 — переключатель режима огня, отсутствие затворной задержки, негерметичный затвор, никакой регулировки стороны выброса гильз. На этой схеме и был создан новый АК-12.

За счёт упрощения, или, точнее, возвращения (шаг вперёд, два назад) к некоторым исходным конструкторским решениям удалось сильно снизить стоимость автомата. Несмотря на ряд конструктивных улучшений для точности и кучности огня, это были периферийные решения, а не глубоко конструктивные, как в АЕК.

АК-12 во всей красе и с оптикой Elcan

АК-12 во всей красе и с оптикой Elcan

runews24.ru

АК-12 продолжал уступать в болезненных точках всего семейства АК ковровскому автомату на 10-15%, но при соотношении «цена-качество» Калашников снова победил: за счёт дешевизны, лёгкости (балансир в АЕК утяжеляет автомат) и простоты классической схемы.

В сравнении же со своим ранним прототипом, новый АК-12 лишился значительной доли «современных» эргономичных решений.

Подытожим, или почему не полюбили

В целом, принципиально АК-12 отличался теперь от АК-74 модернизированным УСМ с отсечкой по два выстрела + продвинутой эргономикой и тактическим обвесом. Ничего «страшного» с автоматом не произошло, всё это было нужно. Почему же тогда столько ненависти в адрес обновлённого автомата?

Главный претензии — эксплуатационные.

Любительский обзор от Херерры

  • диоптрический прицел с маленьким отверстием – быстро забивается пылью, а в дождливую погоду водой, требуется часто продувать перед стрельбой

  • выведенный на заднюю часть автомата прицел (ради удлинения прицельной линии) установлен на той же съемной крышке ствольной коробки, имеющей люфты (это же съёмная деталь, ранее прицел был неподвижен и не снимался)

  • даже при неполной разборке начинают требоваться выколотки раньше, чем в разборке предыдущих моделей

  • низкое качество пластиковых элементов

  • многочисленные люфты прочих элементов конструкции

  • несъёмная газовая трубка, мешающая лёгкой и быстрой прочистке оружия.

Подробная и конструктивная критика

Вторая часть

В сущности, новый автомат пострадал от того, что конструктивные решения не находились в постоянной обратной связи с эксплуатационными. То есть, конструкторы сначала что-то сделали, отдали военным, и только потом по опыту использования оказалось, что многое нужно переделывать. Но сейчас, говорят, профессиональные военные сегодня активно участвуют в разработке оружия на более ранних этапах, а не тупо тестируя уже готовые испытательные образцы.

Это позволяет заранее избегать ошибок, которые в противном случае для исправления могут требовать частичного перепроектирования оружия. Возможно, из-за недостаточного объёма предварительных тестов современный Калаш разрабатывался десяток лет и в итоге всё равно не понравился военным.

Но отдадим должное — АК-12 решает целый ряд именно боевых недостатков прошлых автоматов, позволяя дать в руки российских солдат оружие с удовлетворяющими мировые стандарты точностью и кучностью огня, а также использовать весь спектр тактического оборудования.

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