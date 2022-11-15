Почему войскам не нравится АК-12 и его считают хуже АК-74

Почему войскам не нравится АК-12 и его считают хуже АК-74Разбираемся в истории самой неоднозначной обновки российской армии
Армия много критикует новые АК-12, но почему? Стоило ли оставлять АК-74 основным оружием или были варианты и получше? И что нового предлагает АК-12 в плане боевых возможностей.
Про АК-12 не высказал своё фи редкий милитари-блогер. При этом этом новому (относительно) автомату довелось довольно скоро очутиться в боевых действиях. Что сегодня известно о нём по итогу эксплуатации, зачем его создали и каково его будущее — порассуждаем в статье.
Зачем менять АК
Затем, что необходимо идти в ногу со временем, всё рано или поздно оружие придётся обновлять. О недостатках, как в целом концепта АК, так и отдельных версий написано много, пережёвывать не будем, но давайте вкратце их снова перечислим:
- Кучность на всех версиях, включая наиболее распространенный в войсках АК-74М, оставляла желать лучшего. Вообще, «кучность» постоянно мелькает в любых статьях об оружии и, возможно, нуждается в отдельной статье.
Кучность — если по-простому, это рассеивание пуль друг от друга при серии выстрелов в одиночном или автоматическом огне. Чем плотнее ложатся пули, тем вероятнее поражение противника плотным же огнем без тщательного прицеливания стрелком с базовой огневой подготовкой.
Эргономика. У современного оружия есть «удобства», которых нет в классических АК — можно подгонять по длине приклад, есть удобные для хвата рукояти, взвод и извлечение магазина делаются максимально быстро и непринуждённо. Короче, всё решается наиболее простой операцией, без хитрых телодвижений.
Надёжность. Что? Да! Обилие открытых элементов в боеготовом положении крайне уязвимы для попадания разного рода грязи и пыли. А ещё качество сплавов в продукции 1980-х и 1990-х годов давало невысокий предел настрела порядка 10-15 тысяч выстрелов (современные штурмовые винтовки имеют порядка 35 тысяч предел, а ещё допускают сменные стволы в некоторых разновидностях).
АК-12, каким он пришёл в войска
© Министерство обороны РФ
Модульность — слово, ставшее пресловутым, но без него никуда. Устранение многих проблем «кучности» требует усложнения конструкции. Ударно-спусковой механизм, затворная группа и т.д., выведенные в отдельные модули, упрощают обслуживание при неполной разборке.
Переключатель режима огня — один из самых ненавистных в АК элементов. Тугой флажок из полоски штампованой стали. Именно он оголяет затвор во время стрельбы, делая его негерметичным. Он усложняет переключение режима огня между одиночным и автоматическим. В любом, даже не самом современном оружии это решается маленьким флажком под большой палец — снятие с предохранителя и смена режима — «один», «отсечка», «автоматика» делаются легко и не требуют снимать левую руку со спуска или заковыристо переключать правой рукой.
Планка Пикатинни — универсальный элемент для крепления прицелов, лазерных указателей, фонарей, подствольников, который позволяет установить почти любое оборудование для улучшения боевых характеристик. Их ставят и на старые АК, но это прерогатива спецподразделений, и за свой счёт — массово это исполнить для общевойсковых подразделений нереально.
АК-74М, пока ещё основной автомат армии РФ
Vitaly V. Kuzmin
Мало не получилось, но нужно понимать, АК-74 морально устарел. Причем его заменой озаботился ещё СССР и ещё в 1970-е. Что из этого получилось читайте в нашей статье.
Конструкторы и военные ходили вокруг да около — с одной стороны отказ от дешёвого и массового автомата крайне смущал. С другой, время идёт и отсталость только накапливается.
АК-12, они разные
Первый автомат был представлен ещё 2012 году и, в общем, это была многообещающая конструкция на базе АК-200.
Новый автомат получит целую серию радикальных отличий:
селекторный переключатель огня на 4 позиции
рукоять перезарядки неподвижна, её можно переставить на любую сторону, так же, как выброс гильз, что очень полезно для левшей
регулируемый приклад, выполненный на манер SCAR
Предсерийный АК-12... ну, во-первых, это красиво. Образец 2014 года
Kalashnikov Group
увеличенная прицельная линия и переключение на диоптрический (апертурный) прицел, как ещё было на британских винтовках Ли-Энфилд времен ВМВ, и обычный щелевой — для осмысленной стрельбы или интенсивного огневого контакта. Это пришло на замену традиционных секторных прицелов
мультикалиберный (5,45 и 7,62 мм) со сменным стволом (очевидно)
затворная задержка — при израсходовании всех патронов вы просто меняете магазин, не надо ничего передёргивать, затвор замирает на «взведённом» положении.
В остальном — эргономная эргономика, выше кучность. Короче, удобная, современная и продвинутая машина. Но, как и следовало ожидать, улучшения потянули за собой усложнение и удорожание. На фоне нового АК нарисовался серьёзный конкурент в лице Корд (АЕК-971) — древнючий, в общем, автомат ещё с конкурса Абакан 1978 года.
АЕК был рекомендован на ряду с АН-94(АСМ) для смены АК-74 ещё в 1980-е годы, но по ряду причин этого не случилось. Несмотря на то, что АН-94 формально был победителем, он оказался чрезвычайно дорог и сложен, а его система недостаточно надёжна, подробнее в статье.
АЕК-971 (современное исполнение АЕК-545) имел более схожие с классикой АК принципы, но проблему низкой кучности решили балансиром. Проблемы кучности в основном были вызваны длинным ходом газового поршня и элементов затворной группы, двигающимся с большой скоростью и импульсом в различные стороны. Балансир на ковровском автомате создавал симметричный импульс в обратную сторону, оставаясь в газовой трубке.
Схема АЕК была проще и дешевле, чем «лафетная» схема на АН-94, и давала лучше результаты по кучности на фоне АК-12. При этом в остальном это был почти тот же «калаш» — уже освоенный в мелкосерийном производстве и опробованный ещё в «первой чеченской».
Концерн Калашников сдаваться не собирался и так мы приходим к АК-12 образца 2016 года.
АК-12 в серии
В то время для спецподразделений был разработан АК-400, который решал проблемы серийных АК-74. Этот автомат получал телескопический приклад на манер карабинов М4 — целик был перенесён на газоотвод, дульный компенсатор получил на срез стеклобой в форме короны.
Разработка для спецподразделений? Ловите обзор от американского эксперта по горячим следам
Но главное — это ствол, который по последней моде был FFB (free floated barrel — свободно плавающий ствол). Первоначально это была фишка снайперских винтовок — плавающий ствол, который крепится прямо к ствольной коробке без посредников, в итоге цевьё не касается ствола. Когда ничего не мешает колебаться стволу в момент прохождения пули, это позитивно складывается на точности огня.
В остальном, конструктивно автомат был конечно ближе к АК-74 — переключатель режима огня, отсутствие затворной задержки, негерметичный затвор, никакой регулировки стороны выброса гильз. На этой схеме и был создан новый АК-12.
За счёт упрощения, или, точнее, возвращения (шаг вперёд, два назад) к некоторым исходным конструкторским решениям удалось сильно снизить стоимость автомата. Несмотря на ряд конструктивных улучшений для точности и кучности огня, это были периферийные решения, а не глубоко конструктивные, как в АЕК.
АК-12 во всей красе и с оптикой Elcan
runews24.ru
АК-12 продолжал уступать в болезненных точках всего семейства АК ковровскому автомату на 10-15%, но при соотношении «цена-качество» Калашников снова победил: за счёт дешевизны, лёгкости (балансир в АЕК утяжеляет автомат) и простоты классической схемы.
В сравнении же со своим ранним прототипом, новый АК-12 лишился значительной доли «современных» эргономичных решений.
Подытожим, или почему не полюбили
В целом, принципиально АК-12 отличался теперь от АК-74 модернизированным УСМ с отсечкой по два выстрела + продвинутой эргономикой и тактическим обвесом. Ничего «страшного» с автоматом не произошло, всё это было нужно. Почему же тогда столько ненависти в адрес обновлённого автомата?
Главный претензии — эксплуатационные.
Любительский обзор от Херерры
диоптрический прицел с маленьким отверстием – быстро забивается пылью, а в дождливую погоду водой, требуется часто продувать перед стрельбой
выведенный на заднюю часть автомата прицел (ради удлинения прицельной линии) установлен на той же съемной крышке ствольной коробки, имеющей люфты (это же съёмная деталь, ранее прицел был неподвижен и не снимался)
даже при неполной разборке начинают требоваться выколотки раньше, чем в разборке предыдущих моделей
низкое качество пластиковых элементов
многочисленные люфты прочих элементов конструкции
несъёмная газовая трубка, мешающая лёгкой и быстрой прочистке оружия.
Подробная и конструктивная критика
Вторая часть
В сущности, новый автомат пострадал от того, что конструктивные решения не находились в постоянной обратной связи с эксплуатационными. То есть, конструкторы сначала что-то сделали, отдали военным, и только потом по опыту использования оказалось, что многое нужно переделывать. Но сейчас, говорят, профессиональные военные сегодня активно участвуют в разработке оружия на более ранних этапах, а не тупо тестируя уже готовые испытательные образцы.
Это позволяет заранее избегать ошибок, которые в противном случае для исправления могут требовать частичного перепроектирования оружия. Возможно, из-за недостаточного объёма предварительных тестов современный Калаш разрабатывался десяток лет и в итоге всё равно не понравился военным.
Но отдадим должное — АК-12 решает целый ряд именно боевых недостатков прошлых автоматов, позволяя дать в руки российских солдат оружие с удовлетворяющими мировые стандарты точностью и кучностью огня, а также использовать весь спектр тактического оборудования.