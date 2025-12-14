Наука и технологии
После десяти лет разработки Турция поставила на вооружение свой новый танк — «Алтай»

Готов ли он к бою?
Турция планировала поставить Алтай в войска ещё десять лет назад, но делает это только сейчас. Какой получилась долгожданная машина?
После десяти лет разработки Турция поставила на вооружение свой новый танк — «Алтай»
© defenceturk.net - Yusuf Emir Isik

На конвейер встаёт знаменитый турецкий долгострой, а именно танк Altay. Он уже довольно давно существовал в штучных демонстрационных экземплярах, но вот серийный выпуск откладывался многие годы. При этом машина в своё время потенциально претендовала на звание одного из лучших современных танков.

Что в итоге получилось у турок? Современный ли это танк? Аутентичная разработка или подражание натовским машинам? Есть ли смысл в таком танке, когда СВО на Украине сильно изменила портрет современной войны?

Краткое описание

В целом выделить какие-то особенности и специфику у танка Алтай трудно — довольно обычный, на первый взгляд, современный танк, напичканный, чем положено. В первую очередь, это связано с тем, что Турция — член НАТО и, конечно, танк создавали с оглядкой на эти стандарты. В то же самое время турки держатся в коалиции несколько особняком, имеют суверенный ВПК и сотрудничают в военной сфере с не членами альянса, а, например, с Китаем, Южной Кореей и Россией.

Раннее исполнение предсерийного Altay

© Flickr.com - Twitter account of Bumfuzzle

Общая масса танка — 65 тонн, что довольно характерно для современных танков. Предсказуемо это композитная броня, сочетающая особые сплавы бронированной стали. Они подобно сэндвичу внутри содержат композитные материалы (их состав обычно — военная тайна), за счёт физических свойств снижают проникновение кумулятивных струй или бронебойных подкалиберных снарядов. У современных танков это толстые и сложные системы с огромной массой, но, с другой стороны, они обеспечивают высокую стойкость к традиционным средствам поражения.

Кроме основной брони предусмотрены модульные пакеты дополнительной брони, которыми можно усиливать различные проекции танков. Как и положено, пассивная защита дополнена активными системами, но и тут ничего особенно нового. Турецкие разработчики в основном вдохновлялись корейским танком К2 Черная Пантера, но, по их словам, бронезащита турецкой машины толще. Система активной защиты предполагает сведённые в единую среду данные с датчиков и камер, способных определить, что машина облучена лазерными системами наведения и находится под угрозой.

Собственный КАЗ (комплекс активной защиты) аналогичен другим моделям — собственная РЛС способна рассчитывать траектории летящих в танк противотанковых ракет и может противостоять им как выпущенной противоракетой, так и отстрелом в сторону модуля реактивной брони, по типу российского комплекса Афганит. Кроме этого, в комплекс защиты входит система охлаждения выхлопа и поговаривают о мультиспектральном камуфляже, что позволит почти полностью скрыть тепловую сигнатуру танка — а значит, усложнит захват системами наведения противника.

Танк Altay и его КАЗ Akkor 10 — выделены пусковые противоракет

© Военное обозрение

Орудие 120 мм в 55 калибров длины — под стандартную номенклатуру выстрелов НАТО. Само орудие — турецкая версия корейского орудия Hyundai Wia CN08 танка K2 Черная Пантера, которая, в свою очередь, развитие стандартной натовской пушки Rh-120. Однако в отличие от корейского танка, где есть автомат заряжания, турки предпочли оставить заряжающего в экипаже. Подрядчик проекта, компания Aselsan предоставила систему управления огнём Волкан-3, в которую входят оптика, тепловизоры, датчики и системы обмена данными.

Под влиянием корейцев Алтай также, видимо, получит гидропневматическую подвеску, позволяющую наклонять танк и расширять зону огневого контроля по вертикали — особо ценная опция для войны в горной местности.

Двигатель

Силовая установка была основной головной болью — машина получалась очень тяжёлой, как и положено современным танкам, при этом двигатель должен был давать высокие ходовые качества и, что важно, быть турецким. В общем, именно решение вопроса силовой установки превратило Алтай в танк-долгострой.

Танковый дизель очень отличается от обычных гражданских, мощность которых обычно в диапазоне 200 — 700 л. с., чего обычно хватает. Требуется мощность 1500 л. с. на 2100 оборотах и сложные подсистемы обеспечения. Поначалу турки привлекли в помощь австрийцев из AVL List GmbH, планировалось уже в 2015 начать испытания предсерийных образцов. Однако в это время турецкая армия начала воевать в Сирии, в том числе против курдов, попав в итоге под санкции.

Казалось бы — проще всего было пойти к немцам и взять майбаховский MTU, который стоит на более чем половине тяжёлой натовской техники. Но и с немцами не задалось. Выход нашли в кооперации с корейцами из Doosan Infracore (с 2021-го часть концерна Hyundai) и S&T Dynamics, производивших по лицензии MTU для своих танков K1 (корейская локализация М1 Абрамс).

Doosan Infracore DV27K — корейский танковый движок, ставший прототипом турецкого BATU для танка Altay

© Twitter account of Bumfuzzle

Для своего нового танка К2 южнокорейцы также были озадачены созданием собственного дизеля, ранее мощнее 600 лошадей полностью корейского танкового дизеля не существовало. Они его создали — Hyundai (ранее Doosan) Infracore DV27K на 1500 л. с. Тем не менее, многие специалисты оценили корейскую новинку как копию MAN D2842 (на 1000 л.с. и 22 литра объёма) с увеличенными габаритами и объёмом на 27 литров.

Турецкий производитель двигателей Tümosan, подключенный к проекту Алтай, в 2021 году заявил о создании своего двигателя BATU, но ходят слухи, что по факту это это DV27. Основной производитель BMC также заявлял о планах создания дизеля уже на 1800 л.с. для наращивания ходовых возможностей с перспективой роста массы танка.

На сегодня турецкий танк обладает удельной мощностью в 23 лошадиных силы на тонну массы — по современным меркам это хороший показатель, хотя до корейского танка и его 27 лошадей далеко.

Существуют три модификации:

  • Altay Т1 — основная модель
  • Altay T2 — усиленный дополнительными пакетами бронирования
  • Altay T3 — с необитаемой башней, по аналогии с Т-14 Армата и Abrams X

А нужен ли туркам этот танк?

Altay в мультиспектральном камуфляже

© Twitter

Собственно концепт Алтай был готов к 2012 году, в 2015 планировали завершить ходовые испытания и запускать серийное производство. По факту ходовые испытания начались только в 2022 году, а серийное производство стартовало в 2025. На сегодня Турция обладает 3 танками Алтай, а в 2026 году планируют передать ещё 11 машин. Всего первый пакет для армии страны — 250 машин до 2028 года.

Первые 40 машин оснащаются корейскими двигателями, а следующие пойдут с BATU. Всего турки планируют произвести тысячу таких машин, продолжая развивать платформу. Стоимость одной машины для турецкого бюджета оценивается весьма умеренно — 5,5 миллионов долларов за единицу, почти в два раза дешевле аналогов.

С началом СВО и значительного изменения концепций применения сухопутных сил роль танков пришлось переосмыслять — об этом вы и без нас прекрасно знаете и много где читали. Засилие FPV-дронов, барражирующих боеприпасов, а главное — прозрачность поля боя. На этом фоне танк Алтай (танк 4-го поколения) выглядит как устаревший взгляд на тяжёлую боевую машину. Мы видели много видеозаписей о том, что происходит с танками на современном поле боя, и насколько ограничена теперь область применения таких машин.

Однако не стоит недооценивать турок. Они, пусть и в гибридном формате, глубоко втянуты в сирийскую войну с 2010-х, включая в основном поддерживавших Асада курдов. Задолго до начала СВО турецкие боевые машины неплохо горели от мобильных расчетов ПТРК, обнаруженные ещё на марше с помощью беспилотников. Доставалось им и от импровизированных дронов с кумулятивными зарядами.

Типичное экранирование танка в зоне СВО

© anna-news.info

Иными словами, турецкие войска, пусть и не в том объёме как российская и украинская армии, но знакомы с современными военными трендами и доминированием технологичных и дешёвых средств.

Вероятно, поэтому Алтай получил больше бронирования. Особенно заметно уже встроенное экранирование кормы корпуса и башни — узнаваемые противокумулятивные решётки, о которые должны сработать кумулятивные заряды противотанковых гранат. Маневренность лёгких дронов позволяла операторам легко заходить в слабобронированные проекции танков.

Тем не менее, все уже хорошо в курсе, что технику надо теперь серьёзно защищать и сверху, причём и башню, и моторное отделение (МТО) — вообще всё. Хорошо узнаваемы в зоне СВО танки-сараи, когда вокруг машины экранируются все проекции, оставляя открытым только тяжело бронированный лоб и орудие.

Однако сегодня военные инженеры видят перспективу в активном противостоянии с дронами.

Предполагается установка на танках независимого огневого модуля — с пулемётами, автоматическими пушками и противотанковыми гранатомётами. Модуль может обладать автоматической системой управления огнём, с камерами и датчиками распознавания целей. Таким образом, можно встретить дроны на подлёте к танку до километра дистанции. Управляет огнём компьютер с элементами ИИ — для повышения скорости реакции и просчёта угроз.

Именно такой модуль планируется установить на действующие танки Турции, включая и имеющиеся на вооружении Леопард-2 и М60, модернизированные версии которого останутся на вооружении турецких сил, вероятно, ещё десятилетие.

Leopard 2 A8 c огневым модулем

© KNDS Deutschland

Другое дело, что современные реалии корректируют численность боевых машин — прозрачность поля боя и своевременное обновление разведданных не позволяют развёртывать крупные сухопутные соединения. На практике почти нереально собрать ударный танковый кулак для внезапного удара. Отсюда вопрос — а нужны ли туркам сотни таких танков, как Алтай? Кроме того, современные реалии заставляют пересмотреть не только бронирование и системы активной защиты, но и основное вооружение — в сторону наращивания дальности огневого контроля.

Вероятно, поэтому турки сегодня весьма озабочены и экспортным потенциалом танка Алтай. Интерес уже выразил Катар, заказав сотню машин. В перспективе предполагается конкуренция с немецкими Леопард 2 А8 и корейскими К2 Черная Пантера.