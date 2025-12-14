После десяти лет разработки Турция поставила на вооружение свой новый танк — «Алтай»Готов ли он к бою?
На конвейер встаёт знаменитый турецкий долгострой, а именно танк Altay. Он уже довольно давно существовал в штучных демонстрационных экземплярах, но вот серийный выпуск откладывался многие годы. При этом машина в своё время потенциально претендовала на звание одного из лучших современных танков.
Что в итоге получилось у турок? Современный ли это танк? Аутентичная разработка или подражание натовским машинам? Есть ли смысл в таком танке, когда СВО на Украине сильно изменила портрет современной войны?
Краткое описание
В целом выделить какие-то особенности и специфику у танка Алтай трудно — довольно обычный, на первый взгляд, современный танк, напичканный, чем положено. В первую очередь, это связано с тем, что Турция — член НАТО и, конечно, танк создавали с оглядкой на эти стандарты. В то же самое время турки держатся в коалиции несколько особняком, имеют суверенный ВПК и сотрудничают в военной сфере с не членами альянса, а, например, с Китаем, Южной Кореей и Россией.
Общая масса танка — 65 тонн, что довольно характерно для современных танков. Предсказуемо это композитная броня, сочетающая особые сплавы бронированной стали. Они подобно сэндвичу внутри содержат композитные материалы (их состав обычно — военная тайна), за счёт физических свойств снижают проникновение кумулятивных струй или бронебойных подкалиберных снарядов. У современных танков это толстые и сложные системы с огромной массой, но, с другой стороны, они обеспечивают высокую стойкость к традиционным средствам поражения.
Кроме основной брони предусмотрены модульные пакеты дополнительной брони, которыми можно усиливать различные проекции танков. Как и положено, пассивная защита дополнена активными системами, но и тут ничего особенно нового. Турецкие разработчики в основном вдохновлялись корейским танком К2 Черная Пантера, но, по их словам, бронезащита турецкой машины толще. Система активной защиты предполагает сведённые в единую среду данные с датчиков и камер, способных определить, что машина облучена лазерными системами наведения и находится под угрозой.
Собственный КАЗ (комплекс активной защиты) аналогичен другим моделям — собственная РЛС способна рассчитывать траектории летящих в танк противотанковых ракет и может противостоять им как выпущенной противоракетой, так и отстрелом в сторону модуля реактивной брони, по типу российского комплекса Афганит. Кроме этого, в комплекс защиты входит система охлаждения выхлопа и поговаривают о мультиспектральном камуфляже, что позволит почти полностью скрыть тепловую сигнатуру танка — а значит, усложнит захват системами наведения противника.
Орудие 120 мм в 55 калибров длины — под стандартную номенклатуру выстрелов НАТО. Само орудие — турецкая версия корейского орудия Hyundai Wia CN08 танка K2 Черная Пантера, которая, в свою очередь, развитие стандартной натовской пушки Rh-120. Однако в отличие от корейского танка, где есть автомат заряжания, турки предпочли оставить заряжающего в экипаже. Подрядчик проекта, компания Aselsan предоставила систему управления огнём Волкан-3, в которую входят оптика, тепловизоры, датчики и системы обмена данными.
Под влиянием корейцев Алтай также, видимо, получит гидропневматическую подвеску, позволяющую наклонять танк и расширять зону огневого контроля по вертикали — особо ценная опция для войны в горной местности.
Двигатель
Силовая установка была основной головной болью — машина получалась очень тяжёлой, как и положено современным танкам, при этом двигатель должен был давать высокие ходовые качества и, что важно, быть турецким. В общем, именно решение вопроса силовой установки превратило Алтай в танк-долгострой.
Танковый дизель очень отличается от обычных гражданских, мощность которых обычно в диапазоне 200 — 700 л. с., чего обычно хватает. Требуется мощность 1500 л. с. на 2100 оборотах и сложные подсистемы обеспечения. Поначалу турки привлекли в помощь австрийцев из AVL List GmbH, планировалось уже в 2015 начать испытания предсерийных образцов. Однако в это время турецкая армия начала воевать в Сирии, в том числе против курдов, попав в итоге под санкции.
Казалось бы — проще всего было пойти к немцам и взять майбаховский MTU, который стоит на более чем половине тяжёлой натовской техники. Но и с немцами не задалось. Выход нашли в кооперации с корейцами из Doosan Infracore (с 2021-го часть концерна Hyundai) и S&T Dynamics, производивших по лицензии MTU для своих танков K1 (корейская локализация М1 Абрамс).
Для своего нового танка К2 южнокорейцы также были озадачены созданием собственного дизеля, ранее мощнее 600 лошадей полностью корейского танкового дизеля не существовало. Они его создали — Hyundai (ранее Doosan) Infracore DV27K на 1500 л. с. Тем не менее, многие специалисты оценили корейскую новинку как копию MAN D2842 (на 1000 л.с. и 22 литра объёма) с увеличенными габаритами и объёмом на 27 литров.
Турецкий производитель двигателей Tümosan, подключенный к проекту Алтай, в 2021 году заявил о создании своего двигателя BATU, но ходят слухи, что по факту это это DV27. Основной производитель BMC также заявлял о планах создания дизеля уже на 1800 л.с. для наращивания ходовых возможностей с перспективой роста массы танка.
На сегодня турецкий танк обладает удельной мощностью в 23 лошадиных силы на тонну массы — по современным меркам это хороший показатель, хотя до корейского танка и его 27 лошадей далеко.
Существуют три модификации:
- Altay Т1 — основная модель
- Altay T2 — усиленный дополнительными пакетами бронирования
- Altay T3 — с необитаемой башней, по аналогии с Т-14 Армата и Abrams X
А нужен ли туркам этот танк?
Собственно концепт Алтай был готов к 2012 году, в 2015 планировали завершить ходовые испытания и запускать серийное производство. По факту ходовые испытания начались только в 2022 году, а серийное производство стартовало в 2025. На сегодня Турция обладает 3 танками Алтай, а в 2026 году планируют передать ещё 11 машин. Всего первый пакет для армии страны — 250 машин до 2028 года.
Первые 40 машин оснащаются корейскими двигателями, а следующие пойдут с BATU. Всего турки планируют произвести тысячу таких машин, продолжая развивать платформу. Стоимость одной машины для турецкого бюджета оценивается весьма умеренно — 5,5 миллионов долларов за единицу, почти в два раза дешевле аналогов.
С началом СВО и значительного изменения концепций применения сухопутных сил роль танков пришлось переосмыслять — об этом вы и без нас прекрасно знаете и много где читали. Засилие FPV-дронов, барражирующих боеприпасов, а главное — прозрачность поля боя. На этом фоне танк Алтай (танк 4-го поколения) выглядит как устаревший взгляд на тяжёлую боевую машину. Мы видели много видеозаписей о том, что происходит с танками на современном поле боя, и насколько ограничена теперь область применения таких машин.
Однако не стоит недооценивать турок. Они, пусть и в гибридном формате, глубоко втянуты в сирийскую войну с 2010-х, включая в основном поддерживавших Асада курдов. Задолго до начала СВО турецкие боевые машины неплохо горели от мобильных расчетов ПТРК, обнаруженные ещё на марше с помощью беспилотников. Доставалось им и от импровизированных дронов с кумулятивными зарядами.
Иными словами, турецкие войска, пусть и не в том объёме как российская и украинская армии, но знакомы с современными военными трендами и доминированием технологичных и дешёвых средств.
Вероятно, поэтому Алтай получил больше бронирования. Особенно заметно уже встроенное экранирование кормы корпуса и башни — узнаваемые противокумулятивные решётки, о которые должны сработать кумулятивные заряды противотанковых гранат. Маневренность лёгких дронов позволяла операторам легко заходить в слабобронированные проекции танков.
Тем не менее, все уже хорошо в курсе, что технику надо теперь серьёзно защищать и сверху, причём и башню, и моторное отделение (МТО) — вообще всё. Хорошо узнаваемы в зоне СВО танки-сараи, когда вокруг машины экранируются все проекции, оставляя открытым только тяжело бронированный лоб и орудие.
Однако сегодня военные инженеры видят перспективу в активном противостоянии с дронами.
Предполагается установка на танках независимого огневого модуля — с пулемётами, автоматическими пушками и противотанковыми гранатомётами. Модуль может обладать автоматической системой управления огнём, с камерами и датчиками распознавания целей. Таким образом, можно встретить дроны на подлёте к танку до километра дистанции. Управляет огнём компьютер с элементами ИИ — для повышения скорости реакции и просчёта угроз.
Именно такой модуль планируется установить на действующие танки Турции, включая и имеющиеся на вооружении Леопард-2 и М60, модернизированные версии которого останутся на вооружении турецких сил, вероятно, ещё десятилетие.
Другое дело, что современные реалии корректируют численность боевых машин — прозрачность поля боя и своевременное обновление разведданных не позволяют развёртывать крупные сухопутные соединения. На практике почти нереально собрать ударный танковый кулак для внезапного удара. Отсюда вопрос — а нужны ли туркам сотни таких танков, как Алтай? Кроме того, современные реалии заставляют пересмотреть не только бронирование и системы активной защиты, но и основное вооружение — в сторону наращивания дальности огневого контроля.
Вероятно, поэтому турки сегодня весьма озабочены и экспортным потенциалом танка Алтай. Интерес уже выразил Катар, заказав сотню машин. В перспективе предполагается конкуренция с немецкими Леопард 2 А8 и корейскими К2 Черная Пантера.