На конвейер встаёт знаменитый турецкий долгострой, а именно танк Altay. Он уже довольно давно существовал в штучных демонстрационных экземплярах, но вот серийный выпуск откладывался многие годы. При этом машина в своё время потенциально претендовала на звание одного из лучших современных танков.

Что в итоге получилось у турок? Современный ли это танк? Аутентичная разработка или подражание натовским машинам? Есть ли смысл в таком танке, когда СВО на Украине сильно изменила портрет современной войны?

Краткое описание

В целом выделить какие-то особенности и специфику у танка Алтай трудно — довольно обычный, на первый взгляд, современный танк, напичканный, чем положено. В первую очередь, это связано с тем, что Турция — член НАТО и, конечно, танк создавали с оглядкой на эти стандарты. В то же самое время турки держатся в коалиции несколько особняком, имеют суверенный ВПК и сотрудничают в военной сфере с не членами альянса, а, например, с Китаем, Южной Кореей и Россией.