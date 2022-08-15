Лучший танк в мире — не Армата и не Абрамс. Вы вряд ли о нём слышали до сегодня

Лучший танк в мире — не Армата и не Абрамс. Вы вряд ли о нём слышали до сегодняКонечно же, это корейский K2 Черная Пантера
Поколения основных боевых танков (ОБТ)
Прежде чем приступить к корейской диковинке, нужно вкратце описать, что же означает четвёртое поколение ОБТ (основных боевых танков), иначе будет сложно понять, чем же К2 так крут.
Поколения современных боевых машин — это не то что бы прям чёткая классификация, в реальности это скорее маркетинговая фишка для рынков оружия, объясняющая различным султанам и эмирам, почему они должны раскошелиться на новую военную технику больше, чем на предыдущую. Но и для разработки это тоже важно, потому что, опять же помогает отличать уровень боевых возможностей новой машины от более старых её предшественников.
Это хорошо работает с реактивными истребителями, и там границы поколений довольно четкие, которые могут спокойно сказать — это 5 поколение, а это всё-таки 4++ (или даже 4+++, куда многие запихивают российский Су-57 или китайский J20, мол, это всё еще не «пятые»). Сегодня идут работы по созданию уже 6-го поколения и даже сформированы критерии, вот статья о них, если вам хочется и про истребители прочесть.
С танками сложнее — у них в классификации границы более размытые, но всё же можно выделить в общих чертах следующие.
- Первое поколение — послевоенные танки (Вторая мировая), сочетающие в себе огневые и защитные характеристики тяжёлых танков и ходовые/маневренные возможности средних. Этого добивались пересмотром канонов компоновки в сторону обилия рациональных углов брони, поэтому машины стали более широкими в силуэте. Сюда мы относим английские «Центурион», советские Т-54/55, американские М47/48 Паттон.
- Второе поколение — от первого отличается расширенными возможностями по ведению ночного боя (ночники в базовой комплектации), системами стабилизации орудия, сделавшие стрельбу с хода точной (правда, очень относительно), системами защиты от ядерного и химического оружия, применением комплексов динамической защиты (в основном на советских танках). Сюда можно отнести американский М60, советский Т-62, немецкий Леопард-1.
- Третье поколение — в первую очередь отличается появлением СУО (систем управления огнём) в полном смысле этого слова, а также, в целом, широким применением электронных компонентов. Появляется управляемое вооружение — пушка стреляет не только снарядами, но и служит пусковой для противотанковых ракет. Кроме того, у пушек гладкий канал ствола — это позволяет применять БОПС (оперённый снаряд с в два раза большей скоростью и высочайшей пробивной силой).
Электронные компоненты позволяют намного улучшить стабилизацию орудия и сделать стрельбу на ходу уже совсем реальной. Позднее в этот же класс танков добавились тепловизоры, системы распознавания и захвата целей, электронные вычислители (последние два превратили наводчика в оператора, сильно упростив подготовку к выстрелу), комбинированные для наводчика и командира прицельно-панорамные комплексы. Сюда мы отнесём уже широко известные всем машины — Т-72/90, Т-80, М1 Абрамс, Леопард-2.
Четвертое поколение
Повторюсь, на самом деле эти поколения условны — натовским экспертам тяжело классифицировать советские машины, и наоборот. Тот же Т-62 имеет почти все возможности 3-го поколения (особенно в поздних модификациях), но это «почти» не позволяет его четко отнести туда. А вот ко второму поколению часто относят и Т-64 с Т-72, у которых были весьма простые СУО в ранних модификациях. Схожая беда с израильскими Меркава.
В общем размыто всё очень — все классифицируют, опираясь в первую очередь на родные машины (российская классификация все современные перспективные разработки относит к 3-му поколению).
Так получилось, что требования к 4-му поколению сформировались более четко и появились в конце 80-х годов. Из-за окончания холодной войны и резкого сворачивания военных бюджетов, такие танки выпускать никто не стал — успокоились прокачкой условно 3-го поколения до условно 3+. К поколению 3+ относят актуальные (то есть достаточно массовые или готовые к массовому производству) танки типа М1А2 SEP v3 Абрамс, Т-90М Прорыв, Леопард 2 А7/А7+.
В «тройке с плюсом» увеличили дальнобойность тепловизоров, аппаратную составляющую уменьшили в габаритах и массе, больше внимания уделили комфорту экипажа и его выживаемости, добавили больше визуализации информации и интеграции в системы управления, кнедрили КАЗ (комплексы активной защиты). В поколении 3+ постепенно появились те элементы и решения, которые планировали для 4-го поколения в конце холодной войны.
Самое время сформулировать критерии этого 4го поколения.
- Защита. В первую очередь важно сказать о ней, потому основная беда танков поколения 3+ — это перетяжеление, что плохо сказывается на маневренности этих машин (двигатели и ходовые не резиновые). Если смотреть шире — огромное потребление горюче-смазочных материалов и связанные с этим трудности логистики, а также относительно малый запас живучести подвесок и огромная зависимость танков от ремонтных баз. Казалось бы, три заветные буквы КАЗ (комплексы активной защиты, если вы не запомнили опять) способны решить проблему?
КАЗ — микро-ПРО (противоракетная оборона) танка. Принцип тот же, только всё очень миниатюрное. Маленькие противоракеты сбивают угрозы танку на подлёте, обнаруживая их радаром.
Да, способны, и значительно. Комплексы активной защиты в четвертом поколении идут в базовой комплектации, без этого полноценно «четвертым» танк не будет. Но КАЗы в первую очередь повышают живучесть к противотанковым ракетам, а вот с БОПС они справляются хуже, потому что такой снаряд летит в 5-7 раз быстрее и значительно меньше в размерах — радарам КАЗ сложно его вовремя заметить и перехватить. Плюс недостаточно времени на срабатывание, ведь 2000 м БОПС пролетает чуть больше, чем за 1 секунду (ракете ПТУР потребуется более 10 секунд).
Да, некоторые КАЗ сегодня умеют справляться с БОПС, но это пока довольно сырые разработки, сложные и дорогие для внедрения в ближайшие лет 10. Совсем пренебречь пассивной защитой не удастся. Казалось, бы тупик — ну и как тут облегчить массу? Но выход нашёлся — пересмотреть компоновку для более рационального размещения экипажа. С цифровыми приборами можно выводить всю информацию на дисплее, поэтому членам экипажа уже не обязательно сидеть там же где и раньше, привязанными к своим приборам.
Работа израильского КАЗ Трофи
Если сгруппировать экипаж в отдельном отсеке, этот самый отсек можно обеспечить самой лучшей пассивной защитой — эта схема впервые появилась в американском проекте нового танка FCS, а реализовали её впервые в российском Т-14 Армата, который прославился своей «необитаемой» башней. Кто только не посмеялся над ней, но это позволило не только уменьшить габариты этой башни, но и серьёзно нарастить броню без проблемы перетяжеления (у ранних машин масса достигала 53 тонны).
Проекты танков поколения 4 так или иначе будут «играть» с компоновкой и размещением экипажа, выбирая оптимальные решения. Конечно, динамические обвес с взрывчаткой, как и модульные блоки усиления брони тоже обязательны — принципы те же, но исполнения более технологичны, с применением новых материалов.
- Огневая мощь — танк становится более универсальной машиной, потому что большинство проектов «танков будущего» предполагают увеличение калибра орудия. Есть проект 152 мм орудия для Т-14, 140 мм орудия для немецких KF-51 Пантера и перспективного «европейского танка» на гибриде лучших решений французского Леклерка и немецкого Леопард-2.
Будущие СУО (Системы управления огнём — аппаратный комплекс, управляющий всеми этапами стрельбы) будут прокачиваться более чувствительными датчиками, которые позволят танкам вести огонь не только прямой наводкой, но и навесом, как гаубицы, а ещё применять «умные» снаряды с корректировкой полёта. Это нужно для того, чтобы увеличить дистанцию результативного огня и довести точность до примерно 100% попаданий на дистанциях в 5000 метров.
За счёт этого танки уже можно будет использовать с закрытых позиций (капониры, или «танковые» окопы, а также естественные укрытия) почти на всю высоту, затрудняя как ответный огонь, так и обнаружение (и визуальное, и тепловое).
Но и это не всё — машины планируется оснащать собственными малогабаритными дронами-камикадзе, которые могут комбинироваться с разведывательными дронами. Такие боеприпасы способны атаковать цели от 10 до 40 км от места пуска, оператор вооружений танка может их использовать на этих дистанциях, расширяя радиус боевой работы машины в несколько раз.
Не обошли внимание и вооружения, на которые не обращают внимания уже десятки лет — тяжёлые пулемёты калибра 12,7, которые у нас по старинке продолжают называть «зенитными» (хотя это даже уже и не смешно). Эти пулемёты используют для целей, на которые не стоит разбазаривать боекомплект пушки — живая сила, легкий транспорт, беспокоящий огонь.
Четвёртое поколение рассматривает отдельный модуль дополнительных вооружений, где в основе может быть уже автоматическая пушка, скомбинированная с автоматическим гранатомётом, и вариативно с управляемыми ракетами с различной боевой частью. Отчасти это некоторый реверанс многобашенным танкам 1930-х годов.
За счёт этих новшеств танк становится многократно полезнее на поле боя (и тем более, танковые подразделения) и превращается уже в эдакий подвижный ракетно-огневой комплекс.
- Цифровизация — сама по себе далеко не новшество, поколение 3+ цифровизировано по самое не балуйся. Но в четвёртом поколении планируется довести эту сторону до логического завершения внедрением современных ТИУС (танковая информационно-управляющая система), интегрированных в БИУС (боевая информационно-управляющая система, не путайте с БИОСом на ваших унылых компах и ноутбуках). Понимаю, что мозги плавятся, но тут не сложно.
ТИУС — это аппаратный комплекс (проще — бортовой компьютер), задача которого максимально упростить жизнь экипажа за счёт автоматизации боевой работы. Сбор и обработка разведданных, управление огнем (распознавание и захват цели). С помощью датчиков ТИУС даёт информацию о состоянии машины (двигатель, подвеска и т. д.), полученных повреждениях или поломках, об оставшихся боеприпасах и их типах, топливе.
ТИУС объединяет в себе ещё и данные внешних датчиков о метеоусловиях для внесения поправок в вычислительный компонент орудия, чтобы огонь был максимально точным даже на предельных дистанциях. Также взаимодействует с КАЗ (комплексом активной защиты), и прочими элементами активной защиты — постановка дымовых завес, если лазер лазер ПТУР облучит танк (например, Корнет) или если танк обнаружит пуск Джавелина (сразу скроет завесой тепловую сигнатуру).
То есть члену экипажа не нужно ничего нажимать, если танк получит сигнал об облучении системой наведения или приближении противотанковой ракеты — ТИУС делает всё сам.
Таким образом танком управляет именно ТИУС, а уже экипаж с помощью ТИУСа решает поставленные боевые задачи и возникающие проблемы. Это легче, чем играть в War Thunder, если не считать риска сгореть в танке заживо, и связанное с этим нервное напряжение.
ТИУС прямо интегрирован в БИУС, поэтому не только вы сами, но и ваш командир в курсе, где вы, где все остальные танки подразделения, каково состояние всех машин и их боеспособность. Ещё командир сразу получает добытую вами развединформацию, а если вас и подобьют или откроют огонь по вам, то все оставшиеся машины подразделения сразу будут знать, чем и откуда в вас прилетело.
K2 Черная Пантера
Исторически у южных корейцев своей танковой промышленности не было — армия была калькой американской, и вооружение получали оттуда же. С переходом на 3-е поколение машин началось производство своего танка К1, который был лицензионной копией М1 Абрамс, но в который постоянно вносили собственные изменения, особенно в более локальной версии К1А1.
Корейцы параллельно занимались развитием различной электроники военного назначения, а к концу 90-х задумались о собственной машине, потому что их не устраивал утяжеленный К1А1 после модернизации бронирования. Пришлось создавать свой с нуля, хотя, конечно, с нуля не делается ничего — корейцы изучали машины разных школ и создавали теоретическую базу.
С 2003 по 2011 проходили испытания, а в 2014 году машина поступила на вооружение. В принципе, корейцам новый танк был особенно не нужен — К1 и без того многократно превосходил танковый парк потенциального противника в лице соотечественников с севера, которые в основе состояли из Т-55 или их китайских вариантов Тип-59. Но об этом позже.
В итоге корейцы, не имея опыта создания своих танков вообще, выдали один из лучших образцов в мире, не просто не уступающий аналогам в НАТО, РФ или Китае, но и во многом превосходящий их. Что особенного получила машина?
Пассивная защита комбинирует почти всё — стальной компонент с композитными элементами корпуса дополнен элементами динамической защиты в виде и блоков взрывчатки, а также в виде дополнительных невзрывных модулей усиления. Обычно на натовских танках не практикуют «взрывную» динамическую защиту, так что в этой части корейцы учились у российской и китайской школ танкостроения.
Активная защита VIRSS soft-kill сочетает в себе и противоракеты срабатывающие по угрожаемому боеприпасу за 0,2-0,3 секунды, и средства более простые, в виде постановки дымовых завес — срабатывает при наведении на танк лазера или радара, а кроме того ТИУС автоматически наводит на источник пушку. Дым не простой, а многоспектральный, формирующий надёжную защиту от от поражения, делая танк невидимым.
За всё это отвечает собственная радиолокационная станция, работающая в миллиметровом диапазоне, способном фиксировать объекты самых малых габаритов.
- Основное оружие представлено местной вариации немецкой пушки 120 мм и 55 калибров длиной, такие же стоят на современных Абрамс и Леопард-2. Казалось бы, тут добавить нечего — пушка очень хорошая, но никакого новшества тут нет.
Однако корейцы, помимо собственных копий программируемых боеприпасов армии США, разработали собственный особенный снаряд-ракету — Smart Top-Attack Munition (KSTAM). Все знают про Джавелины и NLAW работающие в режиме верхней атаки. А тут снаряд (!) который умеет атаковать аналогично — выпущенный по «минометному» он набирает высоту, после чего опускается на парашюте.
Луше один раз увидеть
Та же РЛС далее корректирует его «опускание» на цель, которую можно выбирать уже после выстрела, а после этого отстреливается боевая часть, несущаяся к цели на скорости 2000 м/с. У снаряда даже есть собственный радар и инфракрасные датчики, которые через каналы связи дают возможность ручного управления. Такая система позволяет не демаскировать танк для систем обнаружения танков противника и эффективно их атаковать в малозащищённую верхнюю проекцию с дистанций до 8 км.
Превосходство над стандартными танковыми ПТУР очевидны — поражение не зависит от ландшафта, растительности и не боится КАЗов противника, которые не могут ни атаковать снаряд (мертвая зона для радаров КАЗ), ни атаковать сам танк.
В довесок корейцы решили проблему заряжания. В споре «автомат заряжания vs заряжающий» они выбрали первое, но реализовали не советский/российский принцип, а скопировали французскую систему ленточного конвейера (Леклерк), в которой этот самый конвейер отделён от боевого отсека и оборудован вышибными панелями как у Абрамса, давая шансы выжить экипажу при детонации.
Автомат заряжания Леклерк
Система управления огнём в K2 очень хороша по отслеживанию и сопровождению целей до 10 км, за счёт высокоточных датчиков баллистического вычислителя позволяет атаковать даже низколетящие самолёты, и, тем более, вертолёты. Прицельно-панорамный комплекс мало отличается от К1, да и от натовских образцов, соответственно. Но его дополнили возможностью управления башней и пушкой как наводчиком, так и командиром, причём они могут дублировать функции друг друга.
Когда танки работают в комплексе, БИУС подразделения К2 предотвращает избыточное поражение — то есть распределяет цели между машинами, при необходимости, не давая им бессмысленно группой лупить в одну и ту же цель. Это нужно для экономии боеприпасов.
- Ходовая часть оснащена гидро-пневматической подвеской с возможностью изменения положения каждого катка. Благодаря этому Черная Пантера получила свою особую фишку — танк может менять клиренс, «садиться», «преклонить колени», а также переваливаться с боку на бок.
Данная фича продиктована локальными проблемами. Страна горная и холмистая в значительной степени, в этих условиях танку может быть нужно обстреливать цели ниже по склону, преодолевать многочисленные препятствия.
Ну и, как вишенка на торте — отличная удельная мощность 1500-сильного компактного турбодизеля в почти 28 лошадей на тонну массы.
Почему К2 считают лучшим современным танком?
Вы, наверное, догадываетесь, что отнюдь не все критерии, которые так или иначе сформулированы для ОБТ 4-го поколения, внедрили в К2. Но тут важно совсем другое — в лице этого танка мы получаем реальную альтернативу, потому что раньше на весь мир существовало только два типа ОБТ — советской/российской школы и натовской (хотя, конечно, это не значит, что Абрамс, Леклерк и Леопард-2 одинаковые машины), ну в довесок ещё и Меркава, которая из-за обилия региональных специфик не поставляется на оснащение других армий и остаётся танковой экзотикой.
К2 — это, с учётом масштаба наворотов в нём, настоящее новое слово в танкостроении. Корейцы очень внимательно изучили недостатки и преимущества различных танков (в том числе Т-80У, которые получали после распада СССР). Получилась по-натовски защищённая машина, при этом с массой российского танка. 55-тонная машина в лобовой проекции имеет эквивалент 830 мм брони, чем немного уступает последнему поколению Абрамс, у которого масса уже под 70 тонн.
Корейцы значительно расширили боевые возможности, дальность поражения, цифровизацию, маневренность и проходимость, поэтому их танк ближе всех к 4-му поколению. Единственные его конкуренты сейчас — Т-14 Армата (которые до сих пор существуют в штучных экземплярах, будто на него забили и готовят что-то другое), перетяжелённый Леопард-2 А7+, только анонсированный в тизере новый Абрамс и европейский франко-германский проект, который почти за 10 лет не смог выдать хотя-бы финального концепта.
Да, сегодняшний К2 не совсем универсальный, в нём много региональной специфики, как и у Меркавы, но это более пластичная машина для модернизаций и локализаций. Сегодня уже решено, что Черная пантера встанет на оснащение польской армии (у которой уже, кстати, есть модернизированные леопарды и только-только приехали новые Абрамсы — поляки из кожи вон лезут, чтобы стать танковым кулаком Европы). Другая история — норвежский тендер, в котором по утечкам инфы допускают, что К2 возьмут-таки взамен Леопарда-2 А7+, контракт на который, казалось бы, был у немцев уже в кармане.
Даже Египет хочет разместить у себя производство этой машины для будущего покорения ближневосточных рынков. И это при том, что машина получилась бешено дорогой — сегодня это более 9 млн долларов за экземпляр, а в модернизациях и спецификациях может быть и дороже 12.
Очевидно, что Чёрной Пантерой опередила своё время, в ней уже сейчас можно рассмотреть новые тенденции танкостроения. И потенциально это рыночный хит, который заставит американских, российских и европейских производителей чесать репу, а не паразитировать на 40-летних разработках.
Это новая альтернативная платформа с огромным запасом по модернизации.