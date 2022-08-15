Лучший танк в мире — не Армата и не Абрамс. Вы вряд ли о нём слышали до сегодня

Поколения основных боевых танков (ОБТ)

Прежде чем приступить к корейской диковинке, нужно вкратце описать, что же означает четвёртое поколение ОБТ (основных боевых танков), иначе будет сложно понять, чем же К2 так крут.

Поколения современных боевых машин — это не то что бы прям чёткая классификация, в реальности это скорее маркетинговая фишка для рынков оружия, объясняющая различным султанам и эмирам, почему они должны раскошелиться на новую военную технику больше, чем на предыдущую. Но и для разработки это тоже важно, потому что, опять же помогает отличать уровень боевых возможностей новой машины от более старых её предшественников.

Это хорошо работает с реактивными истребителями, и там границы поколений довольно четкие, которые могут спокойно сказать — это 5 поколение, а это всё-таки 4++ (или даже 4+++, куда многие запихивают российский Су-57 или китайский J20, мол, это всё еще не «пятые»). Сегодня идут работы по созданию уже 6-го поколения и даже сформированы критерии, вот статья о них, если вам хочется и про истребители прочесть.