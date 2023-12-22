Нужна ли России «Ангара»?

Что это вообще за ракеты такие?

Ракеты «Ангара» — это семейство модульных ракет, разработанных в России для различных космических миссий. Создали их для доставки на орбиту Земли всякого разного (например, спутников, космических аппаратов и грузовых кораблей).

А что значит: «модульные ракеты»? Всё дело в том, что они состоят из универсальных ракетных модулей (УРМ) и комплектуются новыми двигателями РД-191.

Конструкция новых ракет значительно превосходит устаревшие «Протоны». Каждый УРМ имеет длину 25,1 метра и диаметр 2,9 метра. Состоят они из соединённые между собой баков для окислителя и горючего, а также отсека с двигателем. В заправленном состоянии вес ракеты не превышает 149 тонн.

Ключевая особенность — «Ангару» не собирают на производстве в традиционном смысле, а изготавливают как раз вот эти модули. Поэтому, путём монтажа УРМов друг на друга можно создавать различные модификации ракеты.