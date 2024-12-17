Асад всё: во что превратится Сирия в ближайшее время?

Все мы немного в шоке от событий в Сирии, хотя скорее в недоумении. Не столько от них самих по себе, сколько от скорости и лёгкости.

И действительно — разразившаяся в 2011 году гражданская война и потеря контроля половины страны не свергли Асада. Включение в конфликт США с союзниками не свергло Асада. Стремительное и вероломное вторжение ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) — тоже со временем всё рассосалось.

И вот боевики малоизвестной группировки Хайят Тахрир аш-Шам (террористическая организация, запрещена в России), осколок от осколка (сначала от оппозиционных сил, а потом от других исламистов), менее чем за две недели смогли это сделать.

Договорняк, новый ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), и судьбы Ближнего Востока… дадут ли людям, наконец, пожить? Об этом и подумаем.

Что такое Сирия при Асадах?