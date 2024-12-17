Асад всё: во что превратится Сирия в ближайшее время?Неблагодарное дело прогнозов
Все мы немного в шоке от событий в Сирии, хотя скорее в недоумении. Не столько от них самих по себе, сколько от скорости и лёгкости.
И действительно — разразившаяся в 2011 году гражданская война и потеря контроля половины страны не свергли Асада. Включение в конфликт США с союзниками не свергло Асада. Стремительное и вероломное вторжение ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) — тоже со временем всё рассосалось.
И вот боевики малоизвестной группировки Хайят Тахрир аш-Шам (террористическая организация, запрещена в России), осколок от осколка (сначала от оппозиционных сил, а потом от других исламистов), менее чем за две недели смогли это сделать.
Договорняк, новый ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), и судьбы Ближнего Востока… дадут ли людям, наконец, пожить? Об этом и подумаем.
Что такое Сирия при Асадах?
Не бойтесь, в перипетии ближневосточной истории мы уходить не будем. Тем не менее, в истории Сирии и всего региона закончилась важная веха.
Арабские государства стали образовываться сначала после распада Османской империи, а потом — Британской колониальной империи — поэтому все важные события начинаются в конце 1940-х. Это долгий витиеватый процесс, а задействованы в них были политические силы разной ориентации, за спинами которых скрывались или западные страны, или СССР.
Партия Баас («Возрождение», официальное название «Партия арабского социалистического возрождения» или ПАВС) была одной из самых влиятельных и держалась на идеологии из смеси панарабизма и местного видения социализма. Её сирийским отделением и руководил Хафиз Асад, отец Башара Асада. Иракским отделением Баас, кстати, руководил Саддам Хусейн.
Границы новых арабских государств менялись очень часто, они объединялись и распадались. Сирия и Египет получили свою «Объединённую Арабскую Республику» со столицей в Каире, а Ирак и Иордания — «Арабскую Федерацию» со столицей в Багдаде. Сирия и Египет вместе надолго не ужились: сирийцам не нравилась политика национализации Насера, а потом и выдавливание сирийцев с важных государственных постов.
28 сентября 1961 года военный переворот сирийских офицеров привёл к созданию Сирийской Арабской республики. Новый переворот 8 марта 1963 года привёл к власти партию Баас (ПАВС). В такой форме Сирия воевала в арабских коалициях с Израилем в Шестидневной войне (1967) и в Войне Судного дня (1973). По их итогам страна утратила контроль над районом Голанских высот.
В сентябре 1970 года Сирия выступила на стороне палестинских повстанцев (ООП — организация освобождения Палестины) против короля Иордании, известного как «Черный сентябрь». После этой операции Хафез Асад, бывший на тот момент министром обороны и премьер-министром, совершил госпереворот, который привёл его к власти.
Перевороту предшествовала долгая череда интриг и открытых конфликтов в сирийской политике, в которых Асад выступал против более социалистически ориентированных лидеров. Асад либерализовал страну, ослабил репрессии и вернул многих диссидентов. Экономическая политика предполагала развитие частного сектора и малого бизнеса, однако привела к инфляции. В политическом смысле им была выстроена президентская республика, а влияние оппозиции сведено до минимума. Укрепление власти Асада сопровождалось ростом коррупции во всех её проявлениях.
Поражения и ряд не популярных реформ спровоцировали радикальный ислам на антиправительственные выступления. В 1976-1982 они переросли в суннитское исламское восстание во главе с движением «Братья-мусульмане» (террористическая организация, запрещена в России). Они боролись против алавизма — смешанного религиозного исламского течения, близкого к шиитскому исламу и христианству, которое исповедовали сирийские элиты. Восстание было жестко подавлено и закончилось разгромом оплота исламистов города Хама, известного как «резня в Хаме».
В таком состоянии Хафез и передал страну сыну Башару в 2000 году. Нестабильная экономика, сочетавшая умеренный рост с периодическими рецессиями. Контрабанда и черный рынок, периодический продовольственный кризис. Высокий уровень госконтроля и кромешная коррупция. А усугубляла ситуацию высокая рождаемость, обострявшая социальную напряжённость. Всё это и взорвалось во время событий «арабской весны» 2011 года.
Асад и мир
Хотя правление Асада-отца и начиналось с «оттепели», централизация, ликвидация влиятельной конвенциональной оппозиции и коррупция расшатывали стабильность. Поэтому репрессии становились основным инструментом. А обострения противостояний... обостряли и репрессивную реакцию.
Всё это делало режим Башара Асада в глазах мирового сообщества типичной диктатурой, в пику режиму Хусейна или Каддафи. Поэтому любая действенная оппозиция автоматом вызывала поддержку и одобрение. Хотя, с учётом характера режима Асада, реальное политическое противостояние было трудно вести.
Другое — дело опора на малограмотное население, набожное, чуткое к чувству справедливости, громким словам. Вследствие, религиозная оппозиция исламских радикалов имела наиболее сильное влияние.
С началом гражданской войны оппозиция режиму Асада воспринималась мировым сообществом именно политически. Когда оппозиция начала расползаться на более мелкие группировки, порой конфликтующие друг с другом — никто не желал вникать в детали. А раскол оппозиции шёл по двум основным направлениям — исламская радикализация (подключились эмиссары и агенты крупных исламских движений) и этнический сепаратизм (обострение желаний нацменьшинств на собственные государства или автономии).
А далее действовал принцип конъюнктуры. Если оппозиционная Асаду группировка исламистов воевала против, скажем, ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), то тогда их или оставляли в статусе «оппозиция» или, в наиболее запущенных случаях, вешался ярлык «умеренные радикалы». То, что от ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) таких «умеренных радикалов» отличали лишь нюансы исламского богословия, а не методы, практики и ценности, мировую общественность волновало довольно слабо.
Разгром или предательство
В нашей статье о потере Алеппо мы указали, что перспектив у джихадистов немного, что было типичной ошибкой «диванной аналитики». Впрочем, а кто не ошибался в прогнозах за последние годы? Уж точно не мы тут в лидерах.
Однако нас подвела прямая аналитика — даже беглый обзор численности сил оставляет в некотором недоумении.
Хайят Тахрир аш-Шам или ХТШ (террористическая организация, запрещена в России) — основная ударная и политическая сила анти-асадовского наступления. Её предельная оценочная численность на 2022 год была не более 15 000 человек. Конечно, они контролировали провинцию Идлиб с населением в 4 миллиона человек. Но формирование на этой почве собственных вооруженных сил едва ли позволило мобилизовать, обучить и нормально вооружить хотя бы тысяч 50 штыков.
Да, были и союзники — про-турецкая оппозиционная группировка «Сирийская национальная армия» (террористическая организация, запрещена в России), это 100 тысяч бойцов. Были союзники из группировок друзов на юге, действовавших синхронно, плюс ещё куча мелких группировок.
Но им противостояла сирийская армия в 130 000 человек только сухопутных сил: с бронетехникой, артиллерией всех типов и при поддержке ВВС. Кроме того — 50 000 в ранге «национальной гвардии» и ещё 50 000 в качестве милиции. Но и к этому нужно прибавить Сирийские демократические силы (СДС) с 130 000 комбатантов. А ещё иранские подразделения КСИР, российские военные базы с современной авиацией.
Конечно, джихадисты использовали рейдовую тактику, об особенностях которой у нас был материал, и которая прославилась в годы ошеломительных продвижений ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) в 2014-2015 годах. Тогда под их контроль по разным оценкам ушло до 70% сирийской территории.
Такая тактика опирается на множество мелких, но очень мобильных групп на пикапах и ином транспорте, атакующих ночью на широком фронте. Стремительность и жестокость их атак вносит панику и неразбериху в рядах противника, он начинает беспорядочно отступать и сдавать населённые пункты. Это даёт серьезные показатели продвижения и захвата территорий.
Однако работает такая тактика на низко мотивированного или деморализованного противника. С серьёзным противником это короткий тактический успех, после которого следует неминуемый переход к обороне, чтобы удержать захваченные куски, растворить в них лёгкую партизанскую пехоту, увязать противника в городских боях и стычках за мелкие деревеньки. Ну и начинать политические торги.
Деморализованный противник? Такого о сирийской армии не скажешь. Она имела под ружьём +/- четверть миллиона человек, более 130 тысяч матёрых боевых курдов из СДС, танки, артсистемы и РСЗО, её поддерживали мощные российские ВКС и иранские формирования КСИР. Добавим, что эта армия победила до этого джихадистов всех сортов, удержала Асада у власти и контролировала 60% страны, имела опыт свыше 10 лет ожесточенных боев.
При нейтральном анализе всё должно было идти к тому, чтобы исламские радикалы, пусть и зашли глубоко на территорию, смогли бы занять несколько городов и деревень, пока командиры сирийской армии не навели бы порядок в своих рядах и перегруппировались. Далее — контрнаступление и осада потерянных населённых пунктов, возможно на месяцы и годы, а потом разбор полётов. Но «закалённая» сирийская армия не сделала почти ничего.
И тут сам по себе напрашивается итог — всё продали и всех подкупили. Оставим эту аналитику политологам.
Что делают остальные и какие перспективы?
Джихадисты и протурецкие прокси теперь вполне официально завладели территориями, подконтрольными ранее официальному Дамаску. Но, напомним, что это чуть более половины Сирийской Арабской Республики (САР). Следует прибавить к этому подконтрольную исламистам провинцию Идлиб на северо-западе, и подконтрольные про-турецким группам территории на севере. Но это далеко не вся страна.
Правильнее теперь говорить не о падении режима Асада, а о гибели прежнего сирийского арабского государства.
ХТШ (террористическая организация, запрещена в России) может и поддерживалась Турцией, как говорят сейчас везде, но если союз и был, то он ситуативный. Не могут же турки теперь уверенно думать о том, что контролируют новое государство арабских исламистов? Теперь последует деление шкуры убитого медведя, ведь протурецкие группировки захотят сами контролировать те территории, на которые претендуют и которые заняли.
Далее собственно ХТШ (террористическая организация, запрещена в России), которая на деле союз, по разным данным, до 40 группировок с боевиками из десятков стран, из которых пять довольно крупные. Их объединял общий сильный враг — Асад. Теперь его нет, поэтому далее возможны два сценария. Или объединённое суннитское арабское государство на манер Афганистана под Талибан (террористическая организация, запрещена в России — да-да, при наличии дипломатических контактов с ними, добро пожаловать в постмодернизм). Или распад на «княжества» где власть держит та или иная группировка со своим видением правильного ислама и социально-экономических отношений. Делайте, как говорится, ставки.
Пока лидеры боевиков делают заявления о том, что они за демократию и свободы и никак не собираются устраивать религиозные чистки. А вот расстрелы пленных и раненых сирийских солдат они комментируют неохотно. Насколько стоит доверять им — неизвестно, ведь вполне вероятно, что они планируют выиграть время и снизить градус напряжённости для укрепления своей власти.
Напомним, что коалиция во главе с США по-прежнему держит часть юга и юго-восток бывшей САР и пока уходить не собирается. Едва ли Трамп планирует начинать правление с поражения исламистам в Сирии. Они там останутся. Курды тоже не будут сдаваться и ложиться под исламистов — они контролируют большие территории, к ним вольются противники джихадистов и у них осталась поддержка США и России.
Израиль укрепил и расширил контроль региона Голанских высот, а ещё под шумок бомбил объекты сирийской армии. Войска Израиля понимают, кто это и чем сирийцы грозят для их страны, поэтому постарались превентивно ослабить пополнение в рядах собственных врагов. Всего 250 атак на 10 декабря — склады, базы хранения, аэродромы, ПВО. По данным нейтральных источников, израильские танки уже в 25 км от Дамаска, что заметно дальше линий разграничения по договору 1974 года.
Россия смогла спокойно эвакуировать базы и технику с них. Пока не известно, удастся ли России сохранить военно-морские базы в Сирии, которые важны для геополитических задач РФ. С другой, стороны держать убыточный актив в лице Асада было не выгодно в связи с более актуальными задачами сами знаете где.
Хотя падение режима Асада празднуют сегодня в огромном количестве стран и считают «победой над диктатором», очевидно, что это только новый виток дестабилизации и сулит только новые войны в регионе.