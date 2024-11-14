Забудьте про дорогие обсерватории: нейросети меняют правила игры

Бытует мнение, что только крутые учёные с миллиардными бюджетами могут делать великие открытия, но вот Южный федеральный университет (ЮФУ) в Ростове-на-Дону доказал, что инновации доступны всем.

Сегодня мы разберёмся, как можно прокачать космическую астрономию и экологию Земли с помощью нейросетей (которые и так уже повсюду).

Космос своими руками

Астрономия — это обычно про огромные обсерватории и телескопы, за которые ты и почку продать готов, но в 2024 на международном конкурсе астрофотографии «Astrobin» победил снимок МКС от Максима Хисамутдинова, который заставил специалистов почесать затылки. Почему?