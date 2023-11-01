Зафиксировать вечность: как фотографировать и наблюдать за космическими явлениями

Зафиксировать вечность: как фотографировать и наблюдать за космическими явлениямиИ вообще, что можно посмотреть в небе над Россией в ноябре?
Сегодня поговорим, как правильно начать наблюдать за звёздами и планетами, а также как сделать классные фоточки чудес ночного неба.
Звёзды, планеты, галактики — не просто огоньки ночного неба, это буквально окна в бескрайние, загадочные просторы вселенной. А с помощью чего можно не просто полюбоваться этой красотой, но и сохранить себе на память? В этом нам поможет астрофотография.
Астрофотография
Итак, что же нам потребуется для создания по настоящему ярких снимков космических явлений? Хорошая новость, дорогая аппаратура не нужна: крутые кадры можно получить даже на бюджетном смартфоне. Главное — правильно всё настроить.
Выбор места и времени
Первый шаг в астрофотографии — правильно выбрать место и время. Конечно, звёзды лучше фотографировать ночью (спасибо, кэп). Места, где света от городских фонарей мало — наш выбор.
Если вы живете в городе, то стоит фоткать максимально далеко от его центра. В идеале — выехать вообще куда-нибудь далеко-далеко на природу, где световое загрязнение минимально: ночное небо подарит наиболее яркие и интересные кадры.
В общем, чем меньше света, тем лучше результат.
Кроме того, для астрофотографии важно знать, когда лучше всего видно ваш объект. Например, некоторые планеты наиболее заметны в определённые месяцы года, звездопады же и вовсе происходят в определённые дни.
Триподы, штативы и всякое такое
Используй трипод (если он, конечно, есть). Это устройство поможет зафиксировать камеру (или смартфон), что позволит избежать размытости — при длительной выдержке это особенно важно.
Если же трипода нет, то лучше установить смартфон или камеру на устойчивую поверхность и использовать для съемки таймер.
Также для астрофотографии можно использовать телескоп, однако для этого потребуются специальные адаптеры.
Настройки Камеры
Ещё лучше использовать ручной режим (хотя какие-то смартфоны имеют специальный режим, но ручками надёжнее).
И вот какие параметры нас интересуют:
Выдержка (Shutter Speed)
Для съёмки космических объектов обычно используют выдержку от 10 до 30 секунд: так камера успеет собрать достаточно света, и изображение будет ярким.
Почему не больше? Казалось бы, ставь выдержку на несколько минут и кайфуй от насыщенных фотографий Млечного пути над головой. Но на самом деле звёзды движутся по небу быстрее, чем можно было бы подумать. Вернее, это Земля вращается.
Вот и мы ограничены сравнительно небольшими выдержками, если, конечно, не использовать специальные устройства, которые помогут это самое вращение Земли компенсировать.
На выдержку влияет и фокусное расстояние камеры. Иными словами, более широкоугольные объективы подарят дополнительное время, прежде чем звёзды «поплывут» в кадре.
А ещё звёзды движутся медленнее относительно поверхности Земли вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (ищите Северную звезду, короче).
Вообще, длительность выдержки стоит выбирать исходя из конкретных хотелок: показать движение звёзд на фото, или что звезды на месте и никуда не убежали.
Чувствительность (ISO)
Для астрофотографии обычно используют ISO от 100 до 1200. Если кратко, то чем ниже ISO, тем качественнее фото — шумов будет меньше.
Но есть нюансы: если камера с низкошумной матрицей, то можно выставить ISO от 1600 до 6400, иначе придётся бороться с шумами.
Если снимать в диапазоне до 400, то при постобработке нужно будет вытаскивать звёзды из тьмы.
Экспериментируй, чтобы найти оптимальное значение для своей камеры.
Диафрагма (Aperture)
На фоне космической тьмы звёзды заметны слабо, поэтому важно постараться, чтобы они выглядели ярко и красиво.
Как правило (в случае астросъёмки), чем шире диафрагма (меньше число f), тем больше света попадёт на матрицу камеры.
Однако, и тут есть свои нюансы. Иногда при использовании самой широкой диафрагмы качество фотки может наоборот снизиться (особенно это будет бросаться в глаза в углах фотографии).
Кроме того, при наличии на фото переднего плана, меньшая глубина резкости также может подпортить композицию.
В общем, диафрагму стоит открывать как можно шире, но и про эти моменты не забывай.
Фокус
Если функцию автоматической настройки фокуса на звёзды в твой смартфон не завезли, то просто установи фокус на бесконечность. Обычно это даёт необходимую для съёмки звёзд чёткость.
Объективы с длинным фокусным расстоянием (200 мм и больше) — будто увеличительные стекла для нашей камеры: они позволяют нам подробно запечатлеть отдалённые космические объекты, типа галактик и планет.
А вот объективы с коротким фокусным расстоянием (примерно 24 мм) позволяют заснять широкие космические панорамы: большие кусочки ночного неба, созвездия и великолепные космические пейзажи.
Постобработка
После съёмки, возможно, придётся провести небольшую постобработку. Используй программы для обработки фотографий, такие как Adobe Lightroom или другие аналоги. В них можно корректировать яркость, контрастность, устранять шум и подчёркивать детали.
А и ещё, очень важная деталь: по возможности снимай ночное небо в RAW, а не JPEG (пригодится в постобработке).
Начинай с малого, экспериментируй и не бойся ошибок. Астрофотография, в конце концов — это искусство. Даже идеальный с технической точки зрения кадр не будет цеплять при неудачно выбранном ракурсе.
И, конечно, не забывай делиться своими фотографиями с друзьями — возможно, ты вдохновишь их начать собственные астрономические наблюдения!
Наблюдение за космическими объектами
Теперь перейдем к тому, как можно наблюдать за космическими объектами. Это увлекательное занятие, которое не требует сверхдорогой аппаратуры (вполне достаточно глаз и смартфона).
Звёздные карты
Помочь в поиске интересных объектов на небе способны разнообразные современные приложения: Star Walk 2, SkyView и Stellarium — всего лишь малая их часть.
С их помощью можно узнать, куда и когда смотреть в поисках чего-то интересного. Объекты, отмеченные на такой карте, отыскать куда как проще.
Хорошо было бы ещё понимать основные небесные координаты — прямое восхождение и склонение.
- Прямое восхождение. Если ты представишь, что небесная сфера — это огромный глобус, то прямое восхождение — аналог долготы на Земле.
Она измеряется в часах, минутах, секундах и показывает, на сколько часов вперёд или назад от Гринвича (нулевой меридиан) находится точка на небесной сфере, которая нас интересует.
Склонение — это небесная широта. Оно измеряется в градусах от экватора небесной сферы. Таким образом, склонение показывает, насколько высоко или низко на небесной полусфере находится интересующий нас объект.
Эти параметры позволяют найти какую-нибудь звезду, планету или что-то ещё.
Для тех, кто предпочитает классику, существуют бумажные звёздные карты. Они могут быть очень полезными, особенно если нет доступа к смартфону.
Бинокль и телескоп
Бинокль— прекрасный инструмент для начинающих астрономов. Он даёт широкий обзор, что особенно полезно для наблюдения за большими космическими объектами, такими как Млечный Путь.
Телескоп. Если астрономия станет твоим хобби, то телескоп позволит рассмотреть много интересного: детали планет, красивые кольца Сатурна, спутники Юпитера, лунные кратеры и даже далёкие галактики.
Новичку довольно сложно выбрать свой первый телескоп, их разновидности вполне способны запутать. Существуют рефракторные, рефлекторные и катадиоптрические телескопы.
Рефракторы— это те, что с линзами. Они довольно просты в использовании и хороши для наблюдения Луны и планет. Если хочешь что-то компактное, то рефрактор — отличный выбор.
Рефлекторы. Здесь в игру вступают зеркала. Такие телескопы предоставляют больше апертуры за ту же цену, что делает их по настоящему эффективными при наблюдении глубокого космоса. Правда, они бывают довольно крупные.
Катадиоптрические. Это своего рода гибрид, который сочетает в себе преимущества рефракторов и рефлекторов. Как правило, они более компактные и производительные.
Если ты собираешься часто перемещаться с телескопом, то не лишним будет учитывать его размеры и вес.
Некоторые телескопы имеют компьютерные системы наведения, что облегчает жизнь и помогает быстрее находить интересующие объекты.
Углубляясь в тему
Вообще, в интернете существует великое множество учебных ресурсов, которые помогут разобраться с тем, что же такое ты углядел в небе. Видеокурсы, статьи, форумы — выбирай не хочу.
Не стоит забывать и о литературе — по астрономии выпускается огромное количество книг и журналов. В них не только можно прочесть, как же правильно наблюдать за космическими объектами, но и почерпнуть массу интересных фактов о них.
Хорошая тема — вступить в местные астрономические клубы: там ты найдешь общение с единомышленниками, сможешь задать вопросы и поделиться впечатлениями.
Во многих городах России есть свои обсерватории и планетарии. Например, в Москве можно посетить одну из старейших обсерваторий, основанную ещё в 1831 году — обсерваторию имени Стернберга (ГАИШ МГУ).
Не так далеко от Москвы (в Пущино) находиться обсерватория РАН, которая примечательна крупнейшим в России оптическим телескопом диаметром 2,6 метра.
Ну а больше всего повезло петербуржцам — в северной столице расположена главная Пулковская обсерватория.
Что посмотреть в ноябре?
В ноябре над Россией (особенно в первой половине ночи, при условии достаточно тёмного и чистого неба), можно наблюдать яркую полосу Млечного Пути.
Вечером можно увидеть созвездие Ориона, включая его яркие звёзды — Бетельгейзе и Ригель. А в восточной части неба можно поймать Тельца с ярким Альдебараном.
Из планет в ноябре всё ещё будут видны Юпитер и Сатурн (низко над горизонтом к западу, сразу после захода Солнца). Ближе к середине ночи можно будет увидеть Марс в восточной части неба.
4-5 ноября можно рассмотреть метеорный поток Тауриды. Интересно, что это на самом деле два разных потока: первый от астероида 2004 TG 10, а второй от кометы Энке. Активность потока 5-10 метеоров в час.
9-11 ноября будет покрытие Венеры Луной. В этот день планета спрячется за нашим спутником, находящимся в созвездии Девы. При хорошей погоде за этим можно будет наблюдать даже в бинокль.
13 ноября будет новолуние, а 27 — полнолуние.
На 17-18 ноября выпадет пик активности метеорного потока Леониды. При хорошей погоде можно будет увидеть до 10 метеоров за час, да ещё и Луна не будет мешать своим светом.
И вообще, ноябрь — это прекрасное время для астрофотографии (небо обычно чистое и прозрачное). Главное, не забыть взять с собой термос.