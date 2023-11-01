Зафиксировать вечность: как фотографировать и наблюдать за космическими явлениями

Звёзды, планеты, галактики — не просто огоньки ночного неба, это буквально окна в бескрайние, загадочные просторы вселенной. А с помощью чего можно не просто полюбоваться этой красотой, но и сохранить себе на память? В этом нам поможет астрофотография.

Астрофотография

Итак, что же нам потребуется для создания по настоящему ярких снимков космических явлений? Хорошая новость, дорогая аппаратура не нужна: крутые кадры можно получить даже на бюджетном смартфоне. Главное — правильно всё настроить.