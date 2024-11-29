Мне бы в небо: российская наука помогает авиации

Учёные смогли смоделировать ячейки для ЗПК и при помощи 3D-принтера распечатали свою разработку. Затем они успешно провели ряд экспериментов и выяснили, что их новинка работает лучше существующих аналогов. Диапазон рабочих частот выше на 50%, а шумопоглощение эффективнее на 10%.

С этой разработкой наши самолёты смогут спокойно летать и не бояться, что кого-нибудь разбудят. Итак, наша авиация станет тише, но помимо этого надо бы сделать её прочнее. Этим занялись учёные из Сибирского федерального университета (СФУ) и Казанского федерального университета (КФУ).

Не сломается и не сгорит

Учёные СФУ разрабатывают специальную проволоку, при помощи которой швы в обшивках будут намного прочнее. Такое ноу-хау пригодится не только для самолётов, но и даже для ракет.

Обычно при создании швов используют проволоку на основе алюминия, магния и скандия. Последнее как раз отвечает за прочность такого сплава. Для её создания используют гидравлический пресс, и при таком воздействии около 20% скандия уходит в утиль.

Сотрудники СФУ же решили изменить технологию изготовления швов. По их мнению, лучше использовать комбинирование пресса с литьём, и в дальнейшем прокатывать валом. Такое решение поможет сохранить скандий, что придаст более будущему шву повышенную прочность.