Теперь Украина вооружена Байрактарами. Есть ли у России «противоядие» для войны с беспилотниками?

Чем это чревато? Новым обострением конфликта на востоке Украины (оружие покупают, чтобы использовать его в бою — кто бы мог подумать, да?), где атака Украины при помощи Байрактаров на ДНР и ЛНР заметно изменит соотношение сил в боевых действиях. Потому что даже России нечего предложить ни для борьбы с такими БПЛА, ни аналогичные боевые беспилотники для атаки.

БПЛА и ПВО

Если вы мало слышал о турецких беспилотниках с тех пор, как конфликт между Азербайджаном и Арменией затих, это не значит, то Байрактары пылятся на складах. Турция уже давно и полным ходом обкатывает их в Сирии. По-хорошему, это малая гонка вооружений между Россией и Турцией, где РФ доводит до ума ПВО-средства в борьбе с БПЛА, а Турция учит беспилотники не попадать под обстрел средствами ПВО. Кроме распиаренных Байрактаров в Сирии ещё хорошо проявили себя беспилотники компании Turkish Aerospace Industries (TAI), внутреннего конкурента Bayraktar Savunma. Выводы, кто из России и Турции кого превзошёл, пока делать рано, потому что и война не супер-интенсивная, и каждая сторона яростно хвалит себя и привирает об эффективности противника.

Но нельзя отрицать, что турецкие БПЛА за последние годы совершили настоящую революцию, внезапно вывели Турцию в пятерку лидеров на рынке по производству и развитию этих средств, а по опыту боевого применения в последние годы — в тройку лидеров к США и Израилю. Это-то в стране без богатой и насыщенной истории авиастроения, космических программ или просто высокотехнологичной промышленности!