Теперь Украина вооружена Байрактарами. Есть ли у России «противоядие» для войны с беспилотниками?Турецкие БПЛА начнут кружить и на западных границах нашей страны
Украина и Турция подписали меморандум о строительстве учебно-испытательного центра по ремонту и обслуживанию БПЛА. Украинское Минобороны не скрывает удовольствия и обещает более тесное сотрудничество с турками, в частности, с компанией Bayraktar Savunma. Короче говоря, украинцев убедила эффективность Байрактаров в разгроме армии Арцаха (Нагорного Карабаха) в 2020 году, и теперь украинцы объявили о закупке этих уже легендарных БПЛА для собственной армии.
Чем это чревато? Новым обострением конфликта на востоке Украины (оружие покупают, чтобы использовать его в бою — кто бы мог подумать, да?), где атака Украины при помощи Байрактаров на ДНР и ЛНР заметно изменит соотношение сил в боевых действиях. Потому что даже России нечего предложить ни для борьбы с такими БПЛА, ни аналогичные боевые беспилотники для атаки.
БПЛА и ПВО
Если вы мало слышал о турецких беспилотниках с тех пор, как конфликт между Азербайджаном и Арменией затих, это не значит, то Байрактары пылятся на складах. Турция уже давно и полным ходом обкатывает их в Сирии. По-хорошему, это малая гонка вооружений между Россией и Турцией, где РФ доводит до ума ПВО-средства в борьбе с БПЛА, а Турция учит беспилотники не попадать под обстрел средствами ПВО. Кроме распиаренных Байрактаров в Сирии ещё хорошо проявили себя беспилотники компании Turkish Aerospace Industries (TAI), внутреннего конкурента Bayraktar Savunma. Выводы, кто из России и Турции кого превзошёл, пока делать рано, потому что и война не супер-интенсивная, и каждая сторона яростно хвалит себя и привирает об эффективности противника.
Но нельзя отрицать, что турецкие БПЛА за последние годы совершили настоящую революцию, внезапно вывели Турцию в пятерку лидеров на рынке по производству и развитию этих средств, а по опыту боевого применения в последние годы — в тройку лидеров к США и Израилю. Это-то в стране без богатой и насыщенной истории авиастроения, космических программ или просто высокотехнологичной промышленности!
Mustafa.KarabasTUSAS
По данным Операции «Весенний щит» турки смогли под Идлибом за два дня уничтожить 23 сирийских танка, 23 САУ, 5 вертолётов и некоторое число пушечно-ракетных комплексов Панцирь-С1. «Панцири» в общем и целом не смогли отбить турецкие ВВС, которые почти целиком состояли из беспилотников с современным оснащением против воздействия средств РЭБ (радио-электронной борьбы), то есть почти невидимые для РЛС (радиолокационных станций) комплексов малой дальности. У Байрактаров, например, есть режим, в котором беспилотники работают автономно, то есть при потере связи не выходят из строя. Остановить турецких беспредельщиков в небе Сирии удалось только тогда, когда в бой присоединились более «дальнобойные» зенитные-ракетные комплексы Бук М2Э.
Staff Sgt. Larry Reid Jr
Эти бои подтвердили старые гипотезы — против огромного скопления ударно-разведывательных беспилотников лучше всего работает плотная система ПВО, которая видит воздушное пространство дальше радиуса в 10 километров. Но развитая и плотная система ПВО = дорогостоящая система ПВО, на случай, когда «идёт война народная, священная война», а не вот это всё. Именно поэтому Байрактары пожгли огромное количество карабахских зенитных ракетных комплексов Оса, и даже один вполне современный ЗРК Тор, а уж старые комплексы Стрела-10 в войне против беспилотников оказалась абсолютно беспомощными.
Поле боя небольших «местечковых» военных конфликтов сожрали беспилотники. И да, они тоже будут нести потери, но при себестоимости в среднем в 20 раз дешевле современного самолёта эти потери не болезненны.
Российские перспективы БПЛА
Российская история развития беспилотников такая же, как у многих других развитых стран — мы в догоняющих. В 2000-е Миноброны РФ истратило 5 миллиардов рублей на разработку отечественных образцов БПЛА, и в итоге ни один не отвечал требованиям военных. Пришлось наладить отвёрточную сборку у себя израильских IAI Searcher, переименованных в «Форпост» в 2010 году. Позднее семейство беспилотников в ВС РФ пополнилось отечественными образцами «Орлан-10» и «Орион».
Министерство обороны РФ
Но это БПЛА для разведки, такие аппараты объединены в разведывательные комплексы по 3-4 штуки плюс управление. Они всего лишь работают на «подтанцовках» у классических средств поражения, прежде всего артиллерии. Из ударных беспилотников до последнего времени не придумали ничего лучше смонтировать ПТУР на легкий «Корсар», да и тот отложили до 2025 года.
Когда что-то из проектов Дозор-3 и Альтиус начнут серийно поставлять в армию — чёрт его знает, если вкратце.
Альтиус (он же Альтаир), как и всё современное перспективное оружие, добирается до серии долго и тяжело. Разрабатывать его начали с 2011 года, а вот начало производства военные с оговорками «но это не точно» предполагают в ноябре 2021.
Если всё пойдёт в срок, Россия получит высотный дальнего действия беспилотник с возможностью длительного нахождения в полёте и с нагрузкой до 2 тонн вооружений, как в лёгком штурмовике. Этот аппарат, если начнёт массово использоваться в войсках, наконец выровняет отставание России хотя бы приличного уровня.
Ещё очень здорово было бы увидеть доделанный до серийной кондиции проект С-70 Охотник ОКБ Сухого. Его ТТХ засекречены, известно только, что это тяжёлый Стелс-БПЛА по схеме «летающее крыло», а его полезная нагрузка больше чем у многих ударных истребителей-бомбардировщиков 5-го поколения. Если, конечно, это не враньё маркетологов.
Министерство обороны РФ
Но Байрактар ведь тоже будет развиваться?
Турки занялись обновлением военно-морских сил и презентовали новый Bayraktar DIHA с вертикальным взлётом для базирования на кораблях, а предыдущую модель, Bayraktar TB2, улучшили под новые нужды в ревизии Bayraktar TB3. Не известно пока, насколько далеко турки смогли уйти в решении главной болевой точки Байрактаров, а именно сильной заметности, потому что для морских операций это станет ещё актуальнее. Но вот по оснащению такая техника даёт очень сильное подспорье морякам.
Морские БПЛА недостаточно грузоподъёмны, чтобы бомбить современные корабли, но достаточно оснащены средствами дальнего обнаружения, и не только надводных целей, но и подлодок. Турецкие ВМС уже стали мощнейшими на Чёрном море, и, видимо, не собираются останавливаться, пока не подомнут под себя и Средиземноморье, учитывая их интересы в Сирии и прочих нефтяных странах.
baykardefence.com
Украина, судя по всему, получит на вооружение (а в будущем может и развернёт производство) Bayraktar Akinci. Новый аппарат аналогичен американской рабочей лошадке БПЛА MQ-9 Reaper, и, по мнению многих экспертов, не обошёлся без украинских доработок, особенно в плане разработки нового двигателя — ранее тоже слабого места Байрактаров. Новые движки получат не только поздние модели турецких бесплотников — движок PD222ST обещают устанавливать и в старые модернизированные варианты.
baykardefence.com
Akinci даже превосходит американского собрата по боевой нагрузке. Это разведывательно-ударный БПЛА, где «ударный» отнюдь не дополнительная фича: аппарат несёт серьёзную нагрузку ракет почти любых классов, в том числе воздух-воздух, бомбы свободного падения и бомбы высокоточные, ПТУР с лазерным наведением. Но главная особенность, это крылатая ракета SOM. Радиус полёта этой штучки до 200 км — по некоторым сведениям их даже обкатали в Нагорном Карабахе, а вот отправляли ли их в другие страны, Турция пока не рассказывать не хочет.
CeeGee
Вполне логично, что Украина пытается добиться технического превосходства над ополченцами Донбасса, и это говорит нам о том, что никаких мирных договорённостей ожидать не стоит — просто эскалацию конфликта отложили до времён, когда получится существенно перевооружиться.
Обидно, что Россия опять застряла в классической для себя истории — вместо того, чтобы выпускать в серию «такое себе», а потом дорабатывать его в боевых условиях в учётом реальных потребностей и замечаний, русские копаются в лабораториях, чтобы сделать «шедевр всех времён и на века!» и лишь изредка хвастается тем, что за стенами лаборатории удалось достичь. Мол взгляните, да мы ещё «могём», посмотрите какие характеристики — этот в два раз дальше летает, а этот в полтора раза быстрее, а вон то грузоподъёмнее. Но полетит через три года, а через пять поставим войска, и в войска они поступят единичными экземплярами. В итоге, пока этот шедевр доберётся до серии, он успеет устареть, а конкуренты, даже если у них были «руки из задницы» изначально, методом проб и ошибок сделают оружие не хуже, и извлекут из него выгоду раньше.
А в это время уже даже Турция начинает захватывать мировой рынок и выводить свою армию в передовую в регионе, при этом с уже проверенным и отлаженным в реальной войне оружием.