Ракета взлетела, а спутник не долетел? Как разгонные блоки спасают космические миссии

Представьте себе: вы на стартовой площадке космодрома, а перед вами ракета-носитель, которая готова взлететь. Но куда она повезёт свой груз? В космос — это понятно, но куда именно? На околоземную орбиту? К Луне? К Марсу? И как же ракета доставит спутник именно в нужную точку, если космос — это такая огромная пустота? Ответ прост: с помощью разгонных блоков!

Давайте разберёмся, что это за звери такие и зачем они нужны Роскосмосу.

Время первых

История разгонных блоков берет свое начало в далёкие 1950-е годы, когда космическая гонка между США и СССР ещё только набирала обороты. Тогда и стало понятно, что для успешного покорения космоса одних только ракет недостаточно.

В Советском Союзе разгонные блоки начали разрабатывать в 1960-е годы, а одним из первых стал разгонный блок «Л» (да, наши предки не были слишком креативны с названиями), который помогал доставлять полезные грузы на геостационарную орбиту и далее.