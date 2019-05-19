Автор классных игр для Dendy и создатель лучших карманных консолей в противовес смартфонам — Сатору Ивата

В 15 лет он купил программируемый калькулятор HP-65 и стал писать для него простейшие игры параллельно обучаясь программированию в школе.

Приход в HAL Laboratory

После школы Ивата поступил в Токийский технологический институт, а в 1980 году его, ещё студента, пригласили присоединиться к команде разработчиков игр из компании HAL Laboratory, Inc (на сегодняшний день компания наиболее известна по играм серии Kirby и Smash Bros.).

Поначалу Ивата работал в HAL на пол-ставки, совмещая работу с учёбой. На полноценный рабочий день он перешёл в 1982 году, после окончания института. В то время в HAL Laboratory работали всего пять человек, причём, Сатору Ивата был единственным программистом среди них.

К сожалению, семья выбор Иваты не одобряла. Отец Сатору вообще не разговаривал с ним полгода с момента начала его работы в HAL. Но и мешать сыну он не пытался.

В то время HAL Laboratory не имела никаких связей с Nintendo, да и игры, которые они делали (уже с Иватой в команде), были клонами различных аркад Namco. В 1983 году именно Ивата добился сотрудничества с Nintendo, лично посетив их офис в Киото - так HAL Laboratory начала разрабатывать игры для новейшей 8-битной игровой консоли Nintendo Entertainment System или NES, которую наши соотечественники знают под именем Dendy (не совсем её, конечно - Dendy была китайским клоном, но тем не менее).