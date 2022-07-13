Насколько страшна китайская военная угроза

История и военные традиции

Грузить вас не хочется, но не посмотреть в прошлое нельзя.

Если вы более-менее вникали, то уже знаете, что всю свою историю Китай довольно плохо противостоял вторжениям. За последнее тысячелетие китайцы огребали сначала от монгольского завоевания на сто лет в 13-14 веках, потом было второе завоевание кочевыми и воинственными маньчжурами в 1644 году, чья династия Цин правила до Синьхайской революции 1912 года. Титульная нация ханьцев (это основа языка и культуры, которые мы понимаем, как китайские) подвергалась притеснениям и унижениям со стороны правящих империей маньчжуров.

Наконец, последовало третье завоевание японцами, которое в 30-40-е годы прошлого века стоило по разным оценкам 20 — 40 миллионов жертв. Освобождение страны случилось скорее благодаря поражению Японии в войне США и советской операции по разгрому Квантунской армии в Маньчжурии, Корее, Сахалине и Курильских островах.

После освобождения от японцев и установления коммунистического режима осталось тоже много спорных моментов.