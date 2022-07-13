Насколько страшна китайская военная угроза

Насколько страшна китайская военная угрозаПришло время ламповой диванной аналитики
Насколько сильна армия Китая? Ведь как все понимают, что сила армии заключена не только в технике, её количестве и качестве, и даже не только в количестве солдат. Мы уже писали ранее о новинках вооружений и давали общий обзор возможностей Китая в сравнении с военным потенциалом Тайваня (островок маленький, но зубастый).
Правление товарища Си ознаменовано серьёзными военными реформами, которые покончили с прежними подходами в организации и управлении, создали собственный и почти не зависящий от импорта военно-промышленный комплекс (даже вышли на мировой рейтинг, где держат третье место по мнению многих экспертов). Наконец, невероятными темпами обновляют вооружения.
Но что на счёт других факторов? Что если китайцы стараются казаться сильнее, а на самом деле их могущество — пшик? Важно учитывать такие вещи, как экономика, история, географическое положение, социальные аспекты — всё это будет играть роль в любом конфликте. Итак, про силу Китая говорят много, а пока попробуем поговорить о слабостях.
История и военные традиции
Грузить вас не хочется, но не посмотреть в прошлое нельзя.
Если вы более-менее вникали, то уже знаете, что всю свою историю Китай довольно плохо противостоял вторжениям. За последнее тысячелетие китайцы огребали сначала от монгольского завоевания на сто лет в 13-14 веках, потом было второе завоевание кочевыми и воинственными маньчжурами в 1644 году, чья династия Цин правила до Синьхайской революции 1912 года. Титульная нация ханьцев (это основа языка и культуры, которые мы понимаем, как китайские) подвергалась притеснениям и унижениям со стороны правящих империей маньчжуров.
Наконец, последовало третье завоевание японцами, которое в 30-40-е годы прошлого века стоило по разным оценкам 20 — 40 миллионов жертв. Освобождение страны случилось скорее благодаря поражению Японии в войне США и советской операции по разгрому Квантунской армии в Маньчжурии, Корее, Сахалине и Курильских островах.
После освобождения от японцев и установления коммунистического режима осталось тоже много спорных моментов.
Участие в Корейской войне против США 1950-1953. По разным оценкам, это стоило до 400 тысяч убитых солдат (в том числе сына самого Мао). Миллион китайских добровольцев ценой чудовищных потерь сдержали продвижение армии США, но ни нанести поражения, ни отодвинуть от 38-параллели (граница Северной и Южной Кореи сегодня) в сражении с американцами не удалось.
Конфликт на Даманском в марте 1969 года, когда краткосрочные боевые действия против советских пограничников и армейцев стоили китайцам 800 убитых из 2500 задействованных, а СССР при этом потерял 58 человек (по советским, правда данным, но тем не менее, разрыв существенный). Сказывались слабые огневые возможности и выучка китайской пехоты.
Китайско-вьетнамская война 1979 года. Имела схожие причины с предыдущим конфликтом, углубляться не будем. Но в итоге всё закончилось ничьёй: пободались на границе, а потери были равны. Но мировые эксперты сошлись во мнении, что, с учётом разницы военных потенциалов, Китай дичайше облажался.
Бодрое рубилово с вьетнамцами из китайского кино
Но, конечно, во внутреннем взгляде на историю Китая все эти войны представлены победами, а количество потерь сильно отличается в сторону значительного приуменьшения.
Какой вывод из всего этого мы можем сделать? А такой, что Китай всегда довольно плохо решал свои политические задачи военной силой. В целом, война явно не их конёк. Хотя это не приговор, ведь многое поменялось.
Экономика, Военно-промышленный комплекс
Китай давно стал мировой кузницей, а по доли мирового рынка страна идёт ноздря в ноздрю с США. Лидирующие позиции почти по всем отраслям — большая часть всего, что нас окружает, произведено в Китае. В период правления Си произошёл прорыв в ВПК — теперь Китай активно торгует оружием.
©Norinco
Торговал он им и в прежние годы, но тогда это было а-ля СССР, но подешевле (и, как правило, похуже). Но сегодня Китай воспринимают, как экспортёра высокотехнологичного оружия — особо они отличились в системах ПВО, РСЗО, танках и БПЛА. Китайские FD-2000 догоняют российские С-300, а экспортному танку VT-4 многие предрекают перспективу вытеснения Т-90МС с рынков.
А что касается тактических ракетных систем — надо полагать, тут китайцы мировые лидеры. Но в остальном всё покрыто туманом. Поднебесная не особо торопится делится информацией, поэтому количество современного оружия и его качество внутри страны оценивать крайне сложно.
Военно-промышленный комплекс не может стартовать резко: для него нужны условия периодичности войн и гонки вооружений, где оружие и технологии проходят экзамены. А даже экспортируемые образцы китайского ВПК воюют мало. Тут хорош пример СССР, когда Вторая мировая и последующая холодная война сделали военную промышленность Союза одной из сильнейших в мире. И это при том, что в прочих отраслях Союз чаще всего хронически отставал.
Поэтому у современной РФ одной из приоритетных позиций именно технологического экспорта оставалась военка. Рынок оружия, тем более серьёзного, сложнее и мало связан с прочим гражданским товарооборотом. И российский ВПК пострадал после развала СССР менее всего, по-прежнему может кое-чего показать и предложить.
Высокотехнологичное оружие Китая всё же мало конкурирует в поле качества с General Dynamic, BAE Systems, Northrop Grumman, Lockheed Martin. А в собственном регионе у него ещё и есть конкуренты в лице Южной Кореи (её танки и САУ считаются одними из лучших в мире) и Японии, которая производит военную продукцию в тесной кооперации с США.
Поэтому в основном Поднебесная подминает под себя массу мелких и небогатых стран в Африке и на Ближнем востоке, которые китайской продукцией заменяют советские/российские образцы.
China Daily/via REUTERS
На сегодня к китайскому вооружению относятся со скепсисом, а техническим характеристикам оружия, озвученным самими китайцами, принято не доверять.
Стратегическое положение
Как мы видим, Китай не торопится заявить о себе как о надёжном союзнике России, но тут кроется и обратная сторона медали — а кто сегодня может назвать себя верным союзником Китая? Китайская экономика занимается активной экспансией, от Поднебесной зависят десятки стран, в том числе Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Монголия и много-много других.
Но вот в сугубо военном смысле, кто согласится впрячься за Китай на международных разборках? Северная Корея? — ну, такое себе. В остальном, для многих Китай опасный сосед, и уж эту репутацию он зарабатывал себе давно и упорно. Многие сателлиты в случае кризиса предпочтут увидеть ослабление гиганта, чем рисковать своей шеей.
Reuters
За последние десятилетия Китай успел с частью соседей повоевать, а часть смог неплохо обкорнать в плане территории во время «выравнивания границ (особенно со странами СНГ) — на 2000 квадратных километров выровнял. Как видим, китайцы любят давить, принуждать и держать в страхе больше, чем дружить.
А теперь Китай ещё и получил в Азии собственное «НАТО» — альянс AUKUS (Австралия, Британия, США) на Тихом океане, с которым тесно сотрудничает тот же Тайвань, а Япония вот-вот готовится присоединиться. Совокупная мощь флотов и ВВС AUKUS и их партнеров сильно перекрывает мощь Китая, даже с учётом бурного роста последней. На стороне альянса остаётся и технологическое, и наконец, ядерное преимущество.
Стратегия и перспективы
Сам Китай внутри страдает от перенаселения и безработицы. Экологическая ситуация в стране далека от нормы, а в ряде регионов её можно характеризовать как катастрофическую — виноваты быстрые темпы роста промышленности, с которым все последние десятилетия связаны варварские методы в отношении окружающей среды.
© Jianan Yu / Reuters
Ещё один бич Китая — это коррупция. Славящаяся ежегодным расстрелом чиновников страна тяжело страдает от неё. На всех уровнях происходит протаскивание своих по блату, а отправка многих крупных шишек в один конец — скорее результаты разборок конкурирующих кланов, чем реальная борьба с коррупцией. Расстрелы идут, а коррупция как была, так и есть.
Отдельной проблемой стала коррупция в армии — даже Си открыто заявлял о необходимости работы в этом направлении в начале своих реформ. Попилы, откаты, вот это всё… и ещё много чего. А ещё внутренний сепаратизм — Восточный Туркестан с уйгурами, Тибет, зудящий Тайвань, и это только те проблемы, которые руководство КНР признаёт и озвучивает официально.
В случае втягивания страны в крупный конфликт многие из этих проблем вспыхнут, пограничные провинции будут неспокойны.
Китай зависит от товарного экспорта, а ещё от сырьевого импорта — даже если все технологии освоены, в случае перекрытия импорта различных редкоземельных металлов невозможным станет производство военной электроники. А ещё топливный кризис парализует внутренние экономические связи огромной по территории страны. И не забывайте, что китайцы очень зависят от продовольственного импорта — разрыв множества экономических связей принесёт голод в густонаселённую страну.
AFP
Таким образом, наращивание силы на Тихом океане видятся довольно напрасными, а решение военным путём тайваньского вопроса станет слишком дорогим — маленький остров никак не окупит тех потерь, которые придётся понести.
Куда перспективнее для начала обзавестись надёжной сырьевой базой, чтобы сделать возможное автономное существование менее рискованным. Желательно, со слабыми и не опасными соседями, одинаково враждующих и с китайскими противниками.
Выводы
Итак, бегло можем судить о следующем:
- Китай слишком втянут в международную экономику. Бог весть какой коллапс ждёт мир, если его отрезать от китайских товаров, но самому Китаю будет хуже всё равно.
Китайская армия и вооружения уже не клоны Советской армии, но в основе ещё масса советскообразного оружия, и львиная доля военных технологий развиваются от советских образцов, многие из которых или отсталые, или не подходят тем военным задачам, которые ждут Китай.
У Китая нет серьёзных союзников, он не состоит в серьёзных военных коалициях, не так много стран заинтересовано в его усилении и расширении зон влияния.
Китай исторически плохо справляется с военными задачами, зато дипломатическими и экономическими рычагами уже добился колоссальных результатов. Кроме того, страна более 40 лет не участвовала ни в одном конфликте. У командования нет опыта проведения серьёзных военных операций.
Китай, несмотря на прогресс вооружённых сил, технически продолжает заметно отставать от своих потенциальных противников на Тихом океане.
В общем, не забывайте, что помимо прямых сложностей вторжения на Тайвань, есть и другие факторы — риск поражения, который будет стоить потери экономических достижений многих прошлых десятилетий. Да и победа скорее усложнит ситуацию, и явно противостояние дестабилизирует внутреннюю ситуацию в провинциях.
Политика Китая очень рациональна, поэтому вряд ли стоит ожидать, что вопрос имперского престижа ради контроля маленького острова будет решаться большой ценой. Но, конечно, армию никогда не реформируют и не модернизируют такими темпами, как в Китае, если не планируют широко её использовать. Скорей всего, Китай задействует свою в армию в регионах, которые не скованы союзами с передовыми экономиками, или даже противостоят им. Такая вот борьба за право называть себя главным врагом США.