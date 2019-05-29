Что интересного показали на главной компьютерной выставке года — Computex 2019

Поэтому я поиграл в Battlefield 4 на PS4 и в целом это было действительно похоже именно на “клавомышечный” опыт. Даже типичные кнопки были на местах, типа Shift - это приседание, “пробел” - прыжок. Прицел двигался именно как у мышки. Интересно.

Охлаждение

В качестве дополнения к геймингу (но не только к нему) - ещё один важный тренд Computex 2019. Я устал считать количество стендов с различными разноцветными вентиляторами. Чуть реже представлено жидкостное охлаждение, но и его было довольно много.