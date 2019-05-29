Что интересного показали на главной компьютерной выставке года — Computex 2019

Всё для игр
Всё больше Computex 2019 напоминает какой-нибудь “Игромир”, в хорошем смысле слова. Об играх и геймерах говорят почти все - и не только всем известные “железячники” вроде ASUS, NVIDIA, MSI (они-то понятно), но и производители геймерских кресел, аксессуаров. Много демонстраций мониторов, гарнитур, аудиосистем выполнены именно с помощью каких-нибудь игр. Довольно суровый Computex доказывает, что игры нынче - часть жизни обычного человека, не маргинала и не отщепенца.
Из интересного - мне удалось найти вполне даже удобную систему "клавиатура + мышь для консолей".
На стенде была представлена Nintendo Switch и PS4, но Switch, к сожалению, была уже разряжена (а зарядки почему-то под рукой у сотрудников не оказалось).
Поэтому я поиграл в Battlefield 4 на PS4 и в целом это было действительно похоже именно на “клавомышечный” опыт. Даже типичные кнопки были на местах, типа Shift - это приседание, “пробел” - прыжок. Прицел двигался именно как у мышки. Интересно.
Охлаждение
В качестве дополнения к геймингу (но не только к нему) - ещё один важный тренд Computex 2019. Я устал считать количество стендов с различными разноцветными вентиляторами. Чуть реже представлено жидкостное охлаждение, но и его было довольно много.
Все утверждают, что у них тихо-тихо (но в рамках выставки это сложно оценить), а светится - вы только посмотрите! Ну и колбочки-трубочки с жидкостью - сплошной стимпанк. Даже, я бы сказал, неопстимпанк (очень “неоновое” всё).
Впрочем, шума и правда от вентиляторов не было слышно.
Моддинг
Кажется, сегодня “обычную” материнскую плату или обычный корпус, как в 90-х, уже не найдёшь. Особенно стараются производители корпусов - учитывая нарастающую популярность жидкостного охлаждения, о котором мы поговорили выше.
Здесь и ASUS показали ПК-книжку (напомнило стенд с набором DVD в супермаркете). Есть корпуса, похожие на космические корабли.
Есть и довольно милые варианты. Не скажу “девочковые” т.к. знаю несколько мужчин, которые с радостью купили бы себе такой корпус.
И да, как вы видите, "открытых" корпусов становится всё больше. Каждая подсистема ПК получает свой замкнутый контур охлаждения.
Ну и всеми цветами радуги переливается теперь вообще всё. И вентиляторы, и оперативная память… Ах, вот да - моддинговых накопителей не нашёл. Возможно, пропустил.
В общем, если вспомнить, что ещё лет 10 назад моддингом называли даже просто корпус с прозрачной стенкой, сквозь которую виднелся светящийся вентилятор - становится даже смешно.
Наблюдение и распознавание
Наверное, не все ещё готовы к будущему, в котором нельзя будет скрыться от систем наблюдения фактически нигде. В этом есть свои плюсы, есть и много минусов, но факт есть факт - над системами наблюдения и распознавания работают очень активно.
На одном стенде мне показали систему, которая почти моментально распознаёт фигурки животных. Да, лишь фигурки, но в том-то и фишка - игрушки не так чтобы сильно похожи на реальных животных. А система их всё равно распознаёт, причём, довольно быстро - животные “крутятся” на специальной карусели.
У Microsoft целая секция была посвящена распознаванию и анализу, а также формированию голоса с помощью нейронной сети.
Ещё один вариант был не такой захватывающий, но всё равно можно отметить - рука робота брала цилиндрические детали и размещала их ровно на подготовленном подносе. Ровное размещение не удивляет - “поднос” размечен на кружки, а вот то, что робот абсолютно чётко прицеливался на хаотично расставленные детали в изначальном месте, не имея никаких дополнительных облегчающих задачу маркеров - это впечатлило.
Ну а количество просто различных камер, в том числе, компактных, просто зашкаливает.
Штрих-коды и QR-коды
Схожая тема, но для сегмента B2B - моментальное сканирование графических кодов. Здесь фантазия у держателей стендов разгулялась вовсю: у кого-то бумажки с кодами очень быстро крутились специальных каруселях.
У других была построена миниатютная гоночная трасса, по которой также на высокой скорости проезжала машинка с наклеенной бумажкой. Несколько расставленных по трассе сканеров чётко и вовремя считывали информацию с бумажки.
И, вообще говоря, это всё делается не только для того, чтобы вы не ждали долго в очереди в магазине. Это, в том числе, ради автоматизации с применением графических кодов. Та же сортировка товаров на складе, например. Короче, надо готовиться к тому, что в будущем нас заменят роботы и они же будут за нами везде следить… Хотя, почему “в будущем”?
Клавиатуры
Если хотите, можете думать, что это такая шутка. Типа - ну и что такого? Клавиатуры - и клавиатуры. Не особо-то и необычные, кстати.
Но в этом-то как раз и суть! На смену изощрённым фантазиям пришла практичность, и производители больше задумываются о долговечности и надёжности, а также удобстве и моментальной реакции. Поэтому большинство представленных здесь клавиатур - механические.
Дизайнеры, как мы видим, уже не пытаются изобрести нечто неудобоваримое, но всё равно иногда получается изящно. И никаких фантастических монстров.