Когда белый карлик перетягивает одеяло на себя: четыре двойных системы от учёных КФУ

Что это за звёзды такие, как их нашли и почему это важно? Давайте разбираться.

Партнёрство на века

Начнём с базы. Многие объекты в космосе совсем не одиноки. Если взять какую-нибудь звезду, то вполне возможно, что рядом с ней крутится компаньон.