Китай сможет захватить Тайвань, не выходя из дома: что такое СВЧ-оружие

Однако всё же потенциал СВЧ-оружия не ограничивается беспилотниками. Что это такое, что удалось реализовать, и какие перспективы открывают — поговорим сегодня.

Принцип работы

Без этого статья бы потеряла смысл. Это сложно объяснить увлекательно, но без принципов работы дальше о СВЧ-оружии говорить без толку. Самое простое объяснение — принцип действия тот же, что и в микроволновой печи, где вы разогреваете вчерашний суп, только мощность и дальность действия больше.

Сверхвысокие частоты (так расшифровывается СВЧ) — это спектр волн сантиметрового диапазона, или ультракороткие волны. Они уже давно используются в различных отраслях, и не только военных — беспроводная связь, радиолокация, спутниковая связь, да и в целом наука и медицина. В область же микроволнового оружия попадает спектр волн с частотой от 300 мГц до 300 гГц, или от 1 метра до 1 миллиметра.

За счёт этих волн РЛС могут обнаружить объект благодаря отражению волн обратно. Даже человека можно обнаружить, например, планирующего вниз на парашюте, при этом человек ничего не почувствует. Но если излучению придать достаточную мощность, ощущаться воздействие будет.