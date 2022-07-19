Почему ракеты на Украине не сбивают

Современный конфликт на территории Украины стал во многом уже уникальным. Между прочим, это первый серьёзный (и продолжительный) конфликт близких по силе военных группировок с современным вооружением после Второй мировой войны.

Мы стали свидетелями активнейшего применения всех конвенциональных (и не очень) вооружений кроме ядерного, особенно массово авиацию и ракетные системы тактического и оперативно-тактического назначения. Но наиболее одиозной темой на текущем витке противостояния стало применение средств ПВО, к которым у обеих сторон есть вопросы.

Почему ПВО не сбивает? Почему ПВО сбивает не всегда? Почему ПВО сбивает не всё? Каналы в «телеграм» полнятся претензиями к военным от гражданских по обе стороны, ведь… ракеты прилетают.