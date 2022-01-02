По какому виду оружия Россия радикально превосходит НАТО

Богатый внутренний мир РСЗО

Есть такой вид артиллерии как РСЗО (реактивная система залпового огня), и эти штуковины известны даже далёким от армии людям хотя бы по БМ-13 «Катюшам», которые вы видели в старых и не очень фильмах про Вторую мировую.

Из всех типов артиллерии эти самые зрелищные — установка выпускает сразу несколько ракет и залп батареи звучит как оглушительный вой, а количество всполохов маршевых двигателей ракет создаёт впечатление будто, разверзлась преисподняя.

Огромные массы боеприпасов за раз долбят площадь поражения похлеще, чем твою бывшую. Туда же можно отнести не только наземные системы, но и, например, блоки с НУРС систем, типа С-8 у боевых ударных вертолётов (Неуправляемый Реактивный Снаряд, сейчас чаще говорят НАР — неуправляемая авиационная ракета).