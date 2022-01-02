По какому виду оружия Россия радикально превосходит НАТО

По какому виду оружия Россия радикально превосходит НАТОПравда, нас скоро перегонит Китай
Богатый внутренний мир РСЗО
Есть такой вид артиллерии как РСЗО (реактивная система залпового огня), и эти штуковины известны даже далёким от армии людям хотя бы по БМ-13 «Катюшам», которые вы видели в старых и не очень фильмах про Вторую мировую.
Из всех типов артиллерии эти самые зрелищные — установка выпускает сразу несколько ракет и залп батареи звучит как оглушительный вой, а количество всполохов маршевых двигателей ракет создаёт впечатление будто, разверзлась преисподняя.
Огромные массы боеприпасов за раз долбят площадь поражения похлеще, чем твою бывшую. Туда же можно отнести не только наземные системы, но и, например, блоки с НУРС систем, типа С-8 у боевых ударных вертолётов (Неуправляемый Реактивный Снаряд, сейчас чаще говорят НАР — неуправляемая авиационная ракета).
Но объективности ради оговоримся, что боготворят и считают суперважным РСЗО сегодня либо далеко не первые военные державы, либо армии, скроенные по советскому образцу или испытывающие заметное советское влияние. Короче, лучшие РСЗО в мире сегодня российские или китайские. Среди стран НАТО никаких интересных систем подобного типа практически нет, но дело в том, что именно практически, а не «вааще».
Russia strong
У современных российских РСЗО нет ничего общего с Катюшами, кроме фундаментального принципа работы системы: реактивный снаряд запускается с направляющей — чаще трубчатой, реже рельсовой. А вот начинка ракет ушла сильно вперёд, и это давно не летящие кто-куда взрывающиеся болванки.
Осколочно-фугасные боевые части на сегодня очень вариативны: тут тебе и модификации для поражения небронированной техники, и для стрельбе по пехоте, или и того и другого. Головная часть может быть кассетной, отделяемой, а на сегодня есть и корректируемые, т. е. решающие главный недостаток РСЗО вообще — низкую точность.
Противотанковые (например, российский 9М55К1 для системы Смерч.). Конечно, до боевых частей современных ПТУР (противотанковые управляемые ракеты) им далеко, но, тем не менее, у них есть самоприцеливающийся элемент, а бьют по танкам по-джавеллиновски через крышу.
Ракеты могут рассыпать мины — как противопехотные, так и противотанковые. Сейчас под это дело выделили даже отдельную ИСДМ (инженерная система дистанционного минирования) Земледелие, работающую по принципу РСЗО, но узкопрофильно. Это очень выгодно — насыпать перед наступающей лавиной танков противника мин, а потом смотреть, что же они теперь будут делать дальше (хе-хе). Хотя доктрины НАТО сегодня не рассматривают массовое применение танков… но, какое вам, ура-патриотам, до этого дело, вы же любите танки?
УР-77 «Метеорит» — такая штука, кстати наоборот, прокладывает залпом проходы в минных полях:
Наконец, термобарические боеприпасы. Они отличаются от обычных фугасных тем, что происходит химический взрыв, который создаёт огромное избыточное давление и температуру, и от такого взрыва живому существу укрыться почти нереально. Вообще, для них есть даже отдельное оружие — тяжёлые огнеметные системы, работающие аналогично РСЗО, а используют их в химвойсках, но об этом в другой раз.
Наконец, дроны, куда без них. Честно говоря, сначала я немного удивился, когда узнал, что есть такой способ их запуска. Получше придумать не могли, вы бы ещё из гаубиц ими стреляли? Но это специальные БПЛА, которые обслуживают саму батарею или дивизион, и используются они для корректировки огня и разведки.
В России РСЗО занимается НПО Сплав. Сами системы поделены на три уровня, от попроще к главному боссу:
Артур Лебедев/ТАСС
БМ-21 Град — РСЗО для оснащения полков, бригад и дивизий, имеет самые обыкновенные типы боеприпасов калибра 122 мм в сорока направляющих. Обычно на шасси Урала, а в версии для ВДВ — на «шишиге» ГАЗ-66 с 12 направляющими. Дальность от 2,5 км до 33 км, а управляемые боеприпасы расширяют диапазон 1,6 — 42 км.
БМ-27 Ураган — потяжелее, оперирует уже 220 мм ракетами (в версии Ураган М1 —
бисексуальнабикалиберная, пуляет и 220 и 300 мм). По диапазону скромнее чем Град, 8 – 35 км, имеет 16 направляющих, но берёт мощностью боеприпасов. Ураганы — это оружие уровня корпус-армия, их сводят уже в ракетные полки и бригады, но на сегодня ими оснащают российскую армию всё реже, а глубокая модернизация не планируется. Колёсная база — Зил-135.
- БМ-30 Смерч — самая тяжёлая, с калибром 300 мм бьёт до 90 километров, (в новой версии до 120 км). Одна установка Смерч эквивалентна по огневой мощи 20 Градам, несмотря на то, что у неё всего 12 направляющих. Это оружие появилось уже на закате СССР, для него выпущено больше всего разновидностей ракет ракет, да и по точности среди систем залпового огня вообще это самый настоящий флагман (+- 300 метров). А ещё у Смерча есть младшая сестра 9К58 «Кама» — на камазовской базе с 6-ю направляющими, для повышения мобильности, ведь основная база — огроменный МАЗ-543 (аналогичные встречаются на ранних пусковых С-300П).
Грады и Смерчи основательно доработали в системы нового поколения Торнадо, теперь они называются, соответственно, Торнадо-Г и Торнадо-С. Как легко догадаться, в основном тюнинг пошёл в сторону глубокой цифровизации.
В первую очередь — это система автоматического управления наведением и огнём, с которой теперь можно работать без топогеодезической подготовки. Передача данных по защищённым каналам, спутниковая навигация, вывод информации на дисплей. Это офигеть как упростило использование таких систем и улучшило точность на невиданные ранее высоты.
Ракеты Торнадо-С научили «рыскать», то есть совершать микроманёвры, усложняя их перехват современными и перспективными противоракетными системами типа израильской «Железный купол». По характеристикам Смерч-Торнадо уже выросли до уровня тактических ракетных систем, это уже не совсем РСЗО в привычном понимании.
Позаботились и о расчётах (бойцах) в кои-то веки. У нас в армии так не принято, мы же суровые русские. Но тем не менее — солдаты теперь работают, не покидая машин, а на время залпа им подаётся воздух из баллонов. Автоматизация помогла сократить расчёты и время развёртывания — 3 минуты для Торнадо-С и 30 секунд для Торнадо-Г.
О модернизации Ураганов ничего не слышно. Надо полагать, от этой золотой середины решено отказаться — видимо, за счёт повышения возможностей системы Град в поколении Торнадо. Сейчас на вооружении стоят порядка 200 таких установок, и в три раза больше на хранении.
Сегодня РСЗО из прямолинейных долбилок, хаотично заваливающих заданную площадь разной антигуманной гадостью, превратились в многофункциональные ракетные комплексы для точной и оперативной работы.
Чё там за бугром? Как обычно — загнивают.
РСЗО НАТО вот уже 40 лет служит американская M270 MLRS или её лицензионные копии. Впрочем, в разработке участвовали не США единые, на разных этапах подключалось половина европейских стран. По весовой категории она ближе к системе Ураган — 12 направляющих калибра 227 мм, но заметно превосходит российского конкурента по дальности (оная в семействе ракет MFOM до 40 км).
Ракеты типа MFOM большей частью неуправляемые, оснащены кассетной боевой частью для поражения живой силы и небронированной техники. Особенностью американской системы стало то, что она изначально создавалась "кочующей" — машины дают залп и быстро меняют позицию, а потом перезаряжаются и выходят на новый огневой рубеж.
В 2005-2006 годах M270 проходила глубокую модернизацию, и эти улучшения тоже была связаны с добавлением GPS и автоматизацией управления.
В поколении AFOM та же платформа оснащается уже тактическими ракетами семейства ATACMS.
Каких-либо систем аналогичных Град или Смерч, то есть лёгких или тяжёлых у натовских стран нет. М270 — изначально система многофункциональная, и каких-то движений в сторону дальнейшего развития таких систем пока не видать.
armyrecognition.com
На вооружении самих США есть более лёгкая РСЗО — это M142 HIMARS. Но её лёгкость заключается в колёсном шасси и облегчённом пусковом блоке на 6 ракет, аналогично оснащёнными ракетами типа MFOM. Системе доступна опция мобильной переброски самолётами С-130. Но кроме румын в НАТО никто этими системами не интересуется, пока.
Откуда ждать реальных конкурентов?
Из Китая вестимо. Наш восточный лучший друг уже прошёл этап копирования советских систем и взял курс на собственные разработки. И успехи у него впечатляющие — в системе WS-2 калибр доведён до 400 мм дальнобойных управляемых ракет. Но этому мы посвятим следующий обзор.