Весь мир перерисовывал созданные им iPhone и MacBook — Джони Айв

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Как бы Вы ни относились к Apple, до недавнего времени именно эта компания диктовала моду в компьютерах и мобильниках всему миру. У неё есть свой уникальный путь, приятный не всем, но прибыльный и удобный для очень многих пользователей вокруг вас. При этом повторить идеологию Apple, в действительности, пытаются многие компании, но создать вокруг своей техники культ не удаётся почти никому (сектанты Xiaomi - почти удачная попытка, но они сменят кумиров сразу же, как только Redmi перестанут быть самыми дешёвыми смартфонами в пересчёте на характеристики).
Такая идеология Apple очень затратная - не только с точки зрения голосовых связок и словарного запаса докладчиков на презентациях, о чём зубоскалят энтузиасты, но и по усилиям для того, чтобы создать что-то целостное. Экосистема, на которую завязаны много устройств с самыми разными характеристиками и поколениями «железа», ни на что не похожие процессоры в мобильниках и планшетах - всё это деньги. Но от всех остальных производителей техники Apple отличают ещё и огромные вложения (времени и сил) в дизайн, а отвечает за него в Apple - Сэр Джонатан Айв, человек из «белой комнаты», один из самых влиятельных британцев современности по версии The Sunday Times.
Джонатан родился в 1967 году в Лондоне. Вариантов не стать ценителем техники и красоты у Айва было мало, потому что его отец работал ювелиром, а дед - инженером. Поэтому вся творческая атмосфера, связанная с проектированием украшений и техники, принесла свои плоды.
Правда, начиналось всё не так люксово, как вы себе представляете. В 1985 году Джон начал изучать дизайн, скульптуру и искусство в Нортумбрийском политехническом университете, попутно создавая модели... слуховых аппаратов. После окончания университета, Айв устроился в небольшой стартап Tangerine Design, где одной из его задач являлось проектирование (угадайте, чего? Правильно!) туалета для компании Ideal Standart. При этом проект туалета так и остался в виде чертежей - заказчик отказался от идеи Айва из-за слишком дорогого производства. Но молодой дизайнер не унывал из-за отказа, а только стал усерднее.
Когда Джонатану исполнился 21 год, он женился на Хизер Пегг, своей бывшей однокласснице. Сейчас у них двое сыновей-близнецов. Чуть позже, уже в 1992 году, Айв переезжает из Лондона в Сан-Франциско. В город, в котором ему предстоит стать дизайнером в Apple Inc. Именно с этого момента и начинается история о человеке, которого сегодня знает весь мир.
На самом деле, еще до официального трудоустройства в «яблочной» компании, Айв создал дизайн PowerBook 140 (1991 год), когда ещё работал в Tangerine Design. Сегодня ноутбук выглядит архаично и громоздко, но для начала 90-х это был настоящий прорыв. Компактный компьютер, который стал «законодателем мод» для целой отрасли.
До 1997 года дела у Apple шли не самым лучшим образом, а у Джонатана началась пауза в профессиональной деятельности, во время которой он хотел покинуть офис в Купертино. Оказалось, что это было лишь затишье перед бурей успеха и признанием Джони Айва, как высококлассного профессионала. Уже к 1997 году, после возвращения Стива Джобса, он получил пост вице-президента промышленного дизайна и подвинул с места Роберта Брукнера.
1998 год. iMac
Моноблок - первый продукт компании, получивший знаменитую приставку «i» в названии. Если сегодня модно шутить про посредственные инновации в контексте Apple и самого Джони Айва, то двадцать лет назад шутить никто не собирался («It's revolution, Johnny!»). Всё железо громоздкого (а тогда других и не было) стационарного компьютера были аккуратно расположены внутри компактного корпуса вместе с экраном. При этом пластик использовался полупрозрачный, а на полках магазинов можно было найти разные расцветки. Может, все новое - это все-таки хорошо забытое старое?
2003 год. Самый тонкий моноблок
16 лет назад Айв создал облик того, что сейчас в компьютерной версии все называют словом моноблок. Именно с этой модели конкуренты начали рисовать что-то подобное, что сегодня кажется банальным и очевидным вариантом компьютера всё-в-одном.
Если предыдущее поколение представляло собой тонкий экран с шарниром и основную часть корпуса, в которой находилась начинка, то G5 - это лишь экран с «ножкой». Все системные элементы были ювелирно спрятаны внутрь «коробки» экрана. Затем, каждые несколько лет, iMac становился с каждым разом всё тоньше и симпатичнее.
2008 год. Глоток «воздуха»
В период с 2006 по 2008 год процессоры, графика, дисплеи и накопители развивались бешеными темпами, и Apple смогла взять это развитие под контроль. Матрицы ноутбуков начали изготавливать на основе технологии LED. Поэтому они медленнее разряжали аккумулятор, и ноутбуки начали работать дольше. Или, если не дольше, то сами ноутбуки можно было сделать более тонкими за счёт экономии на габаритах аккумулятора. Так появились ультрабуки, которые на смену субноутбуков.
Многие помнят презентацию, на которой Стив Джобс достал из бумажного конверта полноценный ноутбук. Это был MacBook Air, за дизайн которого отвечал Айв. Целая гора компромиссов между инженерами и дизайнерами принесла свои плоды, и Apple стали создателем первого в мире сверхтонкого и выносливого ноутбука. Легкий, с вместительной батареей, он почти не менялся внешне десять лет. Попробуйте вспомнить ещё хотя бы пару ноутбуков (кроме ThinkPad, угу), которые бы настолько долго не устаревали внешне?
2010 год. iPad
Apple очень долго вынашивали идею создать планшет. Был и Newton, было много забракованных уже на этапе разработки моделей. Но точку во внутренних спорах компании поставил тот планшет, идейное продолжение которого мы можем видеть и сегодня. Путь от первого поколения iPad до мощнейшего iPad Pro 2018 был сложным, но не для Apple.
Многие производители пытались дать свой ответ монополисту, но, без результатов. Прошла целая эпоха, Google отказалась от планшетной версии Android, а Apple все так же выпускает новые версии планшетов, которые год от года становятся лучше, постепенно превращаясь в замену компактным ноутбукам.
Дизайн, над которым работал Джони Айв, в этом играет особую роль. Apple не отступала от основной идеи, которая заключается в максимальной простоте устройства. Простое управлением, переделанное для большого экрана, и минимум контакта через физические кнопки. Именно это и удержало целую отрасль на плаву, хоть и в руках Эппла.
2013 год. Никакого скевоморфизма
Один из главных этапов компании Apple, за которым тоже стоит Айв. Наверное, самый смелый поступок «зарубить курицу, которая несла золотые яйца», который одномоментно изменил оформление на экранах всей электроники, а не только мобильников. Многие любители Apple не могли смириться с тем, что объемных и привычных иконок приложений на их iPhone или iPad больше не будет. Им на смену пришли плоские, яркие, но более удобные для беглого взгляда значки вместе с таким же простым остальным внешним видом iOS. Тот масштаб и серьёзность ругани, которая сопровождала изменения в iOS, вряд ли повторится в обозримом будущем.
Эти изменения сподвигли на новый дизайн и главного конкурента, Google, на полную переделку интерфейса своей операционной системы. Так появился Android 5.0 с «воздушным» языком дизайна Material вместо мрачного Android Holo 4.0 - 4.4. Вслед за «чистым» Android систему перерисовали в своих оболочках Samsung, LG, Sony и другие производители. А первыми на рожон полезли всё же Apple.
К этому моменту прошло уже больше десяти лет с того момента, как Джони Айв год за годом наращивает свое влияние на всю сферу дизайна в индустрии. И отступать он, видимо, не планирует.
Заключение
Уже почти два года мы живем в той реальности, которую придумал Сэр Джонатан Айв. В реальности с теми телефонами, что сейчас находятся у вас в руках или лежат на зарядке. Почти у всех современных смартфонов есть одна отличительная черта, которая отделяет нас от эпохи полной и настоящей безрамочности - это «челка». Да, та самая область в верхней части дисплея, которая впервые появилась в 2017 году в iPhone X.
Можно бесконечно долго ругать компанию Apple за эту, по мнению многих, уродливую черту, но в подавляющем большинстве новых смартфонов, которые продаются сегодня и были выпущены после «десятки», есть в какой-то форме этот выступ. А до Apple и Айфона за авторством Джони Айва этого не было, никто даже не задумывался о таком варианте. Причём никто не мешает конкурентам начать массово штамповать выдвижные камеры при полностью безрамочных экранах. Но народные идолопоклонники (особенно в Китае и Индии) требуют, чтобы смартфон был хотя бы отдалённо похож на модели Apple. Вот мы и живём среди мобильников, которые, судя по внешности, дети массового «изнасилования» при участии iPhone X.
Такая же ситуация и на рынке часов. Apple и здесь монополист с огромной долей продаж на мировом рынке. Успех дизайна Джони Айва позволил оставить в головах людей ассоциации между понятием «умные часы» и конечным продуктом компании Apple. Не зря многие производители хоть что-то, но пытаются скопировать у Apple Watch. Примером могут стать Fitbit Versa. Замечаете сходство?
Всю ситуацию с копированием и подражанием можно списать на «магию» Apple. Но если речь идет о «магии», то главный маг здесь именно Айв.
P.S. После новостей об уходе главного дизайнера Apple стало известно, что со своей деятельностью он не закончил. Apple все так же останется в рабочих отношениях с Айвом, но уже в контексте его новой компании LoveFrom.