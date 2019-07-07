Весь мир перерисовывал созданные им iPhone и MacBook — Джони Айв

Как бы Вы ни относились к Apple, до недавнего времени именно эта компания диктовала моду в компьютерах и мобильниках всему миру. У неё есть свой уникальный путь, приятный не всем, но прибыльный и удобный для очень многих пользователей вокруг вас. При этом повторить идеологию Apple, в действительности, пытаются многие компании, но создать вокруг своей техники культ не удаётся почти никому (сектанты Xiaomi - почти удачная попытка, но они сменят кумиров сразу же, как только Redmi перестанут быть самыми дешёвыми смартфонами в пересчёте на характеристики).

Такая идеология Apple очень затратная - не только с точки зрения голосовых связок и словарного запаса докладчиков на презентациях, о чём зубоскалят энтузиасты, но и по усилиям для того, чтобы создать что-то целостное. Экосистема, на которую завязаны много устройств с самыми разными характеристиками и поколениями «железа», ни на что не похожие процессоры в мобильниках и планшетах - всё это деньги. Но от всех остальных производителей техники Apple отличают ещё и огромные вложения (времени и сил) в дизайн, а отвечает за него в Apple - Сэр Джонатан Айв, человек из «белой комнаты», один из самых влиятельных британцев современности по версии The Sunday Times.