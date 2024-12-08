Самолёты на масле? Теперь это реально!

Все мы слышали про загрязнение воздуха машинами и заводами, но мало кто задумывается о том, что авиаперелёты тоже оставляют приличный «углеродный след». Было бы неплохо сократить выбросы, ведь традиционное топливо — это нефть и её производные.

Так подумали и учёные Томского политехнического университета, которые решили создать что-то более «зелёное» для самолётов, а именно — биотопливо.

Что такое биотопливо и зачем оно нужно?