Как в России создавали «одну главную и самую удобную программу для работы»А нужно ли?
Экосистема для работы
Спойлер: идеального решения, которое всё совмещает и при этом дико популярное, ещё не создано.
Сама идея выделить все рабочие моменты в единое пространство не нова, а соответственно появилось уже несколько разных решений, в том числе и на отечественном рынке. Основной упор делается на видеосвязь (кстати про эти сервисы мы уже писали), но онлайн конференции не единственное, что требуется для рабочего процесса. Мессенджер, вопросы безопасности и прочие технологичные прибамбасы стоят не на последнем месте в запросах офисных работников.
Что-то похожее создают IVA Technologies: они позиционируют себя как разработчиков экосистемы корпоративных коммуникаций. По факту, IVA Technologies предоставляют бизнес-структурам и государственным компаниям любого размера комплексные и безопасные решения для рабочей коммуникации. Некоторые ассоциируют их с Zoom и называют отечественным аналогом. И тут как бы и да, и нет. Напоминаем, что на одной видеосвязи свет клином не сошёлся!
Что туда входит
Если упрощать, то компания занимается всеми вопросами, которые касаются защищённой корпоративной связи — такое вот единое пространство с опцией all inclusive.
- Мессенджер
IVA Connect — корпоративный клиент с функцией мессенджера и видеозвонков.
Тут всё тоже самое, что и в обычном мессенджере: чатики, созвоны, обмен файлами, переписки, есть возможность управлять списком контактов и модерировать беседы. Доступно как на ПК, так и на мобильных устройствах, точно не перепутаете чат друзей и коллег и не отправите по ошибке свои «кринж стикеры» не в тот диалог.
- Видеконференцсвязь
IVA MCU — корпоративная платформа для проведения видеоконференций и вебинаров.
Это как раз то, с чем в первую очередь ассоциируется данная экосистема, а именно классический функционал и даже чуть больше, который ничем не отличается от подобных сервисов: виртуальные комнаты, планирование мероприятий, подключение до 10 тыс. человек, демонстрация экрана, стенографирование и синхронный онлайн перевод. Конференции можно проводить сразу с браузера (без установки дополнительного ПО), а подключаться с телефона. Всё как мы любим, без лишних заморочек.
А, ну и про поддержку разрешения до 4К Ultra HD разрабы не забыли. Вдобавок у производителя есть и видеотерминалы для профессиональной демонстрации конференций, а также сервер IP-телефонии и IP-телефоны.
- Нейросеть
В 2024 году очень трудно прожить хотя бы день без упоминания искусственного интеллекта, и сегодня исключением не станет — для корпоративных нужд IVA Tech приручили ИИ. IVA GPT создатели позиционируют как бизнес-помощника, который создает, ни много ни мало, цифровое сознание компании, чтобы это не значило.
Возиться с документами желающих всегда немного, а вот нейросеть с этим неплохо справится, а ещё она может переводить и создавать тексты, вести деловую переписку, отвечать на профессиональные вопросы с учётом контекста и расшифровывать речь участников видеоконференций. Вот уж действительно самая долгожданная опция для всего офиса!
Сервис также предлагает облачную платформу видеоконференцсвязи «ВКурсе», систему управления и мониторинга IVA MS, а в планах значится создание почтового клиента, VoIP-шлюза, пограничного контроллера сессий и системы управления и мониторинга.
Хотя разработка и отечественная, но, само собой, не бесплатная. А так как речь идёт не о банальном приложении по подписке, а об IT решении, то узнать цену и приобрести продукт можно через разных партнёров в регионах. С их списком можно ознакомиться здесь.
И раз уж затронули тему денег: недавно компания заявила, что планирует провести IPO на Московской бирже. За 2023 год выручка выросла на 77 процентов (2.5. млрд рублей), а чистая прибыль составила 1.8 млрд.
Основные клиенты: государственные учреждения, министерства, компании и корпорации. Одним словом, все те, кому явно не обойтись защищенной внутренней связи.
Плюсы и минусы
Упор они делают в первую очередь на безопасность и отказоустойчивость и уверяют нас, что могут обеспечить наивысший уровень защиты, комар не пролетит и данные не перехватят.
«Все разработки созданы без применения решений open-source и обладают высоким уровнем защиты. В частности, продукты IVA Technologies могут быть встроены в инфраструктуру клиента и присутствовать исключительно в IT-контуре компании, тем самым обеспечивается полный контроль и безопасность данных.»
Также создатели утверждают, что предоставляют суперкачественную видеосвязь и широкий гибкий функционал, который легко подстроится под индивидуальные потребности вашего бизнеса.
Степень защищённости или качество связи никто и не оспаривает, а вот с позиционированием всё не так однозначно. Дело в том, что идея об идеальной рабочей экосистеме, о которой мы писал в начале — утопия. И проблема не в том, что её невозможно создать технически, а в том, что пользователи не будут ей пользоваться в том виде, как это задумали создатели. И даже требования вести всю рабочую коммуникацию в одном защищённом месте не спасают от множества чатов в телеграмме с коллегами — привычки сильнее любых разумных доводов. Да и если отдел работает с клиентами/другими лицами, то зависнуть только в своём корпоративном мессенджере не получится.
Несмотря на то, что IVA tech предоставляют немало опций, все обратили внимание и «подсели» именно на видеосвязь, с ней и ассоциируется сервис. Некоторые даже понятия не имеют, что в рамках платформы можно чатиться в беседах или пользоваться облаком
и для кого разрабы старались? Однако, как мы уже поняли, останавливаться на достигнутом создатели не собираются — планов много и даже за рамками корпоративной связи (собственное ИИ тому подтверждение).
Аналоги и выводы
У большинства аналогичных сервисов тоже широкий функционал, но продвигают и позиционируют они себя в основном как платформы для видеоконференций. Например, TrueConf или eXpress. Однако не созвонами едины, есть альтернативы и в прочих аспектах, например, тот самый Битрикс (знания которого теперь требуют работодатели наравне с Экселем). Там тоже есть пресловутые чаты и видеоконференции, но у многих он ассоциируется с другим: как платформа для совместной работы, планирования рабочей деятельности и CRM. И у них тоже есть свой ИИ CoPilot.
CRM — программа для автоматизации и контроля взаимодействия компании с клиентами. В ней структурировано хранится вся информация о заказах и покупателях, что позволяет оптимизировать маркетинг.
Напрашивается вывод, а может и совсем не нужна эта единая система для всего, если люди всё равно выбирают для себя что-то одно на разных платформах и пользуются только этим? По крайне мере сейчас, пока большинство ещё не готовы к тому, чтобы по полной вкусить все радости универсального сервиса? Время покажет, а мы понаблюдаем, как IVA Technologies решат развиваться дальше и на чём сделают упор.
То, что есть уже сейчас, даже если отбросить все слова про экосистему и прочие дискуссионные моменты, выполняет свою основную задачу — предоставляет качественную безопасную связь. А с учётом того, что многие подобные сервисы ушли, лишним оно точно не будет.