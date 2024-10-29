Как в России создавали «одну главную и самую удобную программу для работы»

Что туда входит

Если упрощать, то компания занимается всеми вопросами, которые касаются защищённой корпоративной связи — такое вот единое пространство с опцией all inclusive.

Мессенджер

IVA Connect — корпоративный клиент с функцией мессенджера и видеозвонков.

Тут всё тоже самое, что и в обычном мессенджере: чатики, созвоны, обмен файлами, переписки, есть возможность управлять списком контактов и модерировать беседы. Доступно как на ПК, так и на мобильных устройствах, точно не перепутаете чат друзей и коллег и не отправите по ошибке свои «кринж стикеры» не в тот диалог.

Видеконференцсвязь

IVA MCU — корпоративная платформа для проведения видеоконференций и вебинаров.

Это как раз то, с чем в первую очередь ассоциируется данная экосистема, а именно классический функционал и даже чуть больше , который ничем не отличается от подобных сервисов: виртуальные комнаты, планирование мероприятий, подключение до 10 тыс. человек, демонстрация экрана, стенографирование и синхронный онлайн перевод . Конференции можно проводить сразу с браузера (без установки дополнительного ПО), а подключаться с телефона. Всё как мы любим, без лишних заморочек.

А, ну и про поддержку разрешения до 4К Ultra HD разрабы не забыли. Вдобавок у производителя есть и видеотерминалы для профессиональной демонстрации конференций, а также сервер IP-телефонии и IP-телефоны.