Как новые средства РЭБ выведут СВО из «позиционного тупика»

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — малоизвестный широкому кругу людей, но принципиально важный на поле боя элемент. Можно сказать, что это отдельная отрасль военного дела, где идёт своя гонка вооружений.

Разумеется, после начала СВО оценка РЭБ неоднократно менялась — от «громоздких и малоэффективных систем» до внедрения тактических РЭБ для отдельных единиц техники, как неотъемлемого элемента защиты.

Почему так случилось, как изменился подход к использованию РЭБ, почему и какие видятся перспективы — обсудим сейчас.

РЭБ вообще

Эта тема одновременно как бы и сложная, и простая. Сложность касается физических аспектов работы, характеристик и т.п. Поэтому мы это обойдём и вкратце обрисуем, что же такое РЭБ и как оно работает.