Как новые средства РЭБ выведут СВО из «позиционного тупика»Мал золотник, да дорог
Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — малоизвестный широкому кругу людей, но принципиально важный на поле боя элемент. Можно сказать, что это отдельная отрасль военного дела, где идёт своя гонка вооружений.
Разумеется, после начала СВО оценка РЭБ неоднократно менялась — от «громоздких и малоэффективных систем» до внедрения тактических РЭБ для отдельных единиц техники, как неотъемлемого элемента защиты.
Почему так случилось, как изменился подход к использованию РЭБ, почему и какие видятся перспективы — обсудим сейчас.
РЭБ вообще
Эта тема одновременно как бы и сложная, и простая. Сложность касается физических аспектов работы, характеристик и т.п. Поэтому мы это обойдём и вкратце обрисуем, что же такое РЭБ и как оно работает.
Основная область применения — радиосвязь в широком смысле. Различные компоненты войны обслуживают различные виды радиооборудования:
- РЛС, радиолокаторы, которые дают информацию о воздушной обстановке
Это и тяжёлые, монументальные антенны радиотехнических войск, которые могут слушать переговоры пилотов где-нибудь во Флориде. А могут быть небольшие РЛС на зенитных комплексах малого радиуса, которые позволяют видеть пространство на 10-20 км. Бывают бортовые РЛС на самолётах и иногда вертолётах — они позволяют сканировать не только воздушное пространство, но и мониторить наземные цели, с их помощью наводят управляемые высокоточные вооружения.
РЛС могут быть как средством разведки, так и наведения.
- Элементы контрбатарейной борьбы, навигация
По сути те же РЛС, но заточенные рассчитывать траектории полёта баллистических снарядов для оперативного поиска вражеских батарей и ответного удара по ним теми или иными средствами.
- Умные бомбы, корректируемые снаряды, ракеты со спутниковой навигацией
На таких средствах установлены приёмники радиосигналов, которые помогают им точно обнаружить цель и добиться прямого попадания. Они связаны с аппаратурой управления и далее с оперением, которое обеспечивает маневрирование на разных этапах полёта.
- Управление беспилотниками (БПЛА)
Да, тут тоже используются радиосигналы, а вы думали как? В зависимости от стоимости, габаритов и назначения, воздушные (и наземные) дроны используют различные по частоте и длине волны сигналы. Аппараты гражданского назначения «глушатся» сравнительно легко, а вот профильные боевые дроны могут иметь различные уровни защиты — например прыгающие частоты, позволяющие перенастроится с заглушенной частоты на чистую.
Также используется спутниковая связь на сверхвысоких (СВЧ, и крайне высоких — КВЧ) частотах. В зоне СВО это те же Starlink (в основном украинской стороной). Работа РЭБ против спутниковой связи очень сложная: обнаружить компактную станцию средствами радиоэлектронной разведки — дело трудоёмкое.
- Средства связи и навигации тактических групп
Тут всё просто — аппаратура, по которой координируют действия и перемещения наземных подразделений, происходит обмен разведданными и ситуационной осведомлённостью. Также предотвращается «дружественный огонь» и внезапный выход группы под потенциальный огонь противника.
- Авиация ДРЛО
Большие самолёты, хорошо узнаваемые по огромным «дискам» на фюзеляже, типа российских А-50. Эти машины служат командными пунктами — они дают целеуказание ударным самолётам и контролируют боевую ситуацию.
РЭБ должен глушить это всё, вне зависимости от частоты, формы и других свойств излучения. Существует работа РЭБ (уже в широком смысле) и в иных диапазонах — в первую очередь, в инфракрасном и ультрафиолетовом (ИК/УФ), а также электронно-оптическое (ЭО) подавление.
ИК — это в наши дни в основном тепловизоры, которые можно слепить тепловыми ловушками, или закрываться мультиспектральным камуфляжем. ЭО – в основном приборы наведения, их «слепят» активными средствами противодействия, например направленным лазерным лучом.
Недостатки РЭБ
С применение всё понятно, а минусы будут? Будут.
РЭБ — оружие (вполне можно так классифицировать) неизбирательное. Вот так просто взять и глушить напропалую нельзя, ведь свои войска тоже используют те же самые средства, что перечислены выше. Поэтому РЭБ — средство далеко не универсальное.
Кроме того, РЭБ работает как комплекс средств и мер, а не какой-то аппарат — включил/выключил. Это и радиоэлектронная разведка (позволяющая обнаружить источники излучения противника), и средства защиты от действий РЭБ противника.
Обеспечить противодействие противнику где и когда угодно невозможно. Поэтому комплексы РЭБ могут иметь различные габариты.
Они могут быть портитвными, либо габаритными, вроде семейства российских «Красуха» для защиты командных пунктов и особо ценных оперативно-тактических объектов. Или комплекс типа РБ-341В Леер-3, который использует беспилотники для доставки очага помех к потенциальной угрозе, но, как правило, против диапазонов сотовой связи GSM.
«Красуха-4» действует на дистанции до 300 км, и способна глушить в широчайшем диапазоне, от РЛС комплексов ПВО, до любых типов БПЛА противника. Именно благодаря этим комплексам удаётся нивелировать применение украинской стороной корректируемых снарядов Excalibur, корректируемых бомб JDAM, ракет HIMARS, точность которых прямо зависит от GPS, диапазон которой доступен для подавления.
Установки «Красуха» хорошо работают и в связке с ПВО, заставляя авиацию (включая беспилотную) выходить на большие высоты, чтобы быть более видимыми для ПВО, отчего шансы поражения значительно повышаются. Однако «Красухами» нельзя перекрыть весь периметр соприкосновения, да и это не нужно, в силу создания ими проблем и для российских войск. Именно поэтому, при всей эффективности, решить ими все проблемы невозможно.
Сами средства РЭБ тоже нуждаются в защите, ведь источники мощных радиосигналов также «видимы» средствам радиоразведки противника. Против установок активных помех используются противорадиолокационные ракеты, для которых активность станций РЭБ как красная тряпка для быка. К таким ракетам относятся американские AGM-88 HARM, которые поставляются на Украину, или советские/российские Х-31 или Х-58.
И при всех этих недостатках станции РЭБ очень и очень дорогие. Это сложное и высокотехнологичное оружие, а его потери весьма чувствительны, даже в масштабных конфликтах.
Переосмысление РЭБ
Предыдущую эпоху, армии опирались на дорогие и технологичные средства, позволявшие справляться с проблемами, которые виделись военным раньше. От этого и происходит «быстрее, выше, сильнее». Современная техника показывала отличные результаты в смоделированных боевых условиях, но оказалась далека от совершенства в реальных.
Современное поле боя стало принадлежать лёгким и дешёвым дронам. Это и коптеры, способные наносить внезапный и болезненный урон гранатами и противотанковыми зарядами. Барражирующие дроны-камикадзе разных типов, ставшие грозой для наземной техники. Разведчики, способные передавать в реальном времени широкую панораму поля боя в высоком разрешении, повышая эффективность традиционных вооружений.
И, конечно, FPV-дроны — лёгкие в освоении и почти незаметные БПЛА, действующие как дроны-камикадзе, и способные атаковать технику с любых проекций.
Действуя на переднем крае, или на незначительной тактической глубине, они мало боятся РЭБ, которые раньше рассматривались как средство для «больших» задач против ПВО, авиации, узлов связи и командных пунктов. При этом эти «традиционные противники» РЭБ тоже измельчали — даже небольшие тактические группы могут иметь собственную станцию Starlink или иные средства для навигации, наведения или использования дронов.
Поэтому встал вопрос переориентации на тактические РЭБ, которые превратились в одну из ключевых задач российского ВПК. Работают над этим и Ростех, и Калашников и ряд других частных предприятий. Поэтому моделей много и число их растёт, плюсом и велика конкуренция перед оборонным заказом.
Портативные РЭБ имеют небольшой диапазон, но способны заботиться только о своей боевой единице или малой тактической группе. Станции РЭБ уже стали составной частью новых комплектов активной защиты модернизированных танков Т-72/80/90. Плюсом, пока новинка осваивается производством, танкисты сами с помощью волонтёров монтируют гражданские «глушилки», хорошо работающие против гражданских же дронов (коих у ВСУ основная масса).
ZALA AERO, прославившаяся дронами-камикадзе Ланцет, разработала портативную станцию РЭБ для пеших тактических групп. Станция помещается в рюкзак и способна закрыть тактическую группу взвод-рота как от атак FPV-дронов, так и от наведения разведчиками артиллерии или РСЗО.
Тактические РЭБ в перспективе — единственный способ переломить «позиционный тупик» СВО, который может резко повысить мобильность войск и снизить потери. Благодаря этому поле боя перестанет быть таким уж «прозрачным». Засилие дронов эти средства РЭБ вряд ли полностью остановят, однако их эффективность будет снижаться уже кратно. Единственная проблема — это энергопитание для прожорливых станций РЭБ, которые пока не отличаются внушительной автономией и зависят от источников электричества.