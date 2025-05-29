Что за огненную птицу засняли над Солнцем? ИКИ РАН в недоумении (и мы тоже), но версии есть

Недавно космический телескоп LASCO, который неустанно следит за нашим Солнцем, передал на Землю снимок, который многих оставил в недоумении.

На снимке на фоне звезды чётко виден объект, который похож на огромную птицу с раскинутыми крыльями и огненным хвостом.

Выглядит это, мягко говоря, необычно.

Что за птица?

Итак, на фото — огненная «птица» с хвостом. Да не абы какая, а огроменная.