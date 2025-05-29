Что за огненную птицу засняли над Солнцем? ИКИ РАН в недоумении (и мы тоже), но версии есть

Что за огненную птицу засняли над Солнцем? ИКИ РАН в недоумении (и мы тоже), но версии естьСолнце, птица, два крыла
Недавно космический телескоп LASCO, который неустанно следит за нашим Солнцем, передал на Землю снимок, который многих оставил в недоумении.
На снимке на фоне звезды чётко виден объект, который похож на огромную птицу с раскинутыми крыльями и огненным хвостом.
Выглядит это, мягко говоря, необычно.
Что за птица?
Итак, на фото — огненная «птица» с хвостом. Да не абы какая, а огроменная.
Как говорят учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, если объект действительно находится рядом с Солнцем, то его размеры просто колоссальны.
Размах её «крыльев» — 150 000 км (это как 12 Земель), а высота полёта над Солнцем — 2,5 млн км. Если бы эта штука всё же оказалась реальной, она бы запросто затмила нашу планету по размерам (для сравнения — диаметр Юпитера 142 984 км).
Снимок был получен 24 мая, в 10:00 по всемирному времени, камерой телескопа LASCO C2. Но самое странное: через 10 минут после съёмки объект исчез, словно его и не было (на предыдущем кадре его тоже нет). Появилась из ниоткуда и исчезла в никуда.
У телескопа спектр — видимый свет, так что это не какие-то инфракрасные искажения. При этом до и после этого кадра — только чистое небо.
Естественно, такое событие вызвало бурное обсуждение, и сами учёные предложили всем желающим поучаствовать в разгадке этой тайны, допуская «абсолютно любые версии».
Смотрящий за Солнцем
Прежде чем нырять в теории, надо бы сказать пару слов о самом фотографе.
LASCO (Large Angle and Spectrometric Coronagraph) — это не просто камера, а один из ключевых инструментов на борту космической обсерватории SOHO (Solar and Heliospheric Observatory).
Этот аппарат — совместный проект ESA и NASA, и он уже почти тридцать лет дежурит в космосе, в точке Лагранжа L1 между Землёй и Солнцем. Оттуда ему открывается беспрепятственный вид на нашу звезду.
Главная задача LASCO — наблюдать за солнечной короной, то есть, внешними, самыми разреженными и горячими слоями атмосферы Солнца. Для этого в телескопе есть специальные заслонки, которые перекрывают яркий диск самого Солнца (иначе — коронограф). В общем, принцип такой же, как когда мы прикрываем Солнце рукой, чтобы рассмотреть что-то рядом с ним.
Именно благодаря этому мы можем видеть корональные выбросы массы, солнечный ветер и другие интересные вещи, которые происходят в окрестностях нашей звезды.
Корональные выбросы массы — это выбросы вещества из звёздной короны, в частности из солнечной. Это крупномасштабное движение плазмы, которое охватывает большую часть солнечной короны и направлено от основания короны в межпланетное пространство.
Снимки делаются на ПЗС-матрицу (по сути, очень продвинутый цифровой сенсор). За день таких фото — тысячи, но «птица» попала только на одно.
Что говорят учёные
Собственно, а что думают сами учёные? Мнения, как водится в таких случаях, разделились.
Дело в том, что телескоп иногда ловит всякие кометы, астероиды и прочий мусор — и такие объекты успешно классифицируются.
Но Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, например, отмечает, что иногда попадаются такие вот объекты, которые определить просто так не выходит. Так что «птица» эта не абсолютный уникум.
Иногда попадаются объекты, которые не укладываются в совокупность известных данных. В данном случае речь именно о таком событии. Эта птица ни на что не похожа: это не протуберанец, не кусочек обшивки, не космический мусор. Ее форма очень необычна. Конечно, никто из известных мне ученых не считает, что это какой-то космический корабль. На данный момент этот объект остается неизвестным, какой-либо концепции пока нет.
Также он предполагает, что объект может находиться не так близко к Солнцу, как кажется, а значительно ближе к телескопу. В таком случае его реальные размеры будут куда скромнее, чем предполагаемые «двенадцать Земель».
Это объяснило бы и его кажущуюся яркость, и относительную редкость — не каждый день что-то пролетает прямо перед носом у SOHO (такое случается один или несколько раз в год, с учётом того, что ежедневно учёные получают тысячи снимков).
Поэтому всякие следы от космических кораблей зачастую оказываются всего лишь расфокусированными кусочками обшивки, которые были выбиты микрометеоритом.
Только вот в этом случае объект мы видим достаточно чётко, что не бьётся с этой версией.
У астронома и популяризатора космонавтики Александра Киселёва есть другое мнение. Он высказал предположение, что огненная птица — это, скорее всего, комета, причём из разряда солнцецарапающих.
Неровная, вытянутая форма и видимые за ней более мелкие яркие точки указывают на то, что комета, вероятно, активно испаряется или даже начинает распадаться на части из-за экстремальной температуры Солнца.
Такие кометы действительно подлетают очень близко к нашему светилу, и их ледяные ядра начинают бурно таять и разрушаться, образуя причудливые хвосты и шлейфы.
Но и в этом случае есть несостыковки — комета не может взять и испариться за 10 минут. Разве что она двигалась со скоростью света — но это против законов физики. Да и след слишком ровный для кометы.
Свою версию предложил и физик-ядерщик Евгений Анпилогов. Он предположил, что на снимке — гигантский протуберанец, или выброс корональной массы. Мол, сейчас пик солнечной активности (цикл Швабе), и Солнце швыряется плазмой во все стороны.
На фотографии запечатлен впечатляющий выброс коронарной массы… Это относительно холодное солнечное вещество, выброшенное в магнитосферу нашей звезды. Но этот конкретный объект, который я вижу на фото, продолжит остывать и двигаться к внешним границам Солнечной системы.
Правда, обычно протуберанцы возвращаются обратно по магнитным линиям, а эта «птица» улетела вдаль. Да и раньше таких гигантов не ловили: наша птичка поднялась аж на 2,5 млн километра (до этого самые мощные протуберанцы фиксировались на расстоянии 1,7 млн километров).
Пять копеек
Итак, у нас есть несколько вполне научных гипотез: редкий ракурс для обломка у телескопа, комета-камикадзе или огромный протуберанец. Каждая версия имеет свои сильные и слабые стороны.
Вот ещё мысль, которая возникает, если подумать про быстроту исчезновения объекта (всего 10−20 минут между «нет», «есть» и снова «нет»). Если это что-то действительно огромное у Солнца, то такая динамика выглядит странновато. Помните же про скорость?
Возможно, это какая-то космическая частица — они, в принципе, могут так быстро летать. Только не обычная (протоны или электроны), а какая-то эдакая. Просто-напросто, только в таком случае у неё может быть и хвост, и яркость.
А что, если прав Сергей Богачев, и объект был гораздо ближе к телескопу SOHO?
Тогда это вполне мог быть, например, небольшой обломок чего-то, который на короткое время попал в поле зрения, причудливо отразил солнечный свет или даже сам частично испарился, из-за чего появилась временная кома и хвост.
И его форма — просто случайная конфигурация этого небольшого тела или облачка вокруг него. В таком случае и размеры тряски не вызывают, и быстрое исчезновение объяснимо (и размытости нет).
Конечно, можно пофантазировать и о чём-то более экзотическом.
Например, об очень редком типе плазменного образования в солнечной короне, которое мы просто ещё не умеем классифицировать. Эдакий «солнечный спрайт» или «эльф» (по аналогии с высотными разрядами в атмосфере Земли), только гораздо масштабнее и порождённый другими процессами.
Типа магнитные поля звезды скрутились в узор и выбросили струю плазмы, которая случайно приняла форму птицы. Почему? Потому что так получилось.
Или… это и вовсе оптическая иллюзия. Облако пыли за Солнцем подсветилось короной, и проекция на камеру LASCO дала такой эффект. Но как объяснить, что подобное появлялось и раньше?
А может, это просто дефект оптики? Такое тоже может быть (и похоже, это самое реалистичное, по моему мнению) — происходит перегрузка сенсора камеры при съёмке ярких источников света. Избыточный сигнал выбивает пиксели и распространяется на соседние.
В общем, вопрос со звёздочкой (каламбурим, ага).
В итоге
А в итоге — однозначного ответа, что же это было, пока нет. Учёные продолжают анализировать данные, и, возможно, со временем мы получим более точное объяснение. Или нет.
Дело в том, что учёные, которые работают с Солнцем, не изучают всякие неопознанные объекты (они изучают само Солнце). Таких объектов в принципе очень мало — доли процента. Поэтому, скорее всего, «птицу» отложат в долгий ящик к остальным аномалиям (если только она не будет прилетать каждую пятницу, например).
Ну или этим займутся какие-то энтузиасты или аспиранты, которые захотят написать диссер на тему солнечных НЛО.
Но такие загадки могут выступить стимулом для науки. Ведь мы знаем о Солнце меньше, чем о начинке какого-нибудь Айфона. Возможно, где-то в его окрестностях происходят процессы, которые даже не описаны в учебниках.
А пока — можно любоваться снимком и строить собственные гипотезы. Ведь именно с любопытства и желания разгадать неизвестное и начинается любая наука.
Такие дела.