Французская армия и насколько она опасна: чего от неё ждать совместно с армией Украины

Армия Франции готовится вступить на территорию Украины для поддержки её вооружённых сил. О прямом военном вмешательстве речи пока нет, но правительство Макрона даёт понять, что и такой сюжет французов не пугает.

Мы уже посвящали материал разговору о военном потенциале ведущих европейских стран, в том числе и Франции, но на тот момент это были довольно общие вещи. Теперь есть повод поговорить предметнее — что такое французская армия, что она может, какие имеет сильные и слабые стороны, и вообще, с какой конечной целью всё это затеяли?