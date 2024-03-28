Французская армия и насколько она опасна: чего от неё ждать совместно с армией Украины

Французская армия и насколько она опасна: чего от неё ждать совместно с армией УкраиныИ что французы замышляют вообще?
Армия Франции готовится вступить на территорию Украины для поддержки её вооружённых сил. О прямом военном вмешательстве речи пока нет, но правительство Макрона даёт понять, что и такой сюжет французов не пугает.
Мы уже посвящали материал разговору о военном потенциале ведущих европейских стран, в том числе и Франции, но на тот момент это были довольно общие вещи. Теперь есть повод поговорить предметнее — что такое французская армия, что она может, какие имеет сильные и слабые стороны, и вообще, с какой конечной целью всё это затеяли?
Что французы могут предложить?
Пока имеет смысл говорить о сухопутных войсках и военно-воздушных силах, которые могут их поддержать, либо вести самостоятельные операции.
Основные силы состоят из Корпуса быстрого реагирования, двух дивизий и шести бригад. Сразу отметим, что подразделения знаменитого Иностранного Легиона в основном сосредоточены в составе 6-й бронетанковой бригады, 27-й горной бригады и 11-й парашютно-десантной бригады. Общая численность сухопутных сил — почти половина всех Вооружённых сил, а именно 115 тысяч человек.
Их ударная мощь состоит из порядка 220 танков Леклерк (из них 180 имеют современную модификацию Leclerc XLR) в 4 полках (один егерский, один механизированный и два танковых (кирасирских). Большая часть механизированных частей оснащена лёгкими колёсными танкамиAMX-10 в количестве 200 штук и 70 универсальными боевыми машинами Ягуар (40мм автоматическая пушка и противотанковые ракеты).
Мотопехота оснащена 518 экземплярами колёсных БМП/БТР VBCI, у которых, кстати, самое толстое бронирование среди всех машин в своём классе. Остальное — 3000 колёсных бронемашин различного назначения, в основном с лёгким пулемётным вооружением, или специального назначения (командные, медицинские, инженерные и т. п.).
Артиллерия представлена 155-ю миллиметровыми гаубицами — 64 колёсных Цезаря (Caesar, о них вы наверняка слышали, их поставляют для ВСУ) и 32 гусеничные, бронированные AMX30 Auf 1. Кроме того 9 пусковых РСЗО М270 LRU, способных использовать спутниковую навигацию и имеет ракеты до 150 км дальности (по сути GMLRS — это подобие Хаймарс, только стреляет в два раза дальше).
В тактическом звене это 130 тяжёлых 120 мм миномётов, которые постепенно заменяются мобильными системами, где миномёт расположен в специальном броневике и имеет собственную систему управления огнём и дрон разведчик.
Вообще, французская армия находится в периоде активного перевооружения — каждый год она получает десятки единиц различных средств новых поколений.
Что в воздухе?
Воздушно-космические силы Франции (ВКС по сути, как и у нас) главным образом представлены истребителями поколений 4+ и 4++. Это порядка 91 машины Dassault Mirage 2000, из которых 65 в версии истребителя-бомбардировщика. Ну и, конечно, гордость французов (и надо сказать, заслуженная) — 108 многоцелевых истребителей поколения 4++ Dassault Rafale, занимающих ту же нишу, что в российских ВКС Су-35.
Французские самолёты способны наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow, которые уже применялись на Украине для ударов по российским объектам. Это низколетящие, маневрирующие и очеть малозаметные для ПВО ракеты, с радиусом около 600 км и боевой частью в 450 кг. Они занимают нишу оперативно-тактических вооружений и позволяют авиации совершать самостоятельные операции, поражая военную инфраструктуру на всю оперативную глубину.
Кроме того, у США закуплены 12 единиц самых тяжёлых на сегодня действующих БПЛА ударно-разведывательного типа MQ-9 Reaper. Управление авиационными эскадрами осуществляют 4 самолёта ДРЛО, на базе американских Боинг E-3F — эти машины оснащены аппаратурой дальнего радиолокационного обнаружения и сопровождения, они занимаются целеуказанием для своих ударных машин.
Всё это должно работать под прикрытием ПВО, так как сами машины остаются уязвимыми для современных комплексов ПВО противника. Аналогов российским С-300/400 или американским Patriot у французов нет. Самые дальнобойные системы в ВС Франции это SAMP/T c радиусом до 120 км (в новых модификациях до 150 км).
SAMP/T использует ЗУР (зенитные управляемые ракеты) Астер-15 и Астер-30, чьи головки активного самонаведения ведут родословную от ракет класса воздух-воздух. Ракеты устойчивы к широкому спектру средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы), однако до дистанции 3-5 км до цели ракету ведут наземные РЛС по радиокомандам. Ракета очень маневренная (перегрузки до 60 g) и заточена на прямое поражение, то есть цель поражается не только осколками, но и фугасным действием.
С земли обеспечение работы комплекса зависит от РЛС Thales GM 200, который обеспечивает отслеживание до 1000 целей, 100-150 км для перехвата обычных целей и 50 км для высокоманевренных. Потолок комплекса — 25 км.
Слабые стороны французской армии
В первую очередь следует говорить об опыте. Две дивизии в мирное время — одно, но одна развернутая и хорошо управляемая дивизия на поле боя — это совсем другое. Самая крупная боевая операция по количеству вовлечённых солдат — это операция «Сервал» в Мали в 2013-2014 гг. по поддержке местного правительства, потерявшего контроль над значительной частью страны.
В ней было задействовано 3500 человек, не считая союзников коалиции Западной Африки. Можно вспомнить действия французской авиации в Ливии, в период свержения режима Каддафи и гражданской войны, где их роль была даже выше, чем у ВВС США. Остальное — отдельные специальные операции, миротворческие и антитеррористические миссии.
Как и другие европейские армии, французская армия слишком долго форматировалась под ассиметричные конфликты (готовилась воевать со слабыми армиями повстанцев) с высокой долей высокоточных воздушных ударов, и минимальным присутствием наземных сил. Это сказалось на структуре, управлении и подготовке.
В конфликте на Украине обе стороны ведут операции в конвенциональном формате, то есть с полным вовлечением и взаимодействием почти всех видов и родов войск. За два с лишним года обе стороны выработали новые подходы к ведению боевых действий, радикально пересмотрели тактику, идеологию и методы применения как классических, так и сравнительно новых вооружений.
Иными словами, французам придётся не учить украинцев воевать, а самим учиться у них. Армия России обладает широким спектром средств поражения и опыта их применения и никакой элемент французских ВС не имеет радикальных преимуществ на поле боя.
Сухопутным силам будет остро не хватать тяжёлой бронетехники — конфликт на Украине показал, сколь мало толку от их же собственных колёсных танков AMX-10, которые составляют около половины «танков» в армии Франции. Французская армия слишком привыкла опираться на лёгкую бронетехнику в условиях полной инициативы, ситуационного контроля и скудности вооружений противника.
Кроме всего прочего, едва ли следует ожидать, что французский ВПК быстро перестроится под новые реалии, в котором будут существенные потери и невиданный доселе расход боеприпасов. Дополнительно это и восполнение потерь — призыва в армию во Франции нет, а штатный набор на контракт не сможет оперативно закрывать растущие потребности.
Наконец, касательно непосредственного участия в конфликте — французам будет крайне тяжело взаимодействовать с ВСУ. Их системы вооружения, тактические схемы, подходы имеют мало общего, плюс на уровне оперативно-тактического управления ещё и языковой барьер — мало кто из украинских высокопоставленных военных владеет даже международным языком общения, английским, ровно как и французские военные (французы неохотно учат язык вечного соперника).
А что на счёт сильных сторон?
Наличие ядерного оружия сразу уведём в сторону, едва ли кому-то сейчас нужно переводить противостояние в такой формат.
Армия Франции среди армий большой «европейской тройки» наиболее боеспособна — это не почти формальный Бундесвер и не погрязшие в глубоком кризисе Вооружённые силы Великобритании. Франция сохраняет весьма работоспособную систему отбора и комплектования с высокими стандартами для рекрутов.
Военная служба в стране престижна, военное образование — среди мировых лидеров, армия постоянно проводит крупные учения. Армия опирается на компетентный костяк офицеров среднего звена и унтер-офицеров.
Франция — одна из немногих стран в мире, имеющих военно-промышленный комплекс, производящий почти всю номенклатуру вооружений и оборудования для армии. Французы используют сравнительно мало импортных вооружений и даже комплектующих, предпочитая разработки новых вооружений в кооперации.
Французы могут похвастаться тем, что практически полностью укомплектованы отечественным оружием. Франция располагает одним из лучших в мире танков (Леклерк) и лучшими истребителями в поколении 4++ (Рафаль). Страна — лидер в производстве тепловизоров (даже российские разработаны на основе закупленных в прошлом у Франции), радиоэлектронного оборудования военного назначения, аппаратуры управления огнём, связи и навигации.
Наземные силы хорошо оснащены современными противотанковыми и противовоздушными средствами (ПТРК и ПЗРК), не уступающими большинству мировых аналогов, в том числе российских. Пехота имеет высокий уровень моторизации, а лёгкая бронетехника часто оснащена тяжёлыми вооружениями (пушки, ПТРК).
© Учения расчетов ПТРК Милан
Зачем всё это
Большинство экспертов склоняется, что, конечно, речи о полноценном участии ВС Франции в конфликте против России не идёт. Даже с учётом того, что под видом натовских учений на границе с Белоруссией вовсю идёт процесс развертывания сил, накопление и выстраивание логистики.
Одни полагают, что таким дерзким демаршем Франция пытается помочь Украине диктовать свою волю в прогнозируемых на обозримое будущее мирных переговорах. Угроза эскалации, по их мнению, может привести обе страны к компромиссу по сценарию «минские соглашения-3».
Более смелые прогнозы говорят о том, что Франция будет постепенно наращивать военное присутствие на Украине, беря под контроль и охрану её границы, где пока не ожидаются никакие боевые действия. ВСУ вынуждены на сегодня сохранять много частей, растянутых по границе с Белоруссией, Приднестровьем и других районах страны.
Такое решение может помочь правительству Зеленского усилить войсками напряжённые участки и закрыть понесённые потери без проведения непопулярной и трудно реализуемой мобилизации.
Пока другие европейские страны не торопятся поддерживать инициативу Франции, хотя ряд государств (вы легко их угадаете, всё те же) пообещал участвовать — Польша и страны Балтии. Заговорили даже о создании альянса, но пока видно, что взвалив на себя этот груз, правительство Макрона понесёт его в одиночку.