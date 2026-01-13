Наука и технологии
Опубликовано 13 января 2026, 11:30
Российские астрофизики засекли странный сигнал, который искали десятилетиями. Объяснения у науки пока нет

В сердце Млечного Пути что-то не так
Что скрывает сердце нашей Галактики под завесой космической пыли? Наш телескоп ART-XC разглядел древнейшую структуру Млечного Пути и обнаружил в её сердце аномалию. Оказывается, что центральный регион Галактики в три раза ярче, чем считалось. И объяснения этому пока нет.
Российские астрофизики засекли странный сигнал, который искали десятилетиями. Объяснения у науки пока нет
Центр нашей Галактики — совсем не тихое и умиротворенное место, как могло бы показаться. Там находится сверхмассивная чёрная дыра Стрелец А*, звёзды натыканы с бешеной плотностью, всё куда-то летит, взрывается и взаимодействует по-всякому.

Одним словом, изучить всё это — та ещё задачка. Мы находимся от этого центра на расстоянии восьми килопарсек (это примерно 25 тысяч световых лет), и всё это скрыто за непроницаемой завесой из газа и пыли. В обычный оптический телескоп там не разглядеть ровным счётом ничего.

Но наши астрофизики из ИКИ РАН впервые кое-что таки разглядели.

Сквозь завесу

Когда парадный вход закрыт, нужно идти через чёрный. В астрофизике таких чёрных ходов два: инфракрасный и рентгеновский диапазоны. Инфракрасный свет от звёзд кое-как просачивается сквозь пыль, позволяя нам хотя бы составить карту их расположения.

Так выглядит центр Млечного пути в инфракрасном диапазоне

Но по-настоящему горячие события, где вещество разогревается до миллионов градусов, можно увидеть только в жёстком рентгене — его фотоны, обладая высокой энергией, прошивают газопылевые облака почти без потерь.

Именно там, в самом сердце Галактики, находится одна из ключевых её структур — Центральный звёздный диск (ЦЗД).

А так — в рентгене

Это такой гигантский блин, населённый в основном старыми звёздами (миллиарды лет), кучей газа, молекулярных облаков и, конечно, самой Сgr A* — сверхмассивной чёрной дырой. Протяжённость его вдоль плоскости Галактики — около 300 парсек, а вот толщина — всего около 90.

Долгое время его свойства были известны лишь по инфракрасным наблюдениям. Увидеть его собственное рентгеновское излучение не получалось.

ART-XC

Суть проблемы простая: центр засорён яркими точечными источниками. Их рентген-сигналы перекрывают слабое, но широкое свечение диска. Ранее инфракрасные обзоры рисовали ЦЗД по звёздной массе, а рентген-телескопы заходили другим путём — либо ловили яркие объекты, либо смотрели узкие поля.

Центральные звёздные диски можно обнаружить и во внешних галактиках с помощью фотометрии (слева) или звёздной кинематики (справа). Слева — галактика NGC 1433 с перемычкой. Справа — карта звёздной скорости. В общем-то для однозначного подтверждения существования этого диска и необходима звёздная кинематика

Нужно было сочетание чувствительности, широкого поля и аккуратной обработки данных.

И вот за решение этой проблемы взялись учёные из Института космических исследований (ИКИ) РАН. Их главным инструментом стал телескоп ART-XC им. М.Н. Павлинского, установленный на борту орбитальной обсерватории «Спектр-РГ».

Телескопы орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ»: eROSITA — большие зеркала слева внизу; ART-XC — меньшие зеркала справа вверху

Благодаря его уникальным характеристикам и методике широкоугольного, равномерного сканирования неба удалось собрать дико детальную карту центра Галактики в диапазоне энергий 4–12 килоэлектронвольт (кэВ).

Ну а дальше — научная рутина. Исследователи взяли полученную карту и начали методично вычитать из неё всё лишнее: исключили вклад ярких точечных источников, учли фон и систематику, затем смоделировали оставшееся распределение излучения в двух и трёх измерениях.

Что увидели

После чистки выяснилось вот что: на карте проявилась протяжённая структура, которая по своей форме и размерам практически идеально совпала с ЦЗД, известным по ИК-наблюдениям. Это был успех. Впервые в истории астрофизики смогли выделить собственное, коллективное рентгеновское излучение всего диска.

Рентгеновское изображение излучения протяжённых звёздных структур (преимущественно ЦЗД) по данным телескопа ART-XC им. М. Н. Павлинского в диапазоне энергий 4-12 кэВ

Но что является его источником? Это не свет обычных звёзд. Когда мы ночью смотрим на полосу Млечного Пути, мы видим общее туманное сияние, а не отдельные звёзды. Здесь тот же принцип, только источники совершенно другие. Учёные уверены, что это совокупное свечение десятков, а то и сотен тысяч слабых источников.

Основными кандидатами на эту роль являются так называемые катаклизмические переменные. Говоря по-простому, это тесные двойные системы, где один из компонентов — плотный и массивный белый карлик — буквально ворует вещество у своей звезды-соседки.

Российские астрофизики засекли странный сигнал, который искали десятилетиями. Объяснения у науки пока нет
Падающее на него вещество образует диск, который раскаляется до миллионов градусов и начинает мощно излучать в рентгене. Суммарная светимость ЦЗД, которую удалось измерить, составила гигантскую величину — около 6x10³⁶ эрг в секунду.

Эрг — это такая крошечная единица измерения энергии. Например, одна калория (энергия, чтобы нагреть 1 грамм воды на 1 градус) — это 42 миллиона эргов, а джоуль — это 10 миллионов эргов. Проще говоря: эрг настолько мал, что его удобно использовать только тогда, когда речь идет о чём-то космически огромном.

При этом пространственное распределение рентген-света согласуется с моделями звёздной массы на уровне порядка 30%.

Нужно больше света

Но самое интересное открытие ждало впереди. Когда учёные сравнили полученную рентгеновскую карту с моделями распределения звёздной массы, всё сошлось. А затем они посчитали удельную рентгеновскую светимость — то есть, сколько рентгеновского излучения приходится на одну единицу массы звёзд.

И тут выяснился поразительный факт. Удельная светимость Центрального звёздного диска оказалась почти в три раза выше, чем у «хребта Галактики» — то есть, в среднем по Млечному Пути.

Рентгеновская карта «хребта Галактики», полученная в октябре 2019 г

Получается, в самом центре Галактики всё образовывалось как-то иначе, рентгеновские источники там в среднем не такие, как везде. Возможно, по какой-то пока неясной причине, именно в этой области чаще образуются тесные двойные системы с белыми карликами, активно ворующими материю, или они там усиленно работают, или условие отбора и состава популяции другое, или...

Российские астрофизики засекли странный сигнал, который искали десятилетиями. Объяснения у науки пока нет
В общем, чём именно состоит эта причина — теперь главный вопрос.

Начало истории

Так что все эти данные — не просто ещё одна научная статья, которую положат пылиться на полку.

Открытие наших учёных уточняет энергетический и статистический баланс в центре: сколько энергии дают компактные объекты, сколько — горячая плазма, и как это влияет на среду вокруг Sgr A*.

Стрелец А* собственной персоной, изображения собраны на основе данных Event Horizon Telescope (EHT)

А ещё теперь астрономы умеют лучше отделять фон от слабого протяжённого излучения, что открывает доступ к новым тестам популяций слабых источников. Всё это позволит более точно строить трёхмерные модели структуры нашей Галактики (мы же собираемся когда-то туда добраться, надеюсь).

Полученные данные помогают точнее определить вклад различных компонентов в рентгеновское излучение центральной области Галактики и отличить свечение слабых звёздных систем от излучения горячей плазмы, заполняющей межзвёздное пространство.

Александр Лутовинов
заместитель директора ИКИ РАН, научный руководитель телескопа ART-XC им. М. Н. Павлинского

И — самое самое — в анализе использована только часть данных ART-XC (калибровочные наблюдения 2019 и часть ранних обзоров); более глубокие карты 2022–2023 ещё в обработке. Так что стоит ожидать уточнений и, возможно, новых сюрпризов.

Такие дела.