Российские астрофизики засекли странный сигнал, который искали десятилетиями. Объяснения у науки пока нет

Центр нашей Галактики — совсем не тихое и умиротворенное место, как могло бы показаться. Там находится сверхмассивная чёрная дыра Стрелец А*, звёзды натыканы с бешеной плотностью, всё куда-то летит, взрывается и взаимодействует по-всякому.

Одним словом, изучить всё это — та ещё задачка. Мы находимся от этого центра на расстоянии восьми килопарсек (это примерно 25 тысяч световых лет), и всё это скрыто за непроницаемой завесой из газа и пыли. В обычный оптический телескоп там не разглядеть ровным счётом ничего.