Год назад Ил-112В разбился в Кубинке и убил пилотов. Правда ли, что самолёт ущербен конструктивно

В советские годы у каждого конструкторского бюро в авиации был свой неповторимый почерк и собственные «бренды» хотя слово такое тогда, конечно, не использовали. В предвоенные и военные годы лидерами были КБ Поликарпова, Яковлева, Илюшина, Лавочкина, Туполева и специальное конструкторское бюро Петлякова (СКБ-029 НКВД, сам Петляков погиб в авиакатастрофе в 1942 году).

После войны в разработке боевой авиации в лидеры вышли КБ МиГ (фронтовые истребители) и КБ Сухого (истребители-перехватчики, фронтовые бомбардировщики и штурмовики). Туполев занимался разработкой пассажирской авиации, а также тяжелыми бомбардировщиками. Илюшин занимался практически только гражданской авиацией, дальнемагистральными грузовыми и пассажирскими самолётами.