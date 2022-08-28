Год назад Ил-112В разбился в Кубинке и убил пилотов. Правда ли, что самолёт ущербен конструктивно

Год назад Ил-112В разбился в Кубинке и убил пилотов. Правда ли, что самолёт ущербен конструктивноИ какие выводы сделали по итогам трагедии
В советские годы у каждого конструкторского бюро в авиации был свой неповторимый почерк и собственные «бренды» хотя слово такое тогда, конечно, не использовали. В предвоенные и военные годы лидерами были КБ Поликарпова, Яковлева, Илюшина, Лавочкина, Туполева и специальное конструкторское бюро Петлякова (СКБ-029 НКВД, сам Петляков погиб в авиакатастрофе в 1942 году).
После войны в разработке боевой авиации в лидеры вышли КБ МиГ (фронтовые истребители) и КБ Сухого (истребители-перехватчики, фронтовые бомбардировщики и штурмовики). Туполев занимался разработкой пассажирской авиации, а также тяжелыми бомбардировщиками. Илюшин занимался практически только гражданской авиацией, дальнемагистральными грузовыми и пассажирскими самолётами.
Дмитрий Пичугин
Монополия КБ Антонова
Основанное в 1946 году КБ Антонова практически полностью заняло нишу военно-транспортной авиации. В своём сегменте эти парни создали череду ведущих машин в классе. Ан-12 — универсальнейший транспортник: несмотря на то, что родился в 1950-е, по сей день служит, в том числе в модернизированных версиях, в странах третьего мира.
Совершенно неприхотливый к посадочным полосам, этот самолёт спасает жителей Африки от голода и болезней (гуманитарные поставки), впрочем, способствуя и их же уничтожению (оружие возят тоже на нём).
В фильме «Оружейный барон» именно на Ан-12 герой Николоса Кейджа совершает посадку на грунтовую тропинку в Либерии, улепётывая от истребителя местных ВВС под крышей Интерпола.
Кадр из фильма «Оружейный барон»
В 60-е произошла новая революция: Ан-22 Антей — первый в мире широкофюзеляжный самолёт. Именно благодаря антоновцам и их разработкам сегодня существуют межконтинентальные лайнеры типа Боинга 777, 330-й Аэробус и Ил-96. Сам Антей по сей день крупнейший турбовинтовой самолёт в мире. Но развитию этой машины помешали сложности в производстве и более успешный конкурент в лице турбореактивного Ил-76.
В последние годы СССР «Антонов» ударился во все тяжкие и разработал транспортных гигантов Ан-124 Руслан и Ан-224 Мрия, само появление которых — целое шоу.
Ан-26 на базе пассажирского Ан-24 стал заменой морально-устаревающим Ан-12 на закате социализма, а теперь пришёл черёд уйти на пенсию и ему. Но корпорация «Антонов» к тому вреиени по отношению к России стала иностранной, а её продукция — импортной. Министерству обороны, понятное дело, были нужны сотни таких машин. Тяжеловес Ил-76 брезгует плохо подготовленными посадочными полосами, не любит грунтовые и импровизированные аэродромы (хотя опытные пилоты сажают транспортник и на грунтовку).
Поддержание удалённых военных баз и присутствие в Богом забытых уголках планеты невозможно представить без универсального, надёжного и неприхотливого самолёта. Невозможно представить без такой машины и ведение современной мобильной войны, потому что воздушное сообщение может потребоваться до того, как в распоряжении окажутся нормальные взлётно-посадочные полосы.
Vitaly V. Kuzmin
Тернистый путь в «Илюшин»
Логично, что задачу на разработку нового транспортника малой и средней дальности получил «Илюшин», у которого в арсенале уже был один удачный транспортник — И-76. К тому же у илюшинцев пылился проект грузового Ил-112 на базе пассажирского Ил-114. В начале нулевых, когда вопрос о новом транспортнике начал стоять ребром, проект воскрес под индексом Ил-112В, но был уже разработкой совершенно новой, без оглядки на советские образцы.
В 2010 году недовольное сроками реализации проекта Министерство обороны отказалось платить дальше, и тогда они... просто пошли к украинцам — купили семь экземпляров Ан-140 для обкатки в войсках в 2011. Концерну же предложили найти деньги на постройку опытных образцов самим, если им это будет интересно.
Михаил Хохряков
Но тернистый путь нового Ила на этом не кончился. В 2013-2014 году обострились российско-украинские отношения, что усложнило покупку машин Антонова, как и снабжение их запчастями. В то же время имеющиеся Ан-26 износились окончательно, машина была нужна срочно. Новый министр обороны Шойгу отдаёт приказ на рефинансирование проекта, и уже в 2016 модели Ил-112В начали продувать в аэродинамических трубах ЦАГИ в Жуковском.
Первый же полёт в 2019 году обернулся полным разочарованием — у самолета превышение собственной массы. Да такое, что у машины практически отрицательная грузоподъёмность — она едва способна нести саму себя. Независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич в интервью The Insider так охарактеризовал ситуацию:
Это маленький самолет, и когда он начал летать, выяснилось, что он перетяжелен от 3 до 5 тонн, что сопоставимо с его штатной полезной нагрузкой. То есть первый образец может нести только сам себя. Как заявили в оправдание сами ильюшинцы, они набрали молодых конструкторов и вот так они напроектировали.
Налицо типичная проблема всех высокотехнологичных отраслей в России — снижение уровня подготовки специалистов, вакуум между поколениями конструкторов. Поэтому молодые специалисты не только не могут развивать характеристики машин, но даже не в состоянии повторить то, что было нормой более полувека назад.
Артур Саркисян/ТАСС
Итог закономерный?
17 августа 2021 года произошла катастрофа Ил-112В, погибли три члена экипажа, включая лётчика-испытателя Героя России Николая Куимова. На любительских кадрах видно, что один двигатель самолёта загорелся, через несколько секунд машина потеряла управление и врезалась в землю — на столь малой высоте лётчики не могли спасти машину и свои жизни.
По мнению экспертов, в случае отказа одного двигателя самолет должен иметь возможность спокойно сесть на втором двигателе. Мгновенный пожар — горело уже вытекающее топливо, значит были повреждены топливные магистрали, самолет начал падать. Система пожаротушения самолёта была ориентирована только на двигатель, остальные элементы силовой установки самолёта потушить было невозможно.
Следственный комитет
Но если несрабатывание системы пожаротушения — это серьезный просчёт в качестве сборки или проектирования отдельных элементов, то уход в сваливание после отказа одного двигателя — это уже очевидно, просчёт в самой конструкции.
Самая плохая новость в том, что погиб единственный испытательный экземпляр, а кроме того, уже выявленные ошибки в самолёте по сути возвращают работу на этап проектирования, а конструкторов — к чертежам. Соответственно, говорить о сроках нового испытательного полёта можно будет через несколько лет. Как будут выкручиваться ВКС России без целого класса самолётов в авиапарках — непонятно.
Предварительные причины
Выяснилось, что в компании «Илюшин» очень боялись потерять перспективный заказ от военных, потому что они уже прославились срывом проекта в 2010 году из-за изначально максимально коротких сроков для проектной документации. А на этот раз речь шла о, по сути, новой задаче для российского авиастроения (даже разработка Ил-76 частично велась специалистами КБ Антонова).
© Пресс-служба ОАК
Весовое проектирование отошло на второй план, а пробелы в расчётах начали вскрываться уже на этапе сборки испытательных экземпляров — всё из-за слишком коротких этапов проектирования.
Двигатель самолёта ТВ7-117СТ также вызывает много споров, начиная с выбора этой модели — его штатная мощность 3000 л.с., в то время как многие аналогичные машины европейских концернов имеют движки в полтора раза мощнее.
С самых первых полётов не обходилось без мелких аварий и поломок. Сразу выявилась проблема перегрева масла в системе теплообмена, пилотам даже приходилось временно отключать двигатели. Случались отказы автоматических систем управления двигателя.
Наконец, самолёт очень рано включили в состав авиашоу, в то время как необходимо было продолжать испытательные полёты. Вместо этого руководство стремилось продемонстрировать «успехи» максимально широко.
Вероятно,л если бы на испытания отвели боьше времени, причины неисправностей удалось бы выявить раньше, внести необходимые изменения и доработки. Но в этом случае таскать Ил-112В по выставкам не получилось бы. Немалую роль в трагическом исходе сыграло вечное стремление отечественной бюрократии к показухе.
Прошёл уже год, а причины катастрофы продолжают расследовать. С февраля 2022 года работы по созданию Ил-112В приостановлены.
По всей вероятности, следует ожидать новую череду аварий — сколько неприятных сюрпризов можно ожидать от полётов предельно устаревших Ан-26, можно лишь гадать. Ничего нового в обозримом будущем авиапромышленность Министерству обороны не даст.