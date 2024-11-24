«Это же элементарно!» — физики МГУ научились различать «мёртвые» звёзды

И недавно российские учёные совершили важное открытие в этой области: они предложили новый способ различать белых карликов и нейтронные звёзды, которые скрываются в двойных звёздных системах.

Давайте разберёмся, какие бывают звёзды, как их исследуют астрономы и что такого особенного в этом новом методе.

Какие бывают звёзды?

Как и у всего во Вселенной, у звёзд есть свой жизненный цикл: рождение, развитие и, в конце концов, смерть. Рождаются они из гигантских облаков газа и пыли, сжимаясь под действием собственной гравитации.

В начале своей жизни они называются протозвёздами: на этой стадии жизни звезда ещё не начала светиться.