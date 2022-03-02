Чем воюют, когда танков и БМП не осталось: самодельные боевые машины

Чем воюют, когда танков и БМП не осталось: самодельные боевые машиныСмекалочка как ключ к победе
Главная задача любой бронетехники в корне — дать солдатам возможность приблизиться к противнику, при этом оставаясь неуязвимым ответному огню. И, конечно, самим этот огонь по нему вести беспрепятственно.
Поэтому бронетехника — это не всегда какое-то сложное и специально спроектированное средство. Когда война решила вспыхнуть где-нибудь, ей плевать, что там у сторон с техникой, финансами и промышленностью. А умирать не хочется — по крайней мере, быстро и бесславно.
В середине нулевых всякой импровизированной интересной технике легендарное название дали обитатели ЖЖ (помните таких? там ведь ещё немало людей до сих пор обитают). Смешной термин «шушпанцер» не стал официальным, но в народе прижился
Обшитые стальными листами грузовики и прочие транспортные средства родились в годы Первой мировой войны именно в результате такого «колхозного тюнинга». И, казалось бы, в XXI веке валять дурака подобным образом уже никто не будет. Но мы видим этот принцип постройки бутафорских «бронетанковых» соединений по всему миру и сегодня.
В этой статье мы расскажем о безумных или технически удачные, ну и, конечно, легендарных образцах. Но важнее даже общая оценка, ведь шушпанцеры — это плацебо, вселяющее уверенность в солдат под огнем, а в некоторых случаях — реальный ответ смекалочкой для контрудара в атмосфере нищеты.
Приднестровье
Суть того конфликта заключалась в том, что у населения территорий к востоку от реки Днестр были другие (не такие, как у остальной Молдавии) взгляды по вопросу распада СССР. Стихийно возникшим силам обороны Приднестровья не досталось заметных трофеев со складов советской армии, поэтому пришлось импровизировать.
Помимо предсказуемых КамАЗов и КраЗов бронированию подвергли и путепрокладчики типа БАТ-М. Во время одного из боёв с молдавскими силами на БТР «танкистам» лязгом гусениц и неуязвимостью к имевшемуся у противника стрелковому оружию удалось деморализовать врага, и не просто отбить атаку, но и захватить в панике брошенные БТР-70.
Да, много оружия приднестровцам не досталось, но было в наличии несколько «гантраков» (кустарно тюнингованных оружием грузовиков) времён недавней войны в Афганистане типа «Метла-2». На Урал-4320 устанавливали боевое отделение с блоком для неуправляемых ракет от боевых вертолётов (такие ставят на Ми-24 или Ми-8). Появление подобных «сверхлёгких РСЗО» несколько раз одним залпом остужало пыл молдавских националистов.
«Метла» — это, кстати, не в честь незаменимой в быту штуковины. «Метла» — это реальная фамилия. Майор Александр Михайлович Метла — создатель афганских гантраков для советской армии.
Югославия
Тема, на самом деле, неисчерпаемая и разнообразная. ВПК Югославии был размазан по стране, и, несмотря на то, что армия там была сравнительно крупная и оснащённая, проблемы с вооружением возникли у всех сразу, как только страна развалилась.
«По полям, по полям…», и я не хотел бы знать, кто у этого трактора в прицепе:
Но в руках сербского капитана Мичела Остожича шушпанцеры превращались в произведения искусства. Его броневики обшивались металлом под нестандартными углами, словно он что-то подозревал о стелс-технологиях. Шутка, конечно — такие углы с бóльшим успехом защищали экипаж, уводя пули в рикошеты.
Чаще подобные броневики превращают в уродливые коробки, мол, железяка сама всё сделает. Но с другой стороны, это не то чтоб прям импровизация на коленке — Остожич делал такие машины мелкосерийно. Он выпускал модификации с зенитными автоматами, лёгкими пушками, просто БТРы и даже пусковые зенитных ракет.
И было бы преступлением не сказать, а в каком же подразделении служил даровитый капитан? Ну, кто в теме, тот уже догадался. На 2.57 оно самое.
Именно на вооружении легендарных «Пантер» стояли все бронеавтомобили этого типа.
Отдельная история — бронепоезд «Краина экспресс» в Боснийской войне. На старый американский тепловоз JZ664-013 (General Motors EMD G26) наварили броневые листы в 25-мм, местами усиленные толстым слоем резины, щебнем. Бронепоезд действовал на путях, проложенных в горном массиве в окрестностях города Книн, и стал важнейшим элементом контроля этих территорий.
В чём плюс бронепоезда? Конечно в том, что на платформу можно впихнуть нереально много вооружения и боеприпасов к ним. Количество броневагонов увеличивалось по мере боевых успехов (их было много). В разгар войны это была подвижная крепость, оснащённая зенитками, ПТРК Малютка (такие ставили на советские БМП-1) и пушкой ЗиС-3. А для ближнего боя — пулемёты, причём трёх разных типов: тяжёлые Браунинги М-2, М-84 (копия ПКМ) и М-53 (местная версия MG-42).
На одном из вагонов смонтировали (видимо, в состоянии «не на ходу») американскую самоходку Hellcat.
Но самая успешная операция бронепоезда заключалась в ином. Боснийцы очень успешно утюжили своими реактивными системами залпового огня позиции сербов, и с этим надо было немедленно закончить.
Сербы обнаружили, что противники использовали заброшенный тоннель в горах под склад боеприпасов — целая база хранения, причём почти неуязвимая. «Краина экспрес» оснастили спереди шахид-вагоном, начинённым взрывчаткой, как не в себя:
1) рассчитали время бикфордова шнура
2) разогнали
3) отцепили…
В итоге всей базе и её персоналу пришёл «предсказуемый итог». Но с началом большого хорватского наступления в 1995-м, известного как «Операция Буря», сопротивление боснийских сербов было сломлено, а бронепоезд пущен в пропасть, где и нашёл свою могилу.
Ну что, про Сирию и Украину?
А чуть позже к мастерам подпольной техники присоединились Сирия и Украина. И если сирийским боевикам некуда было деваться (к гуриям попасть — оно, конечно, хочется, но всему своё время), то к украинцам были вопросы. Страна после распада СССР получила больше всего военной техники, да ещё вдобавок производственные комплексы — тысячи единиц всего и вся. Но к началу войны на Донбассе оказалось, что большая часть техники, которую не продали или не распилили на металл, пребывала в полной негодности.
Острая нехватка двигателей, запчастей, оптики оставила украинскую пехоту почти голой. Поэтому, практические впервые на территории Европы в 2010-х гг. индустриальная держава воевала вот таким нечто. И, честно говоря, на тот момент игиловцы были порукастее. В итоге промышленность на тот момент не смогла выпустить не только саму технику, но хотя бы приемлемые элементы бронеобвеса.
Утомлять вас тупыми (раньше смешными, а теперь грустными) историями с просторов интернета про эти шушпанцеры не будем. Наверняка что-то есть, но все они крайне однообразны — начались бои, умирать не хочется, смекалистый мужик что-то придумал, и хоба — противник от неожиданности наложил в штаны.
Общие принципы конструкции
Думаю, стоит поговорить об оценке этого способа создания бронетехники. Стоит ли оно того вообще?
- Первое, на что стоит обратить внимание — качества металла. Бронетехнику делают не абы из чего, а используют специальные марки стали, то есть имеющие особый химический состав и физические свойства. Броневой лист должен обладать определённой твёрдостью, вязкостью — поэтому легирование производят с добавлением марганца, никеля, хрома, молибдена и прочих легирующих металлов.
На шушпанцерах, как правило, используется сталь строительного назначения, которая не только сомнительна с точки зрения броневых свойств, но и заброневого действия — обломки собственной хрупкой и крошащейся брони могут служить дополнительным поражающим элементом при взрыве и обстреле противником.
- Второе. Основа конструкции — гражданский транспорт. Это значит защиту только от пуль (скорее даже на излёте), потому что бронировать днище и сделать его способным выдержать подрыв даже слабого фугаса практически невозможно. Современные MRAP (вот украинская, если вам любопытно, что это) с хорошей минной устойчивостью имеют особенную «высокую» подвеску и герметичное бронирование под углом, которое рассеивает взрыв. Практически любой шушпанцер в аналогичных условиях разметёт, как карточный домик.
МРАПы
- Третий момент вытекает из первых двух — для экипажа не предусмотрено вообще ничего. Промолчим о травмобезопасных сидениях, в таких машинах даже эвакуацию сложно продумать (правда, она редко пригождается экипажам таких машин).
Ну а в свете тенденций современной бронетехники с пониженной радиолокационной заметностью, тепловизионными каналами, системами активной защиты и прочим-прочим, никакая импровизированная бронетехника для боевых действий не годится.
Соответственно, это оружие логично применять только против примерно также оснащённых голодранцев. Иначе это даже не отсрочит, а скорее ускорит гибель экипажа.