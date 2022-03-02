Чем воюют, когда танков и БМП не осталось: самодельные боевые машины

В этой статье мы расскажем о безумных или технически удачные, ну и, конечно, легендарных образцах. Но важнее даже общая оценка, ведь шушпанцеры — это плацебо, вселяющее уверенность в солдат под огнем, а в некоторых случаях — реальный ответ смекалочкой для контрудара в атмосфере нищеты.

Приднестровье

Суть того конфликта заключалась в том, что у населения территорий к востоку от реки Днестр были другие (не такие, как у остальной Молдавии) взгляды по вопросу распада СССР. Стихийно возникшим силам обороны Приднестровья не досталось заметных трофеев со складов советской армии, поэтому пришлось импровизировать.

Помимо предсказуемых КамАЗов и КраЗов бронированию подвергли и путепрокладчики типа БАТ-М. Во время одного из боёв с молдавскими силами на БТР «танкистам» лязгом гусениц и неуязвимостью к имевшемуся у противника стрелковому оружию удалось деморализовать врага, и не просто отбить атаку, но и захватить в панике брошенные БТР-70.