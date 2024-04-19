Может ли вражда Израиля с Ираном скатить мир в Третью мировую войну?Перспективы большого шухера
Иран, вопреки многим прогнозам решился таки на удары по Израилю. Конфликт на Ближнем Востоке перешёл в фазу эскалации и расширения — пока похоже, что всё тлеет, но последние годы показали, что «Ну не могут же они… а нет, могут» случается очень часто, поэтому сейчас подсчитаем потенциал ирано-израильского противостояния, кто может быть вовлечён и в чём его корневые причины.
Зачем Ирану война с Израилем
Почему страны не могут жить в мире — вопрос риторический, а вот почему у двух стран напряжённые отношения — вполне можно объяснить. Корень проблемы ирано-израильских отношений лежит в принципиальном противостоянии после «Исламской революции» 1978-1979 годов.
Согласно иранским взглядам на будущее региона, его необходимо очистить от всех видов «западного» влияния. Будущее «глобального Юга» на Ближнем Востоке должно опираться на глубокие национальные традиции и исламские законы. Никакого политического, экономического и далее культурного влияния «глобального Запада» оставаться не должно.
Демократический и либеральный Израиль считают плацдармом «запада» на Ближнем Востоке, поэтому ликвидация или нейтрализация этой страны находится в поле наиболее приоритетных задач. Это не обязательно прямое уничтожение, но радикальное снижение влияния мощной и технологичной экономики Израиля и его не менее мощных и технологичных вооружённых сил.
Поэтому в последние годы, вопреки санкциям, Иран методично и, как мы уже убедились, небезуспешно строил мощный ВПК. Проводилась аналитика всех текущих конфликтов и ресурсы бросались не на наращивание объема классических вооружений (хотя и с ними у Ирана всё на удивление неплохо), а на наиболее перспективные, и оптимальные для будущих политических задач.
Поэтому иранцам удалось (не без помощи России) в прошедшие годы удивить мир наличием огромного парка различных беспилотных устройств. Да, не самых надёжных, технологически далеко несовершенных, но массовых и недорогих. Также мы знаем о широком арсенале дальнобойных ракет — баллистических и крылатых. Всё собственного производства, Иран наладил выпуск всех основных компонентов у себя.
Отлично работала разведка и мягкое влияние, что позволило усилить позиции в Ираке и Сирии странами, которые отделяют Иран от Израиля и крайне важны для будущего конфликта в качестве территорий для развёртывания ракетных вооружений, а в перспективе — ВВС и Сухопутных сил.
Много опасений вызывала и ядерная программа Ирана — о её состоянии мы рассуждать сложно, однако для достижения полной гегемонии на Ближнем Востоке оно Ирану необходимо. Израиль уже неоднократно наносил удары по потенциально ядерным объектам военной инфраструктуры. Это вызывало раздражение, но Иран продолжал держаться своей линии вопреки всему.
Лагеря противников
Израиль и стоящие за ним США не сидели сложа руки, а постоянно пытались воздействовать на Иран, преимущественно мирными методами — усилением санкций, эмбарго на ввоз различных технологий двойного назначения, ослаблением внешнеэкономических связей.
Хотя и военными методами тоже решалось многое — Ирану приходилось неоднократно терпеть воздушные удары по своей территории израильских ВВС, спокойно пролетавших сквозь территории Саудовской Аравии, Иордании и Ирака. Американцы также наносили серьёзные удары — 3 января 2020 года ударами беспилотника MQ-9 Reaper был убит влиятельнейший генерал Кассем Сулеймани, глава «Аль-Кудс» службы разведки и зарубежных операций Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).
По существу война между Ираном и Израилем идёт уже много лет, просто её «горячую» фазу сдерживает большая удалённость стран друг от друга — порядка 1000 км. Поэтому иранцы прилагали много усилий по наращиванию своего влияния в Ираке, Сирии и Ливане. Они создавали так называемые «прокси-силы» — исламские военизированные структуры с твёрдой антиизраильской и антизападной позицией.
Особый успех Ирана в Ливане — тамошняя почти 100-тысячная (по другим данным 40-60-тысячная) группировка «Хезболла» контролирует значительную часть страны, оснащена многочисленной артиллерией, включая ракетные системы залпового огня (РСЗО), и даже тактические ракеты малой дальности, полученные, вероятно, от того же Ирана. Последние годы стали всё больше на слуху и другие иранские «прокси» — хуситы, которые в Йемене.
Хуситы не способны нанести существенный урон израильтянам (потому что тоже находятся очень далеко), но способны блокировать логистику через Аденский залив — ключ к Красному морю, которое важный источник поставок сырья и продукции в Израиль (не считая того, что это 15% мирового товаропотока вообще).
Менее известны другие «прокси». В первую очередь это иракские «Силы народной мобилизации» (СНМ) или «Хашд аш-Шааби». Почти стотысячная группировка, появившаяся в годы противостояния ИГИЛ (организация, запрещённая на территории РФ) и воевавшая на стороне иракского правительства, объединяя шиитов и другие религиозные конфессии. В последние годы она превратилось в почти аналог КСИР, шиитскую армию и главного агента Ирана в Ираке (её бюджет почти на 80% состоит из иранских дотаций).
СНМ силой разгоняло антиправительственные выступления иракских суннитов, включавшие и недовольство ростом иранского влияния в стране. Кроме них в Ираке это шиитское движение «Бадр» с порядка 20 000 бойцов. Количество иракских военно-политических группировок под иранским колпаком только растёт, объединяясь под разными «соусами» — религия, этничность, политическая платформа.
Сирия — более сложный регион, переживший гражданскую войну и вторжение исламистов. Иран куда глубже вовлечён в тамошние военно-политические процессы — тренирует спецслужбы, финансирует и вооружает проправительственные группировки, выделяет кредиты и поставляет ресурсы по льготным ценам. Есть информация, что на территории Сирии «квартируют» некоторые подразделения КСИР.
В остальном, Сирия — важнейший хаб для транспортировки вооружений и боеприпасов остальным прокси. К ним относится большинство палестинских группировок в непосредственной близости к Израилю, включая и ХАМАС.
Конечно, считать их прямой военной силой Ирана было бы поспешно — каждая группировка решает свои локальные задачи. Но одновременно они нуждаются в оружии, материальном обеспечении и финансах, а Иран — основной источник этого в регионе. Большинство из них ситуативные союзники, которые не обязательно разделяют ценности Исламской революции. И уж тем более сомнительно, что они заинтересованы в будущей гегемонии Ирана на Ближнем Востоке.
Но на сегодня всех их объединяет общий непримиримый враг — Израиль.
Эскалация и последствия
1 апреля 2024 г. израильские F-35 выпустили ракеты по иранскому консульству в Дамаске. В этот момент там находилось несколько высокопоставленных генералов, в том числе из «Аль-Кудс». Очевидно, Израиль подозревал, что там будут обсуждения новых поставок оружия палестинцам или Хезболе, и принял решение бить превентивно.
Долгое время ожидалось, что это закончится показными демаршами, как и в прошлом. Однако в ночь на 14 апреля Иран шокировал мир, решившись на нанесение ударов по объектам военного назначения.
Преимущественно Иран использовал дроны — несколько десятков в первой волне. Предполагалось, что это поможет понять конфигурацию израильских ПВО. За ней пошли вторая и третья волны. Всего было выпущено 185 беспилотников (в основном Шахеды различных модификаций), 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет. Часть ракет, по зафиксированными американскими РЛС данными, были выпущены с территории Ирака.
Кроме непосредственно Ирана, в атаке приняли участие силы Хезболлы, которые нанесли серию ракетных ударов с помощью РСЗО по военным объектам на северной границе Израиля. Хуситы тоже отчитались о пусках своих беспилотников по израильской территории. Первые объекты достигли воздушного пространства Израиля к 3 часам ночи 14 апреля. США заявляют о порядка 500 различных единиц ракет и БПЛА.
Данные об успешности атаки разнятся. Израиль и США заявили о перехвате 99% ракет и дронов. Небольшие разрушения от попаданий случились на армейской базе под Негевом. Некоторые обломки попали на жилые массивы, причинив ранения мирным гражданам, но о жертвах пока не сообщается.
Иран в свою очередь через СМИ заявил об успешном поражении ряда военных объектов.
Перспективы
На данный момент кажется, что иранская атака вылилась в бестолковый пшик. У этого есть несколько причин:
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сама по себе атака ракетами и БПЛА по военным объектам не несёт в себе смысла, будучи не в рамках тщательно спланированной операции, где взаимодействуют все компоненты вооружённых сил
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израильтяне обладают высокопродвинутой системой ПВО, включающей комплексы Пэтриот и «Железный купол», а кроме того и системы ПВО на новых физических принципах (лазерные и СВЧ)
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иранское оружие преимущественно начинено микроэлектроникой гражданского типа, их баллистические ракеты не умеют летать по квази-баллистической траектории (маневрирование на участках активных ПВО), нет качественной авионики — как следствие страдает навигация и точность
Вероятно, в ближайшее время атаки не повторятся, из-за соотношения цены и урона — хотя обе стороны заинтересованы привирать о результатах иранского удара, нет никаких признаков серьёзного урона израильской обороноспособности.
Даже более того — по мнению многих экспертов, Ирану следовало бы остаться на позиции угроз, тем самым давя на противников и влияя на союзников. Теперь, когда иранская военная угроза впервые себя продемонстрировала на деле, оказалось, что она не настолько опасна, как прогнозировалось.
Пока Израиль воздерживается от ответных мер, тем более, их в этом не поддерживают США. Ожидать следующей атаки не приходятся, а политическая верхушка обеих стран вернулась к бравадной угрожающей риторике.
На данный момент планета выдохнула с облегчением – Третьей мировой не случилось. Иранский удар в своей результативности стал выглядеть поражением, что может подорвать авторитет страны — в первую очередь, у его союзников.
Что, впрочем, вряд ли повлияет на его «прокси силы», поэтому вероятно стоит ожидать наращивание провокаций с этого фронта. Хотя у проиранских группировок нет достаточного количества тяжёлых вооружений, оттягивание сил на границы может ослабить давление израильтян на Сектор Газы и дополнительно усугубить внутреннюю обстановку в стране.
Как показывает конфликт на Украине, ракетные удары по военной инфраструктуре и инфраструктуре двойного назначения — это чрезвычайно длительный и дорогостоящий процесс, прежде чем будут получены внятные результаты. Иранский удар должен был стать демонстрацией силы, а в результате стал демонстрацией слабости. Повлияет ли теперь это на военно-политический вес Ирана — вопрос открытый.