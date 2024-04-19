Может ли вражда Израиля с Ираном скатить мир в Третью мировую войну?

Иран, вопреки многим прогнозам решился таки на удары по Израилю. Конфликт на Ближнем Востоке перешёл в фазу эскалации и расширения — пока похоже, что всё тлеет, но последние годы показали, что «Ну не могут же они… а нет, могут» случается очень часто, поэтому сейчас подсчитаем потенциал ирано-израильского противостояния, кто может быть вовлечён и в чём его корневые причины.

Зачем Ирану война с Израилем

Почему страны не могут жить в мире — вопрос риторический, а вот почему у двух стран напряжённые отношения — вполне можно объяснить. Корень проблемы ирано-израильских отношений лежит в принципиальном противостоянии после «Исламской революции» 1978-1979 годов.

Согласно иранским взглядам на будущее региона, его необходимо очистить от всех видов «западного» влияния. Будущее «глобального Юга» на Ближнем Востоке должно опираться на глубокие национальные традиции и исламские законы. Никакого политического, экономического и далее культурного влияния «глобального Запада» оставаться не должно.