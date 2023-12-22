Как устроена Международная космическая станция

Как устроена Международная космическая станцияЧто там внутри, и как живут космонавты?
МКС — не просто парящая в космосе «коробка». Это огромное сооружение, которое собрано из различных модулей, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию.
Общее устройство
Представить Международную космическую станцию можно как своеобразный конструктор.
Она состоит из разнообразных модулей, которые могут быть лабораториями, жилыми блоками, а также техническими сегментами.
В лабораториях космонавты проводят научные исследования, а в жилых блоках, соответственно, живут.
В технических же модулях хранится разнообразное оборудование и системы обеспечения жизнедеятельности как самой станции, так и проживающих там людей.
Около Земли МКС летает по орбите на высоте примерно 430 км. При этом от космического вакуума и смерти людей там отделяют стенки толщиной всего полтора миллиметра.
Кстати, раньше, когда к МКС летали американские шаттлы, орбиту держали на уровне 350 км. Вообще, желательная высота орбиты для станции от 270 до 500 км. Связано это с тем, что выше находятся радиационные пояса, а ниже — постоянное трение об атмосферу Земли (из-за этого орбиту придётся часто корректировать).
Жилой объём станции — около 400 кубических метров, в общем, площадь размером с футбольное поле.
Быт
Перемещение между модулями станции отличается от обычной прогулки по коридору, как мы делаем это на Земле. В условиях невесомости люди используют руки, чтобы цепляться за поручни, и ноги, чтобы отталкиваться от поверхностей.
Всё это из-за микрогравитации. Но именно благодаря ей, космонавты могут работать: один — на полу, другой — на потолке, и друг другу при этом не мешать.
Для хранения вещей на МКС используются специальные крепления, которые находятся повсюду: на стенах, потолках, даже на полу. Важные предметы, такие как инструменты или документы, надёжно закреплены, чтобы избежать хаоса в невесомости.
Есть у космонавтов и свой особый рацион: им предоставляется широкий выбор супов, пюре и других блюд, которые можно приготовить, просто добавив горячую воду.
Значение имеют не только вкусовые качества пищи, но и содержание в ней питательных веществ, которые необходимы космонавтам чтобы быть здоровыми даже в условиях невесомости. Подробнее об этом можно почитать здесь:
Основное назначение МКС — проведение научных исследований в условиях невесомости. Лаборатории станции оснащены специальным оборудованием, которое позволяет проводить учёным такие эксперименты, которые на Земле просто невозможны.
Но жизнь — это не только наука, но и повседневная рутина. Космонавты также выполняют ремонтные работы, обеспечивают работоспособность станции и поддерживают связь с Землей. Связь с родным домом — важный аспект жизни в космосе.
Примерно раз в неделю космонавты могут «позвонить домой» по специальному каналу связи, эдакий космический Skype (при желании позвонить можно даже на мобильник).
Личное пространство
Живут космонавты в небольших каютах, которые размерами своими напоминают скорее шкафы. Эти каюты встроены в корпус станции и чем-то похожи на полки в поездах. Там можно уединиться и отдохнуть от общества (помним, что космонавты постоянно проводят время в замкнутом пространстве друг с другом).
Внутри каюты находится специальный спальный мешок, который надёжно удерживает космонавта. Спальник закреплён на стене, чтобы во время сна не крутиться в невесомости. Висишь и спишь, короче.
Кроме того, в каюте имеются вентилятор, розетка для подключения устройств, и система аварийной сигнализации. Здесь можно хранить личные вещи: фотографии, различные мелочи и тому подобное. Даже в космос можно привнести уют!
Гигиена
Душа в космосе нет от слова совсем. Для того, чтобы освежиться и помыться космонавты используют влажные полотенца. Протёрся — и работать дальше, вперёд и с песней.
Девушкам с длинными волосами, конечно, в этом плане сложнее. Но и с этим справляются — человек ко всему привыкает.
Туалет на станции практически аналогичен туалету в самолёте.. Там установлен своеобразный «пылесос», который всасывает отходы. Нажал на кнопку — и готово. От самолётного туалета его отличает то, что внутри есть два отвода — для жидких и твёрдых отходов соответственно.
Теперь немного о разных модулях станции.
Модули
Заря
Именно с этого модуля и началась постройка МКС на орбите. Запустили его 20 ноября 1998 года с помощью ракеты-носителя «Протон».
Кстати, «Заря» принадлежит NASA, поскольку строительство финансировало США, но относится к российскому сегменту МКС
До двухтысячного года «Заря» обеспечивала станцию энергией, поддерживала температуру и ориентацию. Сейчас это хранилище топлива и склад, а также там проводят разнообразные эксперименты (остальные функции перешли к другим модулям).
Звезда
Модуль «Звезда» играет ключевую роль в русском сегменте МКС. Это не только вход и выход в открытый космос для космонавтов, но ещё и и сердце систем поддержания жизнедеятельности. Внутри «Звезды» расположены системы очистки воздуха и воды, а также оборудование для генерации электроэнергии.
Кстати, сначала «Звезду» хотели отправить на замену отработавшей свой срок космической станции «Мир», но потом решили отправить к МКС
Жилые помещения в служебном модуле оснащены всем, что только может понадобиться в космосе. Здесь находятся персональные каюты для отдыха, медицинское оборудование, полноценная кухня с обеденным столом и холодильником и средства для личной гигиены.
В центре модуля располагается пост управления станцией, оснащённый высокотехнологичной аппаратурой, с помощью которой и контролируют все основные системы.
А ещё там есть беговая дорожка с системой виброизоляции от NASA, и велосипед для тренировок.
Водные отходы на «Звезде» подвергаются рециркуляции. Модуль также оборудован системой Elektron, которая электролизирует конденсированную влагу и сточные воды для производства водорода и кислорода.
«Звезду» доставили к станции ракетой-носителем «Протон» 12 июля 2000 года, а уже 26 июля пристыковали к функционально-грузовому блоку (ФГБ) МКС.
Юнити
«Юнити» («Единство») — это такой герметичный соединительный модуль с шестью стыковочными узлами. Некий коридор, который соединяет жилые и рабочие помещения МКС.
Через «Юнити» пролегают критически важные маршруты для передачи электроэнергии, данных, жидкостей и газов. Всё то, без чего поддерживать системы жизнеобеспечения просто невозможно. Инфраструктура модуля впечатляет: здесь установлено более 50 000 механических устройств, 216 трубопроводов для транспортировки жидкостей и газов, а также 121 внутренний и внешний кабель, протяжённостью более девяти километров.
«Юнити» стал первым модулем в американском сегменте МКС, а запустили его 4 декабря 1998 года, в качестве основного груза шаттла «Индевор».
Купол
Из «Купола» можно полюбоваться на Землю, космос и работающих там людей. Это такой панорамный обзорный модуль с прозрачными иллюминаторами. Чтобы всякий мусор не повредил иллюминаторы, с внешней стороны они защищены специальными крышками.
С аппаратурой внутри модуля тоже все тип-топ: есть системы аудио- и видеоконтроля, слежения за температурой станции, а также места для управления манипулятором «Канадарм 2».
Доставили «Купол» к станции 10 февраля 2010 года шаттлом «Индевор» вместе с модулем «Транквилити».
После установки «Транквилити» на модуль «Юнити», модуль «Купол» был перенесён на своё рабочее место — нижний стыковочный узел модуля «Транквилити».
Транквилити
«Транквилити» («Спокойствие») не только расширяет жилое пространство и рабочие места, но и включает в себя и системы обработки воздуха и воды.
Также модуль обеспечивает связь с другими модулями, например, отсюда можно попасть в «Купол».
Кстати, изначально модуль назывался «Нод 3» (ISS node 3, «Узел 3»), а своё текущее название он получил 15 марта 2009 года в честь космической экспедиции «Аполлон-11», которая совершила первую высадку человека на Луне в Море Спокойствия (Sea of Tranquility)
Дестини и Коламбус
Модули «Дестини» и «Коламбус» — это лаборатории, в которых учёные могут проводить свои исследования в условиях невесомости.
Здесь установлены различные научные приборы и оборудование для изучения физики, биологии, астрономии и других наук.
«Дестини» («Судьба») пристыкован к переднему узлу модуля «Юнити», есть там и система жизнеобеспечения с очисткой воздуха и контролем температуры и влажности.
У «Коламбуса» («Колумб») снаружи имеются четыре места для крепления научной аппаратуры. Она позволяет проводить исследования и эксперименты в условиях открытого космоса (изучение солнечно-земных связей, анализ воздействия на оборудование и материалы длительного пребывания в космосе, эксперименты по выживанию бактерий в экстремальных условиях и т.д.).
«Коламбус» сделали по заказу ESA, и он пристыкован к модулю «Гармония».
Дестини доставили на МКС шаттлом «Атлантис» 7 февраля 2001 года, а «Коламбус» — тем же шаттлом, но 11 февраля 2008 года.
Гармония
Модуль «Гармония» соединяет две исследовательские лаборатории: европейскую — «Коламбус» и японскую — «Кибо».
Он обеспечивает электропитание и обмен данными для присоединённых модулей. Ещё там есть дополнительная система обеспечения жизнедеятельности и три спальных места.
Модуль доставили на МКС на борту шаттла «Дискавери» 26 октября 2007 года. Сначала его установили на левый стыковочный узел модуля «Юнити», а 14 ноября 2007 года экипаж МКС-16 переместил модуль «Гармония» на его постоянное место — передний стыковочный узел модуля «Дестини».
Кибо
«Кибо» («Надежда») — это экспериментальный модуль, который представляет собой первую научную орбитальную лабораторию Японии. Разработан Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Из всех модулей, он — самый крупный.
«Кибо» предназначен для широкого спектра научных исследований и экспериментов. Изучают там как процессы, происходящие на Земле, так и в околоземном пространстве.
Список проводимых исследований впечатляет: изучение состояния озонового слоя, проблемы глобального потепления, выращивание кристаллов, воздействие микрогравитации и радиации на растения, животных и людей, астрономические исследования и многое другое.
Первый компонент модуля доставил на МКС 14 марта 2008 года шаттл «Индевор».
Затем 2 июня 2008 к МКС пристыковался «Дискавери», который привёз «Герметичный отсек» (JEM PM), «Опорные шасси» и «Дистанционный манипулятор» (JEM RMS).
15 июля 2009 года, шаттл «Индевор» доставил «Внешнюю экспериментальную платформу» (JEM EF).
И, наконец, 25 августа 2015 года на «Кибо» установили модуль CALET — космический телескоп для исследования излучения частиц высокой атомной массы и энергии. Его привезли на японском грузовом корабле HTV-5
Наука
Многоцелевой лабораторный модуль, созданный в России и который (наконец-то!) запустили 21 июля 2021 года.
— Вы успели разобраться в ситуации с многоцелевым лабораторным модулем для МКС? Что с ним произошло?
— Работаем над этим вопросом.
— И когда модуль может быть отправлен на орбиту?
— Посмотрим. В нашем веке точно полетит.
Модуль хорош, на нём созданы оптимальные условия для хранения оборудования и проведения научных экспериментов.
Есть там и одна каюта для космонавта (до этого у нас было две), бортовая мастерская, санузел (второй в российском сегменте, первый — в модуле «Звезда»), система генерации кислорода.
Своеобразное ноу-хау — прибор СРВ-УМ для регенерации воды из урины. В отличие от системы, применявшейся на станции «Мир», и аналогичной системы в американском сегменте, которая функционируют по принципу самовара (кипятишь урину — получаешь воду), СРВ-УМ применяет центрифугу и мембранные фазовые переходы. Отсюда и высокий КПД.
© Небольшая экскурсия
На модуле также установлен Европейский манипулятор ERA и Узловой модуль «Причал», которые расширяют его функциональность.
BEAM
Ну и из совсем необычного, с недавнего времени у станции есть BEAM — экспериментальный развёртываемый жилой модуль, который сделала частная компания Bigelow Aerospace.
Его привезли на «Драконе» 10 апреля 2016 года в рамках миссии SpaceX CRS-8, после чего с помощью манипулятора «Канадарм-2» пристыковали к узловому модулю «Транквилити».
С его помощью хотели узнать, можно ли вообще использовать надувные модули для космических станций: будет ли он защищать от радиации, от метеоритов и мусора.
Во время пребывания в составе МКС внутри модуля проводятся регулярные замеры различных показателей и параметров.
Сейчас инженеры высчитали, что модуль сможет проработать на МКС до 2028 года. Показал он себя прекрасно, и теперь там хранят разные небольшие грузы.
В декабре 2021 года модулем BEAM владеет NASA, так как компания Bigelow Aerospace в марте 2020 года в условиях пандемии COVID-19 фактически прекратила свою деятельность.
Другие модули
Помимо больших модулей, на станции есть ещё и небольшие. Например, МИМ-1 и МИМ-2.
Это небольшие исследовательские модули, которые назвали «Поиском» и «Рассветом». Они разработаны для хранения необходимого оборудования, предназначенного для проведения научных экспериментов в космосе.
Также на станции установлена система ферм, на которых есть солнечные батареи, панели радиаторов и дистанционные манипуляторы. Ещё там хранят грузы и разное оборудование.
Для негерметичного хранения всякого разного созданы внешние складские платформы (ESP, три штуки) и транспортно-складские палеты (ELC, 4 штуки).
А вот для герметичного хранения есть «Герметичный многофункциональный модуль» (PMM) — складское помещение для хранения грузов, пристыкованный к модулю «Транквилити». Это один из двух грузовых модулей, которые периодически таскали на орбиту шаттлы.
Грузовые модули «Леонардо» и «Рафаэль» были объединены в единый «Многоцелевой модуль снабжения». Они стыковались к надирному (расположенному в самой низкой точке) порту модуля «Юнити».
С марта 2011 года модуль «Леонардо» был переоборудован и теперь постоянно находится среди остальных модулей станции.
Ещё у МКС есть различные манипуляторы: «Канадарм-2», «Декстр», ERA; стыковочные адаптеры для космических кораблей и шлюзовые порты.
В общем, МКС поистине удивительный проект. Российский и американский сегменты станции, а также различные модули обеспечивают условия для жизни и работы космонавтов, проведения разнообразных экспериментов и изучения околоземного пространства.
И, несмотря на технические трудности, МКС продолжает служить платформой, которая расширяет наши знания о космосе и поддерживает сотрудничество между разными странами.
Такие дела.