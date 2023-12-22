Как устроена Международная космическая станция

Общее устройство

Представить Международную космическую станцию можно как своеобразный конструктор.

Она состоит из разнообразных модулей, которые могут быть лабораториями, жилыми блоками, а также техническими сегментами.

В лабораториях космонавты проводят научные исследования, а в жилых блоках, соответственно, живут.

В технических же модулях хранится разнообразное оборудование и системы обеспечения жизнедеятельности как самой станции, так и проживающих там людей.