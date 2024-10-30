Израиль побеждает?Год войны на Ближнем Востоке
Год прошёл с нападения хамасовцев на израильские поселения юга страны. Масштабный теракт перерос в затяжную войну в Секторе Газа, пробудил ещё пару «спящих» конфликтов, поставил Израиль на грань войны с Ираном и, в общем, приблизил мир к Третьей мировой.
Даже текущий конфликт на Украине на время померк — внимание планеты переключилась на антиизраильские и антиисламские демарши, ожесточённое противостояние внутри леваков и праваков в западных странах. Но главное, конечно, деньги, а ещё важнее — оружие и боеприпасы, которые стали перетекать от Украины к Израилю.
Что происходило этот год, будет ли полномасштабное вторжение в Ливан, и схлестнутся ли Израиль с Ираном в большой войне? Порассуждаем об этом.
Сектор Газа — когда конец?
Операция против Сектора Газа и группировки Хамас началась ещё тогда, когда не над всеми израильскими посёлками был установлен контроль. Израиль десятилетиями готовился к подобным сценариям, поэтому ему не нужны были месяцы на подготовку и развёртывание.
По изначальному плану, операция имела две фазы:
- Воздушная — нанесение точечных ударов по лидерам группировки, а так же объектам критической инфраструктуры (бункеры вождей, цеха по изготовлению ракет, схроны боеприпасов)
- Наземная — планомерная зачистка, ликвидация оставшейся военно-партизанской инфраструктуры (прежде всего тоннели под Газой), освобождение свыше 250 заложников
Воздушная фаза продлилась три недели до 27 октября: сначала бомбили север, давая мирному населению уйти на юг, потом уже утюжили юг, а населению было деваться уже некуда. Точечные удары и один из самых высоких показателей плотности населения в мире оказались мало совместимы — число жертв уже на этом этапе шло на тысячи.
За вторую фазу была выработана тактика действия наземных сил — сочетания групп спецназа, танков, пехоты и инженерных машин. Спецназ выискивает опорные пункты для авиаударов, танки и пехота завязывают бои на тесных улочках, а инженеры расчищают заграждения и обезвреживают мины и СВУ. Таким образом удалось взять под относительный контроль север англомерации.
Особую сложность представляла зачистка тоннелей, ставших своеобразным «метро» для Хамас, где можно быстро перебрасывать отряды для внезапных контратак и быстро скрываться, а ещё перемещать и хранить оружие и взрывчатку. Именно ликвидация этой головной боли для Цахал заняла бОльшую часть времени — в тоннели спускался спецназ и инженеры, его заливали морской водой, однако под полный контроль эта сеть не попала до сих пор.
Изначально предполагалось, что на «всё про всё» уйдёт пара-тройка месяцев… но мы-то с вам знаем примеры, насколько прогнозы не стыкуются с реальностью. Разумеется, супер-пупер бескровная операция вылилась в кровавый «тяни-толкай» на улицах Сектора Газа, с большими потерями для обеих сторон и огромными для мирного населения.
С конца ноября по 1 декабря 2023 г. действовало короткое перемирие, за которое произошел большой обмен людьми — заложников Хамас на заключённых израильских тюрем. В декабре Цахал продолжил продвижение к центральной части англомерации, однако уже в следующем году вывел войска из северной части, посчитав задачи там выполненными. Теперь внимание было привлечено к югу и юго-западу англомерации, в частности городу Рафах, где предположительно скрывались уцелевшая верхушка Хамас и большое количество боеспособных подразделений.
Вокруг предстоящего вторжения в Рафах разгорелись споры на международной арене — все уже устали от затянувшейся войны, мало кто верил, что Израиль сможет достичь поставленных им же целей. Наконец, новая масштабная операция сулила новый рост жертв и усугубление отчаянного положения мирных жителей — город заодно стал прибежищем массы беженцев.
7 апреля 2024 года израильские войска покинули юг англомерации, однако началось напряжение с Ираном, который предпринял ракетную атаку на Израиль в ночь с 13 на 14 апреля. 6 мая началась битва за Рафах, в сущности продолжающаяся до сих пор. Город бомбили и до этого, но наземную операцию под мировым давлением откладывали несколько месяцев.
Битва за Рафах — это отдельная история, бои там приняли ожесточённый характер, а от застройки почти ничего не осталось — теперь район малопригоден для жизни. В настоящее время там продолжаются бои.
В конце сентября 2024 г. правительство Израиля выступило с рядом заявлений, сухой остаток которых сводится к тому, что ХАМАС прекратил своё существование как военно-политическая организация и теперь представляет собой организацию террористическую. На деле же потенциал партизанской войны ХАМАС далеко не исчерпан и назвать войну законченной сложно.
В Секторе Газы продолжаются отдельные операции по освобождению заложников, но большая часть освобождений — это обмены, которые протекают при договорённостях посредников.
Северный фронт
Это граница с Ливаном, который представляет собой двойную политическую систему — официальную и организацию Хезболла, которая имеет собственную армию и политическое представительство. Поделать что-либо с Хезболлой самостоятельно власти Ливана не могут — организация гораздо мощнее тех же Хамас. Об этом у нас была статья. Конфликт усугублялся давним спором о границе у реки Литани, важным водным ресурсом для обеих стран.
Численность группировки по разным оценкам доходит до 100 тысяч человек, из которых 60 тысяч — армия. При этом у них гораздо больше тяжёлых вооружений, артиллерии и РСЗО чем у ХАМАС, а также есть ракеты тактического и, вероятно, оперативного назначения — скорее всего, иранского происхождения. Обстрелы там бывали и до событий 7 октября 2023 года, с апреля по июль, в основном от лица находящихся в этом регионе хамасовцев, но все всё понимают.
Несмотря на это, Хезболла не решилась вступить в открытый конфликт с Израилем. Начиная с октября, там продолжались перестрелки, иногда доходившие до обмена ударами артиллерии и РСЗО. Ливанцы часто использовали компактные переносные противотанковые ракеты (ПТРК), которые позволяли мобильным группам внезапно атаковать военные объекты на границе.
С декабря 2023 года, израильтяне начали более активно огрызаться на обстрелы с ливанской стороны — погибшие были и среди собственно ливанских солдат и пограничников. Кроме того, началась точечная охота на руководство Хезболлы, а 20 января 2024 года израильские ВВС обстреляли иранское посольство в сирийском Дамаске, погиб ряд высокопоставленных генералов и офицеров КСИР (параллельная вооружённым силам военная организация Ирана).
Интенсивность обстрелов заставила провести с обеих сторон массовую эвакуацию — со стороны Израиля от 60 до 80 тысяч человек (в некоторых источниках до 100 тысяч), а со стороны Ливана — до 1,2 миллионов (!). Разумеется, при таком масштабе держать конфликт замороженным было крайне затруднительно для обеих сторон.
В сентябре 2024-го эскалация начала набирать обороты: 17-го числа произошла самая громкая и коварная диверсия за последние десятилетия. В Хезболле использовали особую защищённую связь на пейджерах и радиостанциях (для более высокопоставленных членов), одна из крупных партий в поставках аппаратуры прошла через руки Моссада (вероятнее всего). Скоординированный взрыв ранил свыше 4000 членов группировки, из них 52 скончались, а 400 получили тяжёлые ранения.
На следующий день операция повторилась с радиостанциями. В то же время правительство Израиля заявило об «ограниченной» операции на юге Ливана. Для выполнения задач была переброшена закалённая в боях в Газе 98-я десантная дивизия, сформированные горные подразделения, и конечно спецназ и авиация.
27 сентября в ходе авиаударов по скрытым защищённым комплексам Хезболлы были убиты генеральный секретарь организации Хасан Насралла и «третий номер» Али Карчи (командовал «южным фронтом»), а кроме них ещё 20 высокопоставленных лиц. По сути, за один день организация была полностью обезглавлена, при этом охота за верхушкой Хезболлы продолжается, и не без успеха.
К 2 октября Израиль стянул ещё больше сил к границе, включая бронетанковые части и начал глубокие рейды на ливанскую территорию с целью сбора информации о военной инфраструктуре — в первую очередь израильтян интересовали ракетные пусковые, склады ракет и БПЛА, а так же тоннели для обслуживания всего этого. Закрепляться на глубине территории Ливана ЦАХАЛ пока не планирует.
На текущий момент армия Израиля захватила несколько деревень, и продолжает точечные ракетные атаки на руководство Хезболлы. Обезглавленное движение испытывает сложности в координации сил и эффективном противодействии. А это шанс для официального Ливана ослабить влияние Хезболлы в стране и предотвратить масштабную войну с Израилем.
Израиль и Иран
С самого первого дня обострения израильские власти обвиняли Иран в том, что за спиной терактов 7 октября и всего после стоит иранская шиитская военно-политическая организация КСИР, точнее её секретная служба «Кудс». Они же, якобы (или вероятно) снабжали дальнобойным оружием Хезболлу для обстрелов северной части Израиля.
Это международное противостояние грозит дестабилизацией всему Ближнему Востоку, слишком велики военные потенциалы. При этом Израиль и Иран очень удалены друг от друга (почти 1000 км) и высок риск вовлечении многих стран-соседей.
Иран предпринял две крупнейших ракетных атаки на Израиль, и обе не закончились для последнего большими потерями. Тем не менее, проирански настроенные хуситы сильно усложнили движения судов в Аденском заливе, который «ворота» Красного моря и Суэцкого канала. А это минимум 10% мирового торгового оборота, а для самих израильтян — почти половина.
Со своей стороны Израиль наносил удары по верхушке КСИР и «Кудс», в основном на «нейтральной» территории, в частности в Сирии. Ну и конечно продолжил уничтожать потенциальную ядерную инфраструктуру, а так же похищать и устранять чиновников, учёных (физиков-ядерщиков), связанных с ядерной программой Ирана.
В начале октября 2024 года группа из 39 иранских депутатов направила открытое письмо в Высший совет национальной безопасности Исламской Республики (местный Совбез). В письме озвучена просьба рассмотреть возможности создания ядерного оружия для защиты страны. Данный демарш как бы позволяет разрабатывать ядерную программу более открыто. Но направлен он скорее для устрашения международного сообщества и усиления политического давления на Израиль.
Тем не менее, многие эксперты склоняются к тому, что у Ирана нет пока возможности создать ядерное оружие, но есть возможность создать инфраструктуру, которая сможет быстро начать его производство.