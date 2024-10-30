Израиль побеждает?

Год прошёл с нападения хамасовцев на израильские поселения юга страны. Масштабный теракт перерос в затяжную войну в Секторе Газа, пробудил ещё пару «спящих» конфликтов, поставил Израиль на грань войны с Ираном и, в общем, приблизил мир к Третьей мировой.

Даже текущий конфликт на Украине на время померк — внимание планеты переключилась на антиизраильские и антиисламские демарши, ожесточённое противостояние внутри леваков и праваков в западных странах. Но главное, конечно, деньги, а ещё важнее — оружие и боеприпасы, которые стали перетекать от Украины к Израилю.

Что происходило этот год, будет ли полномасштабное вторжение в Ливан, и схлестнутся ли Израиль с Ираном в большой войне? Порассуждаем об этом.