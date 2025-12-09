Перспективная рабочая лошадка для НАТО и главный истребитель для ВВС Украины

Истребители Gripen буквально ворвались в мировую повестку после заявления украинских властей о планах их приобретения, но эту историю мы оставим за скобками. Нельзя сказать, что шведские боевые машины были неизвестными, но как бренд для обывателя, мало интересующегося современной боевой авиацией, такой истребитель в новинку.

Этот пробел мы и заполним сегодня. Машина действительно необычная… своей обычностью — этот вывод мы можем смело внести в начало, чтобы не делать клишированных итогов. Но, тем не менее, много важных аспектов современного взгляда на воздушную войну и строительство ВВС затронем.

Отсутствие боевого опыта — недостаток?

Многие комментаторы наших статей по «военке» имеют бронебойный аргумент — пока техника не побывала в бою, «жизнеспособной не считается». Дескать, пусть пройдёт горнила пятёрки-другой конфликтов, тогда и поговорим о недостатках и преимуществах. Это, наверняка, первое, что придёт на ум потенциальным критикам героя этого материала.