Сделал первый в мире антивирус и получил проблемы уровня боевиков со Шварценеггером. Биография Джона Макафи

Родился Джон Ма́кафи (англ. John McAfee) очень-очень давно, в 1945 году, в Соединённом Королевстве. Но только мать Джона была англичанкой, а вот отец – военнослужащим США, который был тогда на службе в Британии. «Курортный роман» перерос в серьёзные отношения – новоиспечённое семейство Макафи в Британии не задержалось и отправилось жить в США, город Роанок, штат Вирджиния.
Детство у Макафи было печальным. Отец был буйным алкоголиком, а когда Джону было еще только 15-лет, старший Макафи покончил жизнь самоубийством.
Тем не менее, Джон не стал беспризорным наркоманом-преступником. Наоборот, в 1967 году получил степень бакалавра в области математики одного из частных колледжей Вирджинии. Зарабатывал на жизнь и учёбу он хитростью и самоуверенностью – ходил от дома к дому и сообщал каждому владельцу, что он выиграл подписку на журнал – надо только платить небольшие сборы на доставку и тому подобное. Естественно, стоимость журнала входила в эти сборы, но этот факт, конечно, умалчивался. По рассказам Макафи, эта хитрость отлично работала и принесла ему кучу денег.
В 1968 году Джон начал работать над докторской по математике в колледже в Филадельфии, но его оттуда выгнали за сексуальную связь с одной из студенток. Чуть позже Джон на ней женился.
После колледжа два года был программистом в институте NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства). И одновременно стал активно подсаживаться на алкоголь и наркотики. Со следующей после NASA работы его выгнали из-за обвинений в покупке марихуаны. В те годы в США можно было получить срок за это, но Джону повезло с адвокатом, который помог избежать ему тюрьмы. С работы его всё-таки попросили, хотя это и не остановило Макафи от экспериментов с веществами. В 1969 Джон устроился в железнодорожную компанию штата Миссури, чтобы c помощью одного из компьютеров IBM попытаться автоматизировать создание расписания для поездов. Полгода спустя Макафи удалось наладить процесс, но к тому времени он баловался уже не только марихуаной, но также и ЛСД, в том числе и посреди рабочего дня.
Но даже при этом он умудрился проработать и в других известных фирмах. Например, в Xerox, а в 80-хх — в Lockheed — одной из крупнейший компаний в области аэрокосмической и оборонной техники. Очень крутой послужной список, надо сказать.
И всё же его жизнь в те годы нельзя назвать мечтой – в 80-е Джон уже не проводил ни дня без виски и кокаина, по большей части в одиночестве, так как жена ушла, собаку он отдал, и даже с друзьями было туго. Много раз он думал о суициде, тем более что у него был яркий пример – его отец. И, как гласит история из уст самого Макафи, в 83-м он окончательно отчаялся наладить свою жизнь и наконец-то обратился за помощью в местное общество анонимных алкоголиков. Как он позже признался, там ему помогли завязать с алкоголем и наркотиками навсегда.
В 80-х в жизни будущего миллионера произошло самое важное событие. В 1986 году два брата из Пакистана написали первый компьютерный вирус для MS-DOS. Правда, он был не так уж страшен. «Зловред» всего лишь замедлял работу дискет, а жёсткие диски вообще обходил стороной. К тому же он показывал сообщения с именами и телефонными номерами авторов. Но сам факт проникновения чужой программы на компьютер напугало немало людей и авторам стали названивать беспрерывно, требуя удаления вируса.
Джон Макафи тогда уже четыре года был в завязке, жил в Кремниевой долине и исправно трудился на благо Lockheed, работая над засекреченной программой для распознавания голоса. Он наткнулся на статью в местной газете о бесконтрольном распространении ужасного пакистанского компьютерного вируса, который заражал компьютеры без какой-либо очевидной причины. Джону это очень напомнило его детство – ведь его отец часто мог ударить его просто так, совершенно неожиданно и без всякого предупреждения. А он, будучи мальчишкой, не мог дать сдачи взрослому мужику. И Джон вдруг понял, что все эти люди сейчас в таком же положении – кто-то без причины вредит их компьютерам, а они никак не могут этому противостоять, так как никаких антивирусов и специалистов в этой области тогда попросту не было.
John Storey
Будучи предпринимателем по натуре, Джон не ограничился только лишь написанием антивируса, но в 1987 году основал свою собственную фирму — McAfee Associates. Её офисом стал дом Макафи, но первое время он занимался не продажей программного обеспечения. Джон купил большой фургон – 8 метров в длину, загрузил его компьютерами – и в таком виде выступал скорой антивирусной помощью. То есть по звонку ездил в компании и помогал им устранять последствия вирусных атак.
В последующие годы Макафи регулярно появлялся в СМИ с предупреждениями о множащихся вирусах, о компаниях, которые ими разорены, а также написал об этом целую книгу. Другими словами, немало запугал публику страшными картинами уничтоженных и украденных данных, финансовых крахов и так далее. Это, плюс постоянно растущий рынок компьютеров, вели McAfee Associates к богатству и успеху. В начале 90-хх годовой оборот фирмы исчислялся миллионами долларов, а её программным обеспечением пользовалась половина компаний из списка Forbes 100.
Однажды Макафи заявил в интервью, что быть создателем первого в мире антивируса — не самая приятная слава на свете. По его словам, из-за этого он стал мишенью для многих хакеров, для которых «хакнуть» его — это особое, очень важное достижение в их карьере.
В 1994 году Джон уходит из McAfee Associates. А еще два года спустя продаёт свою долю в компании за 100 миллионов долларов. В 2010 году компания переходит в собственность Intel.
После продажи компании долгое время Макафи вёл достаточно спокойную и размеренную жизнь. Он занимался своими небольшими проектами, давал лекции студентам и советы стартапам. Развивал мессенджер PowWow, про который вы никогда не слышали, потому что популярным он так и не стал. Даже основал институт йоги и написал о ней несколько книг.
Как сообщали многие источники, к 2008 году состояние Джона Макафи снизилось со 100 млн долларов до всего четырёх. Он продал почти всё, что имел, включая большие территории на Гавайях и частный аэропорт в Нью-Мексико. Чтобы еще больше сократить расходы, а также отделаться от людей, которые судились с ним просто потому, что считали его богачом, он перебрался в Белиз — государство в Центральной Америке, население которого на тот момент насчитывало немногим меньше 200 000 человек. Но там Джон занимался не компьютерными технологиями, а антибиотиками. А ещё основал производство сигарет и компанию по распространению кофе и, наконец, водное такси.
Со временем Макафи стал спонсировать местную полицию и выдавать ей оружие, когда обнаружил, что его поместье находится всего в паре-тройке километров от деревушки, кишащей людьми, которые занимались перевозкой и продажей наркотиков. И, в конце концов, сам стал вмешиваться в дела всех и каждого: останавливать подозрительные машины, подкупать мелких уличных наркоторговцев плоскими телевизорами на условиях, что те завяжут со своим нелегальным бизнесом. Жил, как в компьютерной игре.
При этом продолжал верить, что его небольшая лаборатория сможет произвести революции в мире медикаментов. В конце концов, его паранойя, что вокруг сплошь только бандиты, наркоторговцы и промышленные шпионы, стала пугать его близких и партнёров по бизнесу, а его маленькая армия наёмников, охраняющая территорию, стала привлекать внимание властей.
Brian Finke
В итоге Джону пришлось сбежать из Белиза в Гондурас из-за обвинения, что он организовал убийство своего соседа Грега Фаулла. Ему пришлось многое пережить: изменить внешность, менять телефоны и места убежища, столкнуться с рэкетом местных властей, организовать сеть шпионов за действиями полиции, ночевать в заброшенных сараях и т.п. Перед побегом из Белиза в Гондурас Макафи нашёл двойника, заплатил ему за смену имени, отправил его в Мексику и позволил властям его поймать. После этого попросил друзей, чтобы они подтвердили факт задержания «того самого» Макафи и проследил, чтобы эта новость разлетелась в СМИ. Только после этого он направился к границе Гватемалы.
И даже здесь перестраховался, потому что выбрал день, когда был ливень — он знал, что в такие дни пограничники не досматривают проезжающих дотошно.
Но Логово Джона в Гондурасе случайно раскрыли нерадивые журналисты. Они приложили к интервью с ним на своём интернет-сайте фотографии с сохранившимися в них GPS-метками. Эта история кончилась для Макафи достаточно мирно – его депортировали не в Белиз, а в США. А несколько лет назад он даже собирался баллотироваться в президенты США от Либертарианской партии, но проиграл бывшему губернатору Нью-Мексико, Гэри Джонсону.
Stephen Rodrick, Men's Journal
Но и на этом приключения неуёмного Джона Макафи не заканчиваются. В 2017 году он очень заинтересовался криптовалютным рынком и, в частности, биткоином. Он стал его апологетом и собрал огромное количество фанатов в Твиттере, постоянно предвещая «битку» самую лучезарную судьбу. Его даже стали называть «крипто-Исус». Он стал настолько узнаваемой персоной в мире криптовалют, что стоило ему только упомянуть в своём блоге в Твиттере какую-нибудь никому неизвестную криптовалюту, как её цена взлетала до небес.
Правда, одновременно с тем Джон не раз выставлял себя глупо. Например, пообещал съесть свой пенис в прямом эфире национального телевидения, если к 2020 году за один биткоин не будут давать один миллион долларов США. Что на фоне быстрого роста биткоина в 2017 году всё равно выглядело чересчур самонадеянно, а уж после обвала курса весной 2018-го… На момент написания статьи один биткоин был равен $5385, а осталось у Джона только несколько месяцев.
Еще одним проколом стал запуск биткоин-кошелька под названием Bifti. Макафи утверждал, что это кошелёк совершенно невозможно взломать, что он самый защищённый среди всех. И, всего через неделю, Bifti был взломан хакерами. А вскоре девайс был взломан второй раз, и на нём смогли запустить известную всем игрушку DOOM.
Сейчас, когда Макафи уже 73 года, он всё еще не готов «выйти на пенсию». Наоборот, в 2018 году он объявил, что снова поборется за президентское кресло на выборах 2020 года. И до сих пор не передумал – сейчас, пока пишется эта статья, Джон Макафи продолжает подбивать людей в Твиттере выбрать его президентом, когда срок Трампа закончится.