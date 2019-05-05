Сделал первый в мире антивирус и получил проблемы уровня боевиков со Шварценеггером. Биография Джона Макафи

После колледжа два года был программистом в институте NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства). И одновременно стал активно подсаживаться на алкоголь и наркотики. Со следующей после NASA работы его выгнали из-за обвинений в покупке марихуаны. В те годы в США можно было получить срок за это, но Джону повезло с адвокатом, который помог избежать ему тюрьмы. С работы его всё-таки попросили, хотя это и не остановило Макафи от экспериментов с веществами. В 1969 Джон устроился в железнодорожную компанию штата Миссури, чтобы c помощью одного из компьютеров IBM попытаться автоматизировать создание расписания для поездов. Полгода спустя Макафи удалось наладить процесс, но к тому времени он баловался уже не только марихуаной, но также и ЛСД, в том числе и посреди рабочего дня.

Но даже при этом он умудрился проработать и в других известных фирмах. Например, в Xerox, а в 80-хх — в Lockheed — одной из крупнейший компаний в области аэрокосмической и оборонной техники. Очень крутой послужной список, надо сказать.

И всё же его жизнь в те годы нельзя назвать мечтой – в 80-е Джон уже не проводил ни дня без виски и кокаина, по большей части в одиночестве, так как жена ушла, собаку он отдал, и даже с друзьями было туго. Много раз он думал о суициде, тем более что у него был яркий пример – его отец. И, как гласит история из уст самого Макафи, в 83-м он окончательно отчаялся наладить свою жизнь и наконец-то обратился за помощью в местное общество анонимных алкоголиков. Как он позже признался, там ему помогли завязать с алкоголем и наркотиками навсегда.