Бизнес на здоровье или как помочь российским диабетикам

Бизнес на здоровье или как помочь российским диабетикамИ доброе дело сделать, и хорошо заработать
Со многими болезнями в нынешнее время стало легче справляться именно благодаря научному прогрессу и техническим новинкам, которые, к слову, также активно обновляются и совершенствуются, как и пресловутые смартфоны.
Например, сахарный диабет,
с которым жизнь не сахар, имеет ряд ограничений, тем не менее наука спешит на помощь. Многие из вас слышали про глюкометры, которые помогают вовремя измерить уровень сахара в крови. Именно их производством (и не только) занимается российская компания «Элта».
Немного из истории
«Элта» существует уже больше 30 лет и, на минуточку, вообще-то первый российский производитель глюкометров, который получил патент на них и на тест-полоски. Основателем был человек, который напрямую столкнулся с этой бедой — у его дочери был сахарный диабет 1-го типа.
Вдобавок важно понимать, какая ситуация была в стране в 90-е годы: рядовые граждане многое не могли себе позволить, в том числе и иностранные глюкометры. А болезни как-то не очень объяснишь, что сейчас неподходящий момент и вообще кризис. Поэтому разработка и производство отечественных устройств значительно облегчили многим жизнь.
Глюкометр — прибор для измерения уровня глюкозы в крови. Используется для диагностики состояния углеводного обмена.
Тест полоски — с помощью чего производят измерения: на одноразовую полоску помещают каплю крови и вставляют в глюкометр.
Со временем компания стала разрабатывать новые модели, а после 2007 года произошли изменения и в учредительском составе: требовалось привлечь больше средств, чтобы не только оставаться на плаву, но и двигаться дальше.
Это дало результат, так через год на международном уровне глюкометр «Сателлит Плюс» признали аналогом зарубежных конкурентов, а в 2009 компания вышла уже и за пределы России (по классике в страны СНГ).
В 2014 году «Элта» решила не упустить свой шанс и воспользовалась предложенными льготами, а точнее стала резидентом Особой экономической зоны (подробно о ней можете прочитать в нашей статье). Это сильно облегчило жизнь компании, и не только из-за снижения налогового гнёта, но и это тоже: ребята смогли быстрее развиваться и наращивать производство без лишней бюрократии.
На протяжении своего существования «Элта» старалась совершенствовать глюкометры, но в 2018 перезапуск потребовался уже самой компании. В ходе него проверили масштабный ребрендинг, ну знаете там, сайт поприличнее, дизайн улучшить и узнаваемость увеличить. Это принесло свои плоды, и в один момент они стали самым обсуждаемым производителем глюкометров в соц.сетях.
Основная продукция
На сегодняшний день «Элта» производят несколько видов глюкометров:
- Сателлит
База, основа их технологической линейки: недорогая и доступная модель, но и функционала по минимуму, дёшево и сердито.
время измерения — 40 секунд
объем крови — 4-5 мкл
память — 40 результатов
- Сателлит плюс
Уже из названия понятно, что версия покруче предыдущей, но соответственно подороже. Думает и выдает результат быстрее своего младшего собрата, объем памяти также увеличен.
время измерения — 20 секунд
объем крови — 4-5 мкл
память — 40 результатов
- Сателлит экспресс
Скорость выкрутили по максимуму, но цифр к ценнику накинули. При этом объема крови для теста стало требоваться меньше, а памяти стало ещё больше. Одна из самых популярных моделей.
время измерения — 7 секунд
объем крови — 1 мкл
память — 60 результатов
Важное уточнение: все устройства работают только с полосками этой же фирмы и они индивидуальны для каждой модели, но из хорошего — стоят довольно-таки бюджетно. Производитель утверждает, что точность соответствует национальному стандарту ГОСТ, люди в отзывах вроде тоже положительно комментируют этот параметр.
Помимо глюкометров и тест-полосок компания выпускает и медицинское оборудование. Например, Гликогемотест, это такой прибор, с помощью которого можно диагностировать скрытую форму сахарного диабета. Плюс создают всякие реагенты для исследований в этой области, но это уже серьезные штуки, для профессионального использования, а не повседневные гаджеты.
Новинки
Любимым детищем компании можно считать последний разработанный ими глюкометр Сателлит Онлайн. Во-первых, создавали его больше 5 лет. Во-вторых, это уже не просто улучшение базовой версии, а целая новая система. Короче, такой король среди всех других глюкометров. «Элта» говорит, что вся разработка уникальная и не имеет никаких аналогов. Так, ну и что там по функционалу?
время измерения — 7 секунд
объем крови — 1 мкл
память — 900 результатов
Его можно синхронизировать с мобильным приложением (пока что только андроид версия, но и яблочникам тоже обещают) и вести дневник самоконтроля. Данные измерений вносятся автоматически, их нельзя менять или корректировать, что суперудобно для детской аудитории и их родителей.
Также можно выставить специальные напоминания для приёма лекарств. А ещё там есть возможность назначить наблюдателя: вести так коммуникацию со своим лечащим врачом будет гораздо удобнее. Такой сервис сильно облегчает повседневную рутину: когда тебе каждый день нужно измерять данные, контролировать их, записывать цифры, пытаясь ничего не забыть.
Просветительская деятельность и планы на будущее
Если вы напрямую не столкнулись с этим заболеванием, и считаете, что диабет это просто когда ел много сладкого, а теперь шоколадки и тортики нельзя есть ни в коем случае, то вам точно стоит посетить аккаунты «Элта». В рамках своего ребрендинга они, помимо производства глюкометров, серьёзно занялись ликбезом по теме диабета. И это не просто какие-то скопированные статьи с Википедии «что такое диабет», а полноценная просветительская деятельность.
На официальном сайте и в соц.сетях куча полезной информации как для тех, кто вообще не разбирается чё к чему, так и для тех, кто уже не первый год живёт с данным заболеванием. Специалисты компании отвечают на все вопросы, при этом у них классная форма подачи (короткие видео для молодёжи с клиповым мышлением присутствуют). Ещё одно направление деятельности — мероприятия, которые направлены на раннюю диагностику диабета, а также оказание помощи малообеспеченным гражданам.
Несколько лет назад они вообще отсняли свой мини сериал: DiaChallenge — реалити-проект о жизни людей с диабетом 1 типа. Мало того, что проект получил хорошие отклики, так ещё и поднял популярность самой «Элты» и повысил количество упоминаний о ней. Другими словами, совместили хорошее с полезным и не прогадали.
И совсем недавно, в качестве резидентов Особой экономической зоны, компания обзавелась собственным заводом (здание с шестью этажами и площадью больше 11 тыс. квадратных метров) на площадке «Алабушево». Такое расширение не случайно — организация планирует обновить линейку выпускаемой продукции. Помимо уже существующих глюкометров на новом предприятии будут производить первые российские онкотестеры, портативные приборы для определения протромбинового индекса и уровня холестерина в крови, и лабораторные анализаторы ДНК.
Как бы пафосно не прозвучало, но «Элту» вполне можно назвать социально ориентированным бизнесом. С точки зрения продвижения и маркетинговой стратегии такой подход логичен, особенно с учётом сферы деятельности и потенциальных клиентов. Ну и что в этом плохого, когда производитель решает заняться полезными для общества делами, а попутно совершенствует и продвигает свою продукцию? Мы только ЗА!
С одной стороны, можно порадоваться, что у нас в стране вообще есть отлаженное производство подобной жизненоважной продукции, которое ещё и развивается. С полной отдачей использует льготы и государственную поддержку и создает, вроде как, достойный и качественный продукт.
Но есть и ложка дёгтя, хорошо, да мало! У «Элты» отсутствуют значимые российские конкуренты в этой отрасли, они как были первыми на нашем рынке среди отечественных производителей, так и остаются — соперничать приходится только с западными гигантами. Со стороны производителя это, конечно, не проблема, но мечтать не вредно, и мы всё таки хотим, чтобы у нас всё развивалось больше, масштабнее и быстрее.