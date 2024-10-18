Бизнес на здоровье или как помочь российским диабетикам

Новинки

Любимым детищем компании можно считать последний разработанный ими глюкометр Сателлит Онлайн. Во-первых, создавали его больше 5 лет. Во-вторых, это уже не просто улучшение базовой версии, а целая новая система. Короче, такой король среди всех других глюкометров. «Элта» говорит, что вся разработка уникальная и не имеет никаких аналогов. Так, ну и что там по функционалу?

время измерения — 7 секунд

объем крови — 1 мкл

память — 900 результатов

Его можно синхронизировать с мобильным приложением (пока что только андроид версия, но и яблочникам тоже обещают) и вести дневник самоконтроля. Данные измерений вносятся автоматически, их нельзя менять или корректировать, что суперудобно для детской аудитории и их родителей.

Также можно выставить специальные напоминания для приёма лекарств. А ещё там есть возможность назначить наблюдателя: вести так коммуникацию со своим лечащим врачом будет гораздо удобнее. Такой сервис сильно облегчает повседневную рутину: когда тебе каждый день нужно измерять данные, контролировать их, записывать цифры, пытаясь ничего не забыть.

Просветительская деятельность и планы на будущее

Если вы напрямую не столкнулись с этим заболеванием, и считаете, что диабет это просто когда ел много сладкого, а теперь шоколадки и тортики нельзя есть ни в коем случае, то вам точно стоит посетить аккаунты «Элта». В рамках своего ребрендинга они, помимо производства глюкометров, серьёзно занялись ликбезом по теме диабета. И это не просто какие-то скопированные статьи с Википедии «что такое диабет», а полноценная просветительская деятельность.