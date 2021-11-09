Как примитивные беспилотники «нагнули» регулярную армию: годовщина войны в Карабахе

Остальной парк БПЛА — это разведывательные и разведывательно-ударные турецкие, а также израильские аппараты. Основная их задача — следить за перемещением противника и корректировать артиллерийские и авиационные удары. А эти удары уже наносят артиллерийские системы/РСЗО советских образцов и их российские модернизации. Ну и довольно банальные на сегодня МиГ-29 и Су-25.

Поэтому, в общем и целом это не была какая-то супертехнологичная война, беспилотники делают эту работу уже лет двадцать в разных уголках планеты. Разве что Азербайджан закупил много продвинутых моделей, способных и противостоять редким армянским средствам РЭБ, и просачиваться сквозь жиденькую ПВО Карабаха. Но не более.

Ключевых проблем две:

1) Ни у кого на сегодня нет эффективных и продвинутых средств противодействия дронам. Особенно если у вас устаревшие зенитно-ракетные комплексы 70-80-х готов разработки.

2) Армянская сторона, можно сказать, игнорировала переоснащение армии Азербайджана, и не предприняла никаких мер, или хотя бы попыток пересмотреть свою доктрину войны в новых условиях.