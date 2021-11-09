Как примитивные беспилотники «нагнули» регулярную армию: годовщина войны в Карабахе

Как примитивные беспилотники «нагнули» регулярную армию: годовщина войны в КарабахеВ чём секрет успеха Азербайджана и когда ждать реванш?
После тяжелого поражения армянской стороны от войск Азербайджана в Карабахской войне прошёл год. Конфликт, по крайней мере на какое-то время, заморожен, но, очевидно, в обозримом будущем разморозится, такой уж регион. Люди там живут горячие и принципиальные.
Мы же с холодной головой попробуем посмотреть, почему Азербайджан отыгрался за унизительное поражение в предыдущей войне, и за полтора месяца блицкрига сумел полностью отвоевать территорию, которую армяне освобождали за два года тяжелейшей бойни в 1992-1994. И, как вы можете догадаться, такая разница в результатах этих войн кроется в оружии.
Роль беспилотников
БПЛА турецкого и израильского производства взяли все лавры победителей, заслуженно ли… во многом да. В первую очередь, нужно понимать, что у азербайджанцев не было сугубо ударных дронов, типа мощных Akinci турецкого производства, а были более легкие Байрактары TB-2. Пожалуй сегодня этот аппарат можно брать за образец в классе, но сам по себе он погоды не делает и эффективен только при поддержке другого вооружения, масса полезной нагрузки всего до 150 кг (хотя конечно если речь идёт о высокоточных ПТУР, не так уж это и мало).
iai.co.il
Остальной парк БПЛА — это разведывательные и разведывательно-ударные турецкие, а также израильские аппараты. Основная их задача — следить за перемещением противника и корректировать артиллерийские и авиационные удары. А эти удары уже наносят артиллерийские системы/РСЗО советских образцов и их российские модернизации. Ну и довольно банальные на сегодня МиГ-29 и Су-25.
Поэтому, в общем и целом это не была какая-то супертехнологичная война, беспилотники делают эту работу уже лет двадцать в разных уголках планеты. Разве что Азербайджан закупил много продвинутых моделей, способных и противостоять редким армянским средствам РЭБ, и просачиваться сквозь жиденькую ПВО Карабаха. Но не более.
Ключевых проблем две:
1) Ни у кого на сегодня нет эффективных и продвинутых средств противодействия дронам. Особенно если у вас устаревшие зенитно-ракетные комплексы 70-80-х готов разработки.
2) Армянская сторона, можно сказать, игнорировала переоснащение армии Азербайджана, и не предприняла никаких мер, или хотя бы попыток пересмотреть свою доктрину войны в новых условиях.
Дрон — штука довольно дешёвая, даже в сравнении с истребителем поколения 4++, стоимостью 130 – 150 млн долларов, БПЛА типа Байрактар ТВ-2 стоит около 69 млн долларов за 6 штук + станция управления и боеприпасы к ним. При этом истребитель 4++ не имеет гарантированной защиты даже от ЗРК уровня Оса или тем более Тор, в то время как дроны просачиваются сквозь них почти незамеченными вплоть до роковой секунды, когда давшая себя обнаружить установка не огребёт ракетой.
Если в вашей стране плачевная экономическая ситуация и сорить деньгами даже для священной войны не получится, то в любом случае надо анализировать текущие боевые действия в мире и понимать — враг, с которым у вас спорные территории и ежемесячные перестрелки в зоне замороженного конфликта закупает современные беспилотники. Даже если армянская разведка не владела такой информацией, невозможно было не догадаться — Алиев вкачивал миллиарды в новую армию, БПЛА передовых разработок там не могло не быть.
voicenews.gr
Враг закупает беспилотники, а значит нужно вырабатывать новые тактические схемы боя, позаботиться о средствах маскировки, закупать системы радиоэлектронной борьбы. Вместо этого армия Арцаха массивно использует танки, артиллерия ведёт огонь с одних и тех же позиций, практически не перемещаясь, пехоту плотными колоннами ведут по дорогам в составе крупных тактических формирований, не говоря уже про расстрел азербайджанцами беспомощных и беззащитных колонн снабжения. В общем, действия как на учениях двадцатилетней давности.
На фоне абсолютно предсказуемой «дедовской» военной тактики азербайджанские дроны забавлялись как в тире, или как в Call of Duty, где противник ведёт себя как бот на минимальном уровне сложности.
Спайки
Никакие беспилотники не привели бы к такому разгрому армии Арцаха, если бы не израильские ПТРК Спайк, о которых мы писали ранее. Азербайджан понимал, что основа боевых соединений армян — это танки и мотопехота, и пусть даже устаревших образцов — это серьёзная сила и значительная угроза. Без этих средств ни к каким эффективным действиям враги не будут способны. Соответственно, удары по бронетехнике спланировали основательно — закупили передовые на сегодня многофункциональные израильские ПТРК Спайк.
Спайки — система третьего поколения, в которых ракеты оснащены головками самонаведения, а ТТХ превосходит даже знаменитые американские Джавелины: и дальностью, и противодействием помехам, и возможностью сочетаться с техникой. Именно Спайки ответственны за основные потери бронетехники Арцаха.
По разным оценкам парк только танков у армян составлял 300 единиц, и столько же легкобронированной техники. Но всё это не сыграло никакой существенной роли. Без комплексов активной защиты, без поддержки современных ПВО, им оставалось только заваливать горелыми остовами склоны гор.
Спайки модификаций NLOS, которые Азербайджан использовал против танков Арцаха, могли поражать цели даже вне зоны видимости, потому что потолок их дальности — впечатляющие 25 километров.
Дополняли Спайки ПТУР UMTAS турецкого производства, они входят в базовый комплект ударных версий Байрактар ТВ-2. Их ТТХ куда скромнее (дальность всего 4 км), хотя они уже относятся к третьему поколению и аналогично сочетают головку самонаведения с полуактивным лазерным наведением оператором. Но именно эти ракеты сделали основную славу Байрактарам в Карабахе, превратив название этих беспилотников в имя нарицательное и, извините, культовый бренд, как iPhone среди мобильников.
Оперативно-тактическое превосходство
Хайтек хайтеком, а основными средствами поражения оставались классические вооружения, об этом высказались за последний год большинство специалистов. Высказались и о том, что лёгкие Байрактары с 150 кг вооружений не ровня Су-25, сделавших 600 боевых вылетов на армянские позиции против 200 у турецких летающих роботов. Советский штурмовик несёт на себе свыше 4 тонн вредной для здоровья нагрузки за один вылет.
azernews.az
Но , помимо того, что на БПЛА было более продвинутое вооружение, их роль значительнее Су-25, и вот почему:
1) Дроны дали возможность контролировать почти весь театр боевых действий. Азербайджанское командование знали о дислокации армянских сил лучше, чем собственное командование последних, даже в глубоком тылу. Действовать там обычная авиация не могла, атакующий Су-25 лёгкая добыча даже для ПЗРК.
2) Пока Су-25 и артиллерия утюжили наиболее боеспособные соединения армян на передовой, беспилотники наносили удары по складам и колоннам снабжения, оставляя противника без топлива, провианта, боеприпасов и логистики как таковой. Их удары были более точными и разрушительными, поэтому в долгосрочной перспективе это сыграло не меньшую роль, чем классические средства.
3) БПЛА, даже отработав все цели, мог продолжать барражировать над позициями противника, снабжая информацией о его действиях, а ещё наводить дроны-камикадзе (в основном Orbiter 1K и Harop) на оставшиеся цели. Азербайджанская сторона ни на минуту не теряла контроль ситуации, в то время как управление армянской стороны всё больше становилось хаотичным.
И ещё очень важный новый аспект той войны. Youtube заполнился роликами, где Байрактары (на деле не обязательно, различных БПЛА у азербайджанцев около дюжины моделей) расстреливали технику и позиции армян. Ни шанса быть предупреждёнными, ни шанса спастись или выжить — всё это формировало картину безнадёжности сопротивления, из-за чего резервисты Армении начали уклоняться от мобилизации, а страну захлестнула резкая критика действующей власти. Ещё один фронт, где Азербайджан не забывал наносить удары — информационный.
В сухом остатке, непризнанная республика Арцах (а по существу Армения) понесла поражение ещё за несколько лет до начала войны. Победа в 1994, а потом неудачная попытка развязать войну в 2016 с азербайджанской стороны, завела в тупик — даже более многочисленная и лучше оснащённая армия врага не может наступать в регионе, который десятилетиями готовился к обороне и укреплялся, а значит, особенно бояться нечего.
Sharifulin—TASS
В итоге, когда враг перешёл к средствам нового поколения, и все преимущества, накопленные двумя десятилетиями, помножились на ноль, армянам не оставалось ничего, кроме как спихивать вину на провалы новой власти.
Несмотря на то, что разговоры о реванше со стороны Армении и подготовке к Третьей Карабахской войне, начались сразу, когда окончилась нынешняя война, воевать Армении нечем. Обновление систем вооружения на новые образцы обойдётся в десятки миллиардов долларов, а по факту — едва ли Армения способна сейчас просто восстановить уже понесённые потери. Вкачивать нефтедоллары, как Азербайджан, финансово нестабильная и, по большей части, аграрная страна не может. Скорей всего, смириться с поражением придётся на десятилетия.