Уход армии РФ из Херсона: почему так вышло и что теперь будет

Прогнозируемая эпопея с Херсоном, которую подавали чуть ли ни как решающую битву в СВО, оказалась пшиком. Ну если это, конечно, не какая-то военная хитрость… всякое может быть.

Город решили отдать ВСУ, а российские войска теперь занимают рубежи на левом берегу Днепра.

Предполагается, за счёт этого они смогут избежать окружения и потенциального повторения «Сталинграда» с малопредсказуемыми последствиями.

Военные эксперты подсчитали, что процесс займёт порядка недели, в частности министор обороны Украины Резников. Но кажется Суровикин справляется за сутки. И, пока в это время событий больше не ожидается, попробуем оценить аналоги таких ситуаций в прошлом, и чем они были чреваты.