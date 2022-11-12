Уход армии РФ из Херсона: почему так вышло и что теперь будет

Уход армии РФ из Херсона: почему так вышло и что теперь будетСтоит ли оборонять значимые города?
Сегодня попытаемся оценить, какими могли быть последствия «битвы за Херсон». Да и вообще поговорим о том, чем заканчиваются битвы за значимые города.
Прогнозируемая эпопея с Херсоном, которую подавали чуть ли ни как решающую битву в СВО, оказалась пшиком. Ну если это, конечно, не какая-то военная хитрость… всякое может быть.
Город решили отдать ВСУ, а российские войска теперь занимают рубежи на левом берегу Днепра.
Предполагается, за счёт этого они смогут избежать окружения и потенциального повторения «Сталинграда» с малопредсказуемыми последствиями.
Военные эксперты подсчитали, что процесс займёт порядка недели, в частности министор обороны Украины Резников. Но кажется Суровикин справляется за сутки. И, пока в это время событий больше не ожидается, попробуем оценить аналоги таких ситуаций в прошлом, и чем они были чреваты.
С мест сообщают:
Что теперь будет?
ВСУ войдут в город и возьмут его под контроль…и-и-и-и, пока всё! Город очень долго отрезался от противоположного берега, поэтому снабжать его становилось всё труднее, а ведь снабжать нужно не только войска, но и мирное население. Очевидно, что оборона Херсона с военной точки зрения могла быть решением крайне пагубным, об этом поговорим чуть ниже, в этой же статье.
О том, что украинская армия возьмёт город, начали активно говорить ещё в августе-сентябре, когда в этом регионе начали наступать ВСУ и другие соединения. Очень скоро «наступление под Херсоном» затмило наступление под Харьковом, а про Херсон забыли на пару месяцев. Как мы уже писали, российские войска не были там настолько растянуты, как под Харьковом, при этом среди войск было много подразделений, уже накопивших опыт «подвижной обороны».
Без танков (а их всё ещё не поставляют в серьёзных количествах) Украина не могла уверенно наступать, а значит не могла охватить город и прижать российские войска к Днепру. При этом российская армия на правом берегу из-за жиденького снабжения не смогла бы долго держать оборону. Играть военную игру на таком зыбком фундаменте опасно - чемодан без ручки.
Российские солдаты на понтонах
РИА Новости © Иван Родионов
Чего ждать на «южном фронте» дальше? Очевидно, пока ничего. Оставление Херсона — это корректировка оперативной ситуации: армия РФ избавилась от потенциально опасного с военной точки зрения актива. Это не значит (по крайней мере, пока), что ВСУ смогут развить сложившуюся ситуацию в свою пользу — форсировать Днепр и выбить российские войска они всё равно пока не могут.
Зато можно долго спорить в комментах, эфирах на ТВ и плодить тексты, видео, радиопередачи… что, собственно, и происходит прямо сейчас.
Чем заканчивалось «Держать до последнего!» в истории
Все самые крупные победы Второй мировой — это котлы. Котёл отличается от обычного окружения невозможностью своими силами выбраться из него, и созданием не только внутреннего фронта, но и внешнего - не вырваться и не прорваться.
Ярчайший пример тут — Сталинград. В частности операция «Кольцо» — войска немецкой группы армий B (6-я армия, танковая дивизия 4-й армии и румынские части) были окружены в городе, который следовало бы оставить. По политическим соображениям оставлять такой город Гитлер не хотел, за что и поплатился.
Сдача немцев в плен
Архивное фото
Сформированная для деблокады группа армий Дон так ничего и не добилась. Максимум — это выход горстки танков с мотопехотой к реке Мышовке, об этом написан роман «Горячий снег» и снят одноимённый фильм. А дальше всё — капитуляция и тяжелейшее поражение, сначала скорее моральное, но позднее будут и другие.
С советской стороны аналогом была Киевская оборонительная операция (осень 1941 г.), закончившаяся самым масштабным поражением Рабоче-крестьянской Красной армии в войне — от 500 до 700 тысяч безвозвратных потерь и открытая немцам дорога на Донбасс. А ведь ещё летом 1941 года принять мысль о том, что Киев лучше сдать, не мог никто в здравом уме.
Но в условиях владения немцами инициативы, советские командиры были не способны (или скорее не имели опыта) справляться с глубокими прорывами немецких танковых и механизированных подразделений и почти полной «свободе» действий немцев на оперативной глубине.
Красноармейцы сдаются в плен летом 1941 года
Архивное фото
Итог простой: руководствоваться политикой и идеологией в условиях напряжённого военного противостояния — путь в никуда, точнее к поражению. На примере катастроф, грозящих серьёзными стратегическими последствиями, руководство СССР (ну или лично Сталин) училось отодвигать политические решения в пользу военных.
Как военные избегают окружений
Угроза окружения — это не обязательно результат успешного наступления противника. Иногда бывает вывод войск из-за конфигурации фронта, когда ваши войска образуют «дугу», чтобы глубоко вклиниться в порядки противника на каком-то участке.
Самое примечательное — битва на Курской дуге. После успешных наступлений Красной армии зимой — весной 1943 года и последующих немецких контрударов образовался выступ в Курской и Белгородской областях. Но обескровленная немецкая армия смогла скопить силы «срезать выступ» только к лету — СССР успел подготовить эшелонированную оборону.
Советские солдаты строят укрепления перед обороной
Архивное фото
Как итог — немецкое наступление захлебнулось, а СССР не только смог накопить сил для обороны, но и контрнаступления. Немцы, перемолов ресурсы в провальном наступлении, вынуждены были теперь отступать всё оставшееся лето и осень.
Другой пример — немецкая группа армий Север осенью 1944 года, когда гитлеровским войскам пришлось на опережение откатываться на запад после крушения группы армий Центр в операции Багратион. Её южный фас оказался под угрозой, потому что выход в тыл советских войск грозил отрезать обе полевые армии и три корпуса этой группы. Так была снята блокада Ленинграда и начались бои за Прибалтику.
С боями пришлось откатываться в Курляндию (современная Латвия), где её в итоге смогли отрезать. Да, немцы яростно держали оборону почти до конца войны, но защищать «фатерлянд» не смогли почти полмиллиона солдат (!) и тысячи единиц техники и орудий. В Ленинградской области и Прибалтике до сих пор поисковики находят позиции немецких батальонов, брошенных в пасть наступающей Красной армии, чтобы дать возможность остальным войскам уйти.
Немцы осенью 1945 года
Бундесархив
К чему мы это? К тому, что отступление — это сложная военная операция, которая имеет свои цели и задачи. Хотя, конечно, происходят такие операции не от хорошей жизни.
Чего ждать?
Пока ничего. Россия избавилась от невыгодных позиций, а Украина получила себе ценный идеологический ресурс — административный центр области и крупнейший город, взятый под контроль РФ с февраля 2022 года, вернули обратно.
После того, как СМИ перебесятся — одни празднуя, другие приунывая на тему «почему всё так складывается?», ситуация вернётся в прежний пат — невозможность серьёзно наступать обеим сторонам. Об этом мы рассуждали в недавней статье.
Украинцы под Херсоном летом этого года
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Российские войска подготовили оборонительные позиции на своём берегу, поэтому потенциально можно ожидать новой «битвы за Днепр». Уже просочилась в сеть информация о поставках Украине катеров и водных дронов (да, есть такие) — надводных и подводных. Само собой, такое оружие Украине выдали не для борьбы с Черноморским флотом РФ. Поэтому битве за Днепр так или иначе быть, но вопрос — когда.
Больше всего пишут про подводные искатели мин Remus-100 и Remus-620, у которых есть сенсоры для обнаружения подозрительных объектов. Это поможет армии Украины обезопасить акваторию Днепра для десантов, а лёгкие ПВО, которые приходят сейчас в огромных количествах, смогли бы обезопасить районы с высокой концентрации войск от ударов российских БПЛА типа «Ланцет» или Герань-2 (которая... ну, вы в курсе...).
Есть у Украины и водные дроны-камикадзе — бороться с ними пока сложнее, чем с воздушными, причём их уже опробовали в диверсиях против Черноморского флота. Но на сегодняшний день форсирование Днепра российскими войсками происходит без эксцессов.
А вот будет ли без эксцессов проходить форсирование Днепра армией украинской — большой-большой вопрос. Обе стороны высвободили солидные группировки для дальнейшей активности. Будем посмотреть.