Наука и технологии
15:46, 05 ноября 2022
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Украина: почему никто не наступает? Боевые действия заглохли по неожиданной причине

Предсказуемо, но неожиданно — как снег в декабре

Девять месяцев боевых действий измотают даже самых стойких солдат, но почему никто не говорит о технике?

Украина: почему никто не наступает? Боевые действия заглохли по неожиданной причине

Ну что, давненько мы не копались в актуальном. СВО превращается в рутину — ни переговоров, ни подвижек на фронте. ВСУ довольно бодро начали осеннюю кампанию, но теперь от этого почти ничего не осталось. Фронт стагнирует и даже самые патриотичные «эксперты» с обеих сторон бояться касаться темы прогнозов трёхметровой палкой.

Почему всё складывается именно так, с политической точки зрения вам расскажут в любых источниках информации. А мы сегодня поговорим о технических аспектах, потому что у нас есть свой ответ на этот вопрос.

Устаёт даже железо

Очевидно, наступать не в состоянии обе стороны. Причин тут много, и они не только в потерях.

Большинство lдилетантов, которые любят меряться в рейтингах количеством, километрами и миллиметрами, мало учитывают такой фактор, как износ. Например:

Пушками 2А46 и их вариациями оснащены почти все танки советского образца

Пушками 2А46 и их вариациями оснащены почти все танки советского образца

  • Предельный настрел танковых пушек осколочно-фугасными — около 400 выстрелов, а подкалиберными (БОПС) — около 200

  • Ресурсы двигателей, как модернизаций В-84, всех последних модификаций (включая В-92), на российских танках — это около 1000 часов, а у украинских 5ТДФ и того меньше

  • Ресурс артиллерийских стволов гаубиц также вас не впечатлит — ствол натовских супер-гаубиц М777 нужно менять уже после 2500 выстрелов, а гаубицы Д-20 (которые стоят на САУ Акация и используются более всего всеми сторонами) выдерживают порядка 1000 выстрелов

И Россия, и Украина в 2000-е и позже много работали над модернизацией, не только вводя новые типы вооружений, но и совершенствуя старые — и увеличивая их ресурс, в первую очередь. И всё равно радикально здесь ничего не улучшишь. А ведь мы едва коснулись этой темы, ве на войне нужны не только танки и гаубицы. Боевые действия — это сотни наименований разных вундервафель.

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В-92 — двигатель для Т-90 и некоторых поздних Т-72Б3, дальний потомок В-2 для танков БТ-7, Т-34 и КВ

Что такое 1000 часов ресурса двигателя? Это примерно 40 000 км езды по пересечённой местности, то есть можно экватор проехать. Звучит основательно. Но ведь это при спокойном движении и, конечно, с учётом опытного механика-водителя, который и обслужит правильно, и обращаться будет аккуратно. Только вот в боевых реалиях с движком не цацкаются. И это мы ещё не считаем, что на должность мехвода могут посадить кого угодно — порой, с минимальными навыками (запустить, тронуться, повернуть).

При этом у всех танков советского образца нет дополнительной силовой установки для работы органов управления — всё питается от движка, которому приходится работать и в обороне, порой сутки напролёт. Поэтому 1000 часов — не так уж и много (и это ресурс не всех модификаций ещё). Да движки меняют, но боевые действия идут уже 9й месяц.

К чему мы это? Да к тому, что очевидно техника «устала» — при такой интенсивности её ресурс «прогорает» за считанные недели, ну, от силы, месяцы. Обе стороны уже давненько подключили базы хранения и не гнушаются воевать обносками: одни советскими, другие — натовскими. Но ключевое слово в обоих случах — «обноски».

Мотолыга или МТ-ЛБ: и тягач, и БТР, и универсальная платформа для зенитных и противотанковых систем — рабочая лошадка по обеим сторонам конфликта

Мотолыга или МТ-ЛБ: и тягач, и БТР, и универсальная платформа для зенитных и противотанковых систем — рабочая лошадка по обеим сторонам конфликта

Из-за этого страдает уровень механизации подразделений — не хватает танков, БТР, БМП, мотолыг и других тягачей, инженерных машин и грузовиков (уж очень растянуты логистические маршруты — Уралы и КамАЗы не железные. То есть железные, но не настолько). Туда же и авиация, и эти проблемы с падающими самолётами — там ресурсы и требования по обслуживанию на две головы выше.

В итоге, ни одна сторона не готова активно и бодро наступать, боевые действия всё больше перетекают в позиционный формат с жиденькими рейдами спецназа и легкой пехоты. Очевидно, исход во многом зависит от того, кто сможет быстрее и в серьёзных объемах наполниться новыми гусеницами и колёсами, но тут пока ничего не видно особенно.

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Что не так с поставками Украине?

Тут многие заметят — «так ведь Украина вон сколько всего получает от Америки и Европы». Всё верно, но и тут много нюансов.

Говорят о 250 единицах М1117 таких броневиков для ВСУ и других формирований Украины. Обычно их обозначают как БТР, но это MRAP — техника для локальных ассиметричных конфликтов (продвинутых америкосов против бородачей в шлёпанцах, например). Для общевойскового боя такой технике не хватает огневой мощи и бронирования

Говорят о 250 единицах М1117 таких броневиков для ВСУ и других формирований Украины. Обычно их обозначают как БТР, но это MRAP — техника для локальных ассиметричных конфликтов (продвинутых америкосов против бородачей в шлёпанцах, например). Для общевойскового боя такой технике не хватает огневой мощи и бронирования

Союзники Украины на 9-м месяце по-прежнему боятся прислать серьёзное наступательное оружие. И речь не про оперативно-тактические ракеты (много ли Россия решает оперативно-тактическими ракетами?), а про более «земные» вопросы. Говоря проще, ВСУ нужны гусеницы — много, новые, которые были бы начинены более-менее современно.

За последние недели в виде грандиозных перемог удалось получить 28 словенских Т-55S и 45 Т-72. Над Т-55 смеяться не спешите — это израильская модернизация с пушкой L7 105 мм, адекватной динамической защитой, теплаками и системами оповещения. Но для войны в 2022 году это всё равно такое себе. Т-72 — штука тоже растяжимая. Дело в том, что Т-72А и Т-72Б — это довольно разные по боевым возможностям танки, не говоря о российских модернизациях Т-72Б3 и Т-90.

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Стягивая с европейских (бывших стран Варшавского договора) баз хранений 72ки, бросать их в бой «голыми», без существенных модернизаций — дело очень спорное. В базе это хорошие танки, но хорошие они по меркам конца 1970-х годов.

T-55S

T-55S

В телеграм-каналах часто нахваливают броневики Мастиф, MaxxPro, а теперь ещё и начали присылать М1117. Но нужно понимать, что всё это броневики MRAP — техника для противостояния партизанам, в войне с засадами и минами на дорогах. Использование класса MRAP в современном общевойсковом бою — такое себе. MRAP никто не рассматривает как технику «первой линии», это глубокий тыл (конвой, эскорт, патруль).

В ВСУ эта техника, по существу, является суррогатом БТР и БМП — на ней наступали и под Харьковом, и под Херсоном. MRAP не отличаются высокой огневой мощью, особенности конструкции не дают возможности ставить автоматические пушки и пусковые для ПТУР. В основне на них установлены пулемёты 12.7 мм или автоматические гранатомёты 40 мм — против афганских мазанок в самый раз, а вот для боя в советской застройке с шлакоблочными многоэтажками и промзонами это слабовато.

Сами США «мрапов» наделали очень много для Ирака и Афганистана, и несмотря на то, что их немалую часть из них они пpocpали оставили в Афганистане (пусть и изрядно побив), таких машин всё равно тысячи, и американцам они сегодня не особо нужны. Забракованными армией MaxxPro планировали оснащать тыловые службы (вместо М113), а с более тяжёлыми М1117 вообще не понимали, что делать — и вот появилась возможность их выгодно утилизировать.

MRAP MaxxPro — множество их сегодня служат суррогатом БТР для Вооружённых сил Украины

MRAP MaxxPro — множество их сегодня служат суррогатом БТР для Вооружённых сил Украины

Современный натовский БТР модульный: в версиях для рейдовых действий это защита от 14.5 мм по всем проекциям и 30 мм в лобовой проекции, динамический навес от РПГ, и иногда даже КАЗ (комплекс активной защиты — противоракеты от управляемых противотанковых ракет). Современный БМП ещё круче — это очень живучие машины. И те, и другие имеют огромную огневую мощь с программируемыми боеприпасами и противотанковыми ракетами.

Ничего такого Украина не получает, а оправдания на этот счёт у США довольно обыденные — слишком новая техника, её нельзя обслуживать. Да, натовские машины очень сильно унифицированы, но подвески и трансмиссии у них разные. Однако этот вопрос могли решить за столько времени уже давно. Другое дело что перевооружаются западные страны на такую технику медленно — подобные машины исчисляются с десятками, а ВСУ они нужны сотнями.

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Но не шлют даже более старые машины, которые и получше имеющихся БТР-70/80 или БМП-1/2, и при этом их полно. Да и вообще, за прошедший срок можно было много модернизировать сотни машин и оснастить ими ВСУ, но... ничего из этого не сделано.

Польский Rosomak на базе финской БТР Патрия — один из лучших современных БТР

Польский Rosomak на базе финской БТР Патрия — один из лучших современных БТР

Танки — вопрос ещё более больной. Зеленский просит немецкие Леопард-2, а получает словенские Т-55. При серьёзном росте боевых возможностей ВСУ — он касается амуниции и лёгких вооружений, систем ПВО — тяжёлой техники для наступления Украиной всё равно не поступает, и не предвидится.

Перспективы

Текущий конфликт невероятно занимателен для военных теоретиков (для нас с вами, думаю, уже нет — устали все). Многое происходящее, конечно, феерия.

В годы Второй мировой страны снабжались предельно загруженной на военное производство экономикой, при сведении до минимумов невоенных отраслей. Интенсивность боёв была такая, что техника до износа-то доживала редко — доводилось читать, как на Курской дуге экипаж сменил три танка (а какие-то везунчики и несколько экипажей).

Т-72 — на сегодня основной танк по обеим сторонам конфликта. Это лучшие машины, на которые пока может рассчитывать Украина в поставках своих союзников

Т-72 — на сегодня основной танк по обеим сторонам конфликта. Это лучшие машины, на которые пока может рассчитывать Украина в поставках своих союзников

ВПК в мирном режиме не способен справиться с объемами выпуска как полноценных единиц техники, так и запасных частей. На сегодня вся уцелевшая техника, начинавшая воевать в феврале, нуждается в ремонте — от среднесрочного до капитального, и у обеих сторон сложности с этим.

Закупка иностранного оружия очень сложна сегодня для РФ, а Украина так и не продавила союзников на получение тяжёлого наступательного оружия. То что подвергается относительной замене (уже прошёл ремонт немецких САУ, американских гаубиц), не даёт возможности перехватить инициативу до конца — очевидно, союзники не торопят украинскую победу, вопреки бравурным заявлениям.

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