Украина: почему никто не наступает? Боевые действия заглохли по неожиданной причине

Ну что, давненько мы не копались в актуальном. СВО превращается в рутину — ни переговоров, ни подвижек на фронте. ВСУ довольно бодро начали осеннюю кампанию, но теперь от этого почти ничего не осталось. Фронт стагнирует и даже самые патриотичные «эксперты» с обеих сторон бояться касаться темы прогнозов трёхметровой палкой.

Почему всё складывается именно так, с политической точки зрения вам расскажут в любых источниках информации. А мы сегодня поговорим о технических аспектах, потому что у нас есть свой ответ на этот вопрос.

Устаёт даже железо

Очевидно, наступать не в состоянии обе стороны. Причин тут много, и они не только в потерях.

Большинство lдилетантов, которые любят меряться в рейтингах количеством, километрами и миллиметрами, мало учитывают такой фактор, как износ. Например: