Красная Армия, которую мы потеряли

Семьдесят два года назад состоялся так называемый Польский поход РККА, а «боксом по переписке» при обсуждении этих событий в России и СНГ занимаются до сих пор.

С одной стороны сталинскому СССР не готовы прощать совместный с Вермахтом парад в Бресте, с другой — в том походе советская сторона, между прочим, вернула в свой состав территории Украины и Белоруссии. Территории, которые и сегодня являются неотъемлемыми областями этих, уже независимых стран, и даже более того — примерно треть современной Литвы. Да-да, город Вильнюс до похода был польским Вильно, поляки считали современную столицу государства своей территорией. Если вы вдруг забыли, это потому, что 10 октября 1939 был подписан договор между Литвой и СССР, а уже 22 октября части Литовской армии и полиции заняли Вильно, его окрестности и ряд иных областей.